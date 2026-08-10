540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस : महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की सेफ्टी किट में क्या-क्या जोड़ा है?

महिंद्रा ने 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को नए एडवांस फीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 540-डिग्री कैमरा शामिल है जिसे इसके टॉप वेरिएंट में दिया गया है। इन अपडेट के साथ स्कॉर्पियो एन अब पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड हो गई है। इस एसयूवी कार में क्या कुछ नया जुड़ा है और कौनसी चीजें पुराने मॉडल वाली दी गई है, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के सेफ्टी सूट में क्या जोड़ा है?

2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार में सबसे बड़ा अपग्रेड सेफ्टी के मोर्चे पर हुआ है। टॉप वेरिएंट जेड8एल में अब लेवल-2 एडीएएस सूट मिलता है, जो फ्रंट रडार और कैमरे की मदद से काम करता है। एडीएएस के तहत इसमें जैसे फीचर मिलते हैं :-

फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग मिलती है

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में मिलता है

लेन डिपार्चर वॉर्निंग

लेन कीप असिस्ट

इसमें 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी जोड़ा गया है, जो कि एक दमदार फीचर है। 360-डिग्री कैमरे के मुकाबले इसमें 'ट्रांसपेरेंट बोनट' व्यू भी मिलता है। इस मोड में गाड़ी के ठीक आगे और नीचे का व्यू दिखता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी काम आता है। इंडिकेटर चालू करते ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर पास वाली लेन का लाइव वीडियो दिखाने लगता है। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं।

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर

सेफ्टी की बात करें तो महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो एन में पुराने मॉडल वाले फीचर्स को देना ही बरकरार रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, हिल-होल्ड, हिल-डिसेंट कंट्रोल, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ऑल-डिस्क ब्रेक्स शामिल हैं जो कि इसके हर वेरिएंट में मिलते हैं। बता दें कि 2022 में मौजूदा स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और उम्मीद है कि यही रेटिंग फेसलिफ्ट मॉडल को भी मिल सकती है।

दो एयरबैग की समस्या: जहां महिंद्रा चूक गई

टॉप वेरिएंट में एडवांस्ड एडीएएस टेक्नोलॉजी जोड़ने के बावजूद, अपडेटेड स्कॉर्पियो एन के सेफ्टी पैकेज में एक खास कमी छह एयरबैग्स का स्टैंडर्ड ना होना है। 2026 स्कॉर्पियो एन कार में 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन) केवल टॉप जेड8 और जेड8एल वेरिएंट्स में ही दिए गए हैं, जबकि बाकी सभी वेरिएंट में केवल दो फ्रंट एयरबैग ही मिलते हैं। मार्केट में कई छोटी और सस्ती कारें भी आजकल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ आती हैं, तो एक बड़ी एसयूवी में यह कमी बिलकुल समझ नहीं आती। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में शायद 6 एयरबैग वाला वर्जन इस्तेमाल हुआ था, इसलिए लोअर वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को यह जरूर जानना चाहिए कि इसमें मिलने वाली सुरक्षा अलग हो सकती है, खासकर साइड-इम्पैक्ट की स्थिति में।

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

सेफ्टी के साथ-साथ स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। आगे की तरफ इसमें लंबा बोनट, 6-स्लेट ग्रिल, और ट्विन-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। सी-शेप्ड डीआरएल्स को इसमें बंपर के निचले हिस्से पर फॉग लैंप्स के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। इसकी साइड प्रोफाइल एक पारंपरिक, बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी जैसी है, जिसे मस्कुलर व्हील आर्क से और भी आकर्षक बनाया गया है। टॉप जेड8 और जेड8एल वेरिएंट में नए डिजाइन के 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें ऊंचे और वर्टिकल एलईडी टेललैंप्स, और साइड हिंज्ड टेलगेट दिया गया है।

केबिन में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स को जोड़कर इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बना दिया गया है। एंटरटेनमेंट के लिए इसमें महिंद्रा थार वाली 12.3-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

कलर ऑप्शन : स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट पांच कलर ऑप्शन : एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, ओशियनिक (डार्क ब्लू) और डीप फॉरेस्ट में आती है।

कीमत और मुकाबला

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला थार रॉक्स के अलावा किसी से नहीं है। हालांकि, इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है। नए अपडेट के बाद यह एसयूवी सेगमेंट में पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो गई है। इसकी खास 'लैडर-फ्रेम' बनावट और 4x4 ड्राइवट्रेन इसे अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले मजबूती और ऑफ-रोड क्षमता के मामले में एक अलग बढ़त दिलाती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2.0-लीटर एमस्टालियन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस टॉर्क 370 एनएम (एमटी) / 380 एनएम (एटी) 370 एनएम (एमटी) / 400 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन आरडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

कारदेखो का क्या है कहना

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार रग्ड कैरेक्टर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर चलती है। लेवल-2 एडीएएस सूट, 540-डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर, ये सभी चीजें मिलकर इसे उन ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प बनाती हैं जो दमदार और फीचर लोडेड एसयूवी लेना चाहते हैं। इसकी बड़ी खूबियों में शानदार ड्राइविंग पोज़िशन, दमदार इंजन ऑप्शन और ऑप्शनल 4x4 सिस्टम शामिल हैं। हालांकि, इस एसयूवी के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं दिए गए हैं, जो महिंद्रा की तरफ से बड़ी चूक है। यदि आपको टॉप-ऑफ-द-लाइन सेफ्टी और टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप जेड8एल वेरिएंट ले सकते हैं, लेकिन कम बजट वाले खरीदारों को थोड़ा सेफ्टी के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है।