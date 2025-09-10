सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दर में कटौती का असर: एमजी एस्टर, हेक्टर और ग्लोस्टर 3.04 लाख रुपये तक सस्ती हुई

    प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 04:56 pm । सोनू

    10 Views
    • Write a कमेंट

    कीमत में कटौती के अलावा, एमजी अपनी सभी तीनों कार पर 100 प्रतिशत ऑन-रोड प्राइस फाइनेंस और लोन रीपेमेंट में 3 महीने का अस्थायी ब्रेक दे रही है

    MG Cars Prices After GST Price Cut: Gloster Gets MASSIVE Rs 3.04 Lakh Reduction; Plenty Of Savings On Hector And Astor

    भारत सरकार द्वारा कारों पर नई जीएसटी दर की घोषणा के बाद, महिंद्रा, टाटा, हुंडई और किआ जैसी कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब एमजी ने अपने आईसीई पावर्ड मॉडल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिसमें एमजी एस्टर, एमजी हेक्टर और एमजी ग्लोस्टर एसयूवी शामिल है। इन एसयूवी कार की कीमत 3.04 लाख रुपये तक कम हुई है। यहां देखिए एमजी के आईसीई पावर्ड मॉडल की नई प्राइस लिस्ट:

    एमजी कार पर ग्राहकों की कितनी बचत होगी?

    MG Gloster front design

    एमजी ने मॉडल अनुसार छूट का खुलासा किया है जो वह अपने ग्राहकों को देगी:

    मॉडल

    पूरा जीएसटी लाभ

    एस्टर

    54,000 रुपये तक

    हेक्टर पेट्रोल

    1.49 लाख रुपये तक

    हेक्टर डीजल

    1.49 लाख रुपये तक

    ग्लोस्टर

    3.04 लाख रुपये तक

    कंपनी सभी तीनों कार पर 100 प्रतिशत ऑन-रोड फाइनेंस भी कर रही है और लोन रीपेमेंट के लिए 3 महीने का अस्थायी ब्रेक भी दे रही है।

    एमजी कार पर नया जीएसटी स्लैब क्या है?

    MG Astor

    जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, वर्तमान में एमजी के लाइनअप में एस्टर कॉम्पैक्ट एसयूवी, हेक्टर मिड-साइज एसयूवी और ग्लोस्टर फुल साइज एसयूवी कार है। इसलिए, इन कार पर नई जीएसटी रेट के साथ 10 प्रतिशत तक का फायदा मिलेगा।

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)

    नई जीएसटी रेट

    बचत

    4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन से अधिक क्षमता वाली कार

    प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी+ 17 प्रतिशत सेस)

    40 प्रतिशत

    5 प्रतिशत

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक)

    प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत सेस तक)

    40 प्रतिशत

    10 प्रतिशत

    एमजी के आईसीई पोर्टफोलियो में 4 मीटर से लंबी कार है, अगर आप सब-4 मीटर और लग्जरी कार पर नई जीएसटी दर जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं:

    नई प्राइस कब से लागू होगी?

    MG Hector

    एमजी कार की नई कीमतें अभी से लागू हो गई हैं, इसका मतलब है कि ग्राहकों को महिंद्रा की तरह एमजी कार पर फायदा लेने के लिए 22 सितंबर तक इंतजार नहीं करना होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    यह सुनकर अच्छा लगा कि एमजी अपने ग्राहकों को छूट देने के लिए 22 सितंबर तक का इंतजार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि आज एमजी कार को बुक करने वाले ग्राहक दूसरी कंपनियों के मॉडल सस्ते होने से पहले इसका लाभ ले सकते हैं। त्योहारी सीजन के ऑफर के साथ ये छूट एमजी कारों को आम जनता के लिए और भी आकर्षक बना देगी।

    was this article helpful ?

    एमजी ग्लॉस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दर में कटौती का असर: एमजी एस्टर, हेक्टर और ग्लोस्टर 3.04 लाख रुपये तक सस्ती हुई
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है