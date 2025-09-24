जीएसटी में कटौती के बाद टोयोटा ने अपनी कारों की नई कीमत सूची की जारी
प्रकाशित: सितंबर 24, 2025 02:21 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
भारत में नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था लागू हो गई है और लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आया है, जिसमें कारें भी शामिल हैं, जिनकी कीमतें अब सभी सेगमेंट में पहले की तुलना में कम हो गई हैं। कंपनी इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अपने मॉडलों की नई कीमतें जारी कर रही है। हाल ही में टोयोटा भी इस दौड़ में शामिल हुई है, जिसने ग्लैंज़ा, रुमियन, हाइराइडर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस और फॉर्च्यूनर जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भारी कटौती की है। देखिए कंपनी की कारों की नई कीमत सूची:
टोयोटा ग्लैंजा
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
ग्लैंज़ा ई
|
6,99,000 रुपये
|
6,39,300 रुपये
|
59,700 रुपये
|
ग्लैंज़ा जी
|
8,90,000 रुपये
|
8,14,100 रुपये
|
75,900 रुपये
|
ग्लैंजा जी एएमटी
|
9,45,000 रुपये
|
8,64,400 रुपये
|
80,600 रुपये
|
ग्लैंजा जी सीएनजी
|
9,80,000 रुपये
|
8,96,400 रुपये
|
83,600 रुपये
|
ग्लैंजा एस
|
7,91,000 रुपये
|
7,23,500 रुपये
|
67,500 रुपये
|
ग्लैंजा एस एएमटी
|
8,46,000 रुपये
|
7,73,800 रुपये
|
72,200 रुपये
|
ग्लैंजा एस सीएनजी
|
8,81,000 रुपये
|
8,05,800 रुपये
|
75,200 रुपये
|
ग्लैंज़ा वी
|
9,82,000 रुपये
|
8,98,200 रुपये
|
83,800 रुपये
|
ग्लैंजा वी एएमटी
|
9,99,900 रुपये
|
9,14,600 रुपये
|
85,300 रुपये
- ग्लैंजा के टॉप-ऑफ़-द-लाइन वी एएमटी वेरिएंट पर अधिकतम 85,300 रुपये तक की छूट मिल रही है।
- अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 50,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
- ग्लैंजा 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (89 पीएस/113 एनएम) के साथ आती है और ये सीएनजी विकल्प (77.5 पीएस/98.5 एनएम) में भी उपलब्ध है।
टाइजर
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
टाइजर ई
|
7,88,500 रुपये
|
7,21,200 रुपये
|
67,300 रुपये
|
टाइजर ई सीएनजी
|
8,86,500 रुपये
|
8,10,900 रुपये
|
75,600 रुपये
|
टाइजर जी टर्बो
|
10,70,500 रुपये
|
9,79,200 रुपये
|
91,300 रुपये
|
टाइजर जी टर्बो ऑटोमैटिक
|
12,10,500 रुपये
|
11,07,200 रुपये
|
1,03,300 रुपये
|
टाइजर एस
|
8,74,500 रुपये
|
7,99,900 रुपये
|
74,600 रुपये
|
टाइजर एस एएमटी
|
9,32,500 रुपये
|
8,52,900 रुपये
|
79,600 रुपये
|
टाइजर एस प्लस
|
9,10,500 रुपये
|
8,32,800 रुपये
|
77,700 रुपये
|
टाइजर एस प्लस एएमटी
|
9,68,500 रुपये
|
8,85,900 रुपये
|
82,600 रुपये
|
टाइजर वी टर्बो
|
11,62,500 रुपये
|
10,63,300 रुपये
|
99,200 रुपये
|
टाइजर वी टर्बो डुअल टोन
|
11,78,500 रुपये
|
10,77,900 रुपये
|
1,00,600 रुपये
|
टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक
|
13,02,500 रुपये
|
11,91,400 रुपये
|
1,11,100 रुपये
|
टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक डुअल टोन
|
13,18,500 रुपये
|
12,06,000 रुपये
|
1,12,500 रुपये
- ग्लैंज़ा की तरह, ड्यूल-टोन पेंट फ़िनिश के साथ टाइजर के टॉप-वेरिएंट वी टर्बो ऑटोमैटिक पर क्रॉसओवर रेंज में सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है।
- बाकी सभी वी वेरिएंट और जी टर्बो ऑटोमैटिक की कीमतों में भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है।
- टाइजर में ग्लैंज़ा वाले ही पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 100 पीएस और 148 एनएम का आउटपुट देता है।
टोयोटा रुमियन
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
रुमियन जी
|
11,97,500 रुपये
|
11,56,200 रुपये
|
41,300 रुपये
|
रुमियन जी ऑटोमैटिक
|
13,37,500 रुपये
|
12,91,300 रुपये
|
46,200 रुपये
|
रुमियन एस
|
10,81,500 रुपये
|
10,44,200 रुपये
|
37,300 रुपये
|
रुमियन एस ऑटोमैटिक
|
12,31,500 रुपये
|
11,89,000 रुपये
|
42,500 रुपये
|
रुमियन एस सीएनजी
|
11,76,500 रुपये
|
11,35,900 रुपये
|
40,600 रुपये
|
रुमियन वी
|
12,70,500 रुपये
|
12,26,600 रुपये
|
43,900 रुपये
|
रुमियन वी ऑटोमैटिक
|
14,10,500 रुपये
|
13,61,800 रुपये
|
48,700 रुपये
- टोयोटा रुमियन के वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में एमपीवी रेंज में सबसे बड़ी 48,700 रुपये की कटौती की गई है। एस मैनुअल को छोड़कर, अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 40,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
- रुमियन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (103 पीएस/137 एनएम) दिया गया है, और ये सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है जिसका आउटपुट 88 पीएस/121.5 एनएम है।
टोयोटा हाइराइडर
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
हाइराइडर ई
|
11,34,000 रुपये
|
10,94,800 रुपये
|
39,200 रुपये
|
हाइराइडर जी ऑप्शनल
|
14,74,000 रुपये
|
14,23,100 रुपये
|
50,900 रुपये
|
हाइराइडर जी ऑप्शनल ऑटोमैटिक
|
15,94,000 रुपये
|
15,39,000 रुपये
|
55,000 रुपये
|
हाइब्रिडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड
|
18,84,000 रुपये
|
18,44,400 रुपये
|
39,600 रुपये
|
हाइराइडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड डुअल टोन
|
19,04,000 रुपये
|
18,63,700 रुपये
|
40,300 रुपये
|
हाइराइडर जी सीएनजी
|
15,84,000 रुपये
|
15,29,300 रुपये
|
54,700 रुपये
|
हाइराइडर एस
|
12,91,000 रुपये
|
12,46,400 रुपये
|
44,600 रुपये
|
हाइराइडर एस ऑटोमैटिक
|
14,11,000 रुपये
|
13,62,300 रुपये
|
48,700 रुपये
|
हाइराइडर एस सीएनजी
|
13,81,000 रुपये
|
13,33,300 रुपये
|
47,700 रुपये
|
हाइराइडर एस हाइब्रिड
|
16,81,000 रुपये
|
16,45,700 रुपये
|
35,300 रुपये
|
हाइराइडर वी
|
16,29,000 रुपये
|
15,72,800 रुपये
|
56,200 रुपये
|
हाइराइडर वी डुअल टोन
|
16,49,000 रुपये
|
15,92,000 रुपये
|
57,000 रुपये
|
हाइराइडर वी ऑटोमैटिक
|
17,49,000 रुपये
|
16,88,600 रुपये
|
60,400 रुपये
|
हाइराइडर वी डुअल टोन ऑटोमैटिक
|
17,69,000 रुपये
|
17,07,900 रुपये
|
61,100 रुपये
|
हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक
|
18,94,000 रुपये
|
18,28,600 रुपये
|
65,400 रुपये
|
हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी डुअल टोन ऑटोमैटिक
|
19,14,000 रुपये
|
18,47,900 रुपये
|
66,100 रुपये
|
हाइराइडर वी हाइब्रिड
|
19,99,000 रुपये
|
19,57,000 रुपये
|
42,000 रुपये
|
हाइराइडर वी हाइब्रिड डुअल टोन
|
20,19,000 रुपये
|
19,76,300 रुपये
|
42,700 रुपये
- जहां बताई गई दूसरी टोयोटा कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, वहीं हाइराइडर के डुअल-टोन थीम वाले मिड-वेरिएंट वी ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक की कीमत में 66,100 रुपये की कमी आई है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में सबसे ज्यादा है।
- इसके अलावा, केवल वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में 60,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
- हाइराइडर, रूमियन की तरह ही नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (116 पीएस) का विकल्प भी दिया गया है।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 8-सीटर
|
19,99,000 रुपये
|
18,65,700 रुपये
|
1,33,300 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 7-सीटर
|
20,08,500 रुपये
|
18,65,700 रुपये
|
1,42,800 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 8-सीटर
|
21,76,000 रुपये
|
20,30,900 रुपये
|
1,45,100 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 7-सीटर
|
21,71,000 रुपये
|
20,26,200 रुपये
|
1,44,800 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 8-सीटर
|
25,45,000 रुपये
|
23,75,300 रुपये
|
1,69,700 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 7-सीटर
|
25,40,000 रुपये
|
23,70,600 रुपये
|
1.69,400 रुपये
|
इनोवा क्रिस्टा 2.4 जेडएक्स 7-सीटर
|
27,08,000 रुपये
|
25,27,400 रुपये
|
1,80,600 रुपये
- टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को खरीदने के इच्छुक ग्राहक 1.81 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं, जो पूरी तरह से फीचर लोडेड जेडएक्स 7-सीटर वेरिएंट पर लागू है।
- इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 150 पीएस और 343 एनएम का आउटपुट जनरेट करता है और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है।
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 7-सीटर
|
19,19,500 रुपये
|
18,15,700 रुपये
|
1,03,800 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 8एसटीआर
|
19,24,500 रुपये
|
18,20,400 रुपये
|
1,04,100 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 7-सीटर
|
19,94,000 रुपये
|
18,86,200 रुपये
|
1,07,800 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 8-सीटर
|
19,99,000 रुपये
|
18,90,900 रुपये
|
1,08,100 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 7-सीटर
|
21,41,000 रुपये
|
20,25,200 रुपये
|
1,15,800 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 8-सीटर
|
21,27,000 रुपये
|
20,12,000 रुपये
|
1,15,000 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 7-सीटर हाइब्रिड
|
26,46,000 रुपये
|
25,90,400 रुपये
|
55,600 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 8-सीटर हाइब्रिड
|
26,51,000 रुपये
|
25,95,300 रुपये
|
55,700 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 7-सीटर हाइब्रिड
|
28,44,000 रुपये
|
27,84,300 रुपये
|
59,700 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 8-सीटर हाइब्रिड
|
28,49,000 रुपये
|
27,89,200 रुपये
|
59,800 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स हाइब्रिड
|
30,85,000 रुपये
|
30,20,200 रुपये
|
64,800 रुपये
|
इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स(ओ) हाइब्रिड
|
31,49,000 रुपये
|
30,82,900 रुपये
|
66,100 रुपये
-
इनोवा हाइक्रॉस का जीएक्स (ओ) वेरिएंट, 7- और 8-सीटर लेआउट दोनों में आता है और कंपनी के एमपीवी लाइनअप में इसकी कीमत में अधिकतम कटौती की गई है।
-
नई जीएसटी दरों के कारण जीएक्स वेरिएंट और जी फ्लीट वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।
-
अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट चुनते हैं, तो अधिकतम 66,100 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
- इनोवा हाइक्रॉस में 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (173 पीएस/204 एनएम) और 2-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 183 पीएस की पावर देता है।
टोयोटा हाइलक्स
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
हाइलक्स एसटीडी
|
30,40,000 रुपये
|
28,02,400 रुपये
|
2,37,600 रुपये
|
हाइलक्स हाई
|
37,15,000 रुपये
|
34,67,300 रुपये
|
2,47,700 रुपये
|
हाइलक्स हाई ऑटोमैटिक
|
37,90,000 रुपये
|
35,37,300 रुपये
|
2,52,700 रुपये
-
हाई ऑटोमैटिक, जो कि हाइलक्स का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है, पर 2.50 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।
- हाइलक्स में 2.8-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस और 500 एनएम तक का आउटपुट देता है।
टोयोटा फॉर्च्यूनर
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
फॉर्च्यूनर 4X2 पेट्रोल ऑटोमैटिक
|
36,05,000 रुपये
|
33,64,600 रुपये
|
2,40,400 रुपये
|
फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल
|
36,73,000 रुपये
|
34,28,100 रुपये
|
2,44,900 रुपये
|
फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल ऑटोमैटिक
|
39,01,000 रुपये
|
36,40,900 रुपये
|
2,60,100 रुपये
|
फॉर्च्यूनर 4X4 डीजल
|
40,83,000 रुपये
|
38,10,800 रुपये
|
2,72,200 रुपये
|
फॉर्च्यूनर जीआर एस 4X4 डीजल ऑटोमैटिक
|
52,34,000 रुपये
|
48,85,000 रुपये
|
3,49,000 रुपये
|
फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव
|
44,87,000 रुपये
|
41,73,800 रुपये
|
3,13,200 रुपये
-
फॉर्च्यूनर के स्पोर्टी लुक वाले जीआर एस वेरिएंट की कीमत में फॉर्च्यूनर रेंज में सबसे बड़ी 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है।
- हाल ही में लॉन्च हुए फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव वेरिएंट, जिसमें 48 वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, उसकी कीमत में 3.13 लाख रुपये की कमी आई है।
- पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 2.40 लाख रुपये कम हो गई है।
- फॉर्च्यूनर में हाइलक्स वाला ही डीजल इंजन दिया गया है और इसमें 166 पीएस 2.7-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ऊपर बताए गए माइल्ड-हाइब्रिड डीजल विकल्प भी दिए गए हैं।
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमैटिक
|
44,51,000 रुपये
|
41,54,200 रुपये
|
2,96,800 रुपये
|
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4
|
46,76,000 रुपये
|
43,64,200 रुपये
|
3,11,800 रुपये
|
फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो ड्राइव
|
50,09,000 रुपये
|
46,75,000 रुपये
|
3,34,000 रुपये
- लेजेंडर के नियो ड्राइव वेरिएंट की कीमत में सबसे बड़ी 3.34 लाख रुपये की कमी आई है।
- लेजेंडर में फॉर्च्यूनर की तरह डीज़ल और डीज़ल माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल विकल्प उपलब्ध नहीं है।
टोयोटा कैमरी
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
कैमरी स्प्रिंट एडिशन
|
48,50,000 रुपये
|
47,48,200 रुपये
|
1,01,800 रुपये
|
कैमरी एलिगेंस
|
48,50,000 रुपये
|
47,48,200 रुपये
|
1,01,800 रुपये
- कैमरी दो वेरिएंट में उपलब्ध है, दोनों पर 1.02 लाख रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
- कैमरी में 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है जो 230 पीएस और 221 एनएम (कंबाइंड) आउटपुट जनरेट करता है।
टोयोटा वेलफायर
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|
एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी
|
अंतर
|
वेलफायर हाई
|
1,22,30,000 रुपये
|
1,19,73,400 रुपये
|
2,56,600 रुपये
|
वेलफायर वीआईपी एक्जीक्यूटिव लाउंज
|
1,32,50,000 रुपये
|
1,29,72,000 रुपये
|
2,78,000 रुपये
-
वेलफायर प्रीमियम एमपीवी के टॉप-वेरिएंट एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज ट्रिम की कीमत में भी 2.78 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।
- इसमें कैमरी सेडान वाला ही इंजन विकल्प दिया गया है, लेकिन इसकी पावर 193 पीएस है।
जीएसटी रेट में बदलाव
टोयोटा के लाइनअप में इस तरह हुआ जीएसटी दरों में बदलाव:
|
व्हीकल टाइप
|
सेस समेत पुराना जीएसटी स्लैब
|
जीएसटी की नई दरें
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29% (28% जीएसटी + 1% cess)
|
18%
|
11%
|
4 मीटर से अधिक लम्बी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो
|
45% (28% जीएसटी + 17% सेस ) तक
|
40%
|
5%
|
एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली)
|
50% (28% जीएसटी + 22% सेस) तक
|
40%
|
10%
आप कौनसी टोयोटा कार खरीदना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।