जीएसटी दर में कटौती का असर: सिट्रोएन सी3, एयरक्रॉस, बसॉल्ट और सी5 एयरक्रॉस की कीमत 2.7 लाख रुपये तक हुई कम

प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 06:46 pm । सोनू

नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

पिछले कुछ दिनों में कई मास-मार्केट और लग्जरी कार कंपनियों ने जीएसटी दर में कटौती के बाद अपनी कारों की कीमत घटाने की घोषणा की है। अब सिट्रोएन भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है, कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से अपनी सभी आईसीई पावर्ड कारों पर जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने की बात कही है।

सिट्रोएन कार पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

चूंकि आईसीई गाड़ियों पर टैक्स में कटौती हुई है, इसलिए नीचे टेबल में इन्हीं की कीमत में कटौती की जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अभी भी पांच प्रतिशत टैक्स है, इसलिए सिट्रोएन ईसी3 इस सूची से बाहर है। यहां देखिए नई जीएसटी रेट के बाद ग्राहक सिट्रोएन कार पर कितनी बचत कर सकते हैं:

मॉडल पूरी जीएसटी बचत सी3 84,000 रुपये तक एयरक्रॉस 50,000 रुपये तक बसॉल्ट 1.02 लाख रुपये तक सी5 एयरक्रॉस 2.7 लाख रुपये तक

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर कीमत में कटौती अलग-अलग होगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप अपने पसंदीदा मॉडल पर छूट की सटीक जानकारी के लिए नजदीकी सिट्रोएन डीलरशिप पर संपर्क करें।

सिट्रोएन कार पर नया जीएसटी स्लैब क्या है?

ग्राहक अब सिट्रोएन कार पर 11 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे। यहां देखिए नया जीएसटी स्लैब:

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नई जीएसटी दर बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत 4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता वाली कार 45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत) 40 प्रतिशत 5 प्रतिशत एसयूवी (4 मीटर से लंबी और इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक) 50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

सबसे ज्यादा फायदा सिट्रोएन की मिडसाइज एसयूवी सी5 एयरक्रॉस पर मिल रहा है, इस पर कुल 2.7 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। एयरक्रॉस पर 5 प्रतिशत की बचत हो रही है, जबकि सी3 पर 11 प्रतिशत की बचत हो रही है।

नई कीमत कब लागू होगी?

हम सिट्रोएन कार पर मॉडल अनुसार कुल बचत के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रत्येक मॉडल की नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।

कारदेखो का क्या है कहना

हमारा मानना है कि सिट्रोएन का यह फैसला सही है, क्योंकि इससे ग्राहकों को पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि जो सिट्रोएन कार को बुक करने की योजना बना रहे हैं वो 22 सितंबर तक इंतजार करें और अपनी पसंदीदा कार को कम कीमत पर खरीद लें।