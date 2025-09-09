सभी
पुरानी कार
    जीएसटी दर में कटौती का असर: मर्सिडीज की कारें 25 लाख रुपये हुई सस्ती, देखिए पूरी मॉडल-वाइज कीमतें

    प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 03:43 pm । स्तुति

    14 Views
    टैक्स में 8 से 10 प्रतिशत की कटौती हुई है जिससे गाड़ियों की कीमत काफी कम हो गई है

    मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी सभी पेट्रोल और डीजल कारों की प्राइस में कटौती की है। जीएसटी की दरों में कटौती के साथ अब लग्जरी कारों की एक्स-शोरूम प्राइस कम हो गई है। कितनी कम हुई है कीमत? जानेंगे इसके बारे में आगे :-

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज सेडान की नई कीमत  

    मर्सिडीज-बेंज इंडिया के पोर्टफोलियो की सेडान कारों की नई कीमतों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। इंजन के आधार पर सभी मर्सिडीज सेडान कारों पर कुल 45 से 48 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसमें कंपेनसेशन सेस भी शामिल था। अब इन सभी सेडान कार पर फ्लैट 40% टैक्स लगेगा, जिससे अच्छी-खासी बचत की जा सकेगी। 

    मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन 

    मर्सिडीज की एंट्री-लेवल सेडान कार के पेट्रोल और डीजल वर्जन की प्राइस में क्रमशः 1.6 लाख रुपये और 2.6 लाख रुपये की कटौती हुई है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज ए क्लास लिमोजिन की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    ए 200

    46.05 लाख रुपये 

    44.45 लाख रुपये 

    1.6 लाख रुपये 

    ए 200डी

    48.55 लाख रुपये 

    45.95 lलाख रुपये 

    2.6 लाख रुपये 

    मर्सिडीज बेंज सी-क्लास 

    मर्सिडीज बेंज सी-क्लास पर ज्यादा बचत की जा सकती है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट सी 300 एएमजी लाइन की प्राइस में सबसे ज्यादा 3.7 लाख रुपये की कटौती हुई है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    सी 200

    61 लाख रुपये 

    58.9 लाख रुपये 

    2.1 लाख रुपये 

    सी 220डी

    62 लाख रुपये 

    58.65 लाख रुपये 

    3.35 लाख रुपये 

    सी 300 एएमजी लाइन  

    68 लाख रुपये 

    64.3 लाख रुपये 

    3.7 लाख रुपये 

    मर्सिडीज बेंज ई-क्लास 

    मर्सिडीज की भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ई-क्लास सेडान अब वेरिएंट अनुसार 4.5 लाख रुपये से 5.25 लाख रुपये सस्ती हो गई है। मर्सिडीज ने ई450 4मैटिक एएमजी लाइन में नया वर्डे सिल्वर कलर ऑप्शन भी शामिल किया है।  

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    ई 200

    83 लाख रुपये 

    78.5 लाख रुपये 

    4.5 लाख रुपये 

    ई 220डी 

    85 लाख रुपये 

    80.4 लाख रुपये 

    4.6 लाख रुपये 

    ई 450 4मैटिक एएमजी लाइन  

    96.9 लाख रुपये 

    91.65  लाख रुपये 

    5.25 लाख रुपये 

    मर्सिडीज बेंज एस-क्लास 

    यदि आप लग्जरी एक्सपीरिएंस के लिए बड़ी रकम खर्च करने का इरादा रखते हैं तो अब आप एस क्लास पर 10 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती देखकर काफी खुश होंगे। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    एस 450 4 मैटिक (नप्पा लैदर के साथ)

    1.99 करोड़ रुपये 

    1.88 करोड़ रुपये 

    10.75 लाख रुपये

    एस 350डी (नप्पा लैदर के साथ)

    1.88 करोड़ रुपये 

    1.78 करोड़ रुपये 

    10.15 लाख रुपये

    मर्सिडीज-बेंज सीएलई 

    मर्सिडीज की इकलौती नॉन-एएमजी कन्वर्टिबल कार सीएलई कैब्रियोलेट की कीमत में 6.3 लाख रुपये की कटौती हुई है।  

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज सीएलई की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    सीेएलई 300 कैब्रियोलेट 4 मैटिक

    1.17 करोड़ रुपये 

    1.11 करोड़ रुपये 

    6.3 लाख रुपये 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज एसयूवी की नई कीमतें  

    मर्सिडीज-बेंज ने एसयूवी कारों की कीमत में भी कटौती की है। इन कारों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स (कंपेनसेशन और एसयूवी सेस समेत) लगता था, लेकिन अब इन सभी मॉडल्स पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, जिससे इनकी एक्स-शोरूम प्राइस कम हो गई है। 

    मर्सिडीज-बेंज जीएलए

    मर्सिडीज रेंज की बेबी एसयूवी की कीमत अब 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम से शुरू होती है। वेरिएंट अनुसार इसकी कीमत 3.6 लाख रुपये तक कम हो गई है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज जीएलए की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    जीएलए 200

    51.5 लाख रुपये 

    49.7 लाख रुपये 

    1.8 लाख रुपये 

    जीएलए 220डी 4मैटिक एएमजी लाइन

    56.5 लाख रुपये 

    52.7 लाख रुपये 

    3.8 लाख रुपये 

    जीएलए 220डी 4मैटिक प्रोग्रेसिव लाइन

    54.5 लाख रुपये 

    50.9 लाख रुपये 

    3.6 लाख रुपये 

    मर्सिडीज-बेंज जीएलसी

    यदि आप अपने गैरेज में मिड-साइज लग्जरी कार जीएलसी को पार्क होते देखना चाहते हैं तो जीएलसी को खरीदने का यह अच्छा मौका है। जीएलसी पेट्रोल और डीजल मॉडल की कीमत 5.3 लाख रुपये कम हो गई है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज जीएलसी की नई कीमत  

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    जीएलसी 300 4 मैटिक 

    79.25 लाख रुपये 

    73.95 लाख रुपये 

    5.3 लाख रुपये 

    जीएलसी 220डी 4मैटिक 

    79.25लाख रुपये 

    73.95 लाख रुपये 

    5.3 लाख रुपये 

    मर्सिडीज-बेंज जीएलई

    बड़ी मर्सिडीज-बेंज जीएलई एसयूवी की प्राइस में 8 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। इस गाड़ी की कीमत अब 96.15 लाख रुपये से शुरू होती है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज जीएलई की नई कीमत

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    जीएलई 300डी 4मैटिक एएमजी लाइन 

    1.03 करोड़ रुपये 

    96.15 लाख रुपये

    6.85 लाख रुपये

    जीएलई 450 4मैटिक एएमजी लाइन 

    1.15 करोड़ रुपये 

    1.07 करोड़ रुपये 

    7.65 लाख रुपये

    जीएलई 450डी 4मैटिक एएमजी लाइन 

    1.20 करोड़ रुपये 

    1.12 करोड़ रुपये 

    8 लाख रुपये

    मर्सिडीज-बेंज जीएलएस

    मर्सिडीज की फुल-साइज एसयूवी कार जीएलएस अब 10 लाख रुपये सस्ती हो गई है। इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत अब 1.32 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जबकि डीजल मॉडल की शुरुआती प्राइस अब 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। 

    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद मर्सिडीज-बेंज जीएलएस की नई कीमत

     

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत

    बचत

    जीएलएस 450 4 मैटिक

    1.41 करोड़ रुपये

    1.32 करोड़ रुपये

    9.4 लाख रुपये

    जीएलएस 450डी 4 मैटिक

    1.44 करोड़ रुपये

    1.34 करोड़ रुपये

    9.6 लाख रुपये

    मर्सिडीज-मेबैक मॉडल्स  

    यदि आपको ज्यादा लग्जरी एक्सपीरिएंस चाहिए तो आपको मेबैक मॉडल्स काफी इम्प्रेस करेंगे। इन गाड़ियों पर अच्छी-खासी बचत की जा सकती है।

    एस क्लास मेबैक की प्राइस में 19.85 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। जबकि, मेबैक एसएल 680 मोनोग्राम सबसे ज्यादा 23.5 लाख रुपये सस्ती हो गई है। 

    मर्सिडीज-मेबैक रेंज 

    मेबैक एस 680

      3.67 करोड़ रुपये

      3.47 करोड़ रुपये 

      19.85 लाख रुपये 

    मेबैक जीएलएस 600

      3.39 करोड़ रुपये

      3.16 करोड़ रुपये 

      22.6 लाख रुपये 

    मेबैक एस 580

      2.90 करोड़ रुपये

      2.74 करोड़ रुपये 

      15.7 लाख रुपये 

    मेबैक एसएल 680 मोनोग्राम

      4.35 करोड़ रुपये

      4.11 करोड़ रुपये 

      23.5 लाख रुपये 

    मेबैक ईक्यूएस एसयूवी 680

      2.40 करोड़ रुपये 

      2.40 करोड़ रुपये 

    ( कोई बदलाव नहीं)

    मर्सिडीज-एएमजी मॉडल्स 

    रोमांच और बेहतरीन परफॉरमेंस चाहने वालों के लिए मर्सिडीज कुछ और खुशियां लेकर आई है। इन सभी मॉडल्स की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। पहले मर्सिडीज के एएमजी मॉडल्स पर 48-50% टैक्स लगता था, और अब इन पर 40% जीएसटी लगेगी। 

    मर्सिडीज एएमजी एसएल55 की कीमत 13.35 लाख रुपये कम हो गई है, जबकि एएमजी जीटी 63 रेंज 16.5 लाख रुपये से 19.7 लाख रुपये सस्ती हो गई है। 

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद एएमजी जी वैगन की कीमत 25.65 लाख रुपये कम हो गई है। 

    मर्सिडीज-एएमजी मॉडल्स 

     

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत 

    एएमजी सीएलई कूपे 

    1.35 करोड़ रुपये 

      1.28 करोड़ रुपये 

      7.3 लाख रुपये 

    एएमजी जीएलसी 43 4मैटिक कूपे 

    1.05 करोड़ रुपये 

      99.35 लाख रुपये 

      5.65 लाख रुपये 

    एएमजी एस 63 ई परफॉर्मेंस

    3.34 करोड़ रुपये 

      3.27 करोड़ रुपये 

      7 लाख रुपये 

    एएमजी जीटी 63 एस ई परफॉर्मेंस 

    3.34 करोड़ रुपये 

      3.27 करोड़ रुपये 

      7 लाख रुपये 

    एएमजी जीएलई 53 4मैटिक कूपे 

    1.55 करोड़ रुपये 

      1.45 करोड़ रुपये 

      10.3 लाख रुपये 

    एएमजी जी 63

    3.85 करोड़ रुपये 

      3.59 करोड़ रुपये 

      25.65 लाख रुपये 

    एएमजी सी 63 एस ई परफॉर्मेंस 

    1.95 करोड़ रुपये 

      1.91 करोड़ रुपये 

      4.1 लाख रुपये 

    एएमजी एसएल 55 4मैटिक+

    2.47 करोड़ रुपये 

      2.34 करोड़ रुपये 

      13.35 लाख रुपये 

    एएमजी सी 43 4मैटिक

    99.4 लाख रुपये 

      94.05 लाख रुपये 

      5.35 लाख रुपये 

    एएमजी जीटी 63 4 मैटिक+

    3.05 करोड़ रुपये 

      2.88 करोड़ रुपये 

      16.5 लाख रुपये 

    एएमजी जीटी 63 4 मैटिक+ प्रो

    3.65 करोड़ रुपये 

      3.45 करोड़ रुपये 

      19.7 लाख रुपये 

    जीएसटी रेट में कटौती के बाद मर्सिडीज ईवी मॉडल्स की पूरी प्राइस लिस्ट 

    चूंकि इलेक्ट्रिक कारों पर अभी भी 5 प्रतिशत टैक्स लगना जारी है, ऐसे में मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार की प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखें इसकी मौजूदा कीमतें :- 

    मर्सिडीज बेंज ईवी  

     

    कीमत 

    जी580

      3.10  करोड़ रुपये 

    ईक्यूएस 580 4मैटिक

      1.30  करोड़ रुपये 

    ईक्यूएस एसयूवी 580 4मैटिक

      1.47  करोड़ रुपये 

    ईक्यूएई एसयूवी 500 4मैटिक

      1.41  करोड़ रुपये 

    ईक्यूएस एसयूवी 450 4मैटिक 

      1.33  करोड़ रुपये 

    ईक्यूबी 350 4मैटिक 

      78.9 लाख रुपये 

    ईक्यूबी 250+

      72.2 लाख रुपये 

    ईक्यूए 250+

      67.2 लाख रुपये 

    कारदेखो का क्या है कहना  

    यह लग्जरी कार खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। इसके साथ ही मर्सिडीज-बेंज द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आकर्षक फाइनेंस और लीज स्कीम को भी जोड़ लें, तो आपको फिलहाल एक शानदार डील मिल रही है। 

    मर्सिडीज ईक्यूएस पर अपना कमेंट लिखें

