ये हैं भारत की टॉप 5 हाइब्रिड कार, देखिए पूरी लिस्ट

भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की एक खास अपील है। ये गाड़ी न सिर्फ आपको ज्यादा माइलेज देती है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रिक कार की तरह आपको घंटों तक चार्जिंग स्टेशन पर बैठने की जरूरत नहीं है।

भारत में मास मार्केट सेगमेंट में कुछ ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी हैं, और अगर आप इनमें से किसी एक को लेना चाहते हैं तो इस लिस्ट में आपके लिए सभी ऑप्शन दिए गए हैं।

मारुति विक्टोरिस

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स: वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस, और जेडएक्सआई प्लस (ओ)

कीमत: 16.38 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

मारुति विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में सबसे नई और सबसे सस्ती कार है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को मारुति ग्रैंड विटारा वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन, पावर टेलगेट, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिसटेंस सिस्टम (एडीएएस) और ज्यादा प्रीमियम दिखने वाला केबिन है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में विक्टोरिस कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और सेल्फ चार्जिंग बैटरी पैक के साथ आता है। इसका संयुक्त पावर आउटपुट 116 पीएस और 141 एनएम है, और इंजन के साथ ईसीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है। इस सेटअप के साथ आपको तेज परफॉर्मेंस, स्मूद ड्राइव और 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है।

मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट (ग्रैंड विटारा): डेल्टा प्लस, जेटा प्लस, जेटा प्लस ऑप्शनल, अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस ऑप्शनल

कीमत: 16.63 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट (हाइराइडर): एस, जी ऑप्शनल, और वी

कीमत: 16.46 लाख रुपये से 19.76 लाख रुपये

अगर आपको विक्टोरिस नहीं चाहिए, लेकिन मारुति कार का ही दूसरा ऑप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आप मारुति ग्रैंड विटारा या रीबैज वर्जन टोयोटा हाइराइडर पर विचार कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस वाले ही सेगमेंट में है और इनके टॉप मॉडल की कीमत कम है। दोनों में 5 वयस्क पैसेंजर के लिए अच्छा स्पेस, आरामदायक राइड क्वालिटी और 9-इंच टचस्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें और 360 डिग्री कैमरा जैसे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं।

क्या आप ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस में कंफ्यूज हैं? यह आर्टिकल आपको सही कार चुनने में मदद कर सकता है।

विक्टोरिस की तरह, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर दोनों में समान 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 116 पीएस और 141 एनएम है। इस इंजन के साथ केवल ईसीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है और माइलेज 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर है।

होंडा सिटी हाइब्रिड

वेरिएंट: जेडएक्स

कीमत: 19.48 लाख रुपये

अगर आप एसयूवी कार नही, बल्कि हाइब्रिड सेडान कार चाहते हैं, तो मास मार्केट सेगमेंट में आपके पास होंडा सिटी हाइब्रिड ही एकमात्र ऑप्शन है। सिटी अपने सेगमेंट में हमेशा से सेफ चॉइस रही है और इसकी वजह इसका शानदार डिजाइन और अच्छी फीचर लिस्ट है, और इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है।

इसकी फीचर लिस्ट में 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक सिंगल पैन सनरूफ, और लेवल 2 एडीएएस शामिल है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.5-लीटर 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 126 पीएस और 253 एनएम है। इस सेटअप के साथ स्मूद ड्राइव के लिए ईसीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है, और होंडा सिटी हाइब्रिड का माइलेज 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर है।

हम चाहते हैं कि होंडा इसे ज्यादा वेरिएंट और कम शुरुआती कीमत पर पेश करे, ताकि यह और भी अट्रेक्टिव बने।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस/मारुति इनविक्टो

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट (इनोवा हाईक्रॉस): वीएक्स, वीएक्स (ओ), जेडएक्स, और जेडएक्स (ओ)

कीमत: 25.90 लाख रुपये से 30.83 लाख रुपये

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट (इनविक्टो): जेटा प्लस और अल्फा प्लस

कीमत: 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये

अब बड़ी कार की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए। इन दोनों एमपीवी कार में 7 लोगों के लिए अच्छा स्पेस है, और इसकी फीचर लिस्ट काफी बड़ी है, रोड प्रजेंस शानदार है, और स्मूद व आरामदायक राइड मिलती है।

हाईक्रॉस, इनविक्टो से ज्यादा महंगी है, लेकिन इस प्राइस में इसमें लेवल-2 एडीएएस, दूसरी पंक्ति में ऑटोमन सीटें, और 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। इन दोनों एमपीवी कार में 2-लीटर 4-सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 184 पीएस और 206 एनएम है। इसमें ईसीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है। चूंकि दोनों असल में एक ही कार है, ऐसे में आपको इनमें 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है।

आप यहां टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इनविक्टो के बीच अंतर देख सकते हैं।

बोनस

मास मार्केट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए आपके ऑप्शन यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास टोयोटा की एक कार और है, अगर आपके पास बजट है तो आपको इस पर विचार जरूर करना चाहिए।

टोयोटा कैमरी

वेरिएंट: एलिगेंस और स्प्रिंट एडिशन

कीमत: 47.48 लाख रुपये

जो लोग एक भरोसेमंद सेडान कार चाहते हैं और सबसे अलग भी दिखना चाहते हैं, तो उनके लिए टोयोटा कैमरी एक अच्छा ऑप्शन है। यह प्रीमियम सेडान लग्जरी मॉडल को चुनौती देने के लिए काफी है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। कैमरी कार में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन के साथ आगे 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

यह इस लिस्ट का सबसे पावरफुल मॉडल भी है, क्योंकि इसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 230 पीएस है। ज्यादा आउटपुट के बावजूद, इसका माइलेज 25.49 किलोमीटर प्रति लीटर है।

ये भारत में उपलब्ध सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, और इन सभी की कीमत 50 लाख रुपये से कम है। इनमें से आपकी पसंद कौनसी है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप डीजल एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो हमारी टॉप पसंद देखें। अच्छी पेट्रोल एसयूवी कार यहां देखें।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।