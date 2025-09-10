जीएसटी दरों में कटौती के बाद टोयोटा कारों की नई कीमतें : टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस, ग्लैंजा और वेलफायर पर करें 3.49 लाख रुपये तक की बचत
प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 03:02 pm । स्तुति
-
- Write a कमेंट
टोयोटा की पॉपुलर एसयूवी कार फॉर्च्यूनर पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है, जबकि इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाईक्रॉस और फ्लैगशिप वेलफायर की कीमत में अच्छी-खासी कटौती की गई है
जीएसटी 2.0 के तहत दूसरी कार कंपनियों द्वारा कीमतों में कटौती की घोषणा करने के बाद अब टोयोटा ने भी अपने लाइनअप की कारों पर मिलने वाले फायदों का खुलासा कर दिया है। टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर जैसी पॉपुलर कारों की प्राइस में सबसे ज्यादा कटौती की गई है और फिर टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। टोयोटा कैमरी और टोयोटा वेलफायर जैसी प्रीमियम कारों में भी अच्छी खासी कटौती की गई है। टोयोटा कारों की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
आप टोयोटा कारों पर कितनी बचत कर सकते हैं?
टोयोटा ने अपने लाइनअप की कारों की कीमत में 3.49 लाख रुपये तक की कटौती की है। नई और पुरानी जीएसटी रेट के साथ सभी मॉडल-वाइज कीमतों पर मिल रहे फायदे नीचे दी गई टेबल में बताए गए हैं :-
|
मॉडल्स
|
पुरानी जीएसटी + सेस
|
नई जीएसटी
|
फायदे ( 22 सितंबर 2025) से लागू
|
टोयोटा ग्लैंजा
|
29%
|
18%
|
85,300 रुपये तक
|
टोयोटा टाइजर
|
29%
|
18%
|
1.11 लाख रुपये तक
|
टोयोटा रुमियन
|
45%
|
40%
|
48,700 रुपये तक
|
टोयोटा हाइराइडर
|
45%
|
40%
|
65,400 रुपये तक
|
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
|
50%
|
40%
|
1.81 लाख रुपये तक
|
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|
50%
|
40%
|
1.16 लाख रुपये तक
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर
|
50%
|
40%
|
3.49 लाख रुपये तक
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
50%
|
40%
|
3.34 लाख रुपये तक
|
टोयोटा हाइलक्स
|
50%
|
40%
|
2.53 लाख रुपये तक
|
टोयोटा कैमरी
|
50%
|
40%
|
1.02 लाख रुपये तक
|
टोयोटा वेलफायर
|
50%
|
40%
|
2.78 लाख रुपये तक
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमतें चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। सही जानकारी के लिए टोयोटा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।
यह भी पढ़ें : जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा कारों की नई कीमतें : टाटा नेक्सन, पंच, हैरियर और सफारी पर करें 1.55 लाख रुपये तक की बचत
टोयोटा कारों के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है?
टोयोटा कारों के लिए नया जीएसटी स्लैब इस प्रकार है :-
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
नई जीएसटी रेट
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18%
|
11%
|
सब-4 मीटर (डीजल)
|
31% (28% जीएसटी + 3% सेस)
|
18%
|
13%
|
1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार
|
45% तक (28% जीएस्ट + 17% सेस)
|
40%
|
5%
|
एसयूवी (1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार
|
50% तक (28% जीएसटी + 22% सेस तक)
|
40%
|
10%
टोयोटा ग्लैंजा और टोयोटा टाइजर सब-4 मीटर केटेगरी की इकलौती कारें हैं जिन पर 11 प्रतिशत जीएसटी का फायदा मिल रहा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी पर सबसे ज्यादा 3.49 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। 10 प्रतिशत तक जीएसटी फायदों के साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है। टोयोटा वेलफायर भारत में कंपनी की फ्लैगशिप कार है जिसकी प्राइस में 2.78 लाख रुपये की कटौती की गई है।
लग्जरी और हाइब्रिड कारों के नए जीएसटी स्लैब के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें।
कारदेखो का क्या है कहना
जीएसटी 2.0 के तहत टोयोटा का अपने लाइनअप की कारों की कीमतों में कटौती करना एक अच्छा कदम है। सभी नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यदि आप भी नई टोयोटा कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको इंतजार करने की सलाह देंगे जिससे आप टैक्स पर अच्छा फायदा हासिल कर सकेंगे।