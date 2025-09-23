जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति नेक्सा कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमत (नई जीएसटी दरें) अंतर

सिग्मा एमटी 11.42 लाख रुपये 10.77 लाख रुपये (- 65,000 रुपये)

डेल्टा एमटी 12.53 लाख रुपये 12.10 लाख रुपये (- 43,000 रुपये)

डेल्टा सीएनजी एमटी 13.48 लाख रुपये 13 लाख रुपये (- 48,000 रुपये)

डेल्टा एटी 13.93 लाख रुपये 13.45 लाख रुपये (- 48,000 रुपये)

जेटा एमटी 14.67 लाख रुपये 13.85 लाख रुपये (- 82,000 रुपये)

जेटा (ओ) एमटी 15.27 लाख रुपये 14.28 लाख रुपये (- 99,000 रुपये)

जेटा (ओ) डुअल टोन एमटी 15.43 लाख रुपये 14.43 लाख रुपये (- 1 लाख रुपये )

जेटा सीएनजी एमटी 15.62 लाख रुपये 14.75 लाख रुपये (- 87,000 रुपये)

जेटा एटी 16.07 लाख रुपये 15.20 लाख रुपये (- 87,000 रुपये)

अल्फा एमटी 16.14 लाख रुपये 15.35 लाख रुपये (- 79,000 रुपये)

जेटा (ओ) एटी 16.67 लाख रुपये 15.63 लाख रुपये (- 1.04 लाख रुपये )

अल्फा (ओ) एमटी 16.74 लाख रुपये 15.78 लाख रुपये (- 96,000 रुपये)

जेटा (ओ) एटी डुअल टोन 16.83 लाख रुपये 15.78 लाख रुपये (- 1.05 लाख रुपये )

अल्फा (ओ) डुअल-टोन एमटी 16.90 लाख रुपये 15.93 लाख रुपये (- 97,000 रुपये)

अल्फा एटी डुअल-टोन 17.07 लाख रुपये 16.70 लाख रुपये (- 37,000 रुपये)

अल्फा (ओ) एटी 18.14 लाख रुपये 17.13 लाख रुपये (- 1.01 लाख रुपये )

अल्फा (ओ) एटी डुअल-टोन 18.30 लाख रुपये 17.28 लाख रुपये (- 1.02 लाख रुपये )

जेटा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन 18.59 लाख रुपये 18.07 लाख रुपये (- 52,000 रुपये)

अल्फा एडब्लूडी एटी 19.04 लाख रुपये 18 लाख रुपये (- 1.04 लाख रुपये )

जेटा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी 19.20 लाख रुपये 18.50 लाख रुपये (- 70,000)

अल्फा एडब्लूडी एटी डुअल-टोन 19.20 लाख रुपये 18.15 लाख रुपये (- 1.05 लाख रुपये )

जेटा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन 19.36 लाख रुपये 18.66 लाख रुपये (- 70,000 रुपये )

अल्फा एडब्लूडी (ओ) एटी 19.64 लाख रुपये 18.58 लाख रुपये (- 1.06 लाख रुपये )

अल्फा एडब्लूडी (ओ) एटी डुअल-टोन 19.80 लाख रुपये 18.73 लाख रुपये (- 1.07 लाख रुपये )

अल्फा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डुअल-टोन 20.09 लाख रुपये 19.66 लाख रुपये (- 43,000 रुपये )

अल्फा प्लस (ओ) हाइब्रिड सीवीटी 20.52 लाख रुपये 19.57 लाख रुपये (- 95,000 रुपये )