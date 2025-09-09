जीएसटी दर में कटौती का असर: किआ कार्निवल, सोनेट, सिरोस और सेल्टोस पर 4.49 लाख रुपये तक का मिलेगा फायदा

12 Views

प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 06:27 pm । सोनू

किआ कार्निवल भारत में कंपनी का फ्लैगशिप आईसीई पावर्ड मॉडल है, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा कम हुई है

भारत सरकार द्वारा कारों पर नए जीएसटी स्लैब की घोषणा के बाद अब किआ मोटर्स ने पुष्टि की है कि वह रेट कट का फायदा अपने ग्राहकों को देगी। ये लाभ किआ सोनेट, किआ सिरोस, किआ सेल्टोस, किआ कैरेंस, किआ कैरेंस क्लाविस और किआ कार्निवल समेत कंपनी के सभी आईसीई पावर्ड मॉडल पर मिलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नई कीमत 22 सितंबर 2022 से लागू होगी।

किआ कार पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

किआ कार पर मॉडल अनुसार पुरानी और नई जीएसटी दरों के हिसाब से बचत इस प्रकार है:

मॉडल पुरानी जीएसटी + सेस नई जीएसटी बचत (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) किआ सिरोस पेट्रोल 29% 18% 1.86 लाख रुपये तक किआ सिरोस डीजल 31% 18% किआ सोनेट पेट्रोल 29% 18% 1.64 लाख रुपये तक किआ सोनेट डीजल 31% 18% किआ सेल्टोस 45% 40% 75,372 रुपये तक किआ कैरेंस 45% 40% 48,513 रुपये तक किआ कैरेंस क्लाविस 45% 40% 78,674 रुपये तक किआ कार्निवल 50% 10% 4.49 लाख रुपये तक

कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट या इंजन/ट्रांसमिशन विकल्प के आधार पर कीमतों में कटौती अलग-अलग हो सकती है। कृपया सटिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी किआ डीलरशिप पर संपर्क करें।

किआ कार के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है?

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी दर बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29% (28% जीएसटी + 1% cess) 18% 11% सब-4 मीटर (डीजल) 31% (28% जीएसटी + 3% cess) 18% 13% 4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन से ज्यादा क्षमता वाली कार 45% तक (28% जीएसटी + 17%) 40% 5% एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन से ज्यादा क्षमता वाली कार) 50% तक (28% जीएसटी + 22% सेस तक) 40% 10%

जीएसटी 2.0 के अनुसार, किआ कार्निवल की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जबकि किआ सिरोस और किआ सोनेट जैसे लोकप्रिय मॉडल पर 10 प्रतिशत से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। वहीं किआ सेल्टोस, किआ कैरेंस, और किआ कैरेंस क्लाविस पर टैक्स में केवल 5 प्रतिशत की बचत हुई है।

आप लग्जरी कार और हाइब्रिड एसयूवी पर नए टैक्स स्लैब की जानकारी लिंक पर क्लिक करके विस्तार से पढ़ सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि किआ ने जीएसटी का फायदा अपने ग्राहकों को देने की घोषणा की है। हालांकि, अगर आप नई किआ कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको 22 सितंबर तक इंतजार करने की सलाह देंगे ताकि आप इसे कम कीमत पर घर ला सकें।