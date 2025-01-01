जीएसटी की दरों में कटौती के बाद हुंडई की कारें सस्ती हुई: क्रेटा, ग्रैंड आई10 निओस, वेन्यू की कीमत 2.4 लाख रुपये तक कम हुई

प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 06:51 pm । स्तुति

नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी

अब तक आप देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) में किए गए बदलाव से परिचित हो चुके होंगे। टैक्स में कटौती के कारण अलग-अलग सेगमेंट की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। टाटा, टोयोटा और रेनो समेत कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर कम टैक्स का पूरा लाभ नए खरीदारों को देने की घोषणा कर दी है और अब हुंडई भी इस सूची में शामिल हो गई है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

आप हुंडई की कारों पर कितनी बचत कर सकते हैं?

टैक्स में बदलाव के बाद जीएसटी दरें इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) व्हीकल्स के लिए बदल गई है। जबकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यह रेट 5 प्रतिशत है। नई जीएसटी रेट लागू होने के बाद आप हुंडई की कारों पर कितनी बचत कर सकेंगे, जानिए यहां :-

मॉडल जीएसटी का लाभ ग्रैंड आई10 निओस 73,808 रुपये तक ऑरा 78,465 रुपये तक एक्सटर 89,209 रुपये तक आई20 98,053 रुपये तक आई20 एन लाइन 1.08 लाख रुपये तक वेन्यू 1.23 लाख रुपये तक वेन्यू एन लाइन 1.19 लाख रुपये तक वरना 60,640 रुपये तक क्रेटा 72,145 रुपये तक क्रेटा एन लाइन 71,762 रुपये तक अल्कजार 75,376 रुपये तक ट्यूसॉन 2.4 लाख रुपये तक

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस में कटौती चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगी। सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।

हुंडई कारों के लिए नया जीएसटी स्लैब क्या है?

ग्राहक अब हुंडई की कारों पर 13 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे। यहां देखें नया जीएसटी स्लैब :-

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी रेट बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत सब-4 मीटर (डीजल) 31 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 13 प्रतिशत 4 मीटर से ज्यादा लंबी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो 45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत) 40 प्रतिशत 5 प्रतिशत एसयूवी (4 मीटर से ज्यादा लंबी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा हो) 50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत सेस) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

हुंडई की मिड-साइज एसयूवी कार ट्यूसॉन पर सबसे ज्यादा 2.4 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। एक्सटर पर 11 प्रतिशत, जबकि वेन्यू और क्रेटा पर क्रमशः 13 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की बचत की जा सकेगी।

जीएसटी स्लैब में बदलावों के साथ हाइब्रिड एसयूवी और लग्जरी कारों की कीमतें भी कम हो गई है जिसकी स्टोरी हमनें यहां कवर की है।

नई कीमतें कब होंगी लागू?

हुंडई ने मॉडल-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं, नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

