महिंद्रा बीई 07 इलेक्ट्रिक कार टेस्टिंग के दौरान दिखी: ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलना हुआ कंफर्म, टाटा हैरियर ईवी को देगी टक्कर

महिंद्रा की अगली बॉर्न-इलेक्ट्रिक एसयूवी बीई 07 एक बार फिर भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुई है। इस बार की सामने आई तस्वीरों से यह पुष्टि हुई है कि प्रोडक्शन मॉडल के केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा। यही वो टेक-फॉरवर्ड लेआउट है जिसका वादा महिंद्रा अपनी प्रीमियम ईवी के लिए करती आई है, और इस कन्फर्मेशन से साफ है कि भारतीय ईवी मार्केट में टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में कंपनी कोई कटौती नहीं करने वाली है।

ट्रिपल-स्क्रीन हुई कन्फर्म

बीई 07 के केबिन की अब तक की सबसे शार्प तस्वीरें सामने आई हैं, और सबसे बड़ा हाइलाइट है डैशबोर्ड पर फैला थ्री-स्क्रीन सेटअप। यही सेटअप महिंद्रा एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस में भी देखने को मिला था। साफ है कि कंपनी अपने कॉन्सेप्ट्स का फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोडक्शन मॉडल तक पहुंचाने को लेकर काफी सीरियस है।

तीसरी स्क्रीन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसमें असली प्रैक्टिकैलिटी भी है। को-ड्राइवर इससे नेविगेशन देख सकता है, मीडिया कंट्रोल कर सकता है या दूसरी जानकारी एक्सेस कर सकता है - वो भी ड्राइवर की डिस्प्ले या सेटिंग्स को छुए बिना। लंबे सफर में यह काफी काम आता है। बाकी केबिन भी उसी फ्यूचरिस्टिक, क्लटर-फ्री सोच पर बना है। फ्लोटिंग सेंटर कंसोल फ्लोर पर खूब जगह है, जिससे केबिन खुला-खुला लगता है। महिंद्रा इस पूरे लुक को 'इलेक्ट्रिक ओरिजन' डिजाइन लैंग्वेज कहती है, और मकसद साफ है - आने वाली पूरी ईवी रेंज में मिनिमलिस्ट, फंक्शन-फर्स्ट और प्रीमियम इंटीरियर देना।

एक्सटीरियर बीई 6 से ज्यादा प्रैक्टिकल

महिंद्रा बीई 6 जहां कूपे-एसयूवी स्टाइल के साथ आती है, वहीं बीई 07 ने एक बॉक्सी, ऊंची और सीधी-सादी एसयूवी शेप चुनी है। टेस्टिंग मॉडल के एक्सटीरियर को कवर से ढका हुआ था, लेकिन सिल्हूट से साफ पता चलता है कि यह पूरी तरह प्रैक्टिकल एसयूवी है। एक्स्ट्रा हाइट की वजह से सड़क पर मौजूदगी भी दमदार होगी और पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को हेडरूम भी अच्छा मिलेगा। बीई 6 के मुकाबले टेलगेट कम ढलान वाला है, यानी बूट स्पेस भी बड़ा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह डिजाइन उन परिवारों के लिए है जिन्हें स्टाइल से पहले स्पेस और फंक्शन चाहिए।

कवर से ढके होने के बावजूद कई प्रोडक्शन-रेडी डिटेल्स साफ दिखती हैं। दरवाजों पर फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स हैं जो कार के पास आते ही अपने आप बाहर निकल आते हैं। दरवाजे फ्रेमलेस हैं, इससे लुक प्रीमियम और क्लीन रहता है, साथ ही एयरोडायनामिक्स भी बेहतर होती है। बड़े, एयरो-ट्यून्ड अलॉय व्हील्स व्हील आर्च को पूरा भरते हैं। पीछे रूफ-माउंटेड स्पॉइलर में वाइपर छुपा है, क्लैमशेल टेलगेट है और रियर क्वार्टर ग्लास काफी बड़ा है, जो केबिन को उम्मीद से ज्यादा खुला और हवादार महसूस कराएगा। महिंद्रा के सिग्नेचर सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल और टेल लैंप्स भी इसमें मिलने की उम्मीद है, जैसा कि कंपनी के दूसरे इलेक्ट्रिक मॉडल्स में देखने को मिलता है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में यह एक फीचर-हैवी कार के तौर पर आ रही है। ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड तो बस झलक है, असली लिस्ट काफी लंबी है:

कम्फर्ट और कन्वीनियंस: फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फंक्शन मिल सकते हैं।

कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट: वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले तो है ही, साथ में ट्विन वायरलेस चार्जिंग पैड्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और फुल कनेक्टेड-कार फंक्शनैलिटी भी मिलने की उम्मीद है।

ड्राइवर असिस्टेंस: हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिल सकता है, जो ड्राइविंग को काफी आसान और सुरक्षित बनाते हैं।

महिंद्रा के लिए सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है, और बीई 07 में भी यही नजरिया दिखेगा। इंग्लो प्लेटफॉर्म की बदौलत इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एक्टिव और पैसिव, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे बड़ा हाईलाइटलेवल-2 एडीएएस है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स आएंगे। अन्य सेफ्टी फीचर में कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) भी होगा। पावर्ड टेलगेट भी मिलने की उम्मीद है, जो रोजमर्रा की सुविधा को और बेहतर बनाएगा।

संभावित बैटरी पैक और रेंज

महिंद्रा बीई 07 को कंपनी के नए इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। यह मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, यानी अलग-अलग बैटरी साइज और ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस भी बनी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बीई 07 में दो बैटरी पैक ऑप्शन: 59 केडब्ल्यूएच का स्टैंडर्ड पैक और 79 केडब्ल्यूएच का बड़ा लॉन्ग-रेंज पैक मिल सकता है।

बड़े बैटरी पैक की बदौलत बीई 07 की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। महिंद्रा इसे रियर-व्हील-ड्राइव और डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन में उतार सकती है। रियर-व्हील-ड्राइव वाला वेरिएंट एफिशिएंसी और मैक्सिमम रेंज के लिए ट्यून होगा। ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन उनके लिए है जो परफॉर्मेंस चाहते हैं या मुश्किल रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है।

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

महिंद्रा बीई 07 का ग्लोबल डेब्यू 2027 में हो सकता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।

सीधी टक्कर टाटा हैरियर ईवी और आगामी एमजी हेक्टर हॉक से रहेगी। लोअर वेरिएंट्स की का मुकाबला टाटा सिएरा ईवी, बीवाईडी एटो 3, विनफास्ट वीएफ7 और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप कन्फर्म है, बॉडी प्रैक्टिकल एसयूवी वाली है, यह कॉम्बिनेशन महिंद्रा बीई 07 को उन खरीदारों के लिए खासा बनाता है जो टेक-लोडेड फैमिली ईवी चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर मिलता है, लेकिन पैकेजिंग पूरी तरह नो-नॉनसेंस एसयूवी जैसी है। सीधी बात यह है कि यह गाड़ी उनके लिए बनी है जो कटिंग-एज टेक्नोलॉजी के साथ-साथ रियर-सीट स्पेस और बूट स्पेस में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। बड़े बैटरी पैक पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड रेंज मिले और कीमत भी सही रहे, तो 2027 में लॉन्च होते ही बीई 07 भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में सबसे मजबूत दावेदारों में शुमार हो सकती है।