जीएसटी में कटौती के बाद टोयोटा ने अपनी कारों की नई कीमत सूची की जारी

सितंबर 24, 2025 02:21 pm

भारत में नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था लागू हो गई है और लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आया है, जिसमें कारें भी शामिल हैं, जिनकी कीमतें अब सभी सेगमेंट में पहले की तुलना में कम हो गई हैं। कंपनी इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अपने मॉडलों की नई कीमतें जारी कर रही है। हाल ही में टोयोटा भी इस दौड़ में शामिल हुई है, जिसने ग्लैंज़ा, रुमियन, हाइराइडर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस और फॉर्च्यूनर जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भारी कटौती की है। देखिए कंपनी की कारों की नई कीमत सूची:

टोयोटा ग्लैंजा

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर ग्लैंज़ा ई 6,99,000 रुपये 6,39,300 रुपये 59,700 रुपये ग्लैंज़ा जी 8,90,000 रुपये 8,14,100 रुपये 75,900 रुपये ग्लैंजा जी एएमटी 9,45,000 रुपये 8,64,400 रुपये 80,600 रुपये ग्लैंजा जी सीएनजी 9,80,000 रुपये 8,96,400 रुपये 83,600 रुपये ग्लैंजा एस 7,91,000 रुपये 7,23,500 रुपये 67,500 रुपये ग्लैंजा एस एएमटी 8,46,000 रुपये 7,73,800 रुपये 72,200 रुपये ग्लैंजा एस सीएनजी 8,81,000 रुपये 8,05,800 रुपये 75,200 रुपये ग्लैंज़ा वी 9,82,000 रुपये 8,98,200 रुपये 83,800 रुपये ग्लैंजा वी एएमटी 9,99,900 रुपये 9,14,600 रुपये 85,300 रुपये

ग्लैंजा के टॉप-ऑफ़-द-लाइन वी एएमटी वेरिएंट पर अधिकतम 85,300 रुपये तक की छूट मिल रही है।

अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 50,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।

ग्लैंजा 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (89 पीएस/113 एनएम) के साथ आती है और ये सीएनजी विकल्प (77.5 पीएस/98.5 एनएम) में भी उपलब्ध है।

टाइजर

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर टाइजर ई 7,88,500 रुपये 7,21,200 रुपये 67,300 रुपये टाइजर ई सीएनजी 8,86,500 रुपये 8,10,900 रुपये 75,600 रुपये टाइजर जी टर्बो 10,70,500 रुपये 9,79,200 रुपये 91,300 रुपये टाइजर जी टर्बो ऑटोमैटिक 12,10,500 रुपये 11,07,200 रुपये 1,03,300 रुपये टाइजर एस 8,74,500 रुपये 7,99,900 रुपये 74,600 रुपये टाइजर एस एएमटी 9,32,500 रुपये 8,52,900 रुपये 79,600 रुपये टाइजर एस प्लस 9,10,500 रुपये 8,32,800 रुपये 77,700 रुपये टाइजर एस प्लस एएमटी 9,68,500 रुपये 8,85,900 रुपये 82,600 रुपये टाइजर वी टर्बो 11,62,500 रुपये 10,63,300 रुपये 99,200 रुपये टाइजर वी टर्बो डुअल टोन 11,78,500 रुपये 10,77,900 रुपये 1,00,600 रुपये टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक 13,02,500 रुपये 11,91,400 रुपये 1,11,100 रुपये टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक डुअल टोन 13,18,500 रुपये 12,06,000 रुपये 1,12,500 रुपये

ग्लैंज़ा की तरह, ड्यूल-टोन पेंट फ़िनिश के साथ टाइजर के टॉप-वेरिएंट वी टर्बो ऑटोमैटिक पर क्रॉसओवर रेंज में सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है।

बाकी सभी वी वेरिएंट और जी टर्बो ऑटोमैटिक की कीमतों में भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है।

टाइजर में ग्लैंज़ा वाले ही पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 100 पीएस और 148 एनएम का आउटपुट देता है।

टोयोटा रुमियन

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर रुमियन जी 11,97,500 रुपये 11,56,200 रुपये 41,300 रुपये रुमियन जी ऑटोमैटिक 13,37,500 रुपये 12,91,300 रुपये 46,200 रुपये रुमियन एस 10,81,500 रुपये 10,44,200 रुपये 37,300 रुपये रुमियन एस ऑटोमैटिक 12,31,500 रुपये 11,89,000 रुपये 42,500 रुपये रुमियन एस सीएनजी 11,76,500 रुपये 11,35,900 रुपये 40,600 रुपये रुमियन वी 12,70,500 रुपये 12,26,600 रुपये 43,900 रुपये रुमियन वी ऑटोमैटिक 14,10,500 रुपये 13,61,800 रुपये 48,700 रुपये

टोयोटा रुमियन के वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में एमपीवी रेंज में सबसे बड़ी 48,700 रुपये की कटौती की गई है। एस मैनुअल को छोड़कर, अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 40,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।

रुमियन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (103 पीएस/137 एनएम) दिया गया है, और ये सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है जिसका आउटपुट 88 पीएस/121.5 एनएम है।

टोयोटा हाइराइडर

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर हाइराइडर ई 11,34,000 रुपये 10,94,800 रुपये 39,200 रुपये हाइराइडर जी ऑप्शनल 14,74,000 रुपये 14,23,100 रुपये 50,900 रुपये हाइराइडर जी ऑप्शनल ऑटोमैटिक 15,94,000 रुपये 15,39,000 रुपये 55,000 रुपये हाइब्रिडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड 18,84,000 रुपये 18,44,400 रुपये 39,600 रुपये हाइराइडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड डुअल टोन 19,04,000 रुपये 18,63,700 रुपये 40,300 रुपये हाइराइडर जी सीएनजी 15,84,000 रुपये 15,29,300 रुपये 54,700 रुपये हाइराइडर एस 12,91,000 रुपये 12,46,400 रुपये 44,600 रुपये हाइराइडर एस ऑटोमैटिक 14,11,000 रुपये 13,62,300 रुपये 48,700 रुपये हाइराइडर एस सीएनजी 13,81,000 रुपये 13,33,300 रुपये 47,700 रुपये हाइराइडर एस हाइब्रिड 16,81,000 रुपये 16,45,700 रुपये 35,300 रुपये हाइराइडर वी 16,29,000 रुपये 15,72,800 रुपये 56,200 रुपये हाइराइडर वी डुअल टोन 16,49,000 रुपये 15,92,000 रुपये 57,000 रुपये हाइराइडर वी ऑटोमैटिक 17,49,000 रुपये 16,88,600 रुपये 60,400 रुपये हाइराइडर वी डुअल टोन ऑटोमैटिक 17,69,000 रुपये 17,07,900 रुपये 61,100 रुपये हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक 18,94,000 रुपये 18,28,600 रुपये 65,400 रुपये हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी डुअल टोन ऑटोमैटिक 19,14,000 रुपये 18,47,900 रुपये 66,100 रुपये हाइराइडर वी हाइब्रिड 19,99,000 रुपये 19,57,000 रुपये 42,000 रुपये हाइराइडर वी हाइब्रिड डुअल टोन 20,19,000 रुपये 19,76,300 रुपये 42,700 रुपये

जहां बताई गई दूसरी टोयोटा कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, वहीं हाइराइडर के डुअल-टोन थीम वाले मिड-वेरिएंट वी ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक की कीमत में 66,100 रुपये की कमी आई है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में सबसे ज्यादा है।

इसके अलावा, केवल वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में 60,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।

हाइराइडर, रूमियन की तरह ही नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (116 पीएस) का विकल्प भी दिया गया है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 8-सीटर 19,99,000 रुपये 18,65,700 रुपये 1,33,300 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 7-सीटर 20,08,500 रुपये 18,65,700 रुपये 1,42,800 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 8-सीटर 21,76,000 रुपये 20,30,900 रुपये 1,45,100 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 7-सीटर 21,71,000 रुपये 20,26,200 रुपये 1,44,800 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 8-सीटर 25,45,000 रुपये 23,75,300 रुपये 1,69,700 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 7-सीटर 25,40,000 रुपये 23,70,600 रुपये 1.69,400 रुपये इनोवा क्रिस्टा 2.4 जेडएक्स 7-सीटर 27,08,000 रुपये 25,27,400 रुपये 1,80,600 रुपये

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को खरीदने के इच्छुक ग्राहक 1.81 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं, जो पूरी तरह से फीचर लोडेड जेडएक्स 7-सीटर वेरिएंट पर लागू है।

इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 150 पीएस और 343 एनएम का आउटपुट जनरेट करता है और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 7-सीटर 19,19,500 रुपये 18,15,700 रुपये 1,03,800 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 8एसटीआर 19,24,500 रुपये 18,20,400 रुपये 1,04,100 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 7-सीटर 19,94,000 रुपये 18,86,200 रुपये 1,07,800 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 8-सीटर 19,99,000 रुपये 18,90,900 रुपये 1,08,100 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 7-सीटर 21,41,000 रुपये 20,25,200 रुपये 1,15,800 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 8-सीटर 21,27,000 रुपये 20,12,000 रुपये 1,15,000 रुपये इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 7-सीटर हाइब्रिड 26,46,000 रुपये 25,90,400 रुपये 55,600 रुपये इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 8-सीटर हाइब्रिड 26,51,000 रुपये 25,95,300 रुपये 55,700 रुपये इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 7-सीटर हाइब्रिड 28,44,000 रुपये 27,84,300 रुपये 59,700 रुपये इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 8-सीटर हाइब्रिड 28,49,000 रुपये 27,89,200 रुपये 59,800 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स हाइब्रिड 30,85,000 रुपये 30,20,200 रुपये 64,800 रुपये इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स(ओ) हाइब्रिड 31,49,000 रुपये 30,82,900 रुपये 66,100 रुपये

इनोवा हाइक्रॉस का जीएक्स (ओ) वेरिएंट, 7- और 8-सीटर लेआउट दोनों में आता है और कंपनी के एमपीवी लाइनअप में इसकी कीमत में अधिकतम कटौती की गई है।

नई जीएसटी दरों के कारण जीएक्स वेरिएंट और जी फ्लीट वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।

अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट चुनते हैं, तो अधिकतम 66,100 रुपये तक का फायदा मिलेगा।

इनोवा हाइक्रॉस में 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (173 पीएस/204 एनएम) और 2-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 183 पीएस की पावर देता है।

टोयोटा हाइलक्स

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर हाइलक्स एसटीडी 30,40,000 रुपये 28,02,400 रुपये 2,37,600 रुपये हाइलक्स हाई 37,15,000 रुपये 34,67,300 रुपये 2,47,700 रुपये हाइलक्स हाई ऑटोमैटिक 37,90,000 रुपये 35,37,300 रुपये 2,52,700 रुपये

हाई ऑटोमैटिक, जो कि हाइलक्स का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है, पर 2.50 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।

हाइलक्स में 2.8-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस और 500 एनएम तक का आउटपुट देता है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर फॉर्च्यूनर 4X2 पेट्रोल ऑटोमैटिक 36,05,000 रुपये 33,64,600 रुपये 2,40,400 रुपये फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल 36,73,000 रुपये 34,28,100 रुपये 2,44,900 रुपये फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल ऑटोमैटिक 39,01,000 रुपये 36,40,900 रुपये 2,60,100 रुपये फॉर्च्यूनर 4X4 डीजल 40,83,000 रुपये 38,10,800 रुपये 2,72,200 रुपये फॉर्च्यूनर जीआर एस 4X4 डीजल ऑटोमैटिक 52,34,000 रुपये 48,85,000 रुपये 3,49,000 रुपये फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव 44,87,000 रुपये 41,73,800 रुपये 3,13,200 रुपये

फॉर्च्यूनर के स्पोर्टी लुक वाले जीआर एस वेरिएंट की कीमत में फॉर्च्यूनर रेंज में सबसे बड़ी 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है।

हाल ही में लॉन्च हुए फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव वेरिएंट, जिसमें 48 वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, उसकी कीमत में 3.13 लाख रुपये की कमी आई है।

पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 2.40 लाख रुपये कम हो गई है।

फॉर्च्यूनर में हाइलक्स वाला ही डीजल इंजन दिया गया है और इसमें 166 पीएस 2.7-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ऊपर बताए गए माइल्ड-हाइब्रिड डीजल विकल्प भी दिए गए हैं।

टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमैटिक 44,51,000 रुपये 41,54,200 रुपये 2,96,800 रुपये फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 46,76,000 रुपये 43,64,200 रुपये 3,11,800 रुपये फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो ड्राइव 50,09,000 रुपये 46,75,000 रुपये 3,34,000 रुपये

लेजेंडर के नियो ड्राइव वेरिएंट की कीमत में सबसे बड़ी 3.34 लाख रुपये की कमी आई है।

लेजेंडर में फॉर्च्यूनर की तरह डीज़ल और डीज़ल माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल विकल्प उपलब्ध नहीं है।

टोयोटा कैमरी

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर कैमरी स्प्रिंट एडिशन 48,50,000 रुपये 47,48,200 रुपये 1,01,800 रुपये कैमरी एलिगेंस 48,50,000 रुपये 47,48,200 रुपये 1,01,800 रुपये

कैमरी दो वेरिएंट में उपलब्ध है, दोनों पर 1.02 लाख रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

कैमरी में 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है जो 230 पीएस और 221 एनएम (कंबाइंड) आउटपुट जनरेट करता है।

टोयोटा वेलफायर

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर वेलफायर हाई 1,22,30,000 रुपये 1,19,73,400 रुपये 2,56,600 रुपये वेलफायर वीआईपी एक्जीक्यूटिव लाउंज 1,32,50,000 रुपये 1,29,72,000 रुपये 2,78,000 रुपये

वेलफायर प्रीमियम एमपीवी के टॉप-वेरिएंट एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज ट्रिम की कीमत में भी 2.78 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

इसमें कैमरी सेडान वाला ही इंजन विकल्प दिया गया है, लेकिन इसकी पावर 193 पीएस है।

जीएसटी रेट में बदलाव

टोयोटा के लाइनअप में इस तरह हुआ जीएसटी दरों में बदलाव:

व्हीकल टाइप सेस समेत पुराना जीएसटी स्लैब जीएसटी की नई दरें बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29% (28% जीएसटी + 1% cess) 18% 11% 4 मीटर से अधिक लम्बी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो 45% (28% जीएसटी + 17% सेस ) तक 40% 5% एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली) 50% (28% जीएसटी + 22% सेस) तक 40% 10%

आप कौनसी टोयोटा कार खरीदना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।