जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा की कारें सस्ती हुई: महिंद्रा थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा एक्सयूवी700 और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 1.56 लाख रुपये तक कम हुई

सितंबर 08, 2025 05:24 pm । सोनू

महिंद्रा ने जीएसटी दर में कटौती का फायदा तुरंत ग्राहकों को दे दिया है जबकि कुछ कंपनियों की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी

अगर आप नई महिंद्रा एसयूवी कार घर लाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। महिंद्रा ने 6 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। यह खबर इसलिए भी खास है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने घोषणा की है कि वे 22 सितंबर को ही इसका लाभ ग्राहकों को देंगी, जब नई जीएसटी दर लागू होगी।

महिंद्रा एसयूवी पर ग्राहकों को कितनी बचत होगी?

संशोधित जीएसटी दरों के कारण महिंद्रा अपने ग्राहकों को कितनी बचत का मौका दे रही है, इस पर एक नजर डालते हैं:

मॉडल वर्तमान जीएसटी + सेस नई जीएसटी 6 सितंबर से पूर्ण जीएसटी लाभ बोलेरो/बोलेरो नियो 31% 18% 1.27 लाख रुपये एक्सयूवी 3एक्सओ (पेट्रोल) 29% 18% 1.4 लाख रुपये एक्सयूवी 3एक्सओ (डीजल) 31% 18% 1.56 लाख रुपये थार रियर-व्हील-ड्राइव (डीजल) 31% 18% 1.35 लाख रुपये थार 4-व्हील-ड्राइव (डीजल) 48% 40% 1.01 लाख रुपये स्कॉर्पियो क्लासिक 48% 40% 1.01 लाख रुपये स्कॉर्पियो-एन 48% 40% 1.45 लाख रुपये थार रॉक्स 48% 40% 1.33 लाख रुपये एक्सयूवी700 48% 40% 1.43 लाख रुपये

ध्यान दें कि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के हिसाब से कीमत कटौती अलग-अलग हो सकती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करें और अपने पसंदीदा मॉडल और वेरिएंट पर छूट का पता लगाएं।

महिंद्रा कार के लिए नई जीएसटी दर क्या है?

अब ग्राहकों को अपनी पसंदीदा महिंद्रा कार पर 13 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। आप नई जीएसटी दर यहां देख सकते हैं:

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नया जीएसटी स्लैब ग्राहकों के लिए बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28% जीएसटी + 1% सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत सब-4 मीटर (डीजल) 31 प्रतिशत (28% जीएसटी + 3 % सेस) 18 प्रतिशत 13 प्रतिशत एसयूवी (लंबाई 4 मीटर से बड़ी और इंजन क्षमता 1500सीसी से ज्यादा) 50 प्रतिशत तक (28% जीएसटी + 22% सेस तक) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

सबसे ज्यादा बचत महिंद्रा की सब-4 मीटर डीजल एसयूवी जैसे महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो नियो, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और महिंद्रा थार पर हो रही है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी700, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा थार रॉक्स जैसे बड़े मॉडल पर ग्राहक 10 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं।

इसके अलावा, अगर आप हाइब्रिड एसयूवी और लग्जरी कार जैसी अन्य गाड़ियों के लिए नया जीएसटी स्लैब जानना चाहते हैं, तो आप यहां इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

हमें खुशी है कि महिंद्रा ने 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने का इंतजार करने के बजाय, अभी से जीएसटी में कटौती का फायदा देना शुरू कर दिया है। त्योहारों के मौसम और ऑफर के साथ, यह खरीददारों को एक नई महिंद्रा एसयूवी घर लाने का अतिरिक्त लाभ देता है।