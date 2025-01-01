सभी
    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद हुंडई की कारें सस्ती हुई: क्रेटा, ग्रैंड आई10 निओस, वेन्यू की कीमत 2.4 लाख रुपये तक कम हुई

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 06:51 pm । स्तुति

    140 Views
    नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी 

    अब तक आप देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) में किए गए बदलाव से परिचित हो चुके होंगे। टैक्स में कटौती के कारण अलग-अलग सेगमेंट की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। टाटा, टोयोटा और रेनो समेत कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर कम टैक्स का पूरा लाभ नए खरीदारों को देने की घोषणा कर दी है और अब हुंडई भी इस सूची में शामिल हो गई है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :- 

    आप हुंडई की कारों पर कितनी बचत कर सकते हैं? 

    टैक्स में बदलाव के बाद जीएसटी दरें इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) व्हीकल्स के लिए बदल गई है। जबकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यह रेट 5 प्रतिशत है। नई जीएसटी रेट लागू होने के बाद आप हुंडई की कारों पर कितनी बचत कर सकेंगे, जानिए यहां :-

    मॉडल 

    जीएसटी का लाभ 

    ग्रैंड आई10 निओस

    73,808 रुपये तक 

    ऑरा

    78,465 रुपये तक 

    एक्सटर 

    89,209 रुपये तक 

    आई20

    98,053 रुपये तक 

    आई20 एन लाइन  

    1.08 लाख रुपये तक 

    वेन्यू

    1.23 लाख रुपये तक 

    वेन्यू एन लाइन 

    1.19 लाख रुपये तक 

    वरना 

    60,640 रुपये तक 

    क्रेटा 

    72,145 रुपये तक 

    क्रेटा एन लाइन 

    71,762 रुपये तक 

    अल्कजार

    75,376 रुपये तक 

    ट्यूसॉन 

    2.4  लाख रुपये तक 

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस में कटौती चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगी। सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे। 

    यह भी पढ़ें : जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा की कारें सस्ती हुई: महिंद्रा थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा एक्सयूवी700 और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 1.56 लाख रुपये तक कम हुई

    हुंडई कारों के लिए नया जीएसटी स्लैब क्या है?  

    ग्राहक अब हुंडई की कारों पर 13 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे। यहां देखें नया जीएसटी स्लैब :- 

    व्हीकल टाइप 

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)  

    नई जीएसटी रेट  

    बचत  

    सब-4 मीटर (पेट्रोल) 

    29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

    18 प्रतिशत 

    11  प्रतिशत 

    सब-4 मीटर (डीजल) 

    31 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस)

    18  प्रतिशत 

    13  प्रतिशत 

    4 मीटर से ज्यादा लंबी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो

    45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत)

    40  प्रतिशत 

    5 प्रतिशत 

    एसयूवी (4 मीटर से ज्यादा लंबी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा हो)

    50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत सेस)

    40  प्रतिशत 

    10  प्रतिशत 

    हुंडई की मिड-साइज एसयूवी कार ट्यूसॉन पर सबसे ज्यादा 2.4 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। एक्सटर पर 11 प्रतिशत, जबकि वेन्यू और क्रेटा पर क्रमशः 13 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की बचत की जा सकेगी। 

    जीएसटी स्लैब में बदलावों के साथ हाइब्रिड एसयूवी और लग्जरी कारों की कीमतें भी कम हो गई है जिसकी स्टोरी हमनें यहां कवर की है।  

    नई कीमतें कब होंगी लागू? 

    हुंडई ने मॉडल-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं, नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

    कारदेखो का क्या है कहना 

    हमारा मानना ​​है कि हुंडई का यह एक अच्छा कदम है जिससे ग्राहकों को पूरा फायदा मिलेगा। हम अपने उन सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी हुंडई कार को बुक कराने की प्लानिंग कर रहे हैं कि वह 22 सितंबर तक इंतजार करें और अपनी पसंदीदा हुंडई कार कम दामों पर खरीदें। 

