जीएसटी दर में कटौती का असर: सभी सिट्रोएन कार की कीमत कम हुई, यहां देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट

प्रकाशित: सितंबर 24, 2025 06:07 pm । सोनू

सी5 एयरक्रॉस पर अधिकतम 2.7 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है, इसके बाद बसॉल्ट, सी3 और एयरक्रॉस की कीमत में ज्यादा कटौती हुई है

हाल ही में जीएसटी 2.0 रेट कट के बाद सभी सेगमेंट की कारों की कीमतें कम हो गई हैं, और सिट्रोएन ने इस बचत का लाभ सीधे ग्राहकों को दिया है। इसके लिए कंपनी ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक कार से लेकर एसयूवी तक सभी प्रमुख मॉडल: बसॉल्ट, सी3, एयरक्रॉस और सी5 एयरक्रॉस की कीमत में बदलाव किया है। यहां देखिए प्रत्येक मॉडल पर आप कितनी बचत कर सकते हैं:

सिट्रोएन एयरक्रॉस

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) अंतर यू एमटी 8.62 लाख रुपये 8.32 लाख रुपये (-30,000 रुपये) प्लस एमटी 9.99 लाख रुपये 9.65 लाख रुपये (-34,000 रुपये) टर्बो प्लस एमटी 12.15 लाख रुपये 11.72 लाख रुपये (-43,000 रुपये) टर्बो प्लस एमटी 7-सीटर 12.50 लाख रुपये 12.07 लाख रुपये (-43,000 रुपये) टर्बो मैक्स एमटी 12.91 लाख रुपये 12.45 लाख रुपये (-46,000 रुपये) टर्बो मैक्स एमटी ड्यूल-टोन 13.11 लाख रुपये 12.65 लाख रुपये (-46,000 रुपये) टर्बो मैक्स एमटी 7-सीटर 13.26 लाख रुपये 12.80 लाख रुपये (-46,000 रुपये) टर्बो मैक्स ड्यूल-टोन एमटी 7-सीटर 13.46 लाख रुपये 13 लाख रुपये (-46,000 रुपये) टर्बो एटी प्लस 13.45 लाख रुपये 13.45 लाख रुपये अंतर नहीं टर्बो एटी मैक्स 14.05 लाख रुपये 13.55 लाख रुपये (-50,000 रुपये)

बेस मॉडल यू की कीमत 30,000 रुपये कम हुई है, जबकि बेस मॉडल से ऊपर वाले प्लस वेरिएंट की कीमत में 34,000 रुपये तक की कटौती हुई है।

मिड वेरिएंट टर्बो प्लस एमटी (7 सीटर वर्जन समेत) अब पहले से 43,000 रुपये तक सस्ता हो गया है।

टर्बो एटी मैक्स की कीमत सबसे ज्यादा 50,000 रुपये कम हुई है, जबकि टर्बो एटी प्लस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सिट्रोएन बसॉल्ट

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) अंतर यू एमटी 8.32 लाख रुपये 7.95 लाख रुपये (-37,000 रुपये) प्लस एमटी 9.99 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये (-57,000 रुपये) प्लस टर्बो एमटी 11.84 लाख रुपये 10.82 लाख रुपये (-1.02 लाख रुपये) मैक्स टर्बो एमटी 12.57 लाख रुपये 11.63 लाख रुपये (-94,000 रुपये) मैक्स टर्बो ड्यूल-टोन एमटी 12.78 लाख रुपये 11.84 लाख रुपये (-94,000 रुपये) प्लस टर्बो एटी 13.14 लाख रुपये 12.07 लाख रुपये (-1.07 लाख रुपये) मैक्स टर्बो एटी 13.87 लाख रुपये 12.90 लाख रुपये (-97,000 रुपये) मैक्स टर्बो एटी ड्यूल-टोन 14.08 लाख रुपये 13.10 लाख रुपये (-98,000 रुपये)

प्लस टर्बो एमटी और प्लस टर्बो एटी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा 1.07 लाख रुपये तक कम हुई है।

यू एमटी और प्लस एमटी वेरिएंट पर 57,000 रुपये तक छूट मिल रही है।

सिट्रोएन सी3

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) अंतर लाइव 5.25 लाख रुपये 4.80 लाख रुपये (-45,000 रुपये) फील 6.23 लाख रुपये 5.70 लाख रुपये (-53,000 रुपये) फील (ओ) 7.27 लाख रुपये 6.65 लाख रुपये (-62,000 रुपये) शाइन 7.91 लाख रुपये 7.23 लाख रुपये (-68,000 रुपये) शाइन टर्बो 9.11 लाख रुपये 8.33 लाख रुपये (-78,000 रुपये) टर्बो शाइन एटी 9.90 लाख रुपये 9.05 लाख रुपये (-85,000 रुपये)

बेस मॉडल लाइव की कीमत में 45,000 रुपये की कटौती हुई है, जबकि मिड वेरिएंट फील और फील (ओ) की कीमत अब 62,000 रुपये तक कम हो गई है।

शाइन टर्बो और टर्बो शाइन एटी जैसे टॉप वेरिएंट की कीमत में 85,000 रुपये तक कटौती की गई है।

सी3 हैचबैक कार में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 पीएस) और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (11 पीएस) दिया गया है।

सिट्रोएन सी5 एयरक्रॉस

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) अंतर शाइन 40.02 लाख रुपये 37.32 लाख रुपये (-2.70 लाख रुपये) शाइन ड्यूल-टोन 40.02 लाख रुपये 37.32 लाख रुपये (-2.70 लाख रुपये)

सिट्रोएन सी5 एयरक्रॉस प्रीमियम एसयूवी, जो एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, इसकी कीमत में सबसे ज्यादा 2.70 लाख रुपये की कटौती का फायदा मिल रहा है।

इसमें 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 177 पीएस की पावर और 400 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

जीएसटी दर में बदलाव के बारे में अधिक जानकारी

जीएसटी 2.0 के तहत सब-4 मीटर कार, हाइब्रिड और 1.5 लीटर इंजन वाली गाड़ी पर टैक्स कम हुआ है। नतीजतन, सिट्रोएन कारों की कीमतें भी कम हो गई हैं:

व्हीकल टाइप नई जीएसटी दर पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) बचत सब 4 मीटर (पेट्रोल) 18 प्रतिशत 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 11 प्रतिशत 4 मीटर से लंबी लेकिन 1500सीसी इंजन क्षमता तक वाली कार 40 प्रतिशत 45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी+ 17 प्रतिशत सेस) 5 प्रतिशत हाइब्रिड कार 40 प्रतिशत 43 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस) 3 प्रतिशत

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नई कीमतें लागू हो गई हैं, और आप अपने नजदीकी सिट्रोएन डीलरशिप से इस कीमत कटौती का फायदा ले सकते हैं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।