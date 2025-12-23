इस साल की शुरुआत में जब जापान एनकैप ने फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट किया था तब इसे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी

मारुति कार की लगातार क्रैश टेस्टिंग हो रही है और अब ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने मेड-इन-इंडिया मारुति फ्रॉन्क्स का सख्त क्रैश टेस्ट किया है। इस टेस्ट में इसे 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फ्रॉन्क्स, मारुति स्विफ्ट के बाद एएनकैप द्वारा टेस्ट की जाने वाली दूसरी मारुति कार है। यहां देखिए इसने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया:

परिणाम

मारुति फ्रॉन्क्स के टेस्ट स्कोर इस प्रकार हैं:

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा - 48 प्रतिशत

आगे से हुए क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली, लेकिन छाती की सुरक्षा कमजोर थी और पेडल ज्यादा हिलने की वजह से पैरों की सुरक्षा औसत थी। डैशबोर्ड के कुछ सस्त हिस्सों की वजह से आगे बैठे दोनों लोगों के पैरों के ऊंपरी हिस्से को खतरा था। साइड इंपेक्ट टेस्ट में लगभग सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छी सुरक्षा मिली, केवल छाती की सुरक्षा ठीक-ठाक थी। साइड पोल टेस्ट में डमी के सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती की सुरक्षा को औसत रेटिंग मिली।

फ्रोन्क्स कार में सेंटर एयरबैग नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ साइड क्रैश टेस्ट स्थिति में सुरक्षा का आकलन नहीं किया जा सकता। पूरी चौड़ाई वाले फ्रंटल क्रैश टेस्ट में पिछली सीट की सुरक्षा चिंता का विषय थी, क्योंकि पीछे वाले पैसेंजर की छाती और सिर की सुरक्षा सीटबेल्ट पर ज्यादा लोड और ज्यादा आगे की तरफ मूवमेंट की वजह से खराब थी।

नोट: फ्रंटल क्रैश टेस्ट में फ्रॉन्क्स के सीटबेल्ट में गंभीर खराबी आई, जिससे पीछे की सीट पर रखी डमी आगे वाली सीट से टकरा गई। यह गड़बड़ बहुत कम होने की संभावना है और एएनकैप ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक यह समस्या सही नहीं हो जाती, तब तक पीछे की सीटों का इस्तेमाल न करें।

बच्चों की सुरक्षा - 40 प्रतिशत

आगे से किए गए टेस्ट में दोनों बच्चों की डमी के सिर और गर्दन को खराब सुरक्षा मिली, और छाती की सुरक्षा खराब से मार्जिनल थी। साइड इंपेक्ट टेस्ट में 6 साल के बच्चे की डमी के सिर की सुरक्षा मार्जिनल थी, जबकि 10 साल के बच्चे की डमी को बगल वाली सीट से टकराने के कारण खराब सुरक्षा मिली।

फ्रॉन्क्स में पीछे वाली सीट पर आईएसओफिक्स माउंट दिया गया है और ज्यादातर चाइल्ड सीट को अच्छे से फिट किया जा सकता है, लेकिन कुछ चाइल्ड सीट को पीछे बीच वाली जगह पर लगाना संभव नहीं है। फ्रॉन्क्स में बच्चों की मौजूदगी का पता लगाने वाला सिस्टम नहीं है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा - 65 प्रतिशत

पैदल चलने वालों को बोनट और विंडस्क्रीन ने सिर सहित ज्यादा हिस्सों को अच्छी से ठीक-ठाक सुरक्षा दी, हालांकि विंडस्क्रीन पिलर के पास सख्त हिस्से में परिणाम कुछ खराब रहे।

पैरों की सुरक्षा अच्छी थी, जबकि पेल्विस प्रोटेक्शन खराब था। फ्रॉन्क्स में एक ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो पैदल यात्रियों, साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने वालों को डिटेक्ट कर सकता है।

सेफ्टी असिस्ट - 55 प्रतिशत

ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉन्क्स कई एक्टिव सेफ्टी फीचर के साथ मिलती है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी लेन कीपिंग, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग शामिल है। ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम ने कार-टू-कार क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया।

मारुति फ्रॉन्क्स: सेफ्टी फीचर

भारत में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिकने वाली फ्रॉन्क्स कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी लेन कीपिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।

मारुति फ्रॉन्क्स: प्राइस और कंपेरिजन

भारत में मारुति फ्रॉन्क्स की कीमत 6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, हालांकि इसे मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

