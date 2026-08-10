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    2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट जेड8एल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के जेड8एल वेरिएंट में जेड8टी के मुकाबले कई सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं

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    Published On अगस्त 10, 2026 14:39 ist
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    published onAug 10, 2026 14:37 IST
    last updated onAug 10, 2026 14:39 IST
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    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को नई स्टाइलिंग, नए डैशबोर्ड लेआउट और उन सभी फीचर्स के साथ भारत में पेश किया है जिनकी मांग हम महिंद्रा से कर रहे थे। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट गाड़ी सात वेरिएंट में आती है। यदि आप मार्केट में कोई ऐसी एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी शानदार फीचर्स के साथ 4डब्लूडी क्षमता भी मिले तो आप इसके टॉप वेरिएंट जेड8एल पर एक नजर डाल सकते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के टॉप जेड8एल वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    कीमत 

    यहां देखें स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट जेड8एल की कीमत :-

    वेरिएंट 

    पेट्रोल

    डीजल

    एमटी

    एटी

    एमटी

    एटी

    एमटी 4डब्लूडी

    एटी 4डब्लूडी

    जेड8एल (7-सीटर)

    21.31 लाख रुपये

    22.87 लाख रुपये

    21.99 लाख रुपये

    23.49 लाख रुपये

    24.25 लाख रुपये

    25.49 लाख रुपये

    जेड8एल (6-सीटर)

    21.69 लाख रुपये

    23.05 लाख रुपये

    22.47 लाख रुपये

    23.80 लाख रुपये

    -

    -

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का जेड8एल वेरिएंट 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। इसकी पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन के हिसाब से कीमत अलग-अलग है, जो करीब 21.31 लाख रुपये से शुरू होकर 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। 7-सीटर वर्जन सभी इंजन, गियरबॉक्स और 4डब्लूडी कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हैं, जबकि 6-सीटर वर्जन के साथ 4डब्लूडी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। 

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    सामने से देखें तो इसका लुक काफी दमदार लगता है। बड़ी ग्रिल, एलईडी हेडलैंप्स और स्कॉर्पियन टेल इंस्पायर्ड एलईडी डीआरएल्स को इसमें पुराने मॉडल से लिया गया है। इसमें ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं, साथ ही इसमें आगे की तरफ ट्विन-पीक महिंद्रा लोगो भी मिलता है जो इसे शानदार लुक देता है। 

    साइड 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    साइड प्रोफाइल गौर करें तो स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के टॉप जेड8एल वेरिएंट में नए डिजाइन के डुअल-टोन 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रूफ रेल्स और विंडो लाइन पर लगा क्रोम इंसर्ट (जो स्कॉर्पियन टेल तक जाता है) स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को काफी स्पोर्टी लुक देता है।

    पीछे की डिजाइन 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    इस एसयूवी कार के पीछे का हिस्सा पुराने मॉडल से काफी मिलता-जुलता है। इसमें बड़े वर्टिकल टेललैंप्स, साइड ओपनेबल टेलगेट और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है जो इसके रग्ड लुक को और निखारता है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर इंसर्ट मिलते हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसकी रियर प्रोफाइल काफी सिंपल है, लेकिन यह बेहद दमदार लगती है।

    इंटीरियर 

    केबिन के अंदर इसमें बड़ी फ्लोटिंग स्क्रीन और थार रॉक्स वाला फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। जेड8एस और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में 12.3-इंच की बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में 8-इंच वाली स्क्रीन मिलती है। इस एसयूवी कार में 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, जो इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है। 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    इस गाड़ी का डैशबोर्ड पूरी तरह से नया है और डुअल टोन ब्लैक-ब्राउन कलर थीम में आता है और इसमें सेंटर कंसोल पर सिल्वर एलिमेंट भी दिया गया है, जिससे इसे एक अपमार्केट फील मिलती है। इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे पतले एसी वेंट्स लगे हैं। पैनोरमिक सनरूफ स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के केबिन को काफी हवादार बनाता है। 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    फीचर और सेफ्टी  

    पुरानी स्कॉर्पियो एन की टेस्टिंग के दौरान हमें फीचर्स के मामले में काफी कुछ कमियां नजर आई थी। लेकिन, अब फेसलिफ्ट वर्जन के आने से यह सभी कमियां दूर हो गई हैं। इस गाड़ी के टॉप जेड8एल वेरिएंट में सभी शानदार फीचर दिए गए हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 65वाट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कूलिंग फंक्शन के साथ वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 12-स्पीकर वाला सोनी साउंड सिस्टम शामिल हैं। 

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    सेफ्टी के मामले में सबसे बड़ा अपग्रेड 540-डिग्री कैमरा का किया गया है, जो पार्किंग करते समय और ऑफ-रोडिंग दोनों में काफी काम आता है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, 10 सेफ्टी और असिस्टेंस फंक्शन वाला लेवल-2 एडीएएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। टॉप से नीचे वाले जेड8टी वेरिएंट में एडीएएस, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और 540-डिग्री कैमरा की कमी है। चूंकि पुरानी स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, ऐसे में फेसलिफ्ट मॉडल से यही सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है। 

    इंजन ऑप्शन 

    फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार में दो इंजन ऑप्शन : 2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    2-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल 

    2.2-लीटर एमहॉक डीजल 

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस

    टॉर्क 

    380 एनएम तक 

    400 एनएम तक

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन

    आरडब्लूडी 

    आरडब्लूडी /4डब्लूडी

    मुकाबला 

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सेगमेंट में थार रॉक्स के अलावा सीधा मुकाबला किसी से नहीं है। हालांकि इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    कारदेखो का क्या है कहना…

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जेड8एल वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एकदम सही पैकेज है जो गाड़ी में परफॉर्मेंस, फीचर्स और सेफ्टी तीनों एक साथ चाहते हैं। जेड8टी के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन 540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स के लिए यह ज्यादा कीमत बिल्कुल वाजिब लगती है। अगर आप टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो इस वेरिएंट को चुनना आपके लिए सही रहेगा।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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