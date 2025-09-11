सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दर में कटौती का असर: सिट्रोएन सी3, एयरक्रॉस, बसॉल्ट और सी5 एयरक्रॉस की कीमत 2.7 लाख रुपये तक हुई कम

    प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 06:46 pm । सोनू

    7 Views
    • Write a कमेंट

    नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

    Citroen Cars New Prices After GST Cut; MASSIVE Rs 2.7 Lakh Price Cut On C5 Aircross, Significant Savings On C3, Aircross, Basalt

    पिछले कुछ दिनों में कई मास-मार्केट और लग्जरी कार कंपनियों ने जीएसटी दर में कटौती के बाद अपनी कारों की कीमत घटाने की घोषणा की है। अब सिट्रोएन भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है, कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से अपनी सभी आईसीई पावर्ड कारों पर जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने की बात कही है।

    सिट्रोएन कार पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

    Citroen Basalt X

    चूंकि आईसीई गाड़ियों पर टैक्स में कटौती हुई है, इसलिए नीचे टेबल में इन्हीं की कीमत में कटौती की जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अभी भी पांच प्रतिशत टैक्स है, इसलिए सिट्रोएन ईसी3 इस सूची से बाहर है। यहां देखिए नई जीएसटी रेट के बाद ग्राहक सिट्रोएन कार पर कितनी बचत कर सकते हैं:

    मॉडल

    पूरी जीएसटी बचत

    सी3

    84,000 रुपये तक

    एयरक्रॉस

    50,000 रुपये तक

    बसॉल्ट

    1.02 लाख रुपये तक

    सी5 एयरक्रॉस

    2.7 लाख रुपये तक

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर कीमत में कटौती अलग-अलग होगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप अपने पसंदीदा मॉडल पर छूट की सटीक जानकारी के लिए नजदीकी सिट्रोएन डीलरशिप पर संपर्क करें।

    सिट्रोएन कार पर नया जीएसटी स्लैब क्या है?

    Citroen C3X front design

    ग्राहक अब सिट्रोएन कार पर 11 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे। यहां देखिए नया जीएसटी स्लैब:

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)

    नई जीएसटी दर

    बचत

    सब-4 मीटर (पेट्रोल)

    29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

    18 प्रतिशत

    11 प्रतिशत

    4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता वाली कार

    45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत)

    40 प्रतिशत

    5 प्रतिशत

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक)

    50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस)

    40 प्रतिशत

    10 प्रतिशत

    सबसे ज्यादा फायदा सिट्रोएन की मिडसाइज एसयूवी सी5 एयरक्रॉस पर मिल रहा है, इस पर कुल 2.7 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। एयरक्रॉस पर 5 प्रतिशत की बचत हो रही है, जबकि सी3 पर 11 प्रतिशत की बचत हो रही है।

    नई कीमत कब लागू होगी?

    Citroen C5 Aircross

    हम सिट्रोएन कार पर मॉडल अनुसार कुल बचत के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रत्येक मॉडल की नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    हमारा मानना है कि सिट्रोएन का यह फैसला सही है, क्योंकि इससे ग्राहकों को पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि जो सिट्रोएन कार को बुक करने की योजना बना रहे हैं वो 22 सितंबर तक इंतजार करें और अपनी पसंदीदा कार को कम कीमत पर खरीद लें।

    was this article helpful ?

    सिट्रोएन बसॉल्ट पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दर में कटौती का असर: सिट्रोएन सी3, एयरक्रॉस, बसॉल्ट और सी5 एयरक्रॉस की कीमत 2.7 लाख रुपये तक हुई कम
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है