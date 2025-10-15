सभी
    मारुति नेक्सा कार दिवाली 2025 ऑफर: अक्टूबर में मारुति ग्रैंड विटारा, बलेनो, फ्रॉन्क्स और इन्विक्टो पर पाएं 1.4 लाख रुपये तक की छूट

    संशोधित: अक्टूबर 15, 2025 10:35 am | स्तुति

    420 Views
    दिवाली पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के अलावा नेक्सा कार पर 1.13 लाख रुपये तक के जीएसटी बेनिफिट भी मिल रहे हैं, जिससे यह आपकी पसंदीदा मारुति कार को घर लाने का एकदम सही समय बन गया है

    Maruti nexa offers

    मारुति सुजुकी अपनी नेक्सा लाइनअप की कारों पर दिवाली 2025 डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही है। मारुति के नेक्सा शोरूम के जरिए बेची जाने वाली सभी कारों बलेनो, फ्रॉन्क्स, जिम्नी, ग्रैंड विटारा और एक्सएल6 पर कई आकर्षक फायदे मिल रहे हैं। इस महीने ग्राहक मॉडल अनुसार नेक्सा कार पर 1.40 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यहां देखें मारुति की नेक्सा कारों के मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर :- 

    मारुति नेक्सा कार: मॉडल-वाइज डिस्काउंट

    Maruti Baleno

    मॉडल 

    फायदे 

    मारुति बलेनो 

    72,500 रुपये 

    मारुति ग्रैंड विटारा

    1.29 लाख रुपये 

    मारुति फ्रॉन्क्स 

    70,000 रुपये 

    मारुति इग्निस 

    62,500 रुपये 

    मारुति इन्विक्टो

    1.40 लाख रुपये 

    मारुति एक्सएल6

    25,000 रुपये 

    मारुति जिम्नी 

    1 लाख रुपये 

    • मारुति की प्रीमियम एमपीवी कार इन्विक्टो पर सबसे ज्यादा 1.4 लाख रुपये के फायदे मिल रहे हैं। इस गाड़ी की कीमत अब 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये के बीच हो गई है। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति जिम्नी बाकी दो नेक्सा कारें हैं जिन पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है। ग्रैंड विटारा के साथ 5-साल की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है। 

    • मारुति बलेनो और फ्रॉन्क्स कार पर 70,000 रुपये के आसपास डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

    • मारुति इग्निस एमपीवी पर 62,500 रुपये के फायदे मिल रहे हैं।

    • मारुति एक्सएल6 कार पर 25,000 रुपये की छूट मिल रही है।

    [नोट : ऑफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी मारुति डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।]

    यह भी पढ़ें : जीएसटी 2.0 के बाद इन टॉप 10 कार की कीमत में हुई एक लाख रुपये से ज्यादा की कटौती, देखिए पूरी लिस्ट

    दिवाली 2025 पर नई मारुति नेक्सा कार क्यों खरीदें?

    Maruti Jimny

    नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ मारुति समेत कई कार कंपनियों की गाड़ियां काफी सस्ती हो गई हैं। मारुति नेक्सा कारों की कीमत 1.13 लाख रुपये तक घट गई है। इन सभी कारों पर दिवाली फेस्टिव ऑफर भी मिल रहा है, ऐसे में आपकी सबसे पसंदीदा गाड़ी को घर लाने का यह सबसे अच्छा समय है। 

    यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति नेक्सा कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    मारुति नेक्सा कार दिवाली 2025 ऑफर: अक्टूबर में मारुति ग्रैंड विटारा, बलेनो, फ्रॉन्क्स और इन्विक्टो पर पाएं 1.4 लाख रुपये तक की छूट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
