2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी, जानिए संभावित कीमत, फीचर और अन्य खूबियां

प्रकाशित: सितंबर 25, 2025 12:17 pm । सोनू

क्या आपकी नजर इस पर है? इसकी बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरी नवंबर से मिलेगी

ऑक्टाविया आरएस की कीमत की घोषणा 17 अक्टूबर 2025 को होगी।

इसकी डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से मिलना शुरू होगी।

इसमें 265 पीएस 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा।

इसे आयात करके बेचा जाएगा और भारत में इसकी केवल 100 यूनिट मंगवाई जाएंगी।

एक्सटीरियर हाइलाइट में ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल, 18-इंच एयरो-स्टाइल ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, और वी-शेप एलईडी डीआरएल के साथ ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट शामिल है।

केबिन में ब्लैक थीम और डैशबोर्ड व सीटों पर रेड एक्सेंट दिया गया है।

परफॉर्मेंस के शौकीन लोग तैयार हो जाइए! क्योंकि स्कोडा ऑक्टाविया आरएस अपने नए अवतार में फिर से भारत में वापसी कर रही है। स्कोडा ने पुष्टि की है कि वह अपनी परफॉर्मेंस सेडान कार को 17 अक्टूबर को लॉन्च करेगी, जबकि इच्छुक ग्राहक इसे 6 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। स्कोडा के अनुसार इसे विदेश से आयात करके यहां पर बेचा जाएगा और भारत में इसकी केवल 100 यूनिट मंगवाई जाएंगी। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से मिलेगी।

ऑक्टाविया आरएस के बारे में अधिक जानकारी

2025 ऑक्टाविया आरएस का भारत में डेब्ल्यू इसी साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हो चुका है, और यही मॉडल देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। चूंकि ऑक्टाविया आरएस रेगुलर ऑक्टाविया का स्पोर्टी वर्जन है, इसलिए इसके बाहरी डिजाइन में ज्यादा अग्रेसिव एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसकी सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल काले रंग में है, और ‘आरएस’ बैजिंग भी काले रंग में है। अन्य एलिमेंट्स में ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, वी-शेप एलईडी डीआरएल और पतली रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट शामिल है। साइड में एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

‘आरएस’ मॉडल होने के कारण, इसमें पूरी ब्लैक केबिन थीम के साथ डैशबोर्ड व सीटों पर कुछ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के हॉर्न पेड, मैटेलिक पेडल और स्पोर्ट्स सीटों पर ‘स्कोडा’ नाम लिखा हुआ है। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस कार में एक 13-इंच फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन, एक 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, आगे हीटेड और पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर मिलेंगे।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक 360 डिग्री कैमरा, और संभवत: एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर का पूरा सेट मिलेगा।

इंजन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑक्टाविया आरएस में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, और भारत में भी इसमें यही इंजन दिया जा सकता है:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 265 पीएस टॉर्क 370 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 6.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। भारत में यह ऑडी ए4, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे, और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन जैसी सेडान कार का का एक स्पोर्टी विकल्प साबित होगा।