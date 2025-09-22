जीएसटी घटने के बाद रेनो ने अपनी कारों की नई कीमत से उठाया पर्दा

84 Views

प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 06:21 pm । भानु

Write a कमेंट

जीएसटी की नई दरें आज यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी हैं और भारत में सभी कार ब्रांड अपने लाइनअप की कीमतों को अपडेट करने में व्यस्त हैं। इस लिस्ट में सबसे लेटेस्ट कंपनी रेनो है जिसने अपनी क्विड,काइगर और ट्राइबर कार की नई कीमतों से पर्दा उठा दिया है जिसका फायदा अब से ग्राहकों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी डीटेल्स इस प्रकार से है:

रेनो क्विड

वेरिएंट मौजूदा एक्सशोरूम कीमत एक्स-शोरूम कीमत 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर 1-लीटर पेट्रोल मैनुअल आरएक्सई मैनुअल 4,69,995 4,29,900 40,095 आरएक्सएल (ओ) मैनुअल 5,09,995 4,66,500 43,495 आरएक्सटी मैनुअल 5,54,995 4,99,900 55,095 क्लाइंबर मैनुअल 5,87,995 5,37,900 50,095 क्लाइंबर 1.0 मैनुअल ड्युअल टोन 5,99,995 5,48,800 51,195 1-लीटर पेट्रोल एएमटी* आरएक्सएल(ओ) एएमटी 5,54,995 4,99,900 55,095 आरएक्सटी एएमटी 5,99,995 5,48,800 51,195 क्लाइंबर एएमटी 6,32,995 5,79,000 53,995 क्लाइंबर एएमटी ड्युअल टोन 6,44,995 5,90,000 54,995

*एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

जैसा कि टेबल से पता चलता है, क्विड हैचबैक के मिड-स्पेक आरएक्सटी मैनुअल और आरएक्सएल (ओ) वेरिएंट पर अधिकतम 55,095 रुपये का फायदा दिया जा रहा है।

रेनो क्विड केवल सिंगल 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है जो 69 पीएस की पावर और 92.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी ऑप्शन दिए गए हैं।

रेनो ट्राइबर

वेरिएंट मौजूदा एक्सशोरूम कीमत एक्स-शोरूम कीमत 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल ऑथेंटिक 6,29,995 5,76,300 53,695 इवोल्यूशन 7,24,995 6,63,200 61,795 टेक्नो 7,99,995 7,31,800 68,195 इमोशन 8,64,995 7,91,200 73,795 इमोशन ड्युअल टोन 8,87,995 8,12,300 75,695 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी इमोशन एएमटी 9,16,995 8,38,800 78,195 इमोशन एएमटी ड्युअल टोन 9,39,995 8,59,800 80,195

जैसा कि टेबल में देखा गया है, डुअल-टोन पेंट के साथ इसका टॉप-इमोशन एएमटी वेरिएंट 80,195 रुपये अधिक सस्ता हो गया है।

मोनोटोन इमोशन एएमटी ट्रिम की कीमतें 78,195 रुपये कम हो गई हैं।

मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में 75,695 रुपये तक की कटौती की गई है।

ट्राइबर 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है, लेकिन यह क्विड (72 पीएस और 96 एनएम) से थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। यह मैनुअल या एएमटी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है।

रेनो काइगर

वेरिएंट मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत एक्स-शोरूम कीमत 22 सितंबर 2025 से प्रभावी अंतर 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल ऑथेंटिक मैनुअल 6,29,995 5,76,300 53,695 इवोल्यूशन मैनुअल 7,09,995 6,49,500 60,495 टेक्नो मैनुअल 8,19,995 7,50,100 69,895 टेक्नो मैनुअल ड्युअल टोन 8,42,995 7,71,100 71,895 इमोशन मैनुअल 9,14,995 8,37,000 77,995 इमोशन मैनुअल ड्युअल टोन 9,37,995 8,58,000 79,995 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी इवोल्यूशन एएमटी 7,59,995 6,95,200 64,795 टेक्नो एएमटी एनर्जी 8,69,995 7,95,800 74,195 टेक्नो एएमटी ड्युअल टोन 8,92,995 8,16,800 76,195 1-लीटर टर्बो पेट्रोल सीवीटी मैनुअल इमोशन टर्बो मैनुअल 9,99,995 9,14,700 85,295 इमोशन टर्बो मैनुअल ड्युअल टोन 9,99,995 9,14,700 85,295 1-लीटर टर्बो पेट्रोल सीवीटी सीवीटी टेक्नो सीवीटी टर्बो 9,99,995 9,14,700 85,295 टेक्नो सीवीटी टर्बो ड्युअल टोन 9,99,995 9,14,700 85,295 इमोशन सीवीटी टर्बो 11,29,995 10,33,600 96,395 इमोशन सीवीटी टर्बो ड्युअल टोन 11,29,995 10,33,600 96,395

टर्बो-पेट्रोल सीवीटी विकल्प के साथ काइगर के टॉप-ऑफ-द-लाइन इमोशन वेरिएंट की कीमत में सबसे अधिक 96,395 रुपये की कटौती की गई है।

मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले इसी इंजन वाले मॉडल की कीमत में 85,295 रुपये तक की कटौती की गई है।

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, मैनुअल और एएमटी वेरिएंट की कीमत में क्रमशः 79,995 रुपये और 76,195 रुपये की अधिकतम कटौती की गई है।

ट्राइबर के 72 पीएस नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, काइगर को ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो 100 पीएस और 160 एनएम तक का आउटपुट देता है।

दाम घटने के कारण

रेनो की तीनों कारों की लंबाई 4 मीटर से कम है। तो, नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था के तहत इन पर इस तरह टैक्स लगेगा:

व्हीकल टाइप पुरानी जीएसटी टैक्स दर (सेस सहित) टैक्स की नई दर टैक्स बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

कब से उठा सकते हैं घटे हुए दामों का फायदा?

नई जीएसटी दरें अब पूरे देश में लागू हो गई हैं, इसलिए आपको भारत में रेनो कारों का लाभ उठाने के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कंपेरिजन

रेनो क्विड का मुकाबला मारुति ऑल्टो और मारुति एस-प्रेसो जैसी कॉम्पेक्ट हैचबैक कार से है।

रेनो काइगर कार हुंडई वेन्यू, किआ सिरोस, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, निसान मैग्नाइट और टाटा नेक्सन सब-4 मीटर एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है। इसका मुकाबला मारुति फ्रॉन्कस और टोयोटा टाइजर सब-4 मीटर क्रॉसओवर से भी है।

रेनो ट्राइबर के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।