जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति नेक्सा कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 23, 2025 07:11 pm । स्तुति
-
नए प्राइस अपडेट के साथ मारुति फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा कार पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे है
भारत सरकार ने पूरे देशभर में 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू कर दी है, जिससे मारुति के सभी नेक्सा मॉडल्स काफी सस्ती हो गए हैं। मारुति ने इग्निस, बलेनो, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, एक्सएल6 और इन्विक्टो समेत अपनी सभी गाड़ियों की वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं। यहां देखें पूरी जानकारी:-
मारुति इग्निस
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
सिग्मा एमटी
|
5.85 लाख रुपये
|
5.35 लाख रुपये
|
(- 50,000 रुपये )
|
डेल्टा एमटी
|
6.39 लाख रुपये
|
5.85 लाख रुपये
|
(- 54,000 रुपये )
|
डेल्टा एएमटी
|
6.89 लाख रुपये
|
6.30 लाख रुपये
|
(- 59,000 रुपये )
|
जेटा एमटी
|
6.97 लाख रुपये
|
6.50 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये )
|
जेटा एमटी डुअल-टोन
|
7.11 लाख रुपये
|
6.50 लाख रुपये
|
(- 61,000 रुपये )
|
जेटा एएमटी
|
7.47 लाख रुपये
|
6.95 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये )
|
जेटा एएमटी डुअल टोन
|
7.61 लाख रुपये
|
6.95 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये )
|
अल्फा एमटी
|
7.62 लाख रुपये
|
7.10 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये )
|
अल्फा एमटी डुअल टोन
|
7.76 लाख रुपये
|
7.10 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये )
|
अल्फा एएमटी
|
8.12 लाख रुपये
|
7.55 लाख रुपये
|
(- 57,000 रुपये )
|
अल्फा एएमटी डुअल-टोन
|
8.26 लाख रुपये
|
7.55 लाख रुपये
|
(- 71,000 रुपये )
-
मारुति इग्निस के अल्फा एएमटी डुअल-टोन वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 71,000 रुपये की गिरावट आई है।
-
यदि आप इग्निस का मैनुअल वेरिएंट चुनते हैं तो आप डेल्टा वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत कर सकेंगे।
-
मारुति इग्निस एमपीवी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।
मारुति बलेनो
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
सिग्मा एमटी
|
6.74 लाख रुपये
|
5.99 लाख रुपये
|
(- 75,000 रुपये )
|
डेल्टा एमटी
|
7.58 लाख रुपये
|
6.80 लाख रुपये
|
(- 78,000 रुपये )
|
डेल्टा एएमटी
|
8.08 लाख रुपये
|
7.30 लाख रुपये
|
(- 78,000 रुपये )
|
डेल्टा सीएनजी एमटी
|
8.48 लाख रुपये
|
7.70 लाख रुपये
|
(- 78,000 रुपये )
|
जेटा एमटी
|
8.51 लाख रुपये
|
7.70 लाख रुपये
|
(- 81,000 रुपये )
|
जेटा एएमटी
|
9.01 लाख रुपये
|
8.20 लाख रुपये
|
(- 81,000 रुपये )
|
जेटा सीएनजी एमटी
|
9.41 लाख रुपये
|
8.60 लाख रुपये
|
(- 81,000 रुपये )
|
अल्फा एमटी
|
9.46 लाख रुपये
|
8.60 लाख रुपये
|
(- 86,000 रुपये )
|
अल्फा एएमटी
|
9.96 लाख रुपये
|
9.10 लाख रुपये
|
(- 86,000 रुपये)
-
मारुति बलेनो का टॉप वेरिएंट अल्फा 86,000 रुपये तक सस्ता हो गया है।
-
इस हैचबैक कार के सीएनजी वेरिएंट की प्राइस में 78,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है।
मारुति फ्रॉन्क्स
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
सिग्मा एमटी
|
7.59 लाख रुपये
|
6.85 लाख रुपये
|
(- 74,000 रुपये )
|
डेल्टा एमटी
|
8.45 लाख रुपये
|
7.65 लाख रुपये
|
(- 80,000 रुपये )
|
सिग्मा सीएनजी एमटी
|
8.54 लाख रुपये
|
7.79 लाख रुपये
|
(- 75,000 रुपये )
|
डेल्टा प्लस एमटी
|
8.85 लाख रुपये
|
8.05 लाख रुपये
|
(- 80,000 रुपये )
|
डेल्टा एएमटी
|
8.95 लाख रुपये
|
8.15 लाख रुपये
|
(- 80,000 रुपये )
|
डेल्टा प्लस एएमटी
|
9.35 लाख रुपये
|
8.55 लाख रुपये
|
(- 80,000 रुपये )
|
डेल्टा सीएनजी एमटी
|
9.40 लाख रुपये
|
8.59 लाख रुपये
|
(- 81,000 रुपये )
|
डेल्टा प्लस टर्बो एमटी
|
9.80 लाख रुपये
|
8.92 लाख रुपये
|
(- 88,000 रुपये )
|
जेटा टर्बो एमटी
|
10.63 लाख रुपये
|
9.71 लाख रुपये
|
(- 92,000 रुपये )
|
अल्फा टर्बो एमटी
|
11.55 लाख रुपये
|
10.70 लाख रुपये
|
(- 85,000 रुपये )
|
अल्फा टर्बो एमटी डुअल टोन
|
11.63 लाख रुपये
|
10.70 लाख रुपये
|
(- 93,000 रुपये )
|
जेटा टर्बो एटी
|
12.03 लाख रुपये
|
10.99 लाख रुपये
|
(- 1.04 लाख रुपये )
|
अल्फा टर्बो एटी
|
12.95 लाख रुपये
|
11.84 लाख रुपये
|
(- 1.11 लाख रुपये )
|
अल्फा टर्बो डुअल-टोन एटी
|
13.04 लाख रुपये
|
11.98 लाख रुपये
|
(- 1.06 लाख रुपये )
-
मारुति फ्रॉन्क्स के टर्बो एटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.11 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है।
-
इस एसयूवी कार का मिड-वेरिएंट डेल्टा (पेट्रोल, एएमटी और सीएनजी ऑप्शन समेत) 80,000 रुपये के आसपास सस्ता हो गया है।
-
मारुति फ्रॉन्क्स कार पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और सीएनजी एमटी पावरट्रेन के साथ आती है।
मारुति ग्रैंड विटारा
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
सिग्मा एमटी
|
11.42 लाख रुपये
|
10.77 लाख रुपये
|
(- 65,000 रुपये)
|
डेल्टा एमटी
|
12.53 लाख रुपये
|
12.10 लाख रुपये
|
(- 43,000 रुपये)
|
डेल्टा सीएनजी एमटी
|
13.48 लाख रुपये
|
13 लाख रुपये
|
(- 48,000 रुपये)
|
डेल्टा एटी
|
13.93 लाख रुपये
|
13.45 लाख रुपये
|
(- 48,000 रुपये)
|
जेटा एमटी
|
14.67 लाख रुपये
|
13.85 लाख रुपये
|
(- 82,000 रुपये)
|
जेटा (ओ) एमटी
|
15.27 लाख रुपये
|
14.28 लाख रुपये
|
(- 99,000 रुपये)
|
जेटा (ओ) डुअल टोन एमटी
|
15.43 लाख रुपये
|
14.43 लाख रुपये
|
(- 1 लाख रुपये )
|
जेटा सीएनजी एमटी
|
15.62 लाख रुपये
|
14.75 लाख रुपये
|
(- 87,000 रुपये)
|
जेटा एटी
|
16.07 लाख रुपये
|
15.20 लाख रुपये
|
(- 87,000 रुपये)
|
अल्फा एमटी
|
16.14 लाख रुपये
|
15.35 लाख रुपये
|
(- 79,000 रुपये)
|
जेटा (ओ) एटी
|
16.67 लाख रुपये
|
15.63 लाख रुपये
|
(- 1.04 लाख रुपये )
|
अल्फा (ओ) एमटी
|
16.74 लाख रुपये
|
15.78 लाख रुपये
|
(- 96,000 रुपये)
|
जेटा (ओ) एटी डुअल टोन
|
16.83 लाख रुपये
|
15.78 लाख रुपये
|
(- 1.05 लाख रुपये )
|
अल्फा (ओ) डुअल-टोन एमटी
|
16.90 लाख रुपये
|
15.93 लाख रुपये
|
(- 97,000 रुपये)
|
अल्फा एटी डुअल-टोन
|
17.07 लाख रुपये
|
16.70 लाख रुपये
|
(- 37,000 रुपये)
|
अल्फा (ओ) एटी
|
18.14 लाख रुपये
|
17.13 लाख रुपये
|
(- 1.01 लाख रुपये )
|
अल्फा (ओ) एटी डुअल-टोन
|
18.30 लाख रुपये
|
17.28 लाख रुपये
|
(- 1.02 लाख रुपये )
|
जेटा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन
|
18.59 लाख रुपये
|
18.07 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये)
|
अल्फा एडब्लूडी एटी
|
19.04 लाख रुपये
|
18 लाख रुपये
|
(- 1.04 लाख रुपये )
|
जेटा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी
|
19.20 लाख रुपये
|
18.50 लाख रुपये
|
(- 70,000)
|
अल्फा एडब्लूडी एटी डुअल-टोन
|
19.20 लाख रुपये
|
18.15 लाख रुपये
|
(- 1.05 लाख रुपये )
|
जेटा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन
|
19.36 लाख रुपये
|
18.66 लाख रुपये
|
(- 70,000 रुपये )
|
अल्फा एडब्लूडी (ओ) एटी
|
19.64 लाख रुपये
|
18.58 लाख रुपये
|
(- 1.06 लाख रुपये )
|
अल्फा एडब्लूडी (ओ) एटी डुअल-टोन
|
19.80 लाख रुपये
|
18.73 लाख रुपये
|
(- 1.07 लाख रुपये )
|
अल्फा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन
|
20.09 लाख रुपये
|
19.66 लाख रुपये
|
(- 43,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी
|
20.52 लाख रुपये
|
19.57 लाख रुपये
|
(- 95,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी डुअल टोन
|
20.68 लाख रुपये
|
19.72 लाख रुपये
|
(- 96,000 रुपये )
-
ग्रैंड विटारा एडब्लूडी अल्फा वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.07 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
-
इस गाड़ी के हाइब्रिड वेरिएंट 52,000 रुपये से लेकर 96,000 रुपये सस्ते हो गए हैं।
-
मारुति ग्रैंड विटारा के नेचुरली पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 37,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक कम हो गई है।
मारुति जिम्नी
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
जेटा एमटी
|
12.76 लाख रुपये
|
12.32 लाख रुपये
|
(- 44,000 रुपये)
|
अल्फा एमटी
|
13.71 लाख रुपये
|
13.23 लाख रुपये
|
(- 48,000 रुपये)
|
अल्फा डुअल टोन एमटी
|
13.85 लाख रुपये
|
13.39 लाख रुपये
|
(- 46,000 रुपये)
|
जेटा एटी
|
13.86 लाख रुपये
|
13.36 लाख रुपये
|
(- 50,000 रुपये)
|
अल्फा एटी
|
14.81 लाख रुपये
|
14.29 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये)
|
अल्फा डुअल टोन एटी
|
15.05 लाख रुपये
|
14.45 लाख रुपये
|
(- 60,000 रुपये)
-
जिम्नी कार के अल्फा डुअल टोन एटी की कीमत में सबसे ज्यादा 60,000 रुपये की गिरावट आई है।
-
मारुति जिम्नी एसयूवी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।
मारुति एक्सएल6
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
जेटा एमटी
|
11.94 लाख रुपये
|
11.52 लाख रुपये
|
(- 42,000 रुपये
|
जेटा सीएनजी एमटी
|
12.89 लाख रुपये
|
12.43 लाख रुपये
|
(- 46,000 रुपये
|
अल्फा एमटी
|
12.94 लाख रुपये
|
12.49 लाख रुपये
|
(- 45,000 रुपये )
|
जेटा एटी
|
13.34 लाख रुपये
|
12.87 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस डुअल टोन एमटी
|
13.37 लाख रुपये
|
13.13 लाख रुपये
|
(- 24,000 रुपये )
|
अल्फा एटी
|
14.34 लाख रुपये
|
13.84 लाख रुपये
|
(- 50,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस एमटी
|
13.44 लाख रुपये
|
12.97 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस एटी
|
14.84 लाख रुपये
|
14.32 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये )
|
अल्फा प्लस एटी डुअल टोन
|
14.77 लाख रुपये
|
14.48 लाख रुपये
|
(- 29,000 रुपये )
-
मारुति एक्सएल6 के अल्फा प्लस एटी वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 52,000 रुपये की कटौती की गई है।
-
इस गाड़ी के सीएनजी एमटी और एटी वेरिएंट पर भी अच्छे फायदे मिल रहे हैं।
-
एक्सएल6 गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।
मारुति इन्विक्टो
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
जेटा प्लस 7-सीटर
|
25.51 लाख रुपये
|
24.97 लाख रुपये
|
(- 54,000 रुपये)
|
जेटा प्लस 8-सीटर
|
25.56 लाख रुपये
|
25.02 लाख रुपये
|
(- 54,000 रुपये)
|
अल्फा प्लस 7-सीटर
|
29.22 लाख रुपये
|
28.61 लाख रुपये
|
(- 61,000 रुपये)
-
अल्फा प्लस 7-सीटर वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 61,000 रुपये की कटौती हुई है।
-
इस गाड़ी के 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाले वेरिएंट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा कम हो गई है।
-
इन्विक्टो एमपीवी में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरह 2-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है।
कीमत में कटौती की वजह
नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ सब-4 मीटर कार, हाइब्रिड और 1.5-लीटर इंजन क्षमता वाली गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स कम हो गया है, जिससे मारुति की नेक्सा लाइनअप की कारें काफी सस्ती हो गई हैं।
|
व्हीकल टाइप
|
नई जीएसटी दरें
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
बचत
|
सब 4 मीटर (पेट्रोल)
|
18 प्रतिशत
|
29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)
|
11 प्रतिशत
|
1500सीसी तक इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार
|
40 प्रतिशत
|
45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी+ 17 प्रतिशत सेस)
|
5 प्रतिशत
|
हाइब्रिड कार
|
40 प्रतिशत
|
43 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी+ 15 प्रतिशत सेस)
|
3 प्रतिशत
आप नई कीमतों का फायदा कब ले सकते हैं?
नई कीमतें मारुति की सभी नेक्सा डीलरशिप पर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई हैं।
*सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।