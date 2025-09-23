जीएसटी दरों में कटौती के बाद होंडा कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

190 Views

प्रकाशित: सितंबर 23, 2025

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद होंडा की कारें 1.20 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं

भारत सरकार ने पूरे देशभर में 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू कर दी है, जिससे सभी सेगमेंट की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। होंडा ने एलिवेट, सिटी, सिटी हाइब्रिड, सेकंड जनरेशन अमेज और तीसरी जनरेशन अमेज समेत अपनी सभी गाड़ियों की वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं। यहां देखें पूरी जानकारी :-

होंडा एलिवेट

वेरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) कीमत में अंतर 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल एसवी एमटी 11,91,000 रुपये 10,99,900 रुपये - 91,100 रुपये वी एमटी 12,39,000 रुपये 11,96,200 रुपये - 42,800 रुपये वीएक्स एमटी 14,10,000 रुपये 13,61,300 रुपये - 48,700 रुपये जेडएक्स एमटी 15,41,000 रुपये 14,87,800 रुपये - 53,200 रुपये जेडएक्स एमटी ब्लैक एडिशन 15,51,000 रुपये 14,97,500 रुपये - 53,500 रुपये जेडएक्स एमटी आइवरी 15,51,000 रुपये 14,97,500 रुपये - 53,500 रुपये 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी* वी सीवीटी 13,59,000 रुपये 13,12,100 रुपये - 46,900 रुपये वीएक्स सीवीटी 15,30,000 रुपये 14,77,200 रुपये - 52,800 रुपये जेडएक्स सीवीटी 16,63,000 रुपये 16,05,600 रुपये - 57,400 रुपये जेडएक्स सीवीटी ब्लैक एडिशन 16,73,000 रुपये 16,15,300 रुपये - 57,700 रुपये जेडएक्स सीवीटी आइवरी 16,73,000 रुपये 16,15,300 रुपये - 57,700 रुपये जेडएक्स सीवीटी डुअल टोन 16,83,000 रुपये 16,24,900 रुपये - 58,100 रुपये जेडएक्स सीवीटी डुअल टोन आइवरी 16,93,000 रुपये 16,34,600 रुपये - 58,400 रुपये

*सीवीटी = कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं होंडा एलिवेट का बेस वेरिएंट वीएक्स एमटी 91,000 रुपये सस्ता हो गया है।

जेडएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन के साथ) की कीमत 58,400 रुपये तक कम हो गई है।

होंडा एलिवेट एसयूवी में सिंगल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन दिए गए हैं।

होंडा सिटी

वेरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) कीमत में अंतर 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल एसवी एमटी 12,38,000 रुपये 11,95,300 रुपये - 42,700 रुपये वी एमटी 13,14,900 रुपये 12,69,500 रुपये - 45,400 रुपये वीएक्स एमटी 14,21,900 रुपये 13,72,800 रुपये - 49,100 रुपये जेडएक्स एमटी 15,39,900 रुपये 14,86,800 रुपये - 53,100 रुपये 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी वी सीवीटी 14,39,900 रुपये 13,90,200 रुपये - 49,700 रुपये वीएक्स सीवीटी 15,46,900 रुपये 14,93,500 रुपये - 53,400 रुपये जेडएक्स सीवीटी 16,64,900 रुपये 16,07,400 रुपये - 57,500 रुपये स्पोर्ट्स सीवीटी 14,88,900 रुपये 14,37,500 रुपये - 51,400 रुपये

होंडा एलिवेट की तरह होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी चॉइस के साथ) की कीमत में 50,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। इस गाड़ी का सीवीटी वर्जन 57,500 रुपये तक सस्ता हो गया है।

होंडा सिटी सेडान में एलिवेट वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

होंडा सिटी हाइब्रिड

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत (22 सितंबर 2025 से लागू) कीमत में अंतर जेडएक्स ई: एचईवी 19,89,990 रुपये 19,48,200 रुपये - 41,790 रुपये

होंडा सिटी हाइब्रिड कार सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में आती है, जिसकी कीमत 41,000 रुपये से भी ज्यादा कम हो गई है।

इसमें 1.5-लीटर इंजन दिया गया है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलता है, जिससे यह कुल 126 पीएस की पावर देती है।

तीसरी जनरेशन होंडा अमेज

वेरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) कीमत में अंतर 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल वी एमटी 8,09,900 रुपये 7,40,800 रुपये - 69,100 रुपये वीएक्स एमटी 9,19,900 रुपये 8,41,400 रुपये - 78,500 रुपये जेडएक्स एमटी 9,99,900 रुपये 9,14,600 रुपये - 85,300 रुपये 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी वी सीवीटी 9,34,900 रुपये 8,55,100 रुपये - 79,800 रुपये वीएक्स सीवीटी 9,99,900 रुपये 9,14,600 रुपये - 85,300 रुपये जेडएक्स सीवीटी 11,19,900 रुपये 9,99,900 रुपये - 1,20,000 रुपये

होंडा अमेज कार की प्राइस 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई है। इस गाड़ी की कीमत अब 7.41 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

जेडएक्स सीवीटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं और फिर वीएक्स वेरिएंट (मैनुअल और सीवीटी वेरिएंट) की प्राइस में सबसे ज्यादा 85,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है।

तीसरी जनरेशन होंडा अमेज में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क देता है।

दूसरी जनरेशन होंडा अमेज

वेरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें (22 सितंबर 2025 से लागू) कीमत में अंतर एस एमटी 7,62,800 6,97,700 रुपये - 65,100 रुपये एस सीवीटी 8,52,600 7,79,800 रुपये - 72,800 रुपये

सेकंड जनरेशन होंडा अमेज कार 72,800 रुपये तक सस्ती हो गई है।

इसमें न्यू जनरेशन मॉडल वाला इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

कीमत में कटौती की वजह

होंडा एलिवेट और होंडा सिटी की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जबकि सिटी हाइब्रिड हाइब्रिड केटेगरी की कार है और अमेज (दोनों वर्जन) सब-4 मीटर सेडान कार है। पुरानी जीएसटी रेट के मुकाबले नई जीएसटी रेट कुछ इस प्रकार है :-

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी दरें बचत सब 4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत हाइब्रिड कार 43 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस) 40 प्रतिशत 3 प्रतिशत 1500सीसी तक की इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार 45 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत सेस) 40 प्रतिशत 5 प्रतिशत

नई कीमतों का फायदा कब से ले सकते हैं?

नई जीएसटी दरें पूरे देशभर में लागू हो गई हैं, ऐसे में ग्राहकों को नई कीमतों का फायदा लेने के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा।

मुकाबला

दूसरी और तीसरी जनरेशन होंडा अमेज का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और टाटा टिगॉर से है।

सिटी और सिटी हाइब्रिड का कंपेरिजन हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस जैसी कॉम्पेक्ट सेडान कार से है।

होंडा एलिवेट कार हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस और टोयोटा हाइराइडर कॉम्पेक्ट एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।