    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज (22 से 26 सितंबर): मारुति इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च तारीख कंफर्म हुई, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 11:59 am । सोनू

    weekly wrap up

    ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही, बीते सप्ताह मारुति इनविक्टो का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया, वहीं स्कोडा कोडिएक का नया 5-सीटर वेरिएंट और रेनो क्विड का स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ। इनके अलावा वोल्वो ने अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को पेश किया, जबकि महिंद्रा थार फेसलिफ्ट और हुंडई वेन्यू एन-लाइन को टेस्टिंग के दौरान देखा, जिससे संकेत मिले हैं कि इसे आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा।

    जीएसटी 2.0 के बाद स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के लॉन्च और कई कंपनियों द्वारा कारों की कीमत में बदलाव की खबरें भी हैं। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज:

    भारत एनकैप ने मारुति इनविक्टो का क्रैश टेस्ट किया

    Maruti Invicto Bharat NCAP Crash Test

    मारुति इनविक्टो, विक्टोरिस और डिजायर के बाद भारत एनकैप द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली तीसरी कार बन गई है। इस प्रीमियम मारुति एमपीवी कार को वयस्क पैसेंजर और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसका स्कोर 32 में से 30.43 पॉइंट और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर 49 में से 45 पॉइंट रहा। यहां देखिए इसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट की पूरी जानकारी।

    स्कोडा कोडिएक लॉन्ज 5 सीटर लॉन्च

    Skoda Kodiaq Lounge

    स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक का नया 5 सीटर वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसे कोडिएक लॉन्ज नाम से पेश किया गया है। यह एसयूवी कार का नया बेस मॉडल है, जिससे कोडिएक की शुरुआती कीमत पहले से 3.8 लाख रुपये तक कम हो गई है। इसमें तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और एक नई अपहोल्स्ट्री दी गई है, वहीं कुछ टॉप फीचर का अभाव है, जबकि इंजन में बदलाव नहीं हुआ है।

    रेनो काइगर एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च

    Renault Kwid 10th Anniversary Edition

    रेनो ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक कार क्विड का एक स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने यह स्पेशल एडिशन इसके भारत में 10 वर्ष पूरे होने पर पेश किया है। इसमें नए वेरिएंट लाइनअप, दो नए कलर ऑप्शन, पीले रंग के सीट एक्सेंट के साथ केबिन में नए कॉस्मेटिक टच जैसे बदलाव शामिल हैं। इस स्पेशल एडिशन की केवल 500 यूनिट ही मिलेगी।

    वोल्वो ईएक्स30 भारत में लॉन्च

    Volvo EX30 design

    वोल्वो ईएक्स30 भारत में लॉन्च हो गई है और इसे कंपनी की नई एंट्री-लेवल कार के तौर पर पेश किया गया है। इसकी कीमत 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वोल्वो के अनुसार 19 अक्टूबर तक बुक करने वाले ग्राहकों को यह कार स्पेशल इंट्रोडक्ट्री प्राइस पर मिलेगी। ईएक्स30 को भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा। इसे शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर और एक पावरट्रेन में पेश किया गया है। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी नवंबर के पहले सप्ताह से मिलना शुरू होगी।

    नई महिंद्रा थार टेस्टिंग के दौरान नजर आई

    Mahindra Thar facelift

    यह कोई नई बात नहीं है कि 3-डोर महिंद्रा थार को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है, और हाल ही में एक डीलरशिप स्टॉकयार्ड में इसे देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिले हैं। फेसलिफ्ट थार में कुछ थार रॉक्स वाले फीचर दिए गए हैं और इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

    हुंडई वेन्यू एन लाइन टेस्टिंग के दौरान दिखी

    Hyundai Venue N line

    हुंडई वेन्यू एन-लाइन को भारत में टेस्ट करते देखा गया है, इस बार एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, ड्यूल-एग्जॉस्ट सेटअप और केबिन में एक प्रमुख फीचर जैसी अधिक जानकारी सामने आई है।

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च डेट कंफर्म

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है, और भारत में इसकी केवल 100 यूनिट मिलेगी। इसकी बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी नवंबर से मिलेगी। ऑक्टाविया आरएस को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यह 2.0-लीटर टबो-पेट्रोल इंजन में मिलेगी।

    जीएसटी दरों में बदलाव के बाद फॉक्सवैगन, रेनो, स्कोडा, मारुति, टोयोटा, किआ, सिट्रोएन और एमजी कार की नई प्राइस

    जीएसटी दरों में बदलाव के बाद फॉक्सवैगन, रेनो, स्कोडा, मारुति, महिंद्रा, होंडा, टोयाटा, किआ, सिट्रोएन और एमजी जैसी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमत में कटौती की है। हम हर ब्रांड की वेरिएंट अनुसार नई और पुरानी कीमत की तुलना पहले ही कर चुके हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आप नीचे देख सकते हैं:

