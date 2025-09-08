जीएसटी दर में कटौती का असर: रेनो की कारें 96,000 रुपये हुई सस्ती, देखिए पूरी मॉडल-वाइज कीमतें
प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 06:06 pm
नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, लेकिन रेनो ने अपनी गाड़ियों की बुकिंग नई प्राइस के आधार पर लेनी शुरू कर दी है
हाल ही में भारत सरकार ने नए जीएसटी स्लैब की घोषणा की है, जिसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नई कीमतों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। अब रेनो ने कहा है कि वह जीएसटी का लाभ अपने ग्राहकों को देगी, जिससे वह रेनो काइगर, रेनो ट्राइबर और रेनो क्विड जैसी कारों को कम प्राइस में खरीद सकेंगे। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-
सब-4 मीटर कारों पर जीएसटी रेट पहले vs अब
वर्तमान में रेनो के भारतीय लाइनअप में केवल सब-4 मीटर कारें मौजूद हैं जिनमें काइगर, ट्राइबर और क्विड शामिल है। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली सब-4 मीटर कारों को 22 सितंबर 2025 के बाद सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे पहले ग्राहकों को कुल 29 प्रतिशत टैक्स देना होता था जिसमें 28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस शामिल थी, जिसे भारत सरकार ने घटाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया है। नई जीएसटी दरों के अनुसार, इससे कुल 11 प्रतिशत तक का फायदा हुआ है।
रेनो काइगर
हाल ही में रेनो काइगर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कुछ नए फीचर भी जुड़ गए हैं। यह एसयूवी कार 22 सितंबर से कम प्राइस पर उपलब्ध होगी। यहां देखें इसकी नई कीमतें :-
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
ऑथेंटिक
|
5,76,300 रुपये
|
6,29,995 रुपये
|
- 53,695 रुपये
|
इवॉल्यूशन
|
6,63,200 रुपये
|
7,24,995 रुपये
|
- 61,795 रुपये
|
टेक्नो
|
7,31,800 रुपये
|
7,99,995 रुपये
|
- 68,195 रुपये
|
इमोशन
|
7,91,200 रुपये
|
8,64,995 रुपये
|
- 73,795 रुपये
|
इमोशन एएमटी
|
8,38,800 रुपये
|
9,16,995 रुपये
|
- 78,195 रुपये
|
इमोशन एमटी डुअल टोन
|
8,12,300 रुपये
|
8,87,995 रुपये
|
- 75,695 रुपये
|
इमोशन एएमटी डुअल टोन
|
8,59,800 रुपये
|
9,39,995 रुपये
|
- 80,195 रुपये
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, काइगर लाइनअप के टॉप इमोशन एएमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकेगी।
रेनो ट्राइबर
रेनो ट्राइबर भारत की सबसे सस्ती एमपीवी कार है जो 5+2 सीटिंग लेआउट में आती है और इस गाड़ी को फेसलिफ्ट अपडेट काइगर से पहले जुलाई 2025 में मिला था। जीएसटी रेट में बदलाव के बाद इसकी नई कीमतें कुछ इस प्रकार होगी :-
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
ऑथेंटिक एमटी
|
5,76,300 रुपये
|
6,29,995 रुपये
|
- 53,695 रुपये
|
इवॉल्यूशन एमटी
|
6,49,500 रुपये
|
7,09,995 रुपये
|
- 60,495 रुपये
|
इवॉल्यूशन एएमटी
|
6,95,200 रुपये
|
7,59,995 रुपये
|
- 64,795 रुपये
|
टेक्नो एमटी
|
7,50,100 रुपये
|
8,19,995 रुपये
|
- 69,895 रुपये
|
टेक्नो डुअल टोन एमटी
|
7,71,100 रुपये
|
8,42,995 रुपये
|
- 71,895 रुपये
|
इमोशन एमटी
|
8,37,000 रुपये
|
9,14,995 रुपये
|
- 77,995 रुपये
|
इमोशन डुअल टोन एमटी
|
8,58,000 रुपये
|
9,37,995 रुपये
|
- 79,995 रुपये
|
टेक्नो एएमटी
|
7,95,800 रुपये
|
8,69,995 रुपये
|
- 74,195 रुपये
|
टेक्नो डुअल टोन एएमटी
|
8,16,800 रुपये
|
8,92,995 रुपये
|
- 76,195 रुपये
|
इमोशन 1-लीटर टर्बो एमटी
|
9,14,700 रुपये
|
9,99,995 रुपये
|
- 85,295 रुपये
|
इमोशन डुअल टोन 1-लीटर टर्बो एमटी
|
9,14,700 रुपये
|
9,99,995 रुपये
|
- 85,295 रुपये
|
टेक्नो 1-लीटर टर्बो सीवीटी
|
9,14,700 रुपये
|
9,99,995 रुपये
|
- 85,295 रुपये
|
टेक्नो डुअल टोन 1-लीटर टर्बो सीवीटी
|
9,14,700 रुपये
|
9,99,995 रुपये
|
- 85,295 रुपये
|
इमोशन 1-लीटर टर्बो सीवीटी
|
10,33,600 रुपये
|
11,29,995 रुपये
|
- 96,395 रुपये
|
इमोशन डुअल टोन 1-लीटर टर्बो सीवीटी
|
10,33,600 रुपये
|
11,29,995 रुपये
|
- 96,395 रुपये
टेबल से संकेत मिले हैं कि ट्राइबर एमपीवी 22 सितंबर 2025 के बाद से 96,000 रुपये से भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी।
रेनो क्विड
क्विड रेनो की सबसे सस्ती कार है जिसकी प्राइस जीएसटी दरों में कटौती के बाद कम हो जाएगी। इसकी नई प्राइस कुछ इस प्रकार होगी :-
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
आरएक्सई एमटी
|
429,900 रुपये
|
469,995 रुपये
|
- 40,095 रुपये
|
आरएक्सएल एमटी
|
466,500 रुपये
|
509,995 रुपये
|
- 43,495 रुपये
|
आरएक्सएल एएमटी
|
499,900 रुपये
|
554,995 रुपये
|
- 55,095 रुपये
|
आरएक्सटी एमटी
|
499,900 रुपये
|
554,995 रुपये
|
- 55,095 रुपये
|
आरएक्सटी एएमटी
|
548,800 रुपये
|
599,995 रुपये
|
- 51,195 रुपये
|
क्लाइंबर
|
537,900 रुपये
|
587,995 रुपये
|
- 50,095 रुपये
|
क्लाइंबर एएमटी
|
579,000 रुपये
|
632,995 रुपये
|
- 53,995 रुपये
|
क्लाइंबर डुअल टोन
|
548,800 रुपये
|
599,995 रुपये
|
- 51,195 रुपये
|
क्लाइंबर एएमटी डुअल टोन
|
590,000 रुपये
|
644,995 रुपये
|
- 54,995 रुपये
जैसा की टेबल में देखा जा सकता है, नई जीएसटी दरों के कारण रेनो क्विड हैचबैक को 55,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
नोट :
-
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
-
इन तीनों कारों की बुकिंग नई कीमतों के आधार पर की जाएगी।
मुकाबला
रेनो क्विड का मुकाबला मारुति ऑल्टो और मारुति एस-प्रेसो जैसी कॉम्पेक्ट हैचबैक कार से है।
रेनो काइगर कार हुंडई वेन्यू, किआ सिरोस, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, निसान मैग्नाइट और टाटा नेक्सन सब-4 मीटर एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है। इसका मुकाबला मारुति फ्रॉन्कस और टोयोटा टाइजर सब-4 मीटर क्रॉसओवर से भी है।
रेनो ट्राइबर के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।