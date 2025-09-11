जीएसटी दर में कटौती का असर: जीप रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी 4.84 लाख रुपये तक सस्ती होगी, कंपास और मेरिडियन की कीमत 2.47 लाख रुपये तक कम होगी

प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 02:15 pm । सोनू

जीप जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को दे रही है और नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

आगामी नवरात्री का त्यौहार कार प्रेमियों के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने जीएसटी दर में संशोधन की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इसके परिणाम स्वरूप, कई कार कंपनियां अपने मॉडल की कीमतों में कटौती के रूप में जीएसटी 2.0 का लाभ ग्राहकों को दे रही हैं, इनमें जीप भी शामिल है जो 22 सितंबर से सभी लाभ ग्राहकों को देगी।

भारत में अमेरिकन कार कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल जीप कंपास, जीप मेरिडियन, जीप रैंगलर और जीप ग्रैंड चेरोकी मौजूद है, जिनकी कीमत कटौती के बारे में हम नीचे विस्तार से जानेंगे:

जीप एसयूवी कार पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

यहां देखिए नई जीएसटी दर लागू होने के बाद जीप कार पर कितनी बचत कर सकते हैं:

मॉडल जीएसटी रेट कट के बाद बचत जीप कंपास 2.16 लाख रुपये तक जीप मेरिडियन 2.47 लाख रुपये तक जीप रैंगलर 4.84 लाख रुपये तक जीप ग्रैंड चेरोकी 4.50 लाख रुपये तक

जैसा कि ऊपर तालिका में देखा जा सकता है, जीप रैंगलर पर जीएसटी दर में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और इसके बाद जीप ग्रैंड चेरोकी पर, वर्तमान में इन दोनों की कीमत 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है। कंपनी की मास-मार्केट कार कंपास और मेरिडियन की कीमत भी 2 लाख रुपये से ज्यादा कम होगी।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कीमत में कमी आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और इंजन के आधार पर अलग-अलग होगी, ऐसे में हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी जीप शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

नई पुरानी टैक्स रेट, और जीप एसयूवी पर बचत

भारत में जीप की मौजूदा लाइनअप का जिक्र हमने ऊपर किया है, ये एसयूवी कैटेगरी में आती है जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक और इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज्यादा है। इसलिए इन पर निम्न छूट मिलेगी:

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नई जीएसटी रेट बचत एसयूवी (4 मीटर से लंबी और इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक) 50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

अगर आप विभिन्न श्रेणी की कारों जिनमें सब-4 मीटर से लेकर लग्जरी कार तक शामिल है, पर जीएसटी कटौती के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई खबरें पढ़ें:

कीमत कब तक कम होगी?

जीप ने कहा है कि उसकी एसयूवी कार की कीमत 22 सितंबर 2025 से कम हो जाएगी, जब पूरे भारत में नई जीएसटी दर लागू होगी। इसलिए, अगर आप जीप एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको पैसे बचाने के लिए कुछ दिन इंतजार करने की सलाह देते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

जीप भारत में मजबूत और फन-टू-ड्राइव वाली एसयूवी कार बनाने के लिए मशहूर है। हालांकि पिछले कुछ समय में कंपनी की बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन जीएसटी रेट कम होने से लोगों का रूझान इस तरफ फिर से बढ़ सकता है।