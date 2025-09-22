जीएसटी दरें कम होने के बाद फोक्सवैगन ने अपनी कारों के घटाए दाम: टिग्वान आर लाइन,टाइगन और वर्टस की वेरिएंट अनुसार नई कीमत देखिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 02:18 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
हाल ही में हमने आपको फोक्सवैगन के इंडियन लाइनअप, जिसमें टाइगन और फ्लैगशिप टिग्वान आर-लाइन एसयूवी शामिल हैं, पर जीएसटी दरों में कटौती की जानकारी दी थी। इस जर्मन ब्रांड ने आपके द्वारा चुने गए मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में 3.27 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की थी। अब, कंपनी ने अपनी कारों की पूरी तरह से संशोधित वेरिएंट-अनुसार प्राइस लिस्ट का खुलासा किया है। ध्यान दें कि फोक्सवैगन ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि पूरी तरह से इंपोर्ट होकर आने वाली गोल्फ जीटीआई की कीमत में कोई कमी होगी या नहीं।
कारदेखो पर सटीक और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें!
वर्टस
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
कम्फर्ट लाइन एमटी
|
11.56 लाख रुपये
|
11.16 लाख रुपये
|
(-40,000 रुपये)
|
हाईलाइन एमटी
|
13.58 लाख रुपये
|
13.11 लाख रुपये
|
(-47,000 रुपये)
|
हाईलाइन एटी
|
14.88 लाख रुपये
|
14.37 लाख रुपये
|
(-51,000 रुपये)
|
हाईलाइन प्लस एमटी
|
13.88 लाख रुपये
|
13.40 लाख रुपये
|
(-48,000 रुपये)
|
हाईलाइन प्लस एटी
|
14.98 लाख रुपये
|
14.46 लाख रुपये
|
(-52,000 रुपये)
|
टॉपलाइन एमटी
|
15.60 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-60,000 रुपये)
|
टॉपलाइन एटी
|
16.86 लाख रुपये
|
16.28 लाख रुपये
|
(-58,000 रुपये)
|
जीटी लाइन एमटी
|
14.08 लाख रुपये
|
13.59 लाख रुपये
|
(-49,000 रुपये)
|
जीटी लाइन एटी
|
15.18 लाख रुपये
|
14.66 लाख रुपये
|
(-52,000 रुपये)
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
जीटी प्लस एमटी
|
17.60 लाख रुपये
|
16.99 लाख रुपये
|
(-61,000 रुपये)
|
जीटी प्लस डीसीटी*
|
19.15 लाख रुपये
|
18.49 लाख रुपये
|
(-66,000 रुपये)
|
जीटी प्लस स्पोर्ट एमटी
|
17.85 लाख रुपये
|
17.23 लाख रुपये
|
(-62,000 रुपये)
|
जीटी प्लस स्पोर्ट डीसीटी*
|
19.40 लाख रुपये
|
18.73 लाख रुपये
|
(-67,000 रुपये)
*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
जैसा कि ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है, वर्टस के फुल फीचर लोडेड वेरिएंट जीटी प्लस पर सबसे ज्यादा 67,000 रुपये का अधिकतम फायदा दिया जा रहा है।
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट की कीमतों में 60,000 रुपये तक की कटौती की गई है।
फोक्सवैगन ने 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल से लैस वेरिएंट की कीमतों में 61,000 रुपये से 67,000 रुपये तक की कटौती की है।
टाइगन
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
कम्फर्ट लाइन एमटी
|
11.80 लाख रुपये
|
11.39 लाख रुपये
|
(-41,000 रुपये)
|
हाईलाइन एमटी
|
13 लाख रुपये
|
12.55 लाख रुपये
|
(-45,000 रुपये)
|
हाईलाइन एटी
|
14 लाख रुपये
|
13.52 लाख रुपये
|
(-48,000 रुपये)
|
हाईलाइन प्लस एमटी
|
14.40 लाख रुपये
|
13.90 लाख रुपये
|
(-50,000 रुपये)
|
हाईलाइन प्लस एटी
|
15.50 लाख रुपये
|
14.96 लाख रुपये
|
(-54,000 रुपये)
|
टॉपलाइन एमटी
|
16.60 लाख रुपये
|
16 लाख रुपये
|
(-60,000 रुपये)
|
टॉपलाइन एटी
|
18 लाख रुपये
|
17.39 लाख रुपये
|
(-61,000 रुपये)
|
जीटी लाइन एमटी
|
14.80 लाख रुपये
|
14.29 लाख रुपये
|
(-51,000 रुपये)
|
जीटी लाइन एटी
|
15.90 लाख रुपये
|
15.35 लाख रुपये
|
(-55,000 रुपये)
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
जीटी प्लस क्रोम एमटी
|
18.38 लाख रुपये
|
17 लाख रुपये
|
(- 1.38 लाख रुपये)
|
जीटी प्लस क्रोम डीसीटी
|
19.58 लाख रुपये
|
18.91 लाख रुपये
|
(-67,000 रुपये)
|
जीटी प्लस स्पोर्ट एमटी
|
18.63 लाख रुपये
|
17 लाख रुपये
|
(- 1.63 लाख रुपये)
|
जीटी प्लस स्पोर्ट डीसीटी
|
19.83 लाख रुपये
|
19.15 लाख रुपये
|
(-68,000 रुपये)
टाइगन के 1.5-लीटर मैनुअल वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कम की गई है जो 1.63 लाख रुपये तक है।
फोक्सवैगन ने इस एसयूवी के 1-लीटर वेरिएंट की कीमतों में 61,000 रुपये तक की कटौती की है।
टिग्वान आर-लाइन
टिग्वान आर-लाइन केवल सिंगल फुल लोडेड वेरिएंट में ही उपलब्ध है।
इसकी कीमत 49 लाख रुपये से घटाकर 45.73 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि 3.27 लाख रुपये की सीधी कटौती है।
क्यों कम की गई कीमत?
जीएसटी दरों में सुधार से पहले, फोक्सवैगन कारों को उनके स्पेसिफिकेशन और साइज के आधार पर अलग-अलग कर श्रेणियों में रखा गया था। वर्टस और टाइगन दोनों ही कॉम्पैक्ट कारें हैं और इसलिए नीचे दी गई टेबल में दी गई पहली श्रेणी में आती हैं। दूसरी ओर, टिग्वान आर-लाइन एक बड़ी एसयूवी है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1,500 सीसी से ज़्यादा है, इसलिए इसका टैक्स स्लैब ज़्यादा है। भारत में फोक्सवैगन कारों पर लगने वाले टैक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी टैक्स (सेस सहित)
|
नई टैक्स दर
|
बचत
|
4 मीटर से अधिक लम्बी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो
|
45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत सेस)
|
40 प्रतिशत
|
5 प्रतिशत
|
एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली)
|
50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस)
|
40 प्रतिशत
|
10 प्रतिशत
मुख्यतः लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा होने के कारण टाइगन और वर्टस दोनों पर पहले 45 प्रतिशत टैक्स लगता था। दोनों कारों में 1,000 सीसी और 1,500 सीसी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, और अब इन्हें 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है। टिग्वान आर-लाइन, जिसकी लंबाई 4 मीटर से अधिक है, लेकिन इसमें 2,000 सीसी का बड़ा इंजन है, यह विशेष एसयूवी कर सेगमेंट में आती है और अब इस पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
नई कीमतें कब लागू होंगी?
ऊपर बताई गई तीनों फोक्सवैगन कारों की नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से सभी ग्राहकों के लिए लागू होंगी।
कारदेखो ओपिनियन
यह देखकर अच्छा लग रहा है कि जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन ने अपनी वर्टस, टाइगन और टिग्वान आर-लाइन खरीदने की चाहत रखने वाले नए ग्राहकों को भारी छूट दे रही है। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि फोक्सवैगन जल्द ही सीमित समय के लिए उपलब्ध गोल्फ जीटीआई की कीमत में भी कटौती करेगी।