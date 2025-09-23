2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुई शुरू, लॉन्च से पहले देखें इसके लुक्स

प्रकाशित: सितंबर 23, 2025 06:31 pm । भानु

थार रॉक्स से इंस्पायर्ड डिजाइन की ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर दिया गया है इसमें

थार से लिया गया नया स्टीयरिंग व्हील,10.25 इंच टचस्क्रीन और वायरलेस फोन चार्जर दिए गए हैं इसमें

मौजूदा वर्जन वाले 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर एवं 2.2 लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध रहेगी ये एसयूवी

कुछ ही सप्ताह में हो सकती है लॉन्च

महिंद्रा थार का सेकड जनरेशन मॉडल अपनी लॉन्च के बाद से ही काफी पॉपुलर रहा है। स्टाइल और रोड प्रजेंस के साथ पावरफुल इंजन और सॉलिड ऑफ रोड केपेबिलिटी के कारण थार को कई ग्राहकों द्वारा पसंद किया गया। अब जब 3 डोर थार को लॉन्च हुए करीब 5 साल होने जा रहे हैं इ​सलिए महिंद्रा ने इसे फेसलिफ्ट अपडेट देने का फैसला किया है। इसकी फेसलिफ्ट मॉडल की यूनिट्स डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो चुकी है जिसे देखकर माना जा रहा है कि ये जल्द लॉन्च होने जा रही है। थार में क्या कुछ बदला और क्या कुछ नहीं, ये जानेंगे आगे:

बाहर का डिजाइन

थार के डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव आगे की ओर ही किए गए हैं। इसमें थार रॉक्स की तरह अब एक अपडेटेड ग्रिल के साथ नई एलईडी हेडलाइट्स दी गई है। गौर से देखने पर पता चलेगा कि इसके फ्रंट और रियर पर एक बार फिर से सिल्वर इंसर्ट्स दे दिए गए हैं जो कि साल 2021 में हटा दिए गए थे।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो थार फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह 18 इंच के अलॉय व्हील्स दे दिए गए हैं। चूंकि ये इसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है,ऐसे में इसमें पहले की तरह रियर फेंडर पर आरडब्ल्यूडी की बैजिंग भी दी गई है। पहले इसमें स्टील व्हील वाले स्पेयर व्हील दिए गए थे जिन्हें अब फुल साइज अलॉय व्हील से रिप्लेस कर दिया गया है और बस इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में कोई और बदलाव नहीं हुआ है। थार रॉक्स की तरह इसके स्पेयर व्हील पर रियर कैमरा भी देखा जा सकता है।

अंदर का डिजाइन

थार फेसलिफ्ट का इंटीरियर काफी हद तक मौजूदा मॉडल की तरह ही नजर आ रहा है जिसमें कुछ ही बदलाव किए गए हैं। इसमें थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन की तरह नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। पहले इसमें पावर विंडो स्विच सेंटर कंसोल में दिए गए थे जिन्हें अब दरवाजों पर दे लगा दिया गया है। इसमें पहले की तरफ ब्लैक केबिन थीम और प्लास्टिक रूफ पैनल्स दिए गए हैं। हालांकि, इसमें कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं जिनके बारे में आगे चर्चा की गई है।

फीचर्स

थार फेसलिफ्ट में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिनमें ज्यादा मॉर्डन और बड़ा 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। ये यूनिट ऑपरेट करने में काफी स्मूद है और मौजूदा थार में दी गई 7 इंच यूनिट के मुकाबले ऑपरेट करने में स्मूद है और इसके ग्राफिक्स भी काफी बेहतर है। इसके अलावा थार फेसलिफ्टी वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और 10.25 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दी गई है।

इनके अलावा, इसकी फीचर लिस्ट में क्रूज़ कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, पावर एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर (ओआरवीएम्स) और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे फ़ीचर शामिल हैं जो पहले से मिल रहे हैं।

सुरक्षा के लिहाज़ से, थार फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। इसके अलावा, फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा मॉडल की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और बिल्ट-इन रोलकेज जैसे फ़ीचर मिलते रहेंगे।

पावरट्रेन

थार फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह 2 लीटर टर्बो पेट्रोल,1.5 लीटर डीजल (केवल रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में) और 2.2-लीटर डीजल इंजन के ही विकल्प दिए जा सकते हैं। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

स्पेसिफिकेशन महिंद्रा थार इंजन 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 118 पीएस 130 पीएस 150 पीएस टॉर्क 300 एनएम 300 एनएम 300 एनएम/ 320 एनएम (एटी के साथ) गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव फोर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव/फोर-व्हील-ड्राइव

कंपेरिजन

महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट मॉडल का मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर से है। इसे मारुति जिम्नी से बड़ी ऑफ रोडिंग कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।