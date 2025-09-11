जीएसटी दरों में कटौती का असर : फोक्सवैगन टाइगन और वर्टस 65,000 रुपये से ज्यादा हुई सस्ती, टिग्वान की कीमत 3.27 रुपये हुई कम

प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 10:38 am । स्तुति

टिग्वान आर लाइन पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जबकि वर्टस और टाइगन की कीमत 65,000 रुपये से ज्यादा कम हो गई है

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की नई कीमतें साझा कर रही है। हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ और स्कोडा ने अपनी कारों की कीमतों में हुई कटौती की घोषणा कर दी है, अब फोक्सवैगन ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें कितनी कम हुई है इस बात का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि जब 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी नियम लागू होंगे तब वर्टस, टाइगन और टिग्वान आर-लाइन की कीमतें कम हो जाएंगी। यहां देखें पूरी जानकारी :

आप कितनी बचत कर सकेंगे?

फोक्सवैगन अपनी वर्ट्स, टाइगन और टिग्वान आर लाइन की कीमतों में कटौती करेगी। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

मॉडल पूरा जीएसटी का फायदा फोक्सवैगन वर्टस 66,900 रुपये तक फोक्सवैगन टाइगन 68,400 रुपये तक फोक्सवैगन टिग्वान आर लाइन 3,26,900 रुपये तक

फोक्सवैगन की भारत में सबसे प्रीमियम कार टिग्वान आर लाइन पर सबसे ज्यादा 3.27 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। जबकि, वर्टस और टाइगन की कीमतों में 65,000 रुपये से ज्यादा की कटौती होगी।

फोक्सवैगन कारों की नई जीएसटी रेट

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी रेट बचत 4 मीटर से लंबी और 1500सीसी तक इंजन क्षमता वाली कार 45 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत सेस) 40 प्रतिशत 5 प्रतिशत एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक) 50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

फोक्सवैगन टाइगन और वर्टस पर पहले 4000 मिलीमीटर से ज्यादा लंबाई होने की वजह से 45 प्रतिशत टैक्स लगा करता था। इन दोनों गाड़ी में 1000सीसी और 1500सीसी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इन पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यदि आप दूसरे सेगमेंट की कारों की नई जीएसटी रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह खबरें पढ़ सकते हैं :

नई कीमतें कब से होगी लागू?

फोक्सवैगन ने बताया है कि नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जब पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू की जाएंगी।

कारदेखो का क्या है कहना

फोक्सवैगन टिग्वान आर लाइन की लॉन्चिंग के दौरान यह कहा जा रहा था कि यह गाड़ी काफी महंगी है। लेकिन, अब जीएसटी की दरों में कटौती के बाद इसकी कीमतें काफी कम हो जाएगी जिससे यह एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होगी। वर्टस और टाइगन की कीमतों में भी अच्छी कटौती हुई है, जिसका मतलब है कि आपको टॉप वेरिएंट उस कीमत पर मिल सकता है जिस कीमत पर आप अभी लोअर वेरिएंट को खरीदते हैं। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले कीमत में कटौती होना एक अच्छा कदम है।