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    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: जल्द लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 18 अगस्त को लॉन्च होगी, जिसमें कुशाक फेसलिफ्ट वाले फीचर अपग्रेड मिलेंगे।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 10, 2026 15:24 ist
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    published onAug 10, 2026 15:24 IST
    last updated onAug 10, 2026 15:24 IST
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    Skoda Slavia Facelift

    स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान कार स्लाविया को बड़ा अपडेट देने के लिए तैयार है, जिसका लॉन्च 18 अगस्त को होने वाला है। रेपिड की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, स्लाविया ने अपने सेगमेंट में एक मजबूत जगह बनाई है, और फेसलिफ्ट अपडेट में कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ नए फीचर और शायद एक महत्वपूर्ण मैकेनिकल अपग्रेड भी शामिल होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में क्या कुछ बदलने की उम्मीद है।

    डिजाइन

    नई स्कोडा स्लाविया के फ्रंट लुक में सबसे बड़ा बदलाव इसकी लाइटिंग में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इसमें कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जो कार को एक मॉडर्न और अपमार्केट फील देंगे। हालांकि, यह एक सिंगल लाइट बार नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल से होकर गुजरेंगे, जो इसे एक यूनिक पहचान देगा। एलईडी हेडलैंप्स का आकार मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन उनके अंदर का लाइटिंग सिग्नेचर नया होगा। इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा, फ्रंट बंपर को भी थोड़ा नया डिजाइन दिया जाएगा, जिसमें एलईडी फॉग लाइट्स को खूबसूरती से इंटीग्रेट किया जाएगा। कुल मिलाकर, आगे से नई स्कोडा कार पहले से ज्यादा शार्प और आकर्षक दिखेगी।

    Skoda Slavia Facelift

    साइड से 2026 स्लाविया अपने जाने-पहचाने एलिगेंट सिल्हूट को बनाए रखेगी। यहां बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कार का मौजूदा डिजाइन पहले से ही काफी बैलेंस्ड और आकर्षक है। टर्न इंडिकेटर्स को ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) में ही जगह मिलेगी और डोर हैंडल्स पर क्रोम इंसर्ट्स कार के प्रीमियम लुक को बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला बदलाव इसके व्हील्स में होगा। उम्मीद है कि स्कोडा नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स देगी। अलग-अलग वेरिएंट्स में अलग-अलग डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, और टॉप वेरिएंट्स में शायद व्हील साइज को भी अपग्रेड किया जा सकता है। टेस्ट मॉडल को स्टील व्हील्स के साथ देखा गया था, जो आमतौर पर बेस वेरिएंट्स में आते हैं।

    कार के पिछले हिस्से को भी मॉडर्न टच दिया जाएगा। यहां सबसे प्रमुख बदलाव कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स के रूप में होगा, जो आज की कारों में एक पॉपुलर डिजाइन ट्रेंड है। यह न सिर्फ कार को चौड़ा और ज्यादा स्टांस वाला लुक देता है, बल्कि रात में विजिबिलिटी भी बढ़ाता है। टेल लाइट्स का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ होगा और बीच में "स्कोडा" की चमकीली बैजिंग हो सकती है। यह छोटी-सी डिटेल कार के प्रीमियम फील को काफी बढ़ा देती है। मौजूदा स्लाविया 7 मोनोटोन रंगों में उपलब्ध है, और इस फेसलिफ्ट के साथ कुछ नए और आकर्षक कलर ऑप्शन के आने की भी पूरी संभावना है।

    केबिन

    Skoda Slavia Facelift

    केबिन के लेआउट में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। डैशबोर्ड का डिजाइन वैसा ही रहेगा, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सेंट्रल एसी वेंट्स के ठीक ऊपर लगा होगा। हालांकि, स्कोडा का फोकस इंटीरियर की क्वालिटी और फील को बेहतर बनाने पर होगा। मौजूदा मॉडल में कुछ जगहों पर इस्तेमाल हुए प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी प्रीमियम महसूस नहीं होती। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में इन हिस्सों को सॉफ्ट-टच मटेरियल्स या बेहतर फिनिश वाले प्लास्टिक से बदला जाएगा, जैसा कि हाल ही में कुशाक में किया गया है। केबिन की थीम डुअल-टोन ब्लैक और बेज ही रहने की संभावना है। लेदरेट सीट्स, फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट, और टिल्ट-टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे कंफर्ट फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे।

    Skoda Slavia Interior*संदर्भ के लिए मौजूदा स्कोडा स्लाविया की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

    फीचर

    Skoda Kushaq

    स्कोडा स्लाविया पहले से ही एक फीचर-लोडेड कार है, लेकिन फेसलिफ्ट के साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स मिलेंगे। सबसे बड़ा अपग्रेड ड्राइवर के सामने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। मौजूदा 8-इंच के डिजिटल डिस्प्ले को एक नए और बड़े 10.25-इंच के फुल डिजिटल क्लस्टर से बदला जाएगा। यह न सिर्फ देखने में ज्यादा मॉडर्न लगेगा, बल्कि ड्राइवर को ज्यादा जानकारी भी देगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज शायद वही रहेगा, लेकिन इसमें कुशाक की तरह एआई असिस्टेंट जैसे नए सॉफ्टवेयर फीचर्स मिल सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी जारी रहेगी। इसके अलावा, पावर्ड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल-पेन सनरूफ, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे आरामदायक फीचर बिना किसी बदलाव के मिलते रहने की उम्मीद है। एक संभावना यह भी है कि कुशाक की तरह इसमें रियर सीट मसाजर्स दिए जाएं, हालांकि यह फीचर फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ज्यादा उपयोगी होता है।

    सेफ्टी

    Skoda Kushaq Facelift

    सेफ्टी हमेशा से स्कोडा की प्राथमिकता रही है, और स्लाविया इस मामले में एक मजबूत कार है। इसे ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सेफ्टी दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। चूंकि कार के प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए यह रेटिंग नए मॉडल पर भी लागू होनी चाहिए। सेफ्टी पैकेज में कोई कटौती नहीं होगी। 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेंगे। टॉप वेरिएंट्स में हिल होल्ड कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर भी होंगे। इस सेगमेंट में एडीएएस एक बड़ा फीचर बनता जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्लाविया फेसलिफ्ट में इसके आने की उम्मीद कम है। हालांकि, पार्किंग को आसान बनाने के लिए एक बेहतर क्वालिटी वाला 360-डिग्री कैमरा जरूर दिया जा सकता है, जो मौजूदा रियर कैमरे का एक बड़ा अपग्रेड होगा।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    इंजन ऑप्शन में बदलाव होनें की संभावनाएं नहीं हैं। स्लाविया फेसलिफ्ट में भी वही दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे: 1.0-लीटर टीएसआई और 1.5-लीटर टीएसआई। 1.0-लीटर इंजन 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करताहै, जबकि 1.5-लीटर इंजन 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है। सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव ट्रांसमिशन में देखने को मिल सकता है। 1.0-लीटर इंजन के साथ आने वाले 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक को एक नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट से बदला जा सकता है। इससे शहर में ड्राइविंग ज्यादा स्मूद रहेगी और  हाईवे पर बेहतर माइलेज भी मिलेगा। वहीं, परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए 1.5-लीटर इंजन पहले की तरह ही 7-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) के साथ आएगा।

    Skoda Kushaq Engine

    स्पेसिफिकेशन

    2026 स्कोडा स्लाविया

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एटी - टॉर्क कनवर्टर (ऑटोमैटिक), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्कोडा स्लाविया में होने वाले अपडेट्स कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। स्लाविया को पसंद करने की आपकी वजहें शायद वही रहेंगी, यानी आपको एक शानदार दिखने वाली सेडान चाहिए जो चलाने में मज़ेदार हो, जिसका चेसिस और ड्राइविंग डायनामिक्स बेहतरीन हो, और जिसमें इतना आराम, प्रैक्टिकैलिटी और फीचर्स हों कि आपका परिवार खुश रहे। इस फेसलिफ्ट के साथ आपको थोड़ा मॉडर्न लुक और शायद नए फीचर्स के साथ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

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    सोनू
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