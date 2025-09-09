जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा कारों की नई कीमतें : टाटा नेक्सन, पंच, हैरियर और सफारी पर करें 1.55 लाख रुपये तक की बचत

प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 05:44 pm । स्तुति

टाटा पोर्टफोलियो की आठ इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) वाली कार में से अल्ट्रोज और नेक्सन समेत चार कारें 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई हैं

हाल ही में केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के नए स्लैब की घोषणा की है, जिससे अलग-अलग सेगमेंट की कारों पर लग रहे टैक्स में गिरावट हुई है। इस घोषणा के बाद कई कार कंपनियों ने कहा कि वह इसका पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। ऐसी ही एक कार कंपनी टाटा भी है, जो अपने ग्राहकों को उनके पसंदीदा मॉडल पर वेरिएंट अनुसार अच्छी छूट दे रही है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

ग्राहक टाटा कारों पर कितनी बचत कर सकेंगे?

नए टैक्स स्लैब के अनुसार, जीएसटी दरों में केवल इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) से चलने वाले व्हीकल्स में ही बदलाव किया गया है। जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की बात है, उन पर पहले की तरह 5 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। नई जीएसटी रेट लागू होने के बाद अब टाटा की कारों पर इतनी बचत की जा सकती है :-

मॉडल बचत टियागो 75,000 रुपये तक टिगॉर 80,000 रुपये तक अल्ट्रोज 1.1 लाख रुपये तक पंच 85,000 रुपये तक नेक्सन 1.55 लाख रुपये तक कर्व 65,000 रुपये तक हैरियर 1.4 लाख रुपये तक सफारी 1.45 लाख रुपये तक

यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह कीमत चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगी। सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी टाटा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

यह भी पढ़ें : जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा की कारें सस्ती हुई: महिंद्रा थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा एक्सयूवी700 और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 1.56 लाख रुपये तक कम हुई

टाटा कार के लिए नया जीएसटी स्लैब

यदि आप नई टाटा कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप चुने गए मॉडल, वेरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन के अनुसार 13 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं। यहां देखें नया टैक्स स्लैब :-

टाटा की सब-4 मीटर डीजल कार अल्ट्रोज और नेक्सन पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। जबकि, कर्व, हैरियर और सफारी पर 1.5 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

जीएसटी रेट में कटौती के बाद ना केवल ऊपर वाली केटेगरी की कारों की कीमतें कम हुई है, बल्कि हाइब्रिड और लग्जरी कारों की कीमतें भी बदल गई है। हमनें जीएसटी रेट में बदलाव और उसका कारों पर प्रभाव दूसरी स्टोरी में कवर किया है।

नई कीमत कब होगी लागू?

हालांकि, टाटा ने फिलहाल केवल मॉडल-वाइज कीमतें साझा की है, जबकि हर मॉडल की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

कारदेखो का क्या है कहना

हम टाटा कंपनी के इस कदम की सराहना करते हैं क्योंकि इससे ग्राहकों को अपनी पसंदीदा टाटा कार खरीदते समय ज्यादा बचत करने में मदद मिलेगी। साथ ही हम अपने उन सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं जो नई टाटा कार बुक करने की योजना बना रहे हैं कि आप 22 सितंबर तक इंतजार करें जिससे वह अपनी पसंदीदा कार कम दामों पर घर ला सकें।