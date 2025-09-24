जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति एरीना कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 24, 2025 11:50 am । स्तुति
मारुति ऑल्टो के10, एस-प्रेसो और ब्रेजा की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है
भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गई है जिससे कार समेत कई सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। हाल ही में मारुति ने एरीना डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली ब्रेजा और ऑल्टो के10 समेत कई पॉपुलर गाड़ियों की कीमतें 1.3 लाख रुपये तक घटा दी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जीएसटी के फायदे शामिल हैं।
यहां देखें मारुति की एरीना कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें :-
मारुति एस-प्रेसो
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
स्टैंडर्ड (ओ)
|
4.27 लाख रुपये
|
3.50 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
एलएक्सआई (ओ)
|
5 लाख रुपये
|
3.80 लाख रुपये
|
(-) 1.2 लाख रुपये
|
वीएक्सआई (ओ)
|
5.21 लाख रुपये
|
4.30 लाख रुपये
|
(-) 91,000 रुपये
|
एलएक्सआई (ओ) सीएनजी
|
5.92 लाख रुपये
|
4.62 लाख रुपये
|
(-) 1.3 लाख रुपये
|
वीएक्सआई प्लस (ओ)
|
5.51 लाख रुपये
|
4.80 लाख रुपये
|
(-) 71,000 रुपये
|
वीएक्सआई (ओ) सीएनजी
|
6.12 लाख रुपये
|
5.12 लाख रुपये
|
(-) 1 लाख रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई (ओ) एएमटी
|
5.72 लाख रुपये
|
4.75 लाख रुपये
|
(-) 97,000 रुपये
|
वीएक्सआई प्लस (ओ) एएमटी
|
6.01 लाख रुपये
|
5.25 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
-
मारुति एस-प्रेसो का एलएक्सआई (ओ) मैनुअल वेरिएंट 1.3 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है, जबकि वीएक्सआई (ओ) सीएनजी वेरिएंट की कीमत पहले से 1 लाख रुपये कम हो गई है।
-
एस-प्रेसो के मिड-वेरिएंट वीएक्सआई (ओ) एएमटी वेरिएंट पर 97,000 रुपये की बचत की जा सकती है।
-
कीमत में कटौती के साथ मारुति एस-प्रेसो अब कंपनी की एंट्री-लेवल कार बन गई है।
मारुति ऑल्टो के10
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
स्टैंडर्ड (ओ)
|
4.23 लाख रुपये
|
3.70 लाख रुपये
|
(-) 53,000 रुपये
|
एलएक्सआई (ओ)
|
5 लाख रुपये
|
4 लाख रुपये
|
(-) 1 लाख रुपये
|
वीएक्सआई (ओ)
|
5.31 लाख रुपये
|
4.5 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
|
एलएक्सआई (ओ) सीएनजी
|
5.90 लाख रुपये
|
4.82 लाख रुपये
|
(-) 1.08 लाख रुपये
|
वीएक्सआई प्लस (ओ)
|
5.60 लाख रुपये
|
5 लाख रुपये
|
(-) 60,000 रुपये
|
वीएक्सआई (ओ) सीएनजी
|
6.21 लाख रुपये
|
5.32 लाख रुपये
|
(-) 89,000 रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई (ओ) एएमटी
|
5.81 लाख रुपये
|
4.95 लाख रुपये
|
(-) 86,000 रुपये
|
वीएक्सआई प्लस (ओ) एएमटी
|
6.09 लाख रुपये
|
5.45 लाख रुपये
|
(-) 64,000 रुपये
-
नए जीएसटी स्लैब के तहत ग्राहक ऑल्टो के10 हैचबैक के एंट्री-लेवल एलएक्सआई (ओ) मैनुअल वेरिएंट पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं।
-
मारुति ऑल्टो के10 के एएमटी वेरिएंट 86,000 रुपये सस्ते हो गए हैं।
-
इस हैचबैक कार के एलएक्सआई (ओ) सीएनजी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा 1.08 लाख रुपये कम हो गई है।
मारुति सेलेरियो
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
5.64 लाख रुपये
|
4.70 लाख रुपये
|
(-) 94,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
6 लाख रुपये
|
5.16 लाख रुपये
|
(-) 84,000
|
जेडएक्सआई
|
6.39 लाख रुपये
|
5.71 लाख रुपये
|
(-) 68,000
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
6.90 लाख रुपये
|
5.98 लाख रुपये
|
(-) 92,000
|
जेडएक्सआई प्लस
|
6.87 लाख रुपये
|
6.28 लाख रुपये
|
(-) 59,000
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एएमटी
|
6.50 लाख रुपये
|
5.61 लाख रुपये
|
(-) 89,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एएमटी
|
6.89 लाख रुपये
|
6.16 लाख रुपये
|
(-) 73,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी
|
7.37 लाख रुपये
|
6.71 लाख रुपये
|
(-) 66,000 रुपये
-
मारुति सेलेरियो हैचबैक के एलएक्सआई पेट्रोल मैनुअल और वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट की कीमत में 90,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।
-
मारुति सेलेरियो एएमटी वेरिएंट की कीमत 89,000 रुपये तक कम हो गई है।
वैगन आर
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
5.79 लाख रुपये
|
4.99 लाख रुपये
|
(-) 80,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
6.24 लाख रुपये
|
5.52 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
6.69 लाख रुपये
|
5.89 लाख रुपये
|
(-) 80,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
6.52 लाख रुपये
|
5.96 लाख रुपये
|
(-) 56,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
7 लाख रुपये
|
6.39 लाख रुपये
|
(-) 61,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
7.13 लाख रुपये
|
6.42 लाख रुपये
|
(-) 71,000 रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एएमटी
|
6.74 लाख रुपये
|
5.97 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एएमटी
|
7.02 लाख रुपये
|
6.41 लाख रुपये
|
(-) 61,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी
|
7.50 लाख रुपये
|
6.84 लाख रुपये
|
(-) 66,000 रुपये
-
मारुति वैगन आर के बेस वेरिएंट एलएक्सआई पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 80,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
-
यदि आप इस हैचबैक कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट को खरीदते हैं तो आप इस पर 77,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
-
मारुति वैगन आर के सीएनजी वेरिएंट की कीमत में 80,000 रुपये तक कम हो गई है।
मारुति ईको
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
स्टैंडर्ड 5-सीटर
|
5.98 लाख रुपये
|
5.21 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
स्टैंडर्ड 6-सीटर
|
5.70 लाख रुपये
|
5.47 लाख रुपये
|
(-) 23,000 रुपये
|
एसी 5-सीटर
|
6.06 लाख रुपये
|
5.54 लाख रुपये
|
(-) 52,000 रुपये
|
एसी 5-सीटर सीएनजी
|
6.96 लाख रुपये
|
6.36 लाख रुपये
|
(-) 33,000 रुपये
-
मारुति ईको एमपीवी के एसी सीएनजी वर्जन पर सबसे ज्यादा 77,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
मारुति स्विफ्ट
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
6.49 लाख रुपये
|
5.79 लाख रुपये
|
(-) 70,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
7.30 लाख रुपये
|
6.59 लाख रुपये
|
(-) 71,000 रुपये
|
वीएक्सआई (ओ)
|
7.57 लाख रुपये
|
6.85 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
8.20 लाख रुपये
|
7.45 लाख रुपये
|
(-) 75,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
8.30 लाख रुपये
|
7.53 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
वीएक्सआई (ओ) सीएनजी
|
8.47 लाख रुपये
|
7.71 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
9 लाख रुपये
|
8.20 लाख रुपये
|
(-) 80,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
9.20 लाख रुपये
|
8.39 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एएमटी
|
7.80 लाख रुपये
|
7.04 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
वीएक्सआई (ओ) एएमटी
|
8.07 लाख रुपये
|
7.30 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एएमटी
|
8.80 लाख रुपये
|
7.98 लाख रुपये
|
(-) 82,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी
|
9.50 लाख रुपये
|
8.65 लाख रुपये
|
(-) 85,000 रुपये
-
मारुति की दूसरी हैचबैक कारों के मुकाबले स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 85,000 रुपये तक की कटौती हुई है।
-
मारुति स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट समेत बाकी सभी वेरिएंट अब 70,000 रुपये से ज्यादा सस्ते हो गए हैं।
मारुति डिजायर
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
6.84 लाख रुपये
|
6.26 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
7.84 लाख रुपये
|
7.17 लाख रुपये
|
(-) 67,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
8.79 लाख रुपये
|
8.03 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
8.94 लाख रुपये
|
8.18 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
9.69 लाख रुपये
|
8.86 लाख रुपये
|
(-) 83,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
9.89 लाख रुपये
|
9.04 लाख रुपये
|
(-) 85,000 रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एएमटी
|
8.34 लाख रुपये
|
7.62 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एएमटी
|
9.44 लाख रुपये
|
8.63 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी
|
10.19 लाख रुपये
|
9.31 लाख रुपये
|
(-) 88,000 रुपये
-
मारुति डिजायर के टॉप जेडएक्सआई प्लस पेट्रोल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 88,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।
-
इस सेडान कार के बाकी सभी वेरिएंट 58,000 रुपये से 88,000 रुपये सस्ते हो गए हैं।
मारुति ब्रेजा
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
8.69 लाख रुपये
|
8.26 लाख रुपये
|
(-) 43,000 रुपये
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
9.64 लाख रुपये
|
9.17 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
9.75 लाख रुपये
|
9.26 लाख रुपये
|
(-) 49,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
10.70 लाख रुपये
|
10.17 लाख रुपये
|
(-) 53,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
11.26 लाख रुपये
|
10.40 लाख रुपये
|
(-) 86,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
12.21 लाख रुपये
|
11.31 लाख रुपये
|
(-) 90,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
12.58 लाख रुपये
|
11.51 लाख रुपये
|
(-) 1.07 लाख रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एटी
|
11.15 लाख रुपये
|
10.60 लाख रुपये
|
(-) 55,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एटी
|
12.66 लाख रुपये
|
11.75 लाख रुपये
|
(-) 91,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एटी
|
13.98 लाख रुपये
|
12.86 लाख रुपये
|
(-) 1.12 लाख रुपये
-
मारुति ब्रेजा के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस की कीमत 1.12 लाख रुपये तक कम हो गई है।
-
इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट 43,000 रुपये से लेकर 1.12 लाख रुपये सस्ते हो गए हैं।
-
इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट की प्राइस में 90,000 रुपये की कटौती की गई है।
मारुति अर्टिगा
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
9.12 लाख रुपये
|
8.80 लाख रुपये
|
(-) 32,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
10.21 लाख रुपये
|
9.85 लाख रुपये
|
(-) 36,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
11.16 लाख रुपये
|
10.76 लाख रुपये
|
(-) 40,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
11.31 लाख रुपये
|
10.92 लाख रुपये
|
(-) 39,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
12.01 लाख रुपये
|
11.59 लाख रुपये
|
(-) 42,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
12.25 लाख रुपये
|
11.83 लाख रुपये
|
(-) 42,000 रुपये
ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
वीएक्सआई एटी
|
11.61 लाख रुपये
|
11.20 लाख रुपये
|
(-) 41,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एटी
|
12.71 लाख रुपये
|
12.27 लाख रुपये
|
(-) 44,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एटी
|
13.41 लाख रुपये
|
12.94 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
-
मारुति अर्टिगा की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, ऐसे में इस गाड़ी पर लगने वाली जीएसटी केवल 5 प्रतिशत कम हुई है, जबकि मारुति की दूसरी कारों को 11 प्रतिशत जीएसटी में कटौती का फायदा मिला है।
-
इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस पर 40,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है।
मारुति एरीना कारों पर लगने वाला नया टैक्स स्लैब क्या है?
मारुति एरीना कारों पर लगने वाला नया जीएसटी स्लैब इस प्रकार है :-
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
नई जीएसटी दरें
|
बचत
|
सब-4 मीटर (1200सीसी तक पेट्रोल के साथ)
|
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18%
|
11%
|
1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार
|
45% तक (28% जीएसटी + 17%)
|
40%
|
5%
नई कीमतें कब से होंगी लागू?
22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं।