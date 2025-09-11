सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दर में कटौती का असर: जीप रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी 4.84 लाख रुपये तक सस्ती होगी, कंपास और मेरिडियन की कीमत 2.47 लाख रुपये तक कम होगी

    प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 02:15 pm । सोनू

    49 Views
    • Write a कमेंट

    जीप जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को दे रही है और नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

    Jeep Prices After GST Rate Cut: HUGE PRICE DROP On Jeep Wrangler And Jeep Grand Cherokee Of Up To Rs 4.84 Lakh; Compass And Meridian Prices Reduced Up To Rs 2.47 Lakh

    आगामी नवरात्री का त्यौहार कार प्रेमियों के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने जीएसटी दर में संशोधन की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इसके परिणाम स्वरूप, कई कार कंपनियां अपने मॉडल की कीमतों में कटौती के रूप में जीएसटी 2.0 का लाभ ग्राहकों को दे रही हैं, इनमें जीप भी शामिल है जो 22 सितंबर से सभी लाभ ग्राहकों को देगी।

    भारत में अमेरिकन कार कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल जीप कंपास, जीप मेरिडियन, जीप रैंगलर और जीप ग्रैंड चेरोकी मौजूद है, जिनकी कीमत कटौती के बारे में हम नीचे विस्तार से जानेंगे:

    जीप एसयूवी कार पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

    Jeep Compass

    यहां देखिए नई जीएसटी दर लागू होने के बाद जीप कार पर कितनी बचत कर सकते हैं:

    मॉडल

    जीएसटी रेट कट के बाद बचत

    जीप कंपास

    2.16 लाख रुपये तक

    जीप मेरिडियन

    2.47 लाख रुपये तक

    जीप रैंगलर

    4.84 लाख रुपये तक

    जीप ग्रैंड चेरोकी

    4.50 लाख रुपये तक

    जैसा कि ऊपर तालिका में देखा जा सकता है, जीप रैंगलर पर जीएसटी दर में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और इसके बाद जीप ग्रैंड चेरोकी पर, वर्तमान में इन दोनों की कीमत 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है। कंपनी की मास-मार्केट कार कंपास और मेरिडियन की कीमत भी 2 लाख रुपये से ज्यादा कम होगी।

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कीमत में कमी आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और इंजन के आधार पर अलग-अलग होगी, ऐसे में हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी जीप शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

    नई पुरानी टैक्स रेट, और जीप एसयूवी पर बचत

    Jeep Meridian

    भारत में जीप की मौजूदा लाइनअप का जिक्र हमने ऊपर किया है, ये एसयूवी कैटेगरी में आती है जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक और इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज्यादा है। इसलिए इन पर निम्न छूट मिलेगी:

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)

    नई जीएसटी रेट

    बचत

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक)

    50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस)

    40 प्रतिशत

    10 प्रतिशत

    अगर आप विभिन्न श्रेणी की कारों जिनमें सब-4 मीटर से लेकर लग्जरी कार तक शामिल है, पर जीएसटी कटौती के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई खबरें पढ़ें:

    कीमत कब तक कम होगी?

    Jeep Prices After GST Rate Cut: HUGE PRICE DROP On Jeep Wrangler And Jeep Grand Cherokee Of Up To Rs 4.84 Lakh; Compass And Meridian Prices Reduced Up To Rs 2.47 Lakh

    जीप ने कहा है कि उसकी एसयूवी कार की कीमत 22 सितंबर 2025 से कम हो जाएगी, जब पूरे भारत में नई जीएसटी दर लागू होगी। इसलिए, अगर आप जीप एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको पैसे बचाने के लिए कुछ दिन इंतजार करने की सलाह देते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Jeep Grand Cherokee

    जीप भारत में मजबूत और फन-टू-ड्राइव वाली एसयूवी कार बनाने के लिए मशहूर है। हालांकि पिछले कुछ समय में कंपनी की बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन जीएसटी रेट कम होने से लोगों का रूझान इस तरफ फिर से बढ़ सकता है।

    was this article helpful ?

    जीप कंपास पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दर में कटौती का असर: जीप रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी 4.84 लाख रुपये तक सस्ती होगी, कंपास और मेरिडियन की कीमत 2.47 लाख रुपये तक कम होगी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है