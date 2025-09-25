सभी
    हुंडई वेन्यू एन लाइन 2025 मॉडल टेस्टिंग के दौरान आया नजर, जानिए इसबार क्या मिलेगा खास

    प्रकाशित: सितंबर 25, 2025 01:41 pm । भानु

    Venue N Line Spied

    अप्रैल 2015 में सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू एन लाइन की पहली स्पाय फोटोज ऑनलाइन सामने आई थी। अब सितंबर 2025 में अब ये कार भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है और इस बार इसकी काफी डीटेल्स सामने आई है। इस स्टोरी में आप जानेंगे इसके लेटेस्ट स्पाय वीडियो से जुड़ी 5 चीजें:

    ड्युअल एग्जॉस्ट पाइप्स

    Hyundai Venue N line

    भारी भरकम कवर लगे होने के बावजूद टेस्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा नोटिस में जो चीज आई वो थे ड्युअल एग्जॉस्ट पाइप्स। इससे ये संकेत मिलता है कि यह स्टैंडर्ड एसयूवी का स्पोर्टियर दिखने वाला 'एन लाइन' वर्जन है, जैसा कि मौजूदा वेन्यू में है।

    डायनैमिक टर्न इंडिकेटर्स

    Hyundai Venue N line

    स्पाय वीडियो में देखा गया है कि 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के डिज़ाइन में एक मॉर्डन प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब हुंडई सेकंड जनरेशन वेन्यू के स्टैंडर्ड और स्पोर्टियर एन लाइन वर्ज़न में डायनौमिक टर्न इंडिकेटर्स देगी।

    ऑल एलईडी लाइटिंग 

    हुंडई वेन्यू या वेन्यू एन लाइन में पहली बार एक और फीचर शामिल होगा और वो है ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप। वेन्यू एन लाइन के टेस्ट मॉडल में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स भी देखने को मिली है। यही एलईडी लाइटिंग सेटअप अपकमिंग वेन्यू के स्टैंडर्ड वर्ज़न में भी देखने को मिल सकती है।

    ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग साइन

    स्पाय वीडियो में बाईं ओर के आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) पर ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग इंडिकेशन भी दिखाई दे रहे हैं। यह नई हुंडई वेन्यू एन लाइन में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के संभावित प्रावधान की ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि हुंडई वेन्यू के मौजूदा जनरेशन मॉडल में पहले से ही लेवल-1 एडीएएस सूट मिल रहा है। 

    ड्युअल स्क्रीन सेटअप

    हालांकि वीडियो में वेन्यू एन लाइन का इंटीरियर नहीं दिखाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि हुंडई इसमें नई क्रेटा की तरह डुअल-स्क्रीन सेटअप देगी। यही दो स्क्रीन जनरेशन 2 वेन्यू में भी मौजूद होने की संभावना है।

    संभावित पावरट्रेन

    हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पावरट्रेन में बदलाव होंगे कि नहीं लेकिन, हमारा मानना ​​है कि हुंडई न्यू जनरेशन मॉडल में भी मौजूदा वेन्यू एन लाइन वाले 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ही इस्तेमाल करेगी। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    120 पीएस

    टॉर्क

    172 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी

    चूंकि ये एक एन लाइन मॉडल है, ऐसे में इसमें बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए कुछ मैकेनिकल अपग्रेड किए जा सकते हैं। इसमें मजबूत सस्पेंशन, तेज स्टीयरिंग रेक, और ज्यादा तेज एग्जॉस्ट नोट शामिल होंगे।

    प्राइस और कंपेरिजन

    नई हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत मौजूदा माूडल से ज्यादा हो सकती है जिसकी प्राइस 11.11 लाख रुपये से 12.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। हुंडई वेन्यू एन लाइन को टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और रेनो काइगर के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

