जीएसटी दरों में कटौती के बाद स्कोडा कारों की नई कीमतें : स्कोडा कायलाक और स्कोडा कोडिएक पर करें सबसे ज्यादा बचत, स्कोडा स्लाविया और कुशाक भी हुई सस्ती
प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 06:31 pm । स्तुति
नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, स्कोडा अपने ग्राहकों को तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर का फायदा भी दे रही है
नए जीएसटी स्लैब से कारों की कीमतें घट गई है जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सभी दूसरी कार कंपनियों की तरह अब स्कोडा ने भी अपने लाइनअप की कारों स्कोडा कायलाक, स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कोडिएक पर मिल रहे फायदों की घोषणा कर दी है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। स्कोडा अपनी कारों पर सीमित समय 21 सितंबर 2025 तक के लिए कई फायदे भी दे रही है।
स्कोडा कारों पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?
|
मॉडल
|
पुरानी जीएसटी + सेस
|
नई जीएसटी
|
फायदे (22 सितंबर 2025 से लागू)
|
स्कोडा कायलाक
|
29%
|
18%
|
1.19 लाख रुपये तक
|
स्कोडा स्लाविया
|
45%
|
40%
|
63,207 रुपये तक
|
स्कोडा कुशाक
|
45%
|
40%
|
65,828 रुपये तक
|
स्कोडा कोडिएक
|
50%
|
40%
|
3.28 लाख रुपये तक
कीमत में कटौती चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन पर निर्भर कर सकती है। सही जानकारी के लिए नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।
स्कोडा कारों के लिए क्या है नया टैक्स स्लैब?
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
नई जीएसटी रेट
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18%
|
11%
|
4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन से अधिक क्षमता वाली कार
|
45% तक (28% जीएसटी + 17% सेस)
|
40%
|
5%
|
एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक)
|
50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)
|
40%
|
10%
10 प्रतिशत जीएसटी में कटौती के साथ स्कोडा की फ्लैगशिप कार कोडिएक पर सबसे ज्यादा 3.28 प्रतिशत की बचत की जा सकती है। जबकि, सब-4 मीटर स्कोडा कोडिएक एसयूवी की प्राइस में 11 प्रतिशत जीएसटी में कटौती के साथ 1 लाख रुपये से ज्यादा की गिरावट हुई है। स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक पर टैक्स में 5 प्रतिशत का फायदा मिल रहा है जिससे इन दोनों गाड़ियों पर 60,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है।
तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर
यदि आप स्कोडा कार को बुक करवा चुके हैं और गाड़ी की तुरंत डिलीवरी चाहते हैं तो आप 21 सितंबर 2025 तक लिमिटेड टाइम जीएसटी बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं।
|
मॉडल
|
फायदे
|
स्कोडा स्लाविया
|
63,000 रुपये तक
|
स्कोडा कुशाक
|
66,000 रुपये तक
|
स्कोडा कोडिएक
|
3.3 लाख रुपये तक
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमित समय के लिए दिए जा रहे यह फायदे स्कोडा कायलाक कार पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में हम आपको इस गाड़ी के लिए 22 सितंबर तक इंतजार करने की सलाह देंगे।
कारदेखो का क्या है कहना
स्कोडा ना केवल जीएसटी का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचा रही है, बल्कि तुरंत डिलीवरी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर की पेशकश भी कर रही है। यदि आप स्कोडा कायलाक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको तब तक इंतजार करने की सलाह देंगे जब तक नई कीमतें लागू नहीं हो जाती।