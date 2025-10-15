मारुति नेक्सा कार दिवाली 2025 ऑफर: अक्टूबर में मारुति ग्रैंड विटारा, बलेनो, फ्रॉन्क्स और इन्विक्टो पर पाएं 1.4 लाख रुपये तक की छूट

संशोधित: अक्टूबर 15, 2025 10:35 am | स्तुति

दिवाली पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के अलावा नेक्सा कार पर 1.13 लाख रुपये तक के जीएसटी बेनिफिट भी मिल रहे हैं, जिससे यह आपकी पसंदीदा मारुति कार को घर लाने का एकदम सही समय बन गया है

मारुति सुजुकी अपनी नेक्सा लाइनअप की कारों पर दिवाली 2025 डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही है। मारुति के नेक्सा शोरूम के जरिए बेची जाने वाली सभी कारों बलेनो, फ्रॉन्क्स, जिम्नी, ग्रैंड विटारा और एक्सएल6 पर कई आकर्षक फायदे मिल रहे हैं। इस महीने ग्राहक मॉडल अनुसार नेक्सा कार पर 1.40 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यहां देखें मारुति की नेक्सा कारों के मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर :-

मारुति नेक्सा कार: मॉडल-वाइज डिस्काउंट

मॉडल फायदे मारुति बलेनो 72,500 रुपये मारुति ग्रैंड विटारा 1.29 लाख रुपये मारुति फ्रॉन्क्स 70,000 रुपये मारुति इग्निस 62,500 रुपये मारुति इन्विक्टो 1.40 लाख रुपये मारुति एक्सएल6 25,000 रुपये मारुति जिम्नी 1 लाख रुपये

मारुति की प्रीमियम एमपीवी कार इन्विक्टो पर सबसे ज्यादा 1.4 लाख रुपये के फायदे मिल रहे हैं। इस गाड़ी की कीमत अब 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये के बीच हो गई है।

मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति जिम्नी बाकी दो नेक्सा कारें हैं जिन पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है। ग्रैंड विटारा के साथ 5-साल की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है।

मारुति बलेनो और फ्रॉन्क्स कार पर 70,000 रुपये के आसपास डिस्काउंट दिया जा रहा है।

मारुति इग्निस एमपीवी पर 62,500 रुपये के फायदे मिल रहे हैं।

मारुति एक्सएल6 कार पर 25,000 रुपये की छूट मिल रही है।

[नोट : ऑफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी मारुति डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।]

दिवाली 2025 पर नई मारुति नेक्सा कार क्यों खरीदें?

नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ मारुति समेत कई कार कंपनियों की गाड़ियां काफी सस्ती हो गई हैं। मारुति नेक्सा कारों की कीमत 1.13 लाख रुपये तक घट गई है। इन सभी कारों पर दिवाली फेस्टिव ऑफर भी मिल रहा है, ऐसे में आपकी सबसे पसंदीदा गाड़ी को घर लाने का यह सबसे अच्छा समय है।

यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति नेक्सा कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।