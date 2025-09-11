जीएसटी दरों में कटौती के बाद होंडा कारों की नई कीमतें : होंडा अमेज, होंडा सिटी, और होंडा एलिवेट 95,500 रुपये तक हुई सस्ती

23 Views

प्रकाशित: सितंबर 11, 2025

होंडा कारों की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

होंडा ने अपने भारतीय लाइनअप की कारों : होंडा अमेज, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट पर मिलने वाले 95,500 रुपये तक के फायदों की घोषणा कर दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड जनरेशन होंडा अमेज पर भी बचत की जा सकेगी। होंडा ने फिलहाल अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में होने वाली कटौती का एक अनुमान लगाया है, जबकि नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

होंडा की कार पर कितनी बचत की जा सकेगी?

मॉडल पुरानी जीएसटी + सेस नई जीएसटी संभावित फायदे ( 22 सितंबर 2025 से प्रभावी) सेकंड जनरेशन होंडा अमेज 29% 18% 72,800 रुपये तक तीसरी जनरेशन होंडा अमेज 29% 18% 95,500 रुपये तक होंडा सिटी 45% 40% 57,500 रुपये तक होंडा एलिवेट 45% 40% 58,400 रुपये तक

यह सभी फायदे चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

होंडा कारों के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है?

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी रेट बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29% (28% जीएसटी + 1% सेस) 18% 11% 1500सीसी तक की इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार 45% तक (28% जीएसटी + 17%) 40% 5%

तीसरी जनरेशन होंडा अमेज कार पर टैक्स में 11 प्रतिशत की कटौती के साथ सबसे ज्यादा 95,000 रुपये तक की बचत की जा सकेगी। जबकि, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट पर टैक्स में 5 प्रतिशत कटौती के साथ 55,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकेगी। दूसरी गाड़ियां कितनी सस्ती हो जाएंगी यह जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

होंडा ना केवल अमेज, सिटी और एलिवेट पर फायदे दे रही है, बल्कि सेकंड जनरेशन होंडा अमेज की प्राइस में भी अच्छी-खासी कटौती की गई है। यदि आप किसी होंडा कार को बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको 22 सितंबर 2025 तक इंतजार करने की सलाह देंगे जब तक नई कीमतें लागू नहीं हो जाती।