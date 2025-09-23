रेनो क्विड एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च: नए फीचर और एक्सटीरियर कलर में पेश, कीमत 5.14 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: सितंबर 23, 2025 11:47 am | सोनू

भारत में क्विड हैचबैक के 10 वर्ष पूरे होने पर 10वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया है और इसकी केवल 500 यूनिट तैयार की जाएगी

एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 5.14 लाख रुपये से 5.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

इसे दो नए ड्यूल-टोन कलर: फियर रेड और शैडो ग्रे में पेश किया गया है, दोनों के साथ ब्लैक रूफ दी गई है।

केबिन में सीट और लेदरेट-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील पर येलो एक्सेंट दिया गया है।

अब क्विड के सभी वेरिएंट में 3-पॉइट सीटबेल्ट स्टैंडर्ड और क्लाइंबर वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए गए हैं।

रेनो ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक कार क्विड के भारत में 10 वर्ष पूरे होने पर इसका एक स्पेशल 10वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। इसकी केवल 500 यूनिट तैयार की जाएगी, और इसकी कीमत 5.14 लाख रुपये से 5.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसमें कई स्टाइल अपग्रेड दिए गए हैं, इसके साथ ही रेनो क्विड के वेरिएंट के नाम और सेफ्टी को भी अपडेट किया गया है।

प्राइस

नई रेनो क्विड की कीमत 4.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं एनिवर्सरी एडिशन की प्राइस 5.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी प्राइस लिस्ट इस प्रकार है:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एमटी एएमटी ऑथेंटिक 4.29 लाख रुपये - इवोल्यूशन (पहले आरएक्सएल)) 4.66 लाख रुपये 4.99 लाख रुपये टेक्नो (पहले आरएक्सटी) 4.99 लाख रुपये 5.48 लाख रुपये 10वां एनिवर्सरी एडिशन 5.14 लाख रुपये 5.63 लाख रुपये क्लाइंबर 5.47 लाख रुपये 5.88 लाख रुपये क्लाइंबर ड्यूल टोन 5.58 लाख रुपये 5.99 लाख रुपये

ऊपर दी गई तालिका के अनुसार, मिड वेरिएंट आरएक्सएल का नाम अब इवोल्यूशन किया गया है, जबकि आरएक्सटी अब ‘टेक्नो’ वेरिएंट है। रेनो ने इस साल पेश की गई फेसलिफ्ट काइगर के वेरिएंट को भी कुछ ऐसे ही नाम दिए हैं।

10वें एनिवर्सरी एडिशन को टेक्नो वेरिएंट पर तैयार किया गया है और इसकी कीमत इससे करीब 15,000 रुपये ज्यादा है। बेस मॉडल ऑथेंटिक को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

यहां देखिए नए एनिवर्सरी एडिशन में क्या कुछ खास मिलता है:

एक्सटीरियर

इसका ओवरऑल डिजाइन रेगुलर मॉडल जैसा ही है, जिसमें हेलोजन हेडलाइटें और हेलोजन टेल लाइटें शामिल है। रेनो ने क्विड एनिवर्सरी एडिशन में ब्लैक व्हील कवर और दरवाजों व सी-पिलर पर ‘एनिवर्सरी’ स्टीकर के अलावा ग्रिल में येलो इनसर्ट दिया गया है, जो इसे ज्यादा आकर्षक लुक देते हैं। यह आपको दो ड्यूल-टोन कलर: ब्लैक रूफ के साथ फियरी रेड एक्सटीरियर और ब्लैक रूफ के साथ शैडो ग्रे एक्सटीरियर में मिलेगी। ये सभी एक्सटीरियर अपडेट क्विड एनिवर्सरी एडिशन को नया लुक देते हैं।

केबिन

क्विड एनिवर्सरी एडिशन के केबिन में फैब्रिक सीटों, स्टीयरिंग व्हील स्टिचिंग, डोर पेड और इंफोटेनमेंट के चारों ओर कॉन्स्ट्रास्ट येलो एक्सेंट दिया गया है। इन बदलावों के अलावा, क्विड का केबिन पहले जैसा ही है, जिसमें एक हाई-सेट डैशबोर्ड और स्पेशियस केबिन अहसास है। क्विड में यूनिक टच ये है कि एएमटी वेरिएंट में गियरशिफ्ट को सेंटर कंसोल पर दिए गए रोटरी डायल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो इसे अब ज्यादा आधुनिक लुक देता है।

फीचर

फीचर लिस्ट की बात करें तो 10वें एनिवर्सरी एडिशन में कुछ नए बदलावों को छोड़कर लगभग रेगुलर मॉडल वाले ही फीचर दिए गए हैं। रेनो ने 10वें एनिवर्सरी एडिशन को ज्यादा स्पेशल फील देने के लिए इसमें पडल लैंप्स और इल्लुमिनेटेड स्कफ प्लेट शामिल की है। अन्य फीचर रेगुलर क्विड वाले हैं, जिनमें पावर्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम), 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, कीलेस एंट्री और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए क्विड कार के सभी वेरिएंट में अब 3-पॉइंट सीटबेल्ट स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जबकि क्लाइंबर वेरिएंट में अब 6 एयरबैग दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल स्टार्ट असिस्ट (केवल एएमटी) और स्टेटिक गाइडलाइन के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन

10वें एनिवर्सरी एडिशन में रेगुलर क्विड वाला 1-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 69 पीएस टॉर्क 92.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी माइलेज 21.60 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 22.30 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

रेनो डीलरशिप द्वारा इस इंजन के साथ रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी दिया जा रहा है।

कंपेरिजन

रेनो काइगर के 10वें एनिवर्सरी एडिशन का मुकाबला मारुति ऑल्टो के10 और मारुति एस-प्रेसो जैसी दूसरी कॉम्पैक्ट हैचबैक कार से है।