    जीएसटी दरों में कटौती के बाद होंडा कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 23, 2025 11:22 am । स्तुति

    190 Views
    नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद होंडा की कारें 1.20 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं

    Honda car prices after GST cut

    भारत सरकार ने पूरे देशभर में 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू कर दी है, जिससे सभी सेगमेंट की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। होंडा ने एलिवेट, सिटी, सिटी हाइब्रिड, सेकंड जनरेशन अमेज और तीसरी जनरेशन अमेज समेत अपनी सभी गाड़ियों की वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं। यहां देखें पूरी जानकारी :-

    होंडा एलिवेट

    Honda Elevate

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें 

    नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू)  

    कीमत में अंतर 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 

    एसवी एमटी

    11,91,000 रुपये

    10,99,900 रुपये

    -  91,100 रुपये

    वी एमटी

    12,39,000 रुपये

    11,96,200 रुपये

    -  42,800 रुपये

    वीएक्स एमटी

    14,10,000 रुपये

    13,61,300 रुपये

    -  48,700 रुपये

    जेडएक्स एमटी

    15,41,000 रुपये

    14,87,800 रुपये

    -  53,200 रुपये

    जेडएक्स एमटी ब्लैक एडिशन

    15,51,000 रुपये

    14,97,500 रुपये

    -  53,500 रुपये

    जेडएक्स एमटी आइवरी 

    15,51,000 रुपये

    14,97,500 रुपये

    -  53,500 रुपये

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी*

    वी सीवीटी 

    13,59,000 रुपये

    13,12,100 रुपये

    -  46,900 रुपये

    वीएक्स सीवीटी 

    15,30,000 रुपये

    14,77,200 रुपये

    -  52,800 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी

    16,63,000 रुपये

    16,05,600 रुपये

    -  57,400 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी ब्लैक एडिशन 

    16,73,000 रुपये

    16,15,300 रुपये

    -  57,700 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी आइवरी 

    16,73,000 रुपये

    16,15,300 रुपये

    -  57,700 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी डुअल टोन 

    16,83,000 रुपये

    16,24,900 रुपये

    -  58,100 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी डुअल टोन आइवरी 

    16,93,000 रुपये

    16,34,600 रुपये

    -  58,400 रुपये

    *सीवीटी = कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    • जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं होंडा एलिवेट का बेस वेरिएंट वीएक्स एमटी 91,000 रुपये सस्ता हो गया है।   

    • जेडएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन के साथ) की कीमत 58,400 रुपये तक कम हो गई है। 

    • होंडा एलिवेट एसयूवी में सिंगल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन दिए गए हैं। 

    होंडा सिटी  

    Honda City Driving Shot

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें 

    नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) 

    कीमत में अंतर 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 

    एसवी एमटी

    12,38,000 रुपये

    11,95,300 रुपये

    - 42,700 रुपये

    वी एमटी

    13,14,900 रुपये

    12,69,500 रुपये

    - 45,400 रुपये

    वीएक्स एमटी 

    14,21,900 रुपये

    13,72,800 रुपये

    - 49,100 रुपये

    जेडएक्स एमटी 

    15,39,900 रुपये

    14,86,800 रुपये

    - 53,100 रुपये

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी 

    वी सीवीटी 

    14,39,900 रुपये

    13,90,200 रुपये

    - 49,700 रुपये

    वीएक्स सीवीटी 

    15,46,900 रुपये

    14,93,500 रुपये

    - 53,400 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी  

    16,64,900 रुपये

    16,07,400 रुपये

    - 57,500 रुपये

    स्पोर्ट्स सीवीटी  

    14,88,900 रुपये

    14,37,500 रुपये

    - 51,400 रुपये

    • होंडा एलिवेट की तरह होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी चॉइस के साथ) की कीमत में 50,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। इस गाड़ी का सीवीटी वर्जन 57,500 रुपये तक सस्ता हो गया है। 

    • होंडा सिटी सेडान में एलिवेट वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    होंडा सिटी हाइब्रिड 

    Honda City Hybrid

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत 

    नई कीमत (22 सितंबर 2025 से लागू) 

    कीमत में अंतर

    जेडएक्स ई: एचईवी

    19,89,990 रुपये

    19,48,200 रुपये

    - 41,790 रुपये

    • होंडा सिटी हाइब्रिड कार सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में आती है, जिसकी कीमत 41,000 रुपये से भी ज्यादा कम हो गई है। 

    • इसमें 1.5-लीटर इंजन दिया गया है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलता है, जिससे यह कुल 126 पीएस की पावर देती है। 

    तीसरी जनरेशन होंडा अमेज 

    Honda Amaze

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें

    नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) 

    कीमत में अंतर 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 

    वी एमटी

    8,09,900 रुपये

    7,40,800 रुपये

    - 69,100 रुपये

    वीएक्स एमटी

    9,19,900 रुपये

    8,41,400 रुपये

    - 78,500 रुपये

    जेडएक्स एमटी

    9,99,900 रुपये

    9,14,600 रुपये

    - 85,300 रुपये

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी

    वी सीवीटी 

    9,34,900 रुपये

    8,55,100 रुपये

    - 79,800 रुपये

    वीएक्स सीवीटी

    9,99,900 रुपये

    9,14,600 रुपये

    - 85,300 रुपये

    जेडएक्स सीवीटी 

    11,19,900 रुपये

    9,99,900 रुपये

    - 1,20,000 रुपये

    • होंडा अमेज कार की प्राइस 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई है। इस गाड़ी की कीमत अब 7.41 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। 

    • जेडएक्स सीवीटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं और फिर वीएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी वेरिएंट) की प्राइस में सबसे ज्यादा 85,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। 

    • तीसरी जनरेशन होंडा अमेज में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क देता है।  

    दूसरी जनरेशन होंडा अमेज

    Honda Amaze 2nd generation

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें 

    नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) 

    कीमत में अंतर 

    एस एमटी

    7,62,800

    6,97,700 रुपये

    - 65,100 रुपये 

    एस सीवीटी

    8,52,600

    7,79,800 रुपये

    -  72,800 रुपये

    • सेकंड जनरेशन होंडा अमेज कार 72,800 रुपये तक सस्ती हो गई है।

    • इसमें न्यू जनरेशन मॉडल वाला इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।  

    कीमत में कटौती की वजह

    होंडा एलिवेट और होंडा सिटी की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जबकि सिटी हाइब्रिड हाइब्रिड केटेगरी की कार है और अमेज (दोनों वर्जन) सब-4 मीटर सेडान कार है। पुरानी जीएसटी रेट के मुकाबले नई जीएसटी रेट कुछ इस प्रकार है :- 

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब  (सेस समेत)

    नई जीएसटी दरें 

    बचत 

    सब 4 मीटर (पेट्रोल) 

    29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

    18 प्रतिशत

    11  प्रतिशत

    हाइब्रिड कार

    43 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस)  

    40 प्रतिशत

    3 प्रतिशत

    1500सीसी तक की इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार 

    45 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी  + 17 प्रतिशत सेस)

    40 प्रतिशत

    5 प्रतिशत

    यह भी पढ़ें :

    नई कीमतों का फायदा कब से ले सकते हैं?

    नई जीएसटी दरें पूरे देशभर में लागू हो गई हैं, ऐसे में ग्राहकों को नई कीमतों का फायदा लेने के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा।

    मुकाबला 

    दूसरी और तीसरी जनरेशन होंडा अमेज का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और टाटा टिगॉर से है।

    सिटी और सिटी हाइब्रिड का कंपेरिजन हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस जैसी कॉम्पेक्ट सेडान कार से है। 

    होंडा एलिवेट कार हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस और टोयोटा हाइराइडर कॉम्पेक्ट एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है।

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है। 

