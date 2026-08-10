मारुति ब्रेजा 1.5-लीटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस: आरामदायक सफर या रोमांचक राइड?

मारुति ब्रेजा भारतीय बाजार में एक भरोसेमंद और प्रैक्टिकल एसयूवी कार के तौर पर स्थापित हो चुकी है। हालिया फेसलिफ्ट अपडेट के बाद भी, इसका सबसे लोकप्रिय इंजन ऑप्शन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में उपलब्ध है। यह इंजन कार के कैरेक्टर को परिभाषित करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंजन आपकी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सही है। यह जानने के लिए हमने इसे शहर के ट्रैफिक और हाईवे, दोनों जगह चलाकर देखा।

अब भी वही पुराना 1.5, और यह ठीक है

मारुति ब्रेजा के ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में केवल यही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह एक 4-सिलेंडर यूनिट है, जो इसे सेगमेंट के कई 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजनों की तुलना में ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड बनाता है। इस इंजन की खासियत इसकी स्मूद पावर डिलीवरी है, यानी पावर एक झटके में नहीं आती, बल्कि रेव्स बढ़ने के साथ धीरे-धीरे और लगातार बढ़ती है। एक्सिलरेटर दबाने पर कोई अप्रत्याशित उछाल महसूस नहीं होता। इसका रिस्पॉन्स काफी प्रेडिक्टेबल है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे तेजतर्रार परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि एक आसान और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह उस मकसद में पूरी तरह कामयाब होता है।

शहर में

यह 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन सबसे ज्यादा कारगर शहर की ड्राइविंग कंडीशंस में साबित होता है। भारी ट्रैफिक में धीरे-धीरे चलना, रुकना और फिर आगे बढ़ना, ये सभी स्थितियां इंजन बिना किसी परेशानी के संभाल लेता है। इसमें कोई झटका नहीं लगता, खासकर जब ट्रैफिक में एक छोटे से गैप में तेजी से निकलने की जरूरत हो। चाहे पास की दुकान तक जाना हो या ऑफिस के लिए एक घंटे का लंबा सफर करना हो, यह इंजन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपना काम करता है।

जिन ग्राहकों के लिए रनिंग कॉस्ट एक बड़ी प्राथमिकता है, उनके लिए सीएनजी वेरिएंट अच्छा विकल्प है। शहर के अंदर, पेट्रोल और सीएनजी मॉडल के परफॉर्मेंस में कोई बड़ा अंतर महसूस नहीं होता। सीएनजी मोड में भी, यह कार सिटी स्पीड तक आसानी से पहुंच जाती है। हालांकि, ओवरटेक करते समय थोड़ी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल मॉडल की तुलना में एक्सिलरेटर को थोड़ा ज्यादा दबाना पड़ता है, लेकिन यह कोई बड़ी कमी नहीं है।

हाईवे पर

खुली सड़क पर आते ही इस इंजन का कैरेक्टर थोड़ा बदल जाता है। एक बार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रिपल-डिजिट स्पीड पर पहुंचने के बाद, यह इंजन काफी रिलैक्स्ड महसूस कराता है और एक स्थिर गति से क्रूज करता है। लंबी यात्राओं के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। लेकिन इस स्पीड तक पहुंचने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। एक्सिलरेशन तेज होने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैफिक को ओवरटेक करने के लिए पहले से सोचना पड़ता है। ज्यादातर स्थितियों में, ओवरटेक करने से पहले गियर को डाउनशिफ्ट करना पड़ता है ताकि इंजन अपनी पावर बैंड में आ सके। यह इंजन शांतिपूर्ण ड्राइविंग के लिए ट्यून किया गया है, न कि तेज रफ्तार के लिए। जो परिवार अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, उनके लिए यह स्वीकार्य ट्रेड-ऑफ हो सकता है।

सीएनजी वेरिएंट हाईवे पर अपनी सीमाओं को और स्पष्ट रूप से दिखाता है। पेट्रोल की तुलना में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में इसे काफी ज्यादा समय लगता है। लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बाद, इंजन पर तनाव साफ महसूस होने लगता है। जब कार पूरी तरह से भरी हो, तो इंजन का शोर भी बढ़ जाता है, जो शांत केबिन अनुभव में खलल डालता है।

फेसलिफ्ट ब्रेजा में नया क्या है?

विजुअली, अपडेटेड ब्रेजा पहले से ज्यादा मैच्योर और आकर्षक दिखती है। इसमें आगे एक नई ग्रिल, रीडिजाइन्ड बंपर और नए व शार्प एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड डीआरएल भी शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, यह अब भी अपनी बॉक्सी और पहचानी जाने वाली डिजाइन को बरकरार रखती है, हालांकि 16-इंच के अलॉय व्हील्स को अब एक नया डिजाइन दिया गया है। पीछे की तरफ, पतले एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो टेलगेट तक फैले हुए हैं, और "ब्रेजा" नाम को बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। सबसे बड़ा बदलाव बोनट के नीचे है, जहां अब फ्रॉन्क्स वाला नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल किया गया है। टर्बो वेरिएंट्स पर एक 'टर्बो' बैज भी मिलता है।

कार के अंदर हुए बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। केबिन में अब एक बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। फीचर लिस्ट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, बच्चों की सीटों के लिए आईएसओफिक्स माउंट्स, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। सीएनजी मॉडल में, टैंक को अब बूट के नीचे फिट किया गया है, जिससे बूट स्पेस में ज्यादा जगह मिलती है।

इंजन स्पेसिफिकेशन

इंजन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 110 पीएस 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 170 एनएम 139 एनएम 121.5 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर (ऑटोमैटिक)

कीमत और मुकाबला

मारुति ब्रेजा की कीमत 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक से है। इसके अलावा इसकी टक्कर रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

जो ग्राहक एक आरामदायक, बिना किसी झंझट के रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए कार चाहते हैं, उनके लिए 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट सबसे उपयुक्त है, खासकर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ। यह शहर की ड्राइविंग को बहुत अच्छे से संभालता है और कभी-कभार होने वाली हाईवे यात्राओं में भी निराश नहीं करता। यदि आपकी रोजाना की रनिंग बहुत ज्यादा है, तो सीएनजी वेरिएंट फ्यूल पर होने वाले खर्च में अच्छी-खासी बचत करेगा, और हाईवे पर इसके परफॉर्मेंस से किया गया समझौता ज्यादातर लोगों के लिए जायज होगा। हालांकि, अगर ड्राइविंग का असली मजा लेना है और ज्यादा पावरफुल और रिस्पॉन्सिव इंजन चाहिए, तो 1.5-लीटर इंजन को छोड़कर नए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट पर विचार करना चाहिए।