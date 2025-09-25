मारुति इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: सितंबर 25, 2025 06:31 pm । भानु

मारुति डिजायर और मारुति विक्टोरिस के बाद, मारुति इनविक्टो भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली तीसरी मारुति कार बन गई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इनविक्टो मूलतः टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का री-बैज्ड वर्जन है, जिसका भी पहले टेस्ट किया गया था और जिसके परिणाम भी लगभग समान ही रहे थे। आप इनविक्टो की विस्तार से क्रैश टेस्ट रिपोर्ट नीचे देख सकते हैं:

कैटेगरी रेटिंग स्कोर वयस्क प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 30.43/32 चाइल्ड प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 45/49

वयस्क प्रोटेक्शन

पैरामीटर स्कोर फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 14.43/16 साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 16/16 साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट ओके

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इनविक्टो ने ड्राइवर और को-ड्राइवर के सिर को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी, जबकि छाती की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ माना गया। को-ड्राइवर के दोनों पैरों की हड्डियों को 'अच्छा' संरक्षण मिला, जबकि ड्राइवर के बाएं पैर की हड्डी की सुरक्षा को 'पर्याप्त' पाया गया। आगे बैठे दोनों लोगों की पेल्विस और ड्राइवर के पैरों की सुरक्षा को 'अच्छा' पाया गया।

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल टेस्ट में, सिर और पेल्विस सहित शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को 'अच्छा' संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे व्हीकल को इन परीक्षणों में पूरे 16 अंक प्राप्त करने में मदद मिली।

चाइल्ड प्रोटेक्शन

पैरामीटर स्कोर डायनैमिक स्कोर 24/24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 9/13

इस टेस्ट में, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज की मदद से चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (पीछे की ओर) लगाए गए थे। 3 साल और 18 महीने के बच्चों के डमी, दोनों ने क्रमशः फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट में 8 में से 8 और 4 में से 4 अंक प्राप्त किए। इसलिए, इनविक्टो को बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

सेफ्टी फीचर

मारुति इनविक्टो में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के विपरीत, इनविक्टो में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मौजूद नहीं है।

कीमत और कंपेरिजन

मारुति इनविक्टो कार की कीमत 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से है, जबकि किया कैरेंस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को इससे नीचे पोज़िशन किया गया है।

