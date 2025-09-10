सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद स्कोडा कारों की नई कीमतें : स्कोडा कायलाक और स्कोडा कोडिएक पर करें सबसे ज्यादा बचत, स्कोडा स्लाविया और कुशाक भी हुई सस्ती

    प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 06:31 pm । स्तुति

    5 Views
    • Write a कमेंट

    नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, स्कोडा अपने ग्राहकों को तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर का फायदा भी दे रही है

    Skoda Car Prices After GST Cut: HUGE SAVINGS On Skoda Kylaq And Skoda Kodiaq; Slavia And Kushaq Prices Reduced

    नए जीएसटी स्लैब से कारों की कीमतें घट गई है जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सभी दूसरी कार कंपनियों की तरह अब स्कोडा ने भी अपने लाइनअप की कारों स्कोडा कायलाक, स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कोडिएक पर मिल रहे फायदों की घोषणा कर दी है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। स्कोडा अपनी कारों पर सीमित समय 21 सितंबर 2025 तक के लिए कई फायदे भी दे रही है। 

    स्कोडा कारों पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

    Skoda Kylaq

    मॉडल 

    पुरानी जीएसटी + सेस

    नई जीएसटी 

    फायदे (22 सितंबर 2025 से लागू)

    स्कोडा कायलाक 

    29%

    18%

    1.19 लाख रुपये तक 

    स्कोडा स्लाविया 

    45%

    40%

    63,207 रुपये तक 

    स्कोडा कुशाक 

    45%

    40%

    65,828 रुपये तक

    स्कोडा कोडिएक 

    50%

    40%

    3.28 लाख रुपये तक 

    कीमत में कटौती चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन पर निर्भर कर सकती है। सही जानकारी के लिए नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें। 

    स्कोडा कारों के लिए क्या है नया टैक्स स्लैब?

    Skoda Slavia

    व्हीकल टाइप 

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)

    नई जीएसटी रेट  

    बचत

    सब-4 मीटर (पेट्रोल)

    29% (28% जीएसटी + 1% सेस)

    18%

    11%

    4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन से अधिक क्षमता वाली कार

    45% तक (28% जीएसटी + 17% सेस)

    40%

    5%

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक)

    50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)

    40%

    10%

    10 प्रतिशत जीएसटी में कटौती के साथ स्कोडा की फ्लैगशिप कार कोडिएक पर सबसे ज्यादा 3.28 प्रतिशत की बचत की जा सकती है। जबकि, सब-4 मीटर स्कोडा कोडिएक एसयूवी की प्राइस में 11 प्रतिशत जीएसटी में कटौती के साथ 1 लाख रुपये से ज्यादा की गिरावट हुई है। स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक पर टैक्स में 5 प्रतिशत का फायदा मिल रहा है जिससे इन दोनों गाड़ियों पर 60,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है। 

    यह भी पढ़ें : जीएसटी परिषद की बैठक: नए 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के साथ सस्ती होंगी छोटी एवं लग्जरी कारें,350 सीसी तक की बाइके और 3 व्हीलर भी होंगे सस्ते

    कारों के लिए जीएसटी दरों में हुई कटौती: हटाया गया सेस,अब सभी कारें होंगी सस्ती

    22 सितंबर के बाद बनाएं छोटी कार खरीदने का प्लान, नए जीएसटी नियमों से कर पाएंगे बड़ी बचत! समझिए पूरा गणित

    कारों पर जीएसटी में कटौती का असर: ​अब ज्यादा सस्ती होंगी हुंडई क्रेटा,फोक्सवैगन वर्टस,महिंद्रा थार रॉक्स आदि जैसी कारें!

    जीएसटी 2.0: टोयोटा फॉर्च्यूनर,मर्सिडीज बेंज जीएलएस जैसी बड़ी एसयूवी और लग्जरी कारें भी होंगी सस्ती

    तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर 

    Skoda Kodiaq

    यदि आप स्कोडा कार को बुक करवा चुके हैं और गाड़ी की तुरंत डिलीवरी चाहते हैं तो आप 21 सितंबर 2025 तक लिमिटेड टाइम जीएसटी बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। 

    मॉडल 

    फायदे

    स्कोडा स्लाविया 

      63,000 रुपये तक

    स्कोडा कुशाक 

    66,000 रुपये तक

    स्कोडा कोडिएक

    3.3 लाख रुपये तक

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमित समय के लिए दिए जा रहे यह फायदे स्कोडा कायलाक कार पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में हम आपको इस गाड़ी के लिए 22 सितंबर तक इंतजार करने की सलाह देंगे। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    स्कोडा ना केवल जीएसटी का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचा रही है, बल्कि तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर की पेशकश भी कर रही है। यदि आप स्कोडा कायलाक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको तब तक इंतजार करने की सलाह देंगे जब तक नई कीमतें लागू नहीं हो जाती। 

    was this article helpful ?

    स्कोडा कायलाक पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दरों में कटौती के बाद स्कोडा कारों की नई कीमतें : स्कोडा कायलाक और स्कोडा कोडिएक पर करें सबसे ज्यादा बचत, स्कोडा स्लाविया और कुशाक भी हुई सस्ती
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है