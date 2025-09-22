जीएसटी की दरें घटने के बाद स्कोडा ने अपनी कारों की नई कीमत की जारी, देखिए पूरी लिस्ट
प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 07:17 pm । भानु
स्कोडा इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों को अपडेट कर उन्हें संशोधित जीएसटी दरों के अनुरूप कर दिया है। भारत में स्कोडा के 4 मॉडल : सब-4 मीटर एसयूवी कायलाक, कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशाक, स्लाविया सेडान और कोडिएक बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन मॉडलों की नई कीमतें आज, 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी और मॉडल और वेरिएंट के आधार पर आपको 3.28 लाख रुपये तक की बचत होगी। आप इनकी अपडेटेड कीमत नीचे देख सकते हैं:
स्कोडा कायलाक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
क्लासिक मैनुअल
|
8.25 लाख रुपये
|
7.55 लाख रुपये
|
(-70,000 रुपये)
|
सिग्नेचर मैनुअल
|
9.85 लाख रुपये
|
9 लाख रुपये
|
(- 85,000 रुपये)
|
सिग्नेचर ऑटोमैटिक
|
10.95 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
(- 95,000 रुपये)
|
सिग्नेचर प्लस मैनुअल
|
11.30 लाख रुपये
|
10.34 लाख रुपये
|
(-96,000 रुपये)
|
सिग्नेचर प्लस ऑटोमैटिक
|
12.40 लाख रुपये
|
11.34 लाख रुपये
|
(- 1.06 लाख रुपये)
|
प्रेस्टीज मैनुअल
|
12.94 लाख रुपये
|
11.84 लाख रुपये
|
(- 1.10 लाख रुपये)
|
प्रेस्टीज ऑटोमैटिक
|
13.99 लाख रुपये
|
12.80 लाख रुपये
|
(- 1.19 लाख रुपये)
-
बेस-वेरिएंट क्लासिक मैनुअल की कीमत अब 7.55 लाख रुपये से शुरू है जिससे कायलाक काफी अफोर्डेबल हो गई है और अब ये सेगमेंट में दूसरी कारों को और भी कड़ी टक्कर देगी।
-
प्रेस्टीज ऑटोमैटिक वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा 1.19 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है, जिससे यह पहले से कहीं ज़्यादा किफ़ायती हो गया है।
-
इसके एंट्री लेवल वेरिएंट पर भी न्यूनतम 70,000 रुपये की छूट मिल रही है, जो पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत है।
स्कोडा कुशाक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
क्लासिक मैनुअल
|
10.99 लाख रुपये
|
10.61 लाख रुपये
|
(- 38,000 रुपये)
|
ओनिक्स ऑटोमैटिक
|
13.59 लाख रुपये
|
13.12 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये)
|
सिग्नेचर मैनुअल
|
14.89 लाख रुपये
|
14.38 लाख रुपये
|
(- 51,000 रुपये)
|
स्पोर्टलाइन मैनुअल
|
15.04 लाख रुपये
|
14.52 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये)
|
सिग्नेचर ऑटोमैटिक
|
15.99 लाख रुपये
|
15.44 लाख रुपये
|
(- 55,000 रुपये)
|
स्पोर्टलाइन ऑटोमैटिक
|
16.14 लाख रुपये
|
15.58 लाख रुपये
|
(- 56,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो मैनुअल
|
16.39 लाख रुपये
|
15.82 लाख रुपये
|
(- 57,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज मैनुअल
|
16.39 लाख रुपये
|
15.82 लाख रुपये
|
(- 57,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो ऑटोमैटिक
|
17.49 लाख रुपये
|
16.89 लाख रुपये
|
(- 60,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज ऑटोमैटिक
|
17.49 लाख रुपये
|
16.89 लाख रुपये
|
(- 60,000 रुपये)
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
स्पोर्टलाइन डीसीटी
|
17.74 लाख रुपये
|
17.13 लाख रुपये
|
(- 61,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो डीसीटी
|
19.09 लाख रुपये
|
18.43 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज डीसीटी
|
19.09 लाख रुपये
|
18.43 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये)
-
एंट्री-लेवल क्लासिक मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब 10.61 लाख रुपये हो गई है, जिससे यह एसयूवी पहले की तुलना में कम से कम 38,000 रुपये अधिक सस्ती हो गई है।
-
इस बीच, सिग्नेचर और स्पोर्टलाइन जैसे मिड-वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग 50,000 रुपये से 56,000 रुपये तक की कटौती हुई है।
-
सबसे ज़्यादा बचत 1.5-लीटर प्रेस्टीज डीसीटी पर हो रही है, जो अब 66,000 रुपये सस्ता हो गया है।
स्कोडा स्लाविया
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
क्लासिक मैनुअल
|
10.49 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
(-49,000 रुपये)
|
सिग्नेचर मैनुअल
|
13.59 लाख रुपये
|
13.12 लाख रुपये
|
(-47,000 रुपये)
|
स्पोर्टलाइन मैनुअल
|
13.80 लाख रुपये
|
13.32 लाख रुपये
|
(-48,000 रुपये)
|
सिग्नेचर ऑटोमैटिक
|
14.69 लाख रुपये
|
14.18 लाख रुपये
|
(-51,000 रुपये)
|
स्पोर्टलाइन ऑटोमैटिक
|
14.90 लाख रुपये
|
14.39 लाख रुपये
|
(-51,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज मैनुअल
|
15.63 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-63,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो मैनुअल
|
15.63 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-63,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो ऑटोमैटिक
|
16.73 लाख रुपये
|
16.15 लाख रुपये
|
(-58,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज ऑटोमैटिक
|
16.73 लाख रुपये
|
16.15 लाख रुपये
|
(-58,000 रुपये)
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
स्पोर्टलाइन डीसीटी
|
16.50 लाख रुपये
|
15.93 लाख रुपये
|
(-57,000 रुपये)
|
मोंटे कार्लो डीसीटी
|
18.33 लाख रुपये
|
17.70 लाख रुपये
|
(-63,000 रुपये)
|
प्रेस्टीज डीसीटी
|
18.33 लाख रुपये
|
17.70 लाख रुपये
|
(-63,000 रुपये)
- प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो जैसे टॉप वेरिएंट्स की कीमत में भी 63,000 रुपये तक की सबसे बड़ी कटौती देखी गई है।
- सिग्नेचर ऑटोमैटिक और स्पोर्टलाइन ऑटोमैटिक जैसे 1-लीटर टीएसआई इंजन वाले ऑटोमैटिक वर्जन भी 50,000 रुपये से ज़्यादा सस्ते हो गए हैं।
- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट में भी अच्छी कटौती हुई है, जिससे मोंटे कार्लो और प्रेस्टीज वेरिएंट्स की कीमत 18 लाख रुपये से कम हो गई है।
स्कोडा कोडिएक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
अंतर
|
2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
स्पोर्टलाइन ऑटोमैटिक
|
46.89 लाख रुपये
|
43.76 लाख रुपये
|
(- 3.13 लाख रुपये)
|
सलेक्ट एल एंड के ऑटोमैटिक
|
49.24 लाख रुपये
|
45.96 लाख रुपये
|
(- 3.28 लाख रुपये)
-
कोडिएक कार पर बचत का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिसके स्पोर्टलाइन वेरिएंट पर 3.13 लाख रुपये और एलएंडके ट्रिम पर 3.28 लाख रुपये की कटौती की गई है।
कीमतें क्यों कम की गई हैं और आप कब से इसका लाभ उठा सकते हैं?
केंद्र सरकार ने हाल ही में पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जीएसटी दरों में बदलाव किया है, खासकर कम क्षमता वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले मॉडलों को प्राथमिकता दी है। नतीजतन, जिन कारों पर पहले ज़्यादा सेस लगता था, अब वे कम टैक्स स्लैब में आ गई हैं, जिससे उनकी एक्स-शोरूम कीमतें सीधेतौर पर कम हो गई हैं। स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया जैसे मॉडलों को अपने 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल विकल्पों की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहां तक कि फ्लैगशिप कोडिएक को भी बड़ी एसयूवी पर संशोधित टैक्स ढांचे का फ़ायदा मिला है।
नई कीमतें आज से लागू हैं, इसलिए स्कोडा डीलरशिप पर आने वाले खरीदार अब इन कम एक्स-शोरूम कीमतों का तुरंत लाभ उठा सकते हैं।
कंपेरिजन
स्कोडा कायलाक का मुकाबला मारुति ब्रेज़ा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट और सिरोस, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी कारों से है।
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर और सिट्रोएन बसाल्ट जैसी बड़ी कारों को टक्कर देती है।
स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और इसकी सहयोगी कंपनी फोक्सवैगन की टाइगन से है।
कोडिएक एक प्रीमियम कार है और इसे एमजी ग्लोस्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन जैसी कुछ कारों से कड़ी टक्कर मिलती है।
*सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन इंडिया के अनुसार है।