    जीएसटी में कटौती के बाद टोयोटा ने अपनी कारों की नई कीमत सूची की जारी

    प्रकाशित: सितंबर 24, 2025 02:21 pm । भानु

    127 Views
    • Write a कमेंट

    Toyota prices after GST cut

    भारत में नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था लागू हो गई है और लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आया है, जिसमें कारें भी शामिल हैं, जिनकी कीमतें अब सभी सेगमेंट में पहले की तुलना में कम हो गई हैं। कंपनी इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अपने मॉडलों की नई कीमतें जारी कर रही है। हाल ही में टोयोटा भी इस दौड़ में शामिल हुई है, जिसने ग्लैंज़ा, रुमियन, हाइराइडर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस और फॉर्च्यूनर जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भारी कटौती की है। देखिए कंपनी की कारों की नई कीमत सूची:

    टोयोटा ग्लैंजा

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    ग्लैंज़ा ई

    6,99,000 रुपये

    6,39,300 रुपये

    59,700 रुपये

    ग्लैंज़ा जी

    8,90,000 रुपये

    8,14,100 रुपये

    75,900 रुपये

    ग्लैंजा जी एएमटी

    9,45,000 रुपये

    8,64,400 रुपये

    80,600 रुपये

    ग्लैंजा जी सीएनजी

    9,80,000 रुपये

    8,96,400 रुपये

    83,600 रुपये

    ग्लैंजा एस

    7,91,000 रुपये

    7,23,500 रुपये

    67,500 रुपये

    ग्लैंजा एस एएमटी

    8,46,000 रुपये

    7,73,800 रुपये

    72,200 रुपये

    ग्लैंजा एस सीएनजी

    8,81,000 रुपये

    8,05,800 रुपये

    75,200 रुपये

    ग्लैंज़ा वी

    9,82,000 रुपये

    8,98,200 रुपये

    83,800 रुपये

    ग्लैंजा वी एएमटी

    9,99,900 रुपये

    9,14,600 रुपये

    85,300 रुपये
    • ग्लैंजा के टॉप-ऑफ़-द-लाइन वी एएमटी वेरिएंट पर अधिकतम 85,300 रुपये तक की छूट मिल रही है।
    • अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 50,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
    • ग्लैंजा 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (89 पीएस/113 एनएम) के साथ आती है और ये सीएनजी विकल्प (77.5 पीएस/98.5 एनएम) में भी उपलब्ध है। 

    टाइजर

    Toyota Taisor

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    टाइजर ई

    7,88,500 रुपये

    7,21,200 रुपये

    67,300 रुपये

    टाइजर ई सीएनजी

    8,86,500 रुपये

    8,10,900 रुपये

    75,600 रुपये

    टाइजर जी टर्बो

    10,70,500 रुपये

    9,79,200 रुपये

    91,300 रुपये

    टाइजर जी टर्बो ऑटोमैटिक

    12,10,500 रुपये

    11,07,200 रुपये

    1,03,300 रुपये

    टाइजर एस

    8,74,500 रुपये

    7,99,900 रुपये

    74,600 रुपये

    टाइजर एस एएमटी

    9,32,500 रुपये

    8,52,900 रुपये

    79,600 रुपये

    टाइजर एस प्लस

    9,10,500 रुपये

    8,32,800 रुपये

    77,700 रुपये

    टाइजर एस प्लस एएमटी

    9,68,500 रुपये

    8,85,900 रुपये

    82,600 रुपये

    टाइजर वी टर्बो

    11,62,500 रुपये

    10,63,300 रुपये

    99,200 रुपये

    टाइजर वी टर्बो डुअल टोन

    11,78,500 रुपये

    10,77,900 रुपये

    1,00,600 रुपये

    टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक

    13,02,500 रुपये

    11,91,400 रुपये

    1,11,100 रुपये

    टाइजर वी टर्बो ऑटोमैटिक डुअल टोन

    13,18,500 रुपये

    12,06,000 रुपये

    1,12,500 रुपये
    • ग्लैंज़ा की तरह, ड्यूल-टोन पेंट फ़िनिश के साथ टाइजर के टॉप-वेरिएंट वी टर्बो ऑटोमैटिक पर क्रॉसओवर रेंज में सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है।
    • बाकी सभी वी वेरिएंट और जी टर्बो ऑटोमैटिक की कीमतों में भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है।
    • टाइजर में ग्लैंज़ा वाले ही पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 100 पीएस और 148 एनएम का आउटपुट देता है।

    टोयोटा रुमियन

    Toyota Rumion

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    रुमियन जी

    11,97,500 रुपये

    11,56,200 रुपये

    41,300 रुपये

    रुमियन जी ऑटोमैटिक

    13,37,500 रुपये

    12,91,300 रुपये

    46,200 रुपये

    रुमियन एस

    10,81,500 रुपये

    10,44,200 रुपये

    37,300 रुपये

    रुमियन एस ऑटोमैटिक

    12,31,500 रुपये

    11,89,000 रुपये

    42,500 रुपये

    रुमियन एस सीएनजी

    11,76,500 रुपये

    11,35,900 रुपये

    40,600 रुपये

    रुमियन वी

    12,70,500 रुपये

    12,26,600 रुपये

    43,900 रुपये

    रुमियन वी ऑटोमैटिक

    14,10,500 रुपये

    13,61,800 रुपये

    48,700 रुपये
    • टोयोटा रुमियन के वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में एमपीवी रेंज में सबसे बड़ी 48,700 रुपये की कटौती की गई है। एस मैनुअल को छोड़कर, अन्य वेरिएंट की कीमतों में भी 40,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
    • रुमियन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (103 पीएस/137 एनएम) दिया गया है,  और ये सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है जिसका आउटपुट 88 पीएस/121.5 एनएम है। 

    टोयोटा हाइराइडर

    Toyota Urban Cruiser Hyryder

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    हाइराइडर ई

    11,34,000 रुपये

    10,94,800 रुपये

    39,200 रुपये

    हाइराइडर जी ऑप्शनल

    14,74,000 रुपये

    14,23,100 रुपये

    50,900 रुपये

    हाइराइडर जी ऑप्शनल ऑटोमैटिक

    15,94,000 रुपये

    15,39,000 रुपये

    55,000 रुपये

    हाइब्रिडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड

    18,84,000 रुपये

    18,44,400 रुपये

    39,600 रुपये

    हाइराइडर जी ऑप्शनल हाइब्रिड डुअल टोन

    19,04,000 रुपये

    18,63,700 रुपये

    40,300 रुपये

    हाइराइडर जी सीएनजी

    15,84,000 रुपये

    15,29,300 रुपये

    54,700 रुपये

    हाइराइडर एस

    12,91,000 रुपये

    12,46,400 रुपये

    44,600 रुपये

    हाइराइडर एस ऑटोमैटिक

    14,11,000 रुपये

    13,62,300 रुपये

    48,700 रुपये

    हाइराइडर एस सीएनजी

    13,81,000 रुपये

    13,33,300 रुपये

    47,700 रुपये

    हाइराइडर एस हाइब्रिड

    16,81,000 रुपये

    16,45,700 रुपये

    35,300 रुपये

    हाइराइडर वी

    16,29,000 रुपये

    15,72,800 रुपये

    56,200 रुपये

    हाइराइडर वी डुअल टोन

    16,49,000 रुपये

    15,92,000 रुपये

    57,000 रुपये

    हाइराइडर वी ऑटोमैटिक

    17,49,000 रुपये

    16,88,600 रुपये

    60,400 रुपये

    हाइराइडर वी डुअल टोन ऑटोमैटिक

    17,69,000 रुपये

    17,07,900 रुपये

    61,100 रुपये

    हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक

    18,94,000 रुपये

    18,28,600 रुपये

    65,400 रुपये

    हाइराइडर वी एडब्ल्यूडी डुअल टोन ऑटोमैटिक

    19,14,000 रुपये

    18,47,900 रुपये

    66,100 रुपये

    हाइराइडर वी हाइब्रिड

    19,99,000 रुपये

    19,57,000 रुपये

    42,000 रुपये

    हाइराइडर वी हाइब्रिड डुअल टोन

    20,19,000 रुपये

    19,76,300 रुपये

    42,700 रुपये
    • जहां बताई गई दूसरी टोयोटा कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, वहीं हाइराइडर के डुअल-टोन थीम वाले मिड-वेरिएंट वी ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक की कीमत में 66,100 रुपये की कमी आई है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में सबसे ज्यादा है।
    • इसके अलावा, केवल वी ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में 60,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।
    • हाइराइडर, रूमियन की तरह ही नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (116 पीएस) का विकल्प भी दिया गया है। 

    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

    Toyota Innova Crysta Front Shot

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 8-सीटर

    19,99,000 रुपये

    18,65,700 रुपये

    1,33,300 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स 7-सीटर

    20,08,500 रुपये

    18,65,700 रुपये

    1,42,800 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 8-सीटर

    21,76,000 रुपये

    20,30,900 रुपये

    1,45,100 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स प्लस 7-सीटर

    21,71,000 रुपये

    20,26,200 रुपये

    1,44,800 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 8-सीटर

    25,45,000 रुपये

    23,75,300 रुपये

    1,69,700 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 वीएक्स 7-सीटर

    25,40,000 रुपये

    23,70,600 रुपये

    1.69,400 रुपये

    इनोवा क्रिस्टा 2.4 जेडएक्स 7-सीटर

    27,08,000 रुपये

    25,27,400 रुपये

    1,80,600 रुपये
    • टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को खरीदने के इच्छुक ग्राहक 1.81 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं, जो पूरी तरह से फीचर लोडेड जेडएक्स 7-सीटर वेरिएंट पर लागू है।
    • इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 150 पीएस और 343 एनएम का आउटपुट जनरेट करता है और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है।

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

    Toyota Innova Hycross driving

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 7-सीटर

    19,19,500 रुपये

    18,15,700 रुपये

    1,03,800 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जी फ्लीट 8एसटीआर

    19,24,500 रुपये

    18,20,400 रुपये

    1,04,100 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 7-सीटर

    19,94,000 रुपये

    18,86,200 रुपये

    1,07,800 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 8-सीटर

    19,99,000 रुपये

    18,90,900 रुपये

    1,08,100 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 7-सीटर

    21,41,000 रुपये

    20,25,200 रुपये

    1,15,800 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स (ओ) 8-सीटर

    21,27,000 रुपये

    20,12,000 रुपये

    1,15,000 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 7-सीटर हाइब्रिड

    26,46,000 रुपये

    25,90,400 रुपये

    55,600 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स 8-सीटर हाइब्रिड

    26,51,000 रुपये

    25,95,300 रुपये

    55,700 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 7-सीटर हाइब्रिड

    28,44,000 रुपये

    27,84,300 रुपये

    59,700 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस वीएक्स(ओ) 8-सीटर हाइब्रिड

    28,49,000 रुपये

    27,89,200 रुपये

    59,800 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स हाइब्रिड

    30,85,000 रुपये

    30,20,200 रुपये

    64,800 रुपये

    इनोवा हाइक्रॉस जेडएक्स(ओ) हाइब्रिड

    31,49,000 रुपये

    30,82,900 रुपये

    66,100 रुपये

    • इनोवा हाइक्रॉस का जीएक्स (ओ) वेरिएंट, 7- और 8-सीटर लेआउट दोनों में आता है और कंपनी के एमपीवी लाइनअप में इसकी कीमत में अधिकतम कटौती की गई है।

    • नई जीएसटी दरों के कारण जीएक्स वेरिएंट और जी फ्लीट वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।

    • अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट चुनते हैं, तो अधिकतम 66,100 रुपये तक का फायदा मिलेगा। 

    • इनोवा हाइक्रॉस में 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (173 पीएस/204 एनएम) और 2-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 183 पीएस की पावर देता है।

    टोयोटा हाइलक्स

    Toyota Hilux

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    हाइलक्स एसटीडी

    30,40,000 रुपये

    28,02,400 रुपये

    2,37,600 रुपये

    हाइलक्स हाई

    37,15,000 रुपये

    34,67,300 रुपये

    2,47,700 रुपये

    हाइलक्स हाई ऑटोमैटिक

    37,90,000 रुपये

    35,37,300 रुपये

    2,52,700 रुपये

    • हाई ऑटोमैटिक, जो कि हाइलक्स का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है, पर 2.50 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट मिल रही है।

    • हाइलक्स में 2.8-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस और 500 एनएम तक का आउटपुट देता है।

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    Toyota Fortuner

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    फॉर्च्यूनर 4X2 पेट्रोल ऑटोमैटिक

    36,05,000 रुपये

    33,64,600 रुपये

    2,40,400 रुपये

    फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल

    36,73,000 रुपये

    34,28,100 रुपये

    2,44,900 रुपये

    फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल ऑटोमैटिक

    39,01,000 रुपये

    36,40,900 रुपये

    2,60,100 रुपये

    फॉर्च्यूनर 4X4 डीजल

    40,83,000 रुपये

    38,10,800 रुपये

    2,72,200 रुपये

    फॉर्च्यूनर जीआर एस 4X4 डीजल ऑटोमैटिक

    52,34,000 रुपये

    48,85,000 रुपये

    3,49,000 रुपये

    फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव

    44,87,000 रुपये

    41,73,800 रुपये

    3,13,200 रुपये

    • फॉर्च्यूनर के स्पोर्टी लुक वाले जीआर एस वेरिएंट की कीमत में फॉर्च्यूनर रेंज में सबसे बड़ी 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है।

    • हाल ही में लॉन्च हुए फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव वेरिएंट, जिसमें 48 वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, उसकी कीमत में 3.13 लाख रुपये की कमी आई है।
    • पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 2.40 लाख रुपये कम हो गई है।
    • फॉर्च्यूनर में हाइलक्स वाला ही डीजल इंजन दिया गया है और इसमें 166 पीएस 2.7-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ऊपर बताए गए माइल्ड-हाइब्रिड डीजल विकल्प भी दिए गए हैं।

    टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर

    Toyota Fortuner Legender

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमैटिक

    44,51,000 रुपये

    41,54,200 रुपये

    2,96,800 रुपये

    फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4

    46,76,000 रुपये

    43,64,200 रुपये

    3,11,800 रुपये

    फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो ड्राइव

    50,09,000 रुपये

    46,75,000 रुपये

    3,34,000 रुपये
    • लेजेंडर के नियो ड्राइव वेरिएंट की कीमत में सबसे बड़ी 3.34 लाख रुपये की कमी आई है।
    • लेजेंडर में फॉर्च्यूनर की तरह डीज़ल और डीज़ल माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल विकल्प उपलब्ध नहीं है।

    टोयोटा कैमरी

    Toyota Camry

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    कैमरी स्प्रिंट एडिशन

    48,50,000 रुपये

    47,48,200 रुपये

    1,01,800 रुपये

    कैमरी एलिगेंस

    48,50,000 रुपये

    47,48,200 रुपये

    1,01,800 रुपये
    • कैमरी दो वेरिएंट में उपलब्ध है, दोनों पर 1.02 लाख रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
    • कैमरी में 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है जो 230 पीएस और 221 एनएम (कंबाइंड) आउटपुट जनरेट करता है।

    टोयोटा वेलफायर

    Toyota Vellfire

    वेरिएंट

    पुरानी एक्स-शोरूम कीमत

    एक्स-शोरूम मूल्य 22 सितंबर 2025 से प्रभावी

    अंतर

    वेलफायर हाई

    1,22,30,000 रुपये

    1,19,73,400 रुपये

    2,56,600 रुपये

    वेलफायर वीआईपी एक्जीक्यूटिव लाउंज

    1,32,50,000 रुपये

    1,29,72,000 रुपये

    2,78,000 रुपये

    • वेलफायर प्रीमियम एमपीवी के टॉप-वेरिएंट एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज ट्रिम की कीमत में भी 2.78 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

    • इसमें कैमरी सेडान वाला ही इंजन विकल्प दिया गया है, लेकिन इसकी पावर 193 पीएस है।

    जीएसटी रेट में बदलाव 

    टोयोटा के लाइनअप में इस तरह हुआ जीएसटी दरों में बदलाव:

    व्हीकल टाइप

    सेस समेत पुराना जीएसटी स्लैब

    जीएसटी की नई दरें

    बचत

    सब-4 मीटर (पेट्रोल)

    29% (28% जीएसटी + 1% cess)

    18%

    11%

    4 मीटर से अधिक लम्बी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो

    45% (28% जीएसटी + 17% सेस ) तक

    40%

    5%

    एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली)

    50% (28% जीएसटी + 22% सेस) तक

    40%

    10%

    आप कौनसी टोयोटा कार खरीदना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।

