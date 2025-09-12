नई जीएसटी दरों का असर : हुंडई, किआ, होंडा, टोयोटा, टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा, रेनो, एमजी और मर्सिडीज-बेंज की कारें हुई सस्ती

किआ, फोक्सवैगन, स्कोडा, जीप और टोयोटा की कारों पर 3 लाख रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है, जबकि मर्सिडीज-बेंज और लैंड रोवर की कारों पर 30 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं

नए जीएसटी 2.0 स्लैब से कारों की कीमतें घट गई है जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। हुंडई, किआ, टाटा और महिंद्रा जैसे मास-मार्किट ब्रांड से लेकर मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और लैंड रोवर जैसी कई लग्जरी कंपनियों तक, देश में सभी केटेगरी की कारों को कीमत में कटौती का अच्छा फायदा मिला है। यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती से अलग-अलग कार कंपनियों को कितना फायदा मिला है :-

मारुति

नए टैक्स स्लैब के तहत मारुति का अपनी एरीना और नेक्सा लाइनअप की कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा करना बाकी है। वर्तमान में मारुति की 17 कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं जिनमें से 9 एरीना शोरूम्स और 8 नेक्सा शोरूम के जरिए बेची जाती हैं।

टाटा

नई जीएसटी स्लैब के तहत आप टाटा की कारों पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज, टाटा नेक्सन, टाटा हैरियर और टाटा सफारी की कीमत 1 लाख रुपये से भी ज्यादा कम हो गई है। टियागो, टिगॉर, और पंच (1200सीसी से कम इंजन क्षमता वाली) जैसी छोटी टाटा कार की प्राइस में 85,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जबकि टाटा कर्व पर भी अच्छी बचत की जा सकेगी। यहां देखें टाटा की नई मॉडल-वाइज कीमतें।

महिंद्रा

महिंद्रा भी जीएसटी में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को दे रही है। महिंद्रा के लाइनअप की कारों थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन, बोलेरो, एक्सयूवी700 और एक्सयूवी 3एक्सओ पर 1 लाख रुपये से ज्यादा के फायदे मिल रहे हैं। दूसरे ब्रांड के मुकाबले महिंद्रा ने 22 सितंबर 2025 तक का इंतजार नहीं किया है और वह अभी जीएसटी का फायदा ग्राहकों को दे रही है। यहां देखें महिंद्रा की एसयूवी कारों पर कितनी बचत की जा सकती है।

हुंडई

हुंडई ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2.4 लाख रुपये तक घटा दी है और नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हुंडई की मिड-साइज एसयूवी कार ट्यूसॉन की प्राइस में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, जबकि ग्रैंड आई10 निओस, ऑरा, क्रेटा और अल्कज़ार पर 70,000 रुपये से ज्यादा के फायदे मिल रहे हैं। यहां देखें हुंडई की किस कार पर मिल रहे हैं कितने फायदे।

किआ

किआ के आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) लाइनअप की कारों पर 22 सितंबर 2025 से 4.49 लाख रुपये तक की बचत की जा सकेगी। किआ कार्निवल कार की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जबकि किआ सिरोस और सोनेट की प्राइस 1.5 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

रेनो

जीएसटी की दरों में कटौती के बाद रेनो ने घोषणा की है कि क्विड, ट्राइबर और काइगर (1200सीसी से कम इंजन क्षमता वाली) जैसी कारों पर 96,000 रुपये तक की बचत की जा सकेगी। रेनो ट्राइबर एमपीवी की प्राइस में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यहां देखें रेनो की किस कार पर मिल रहे हैं कितने फायदे।

निसान

निसान जीएसटी में कटौती का लाभ उन ग्राहकों को दे रही है जो मैग्नाइट कॉम्पेक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं। मैग्नाइट सब-4 मीटर एसयूवी का टॉप वेरिएंट 1 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने फ्लैगशिप एसयूवी निसान एक्स-ट्रेल पर कितनी बचत की जा सकेगी इस बात का खुलासा नहीं किया है।

टोयोटा

टोयोटा भी जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को दे रही है। कंपनी की सबसे पॉपुलर कार टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 3.49 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। जबकि, कंपनी की फ्लैगशिप कार वेलफायर की कीमत में 2.78 लाख रुपये की कटौती की गई है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस की प्राइस 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है। यहां देखें टोयोटा की किस कार पर मिल रहे हैं कितने फायदे।

होंडा

नए टैक्स स्लैब की घोषणा के बाद होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में लगभग 95,500 रुपये तक की कटौती करने का एलान किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और सेकंड जनरेशन अमेज, तीसरी जनरेशन अमेज,सिटी और एलिवेट जैसी कारों पर यह फायदे मिलेंगे। यहां देखें होंडा की किस कार पर कितनी बचत की जा सकेगी।

एमजी

एमजी की आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) लाइनअप की कारों एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर पर 3 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। महिंद्रा की तरह एमजी कार की नई कीमतें अभी से लागू हो गई हैं। टैक्स में बचत के अलावा कंपनी इन तीनों कारों पर 100 प्रतिशत ऑन-रोड फाइनेंस की सुविधा दे रही है, साथ ही लोन रिपेमेंट के लिए 3 महीने का अस्थायी ब्रेक भी दे रही है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

फोक्सवैगन

नया टैक्स स्लैब लागू के बाद फोक्सवैगन वर्टस, टाइगन और टिग्वान आर लाइन कार 3.27 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। फ्लैगशिप टिग्वान आर लाइन (1500सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली कार) की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, जबकि वर्टस और टाइगन की प्राइस 60,000 रुपये से ज्यादा कम हो गई है। यहां देखें फोक्सवैगन कारों की नई कीमतें।

स्कोडा

स्कोडा ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 3.28 लाख रुपये तक कम कर दी है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। स्कोडा अपनी कायलाक सब-4 मीटर एसयूवी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड-टाइम ऑफर भी दे रही है। कोडिएक स्कोडा इंडिया के लाइनअप की फ्लैगशिप कार है जिस पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। यहां देखें पूरी जानकारी।

जीप

यदि आप कोई जीप एसयूवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जीप कंपास, जीप मेरिडियन, जीप रैंगलर और जीप ग्रैंड चेरोकी जैसी कारों पर 4.84 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जीप रैंगलर पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं और फिर इसके बाद ग्रैंड चेरोकी पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यहां देखें जीप की एसयूवी कारों पर कितनी बचत की जा सकेगी।

सिट्रोएन

सिट्रोएन अपने भारतीय लाइनअप की कारों पर 2.7 लाख रुपये तक के जीएसटी बेनिफिट दे रही है। सिट्रोएन सी3 और एयरक्रॉस जैसी मास-मार्किट कारों पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकेगी। यहां देखें सिट्रोएन की नई मॉडल-वाइज कीमतें।

मर्सिडीज-बेंज

जीएसटी 2.0 के तहत मर्सिडीज-बेंज के भारतीय लाइनअप की कारों पर 25 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा ए-क्लास लिमोजिन, सी-क्लास, ई-क्लास, एस-क्लास, सीएलई, जीएलए, जीएलसी और जीएलएस जैसी कारों पर मिल रहा है। ज्यादा महंगे मेबैक और एएमजी मॉडल्स पर भी अच्छी बचत की जा सकती है। यहां देखें मर्सिडीज की किस कार पर कितनी बचत की जा सकेगी।

बीएमडब्ल्यू

बीएमडब्ल्यू अपनी गाड़ियों की कीमतें 8.9 लाख रुपये तक कम करके जीएसटी 2.0 का फायदा अपने ग्राहकों को दे रही है। बीएमडब्लू 2 सीरीज, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज एलडब्लूबी (लॉन्ग व्हीलबेस), बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज एलडब्लूबी, बीएमडब्ल्यू एक्स1, बीएमडब्लू एक्स5 और बीएमडब्लू एक्स7 जैसी कारों पर फायदे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदे फ्लैगशिप एक्स7 एसयूवी पर मिल रहे है।

ऑडी

नए जीएसटी स्लैब के तहत ऑडी ने भी अपनी गाड़ियों की प्राइस में कटौती है। आप ऑडी की ए4, ए6, क्यू3, क्यू5, क्यू7 और क्यू8 जैसी कारों पर 2.6 लाख रुपये से 7.8 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। सबसे कम फायदे फ्लैगशिप ऑडी क्यू8 एसयूवी पर मिल रहे हैं।

जैगुआर लैंड रोवर (जेएलआर)

जेएलआर इंडिया (जैगुआर लैंड रोवर) ने लैंड रोवर एसयूवी लाइनअप की कारों की प्राइस में 30.4 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है। रेंज रोवर सीरीज की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, जबकि पॉपुलर डिफेंडर एसयूवी की प्राइस 18.6 लाख रुपये तक कम हो गई है। जबकि, डिस्कवरी लाइनअप पर 9.9 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

यह सभी कार कंपनियां जीएसटी की दरों में हुए बदलाव का फायदा अपने ग्राहकों को रही है। आप नए टैक्स स्लैब के तहत कौनसी कार को खरीदना पसंद करेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।