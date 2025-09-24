जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति एरीना कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

वेरिएंट पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत

एलएक्सआई 6.49 लाख रुपये 5.79 लाख रुपये (-) 70,000 रुपये

वीएक्सआई 7.30 लाख रुपये 6.59 लाख रुपये (-) 71,000 रुपये

वीएक्सआई (ओ) 7.57 लाख रुपये 6.85 लाख रुपये (-) 72,000 रुपये

वीएक्सआई सीएनजी 8.20 लाख रुपये 7.45 लाख रुपये (-) 75,000 रुपये

जेडएक्सआई 8.30 लाख रुपये 7.53 लाख रुपये (-) 77,000 रुपये

वीएक्सआई (ओ) सीएनजी 8.47 लाख रुपये 7.71 लाख रुपये (-) 76,000 रुपये

जेडएक्सआई प्लस 9 लाख रुपये 8.20 लाख रुपये (-) 80,000 रुपये