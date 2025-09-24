सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद किआ कारों की नई कीमतें : देखिए पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर

    संशोधित: सितंबर 24, 2025 04:08 pm | स्तुति

    228 Views
    • Write a कमेंट

    सबसे ज्यादा फायदा किआ की फ्लैगशिप एमपीवी कार कार्निवल पर मिल रहा है

    Kia cars new prices after GST cut

    • किआ ने सोनेट की कीमत 1.64 लाख रुपये तक कम कर दी है। 

    • किआ सिरोस की प्राइस में 1.86 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। 

    • किआ सेल्टोस 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।  

    • पुरानी किआ कैरेंस की प्राइस में 49,000 रुपये की कटौती हुई है। 

    • कैरेंस क्लाविस एमपीवी 79,000 रुपये सस्ती हो गई है। 

    • कैरेंस क्लाविस ईवी, ईवी6 और ईवी9 की कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है। 

    केंद्र सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरों में बदलाव करने के साथ कार कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें घटा दी हैं। इनमें से एक किआ कंपनी है जिसने अपने पोर्टफोलियो के सभी इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स की कीमतें कम कर दी है। यहां देखें किआ कारों की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

    किआ सोनेट

    Kia Sonet

    पेट्रोल

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1-लीटर नेचुरली पेट्रोल

    एचटीई एमटी

    8 लाख रुपये

    7.30 लाख रुपये

    (- 70,000 रुपये)

    एचटीई (ओ) एमटी

    8.44 लाख रुपये

    7.70 लाख रुपये

    (- 74,000 रुपये)

    एचटीके एमटी 

    9.24 लाख रुपये

    8.41 लाख रुपये

    (- 83,000 रुपये)

    एचटीके (ओ) एमटी

    9.60 लाख रुपये

    8.74 लाख रुपये

    (- 86,000 रुपये)

    एचटीके प्लस एमटी

    10 लाख रुपये

    9.10 लाख रुपये

    (- 90,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) एमटी 

    10.54 लाख रुपये

    9.59 लाख रुपये

    (- 95,000 रुपये)

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    एचटीके आईएमटी*

    9.66 लाख रुपये

    8.79 लाख रुपये

    (- 87,000 रुपये)

    एचटीके (ओ) आईएमटी*

    10 लाख रुपये

    9.10 लाख रुपये

    (- 90,000 रुपये)

    एचटीके प्लस आईएमटी*

    10.40 लाख रुपये

    9.47 लाख रुपये

    (- 93,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) आईएमटी*

    11.04 लाख रुपये

    10.05 लाख रुपये

    (- 99,000 रुपये)

    एचटीएक्स आईएमटी*

    11.87 लाख रुपये

    10.80 लाख रुपये

    (- 1.07 लाख रुपये)

    एचटीएक्स डीसीटी^

    12.74 लाख रुपये

    11.60 लाख रुपये

    (- 1.14 लाख रुपये)

    जीटीएक्स प्लस डीसीटी^

    14.84 लाख रुपये

    13.51 लाख रुपये

    (- 1.33 लाख रुपये)

    एक्स-लाइन डीसीटी^

    15 लाख रुपये

    13.65 लाख रुपये

    (- 1.35 लाख रुपये)

    *आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (मैनुअल बिना क्लच पैडल के)

    ^डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    डीजल

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर डीजल

    एचटीई (ओ) एमटी 

    10 लाख रुपये

    8.98 लाख रुपये

    (- 1.02 लाख रुपये)

    एचटीके (ओ) एमटी

    11.10 लाख रुपये

    9.94 लाख रुपये

    (- 1.16 लाख रुपये)

    एचटीके प्लस एमटी 

    11.50 लाख रुपये

    10.30 लाख रुपये

    (- 1.20 लाख रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) एमटी

    12.04 लाख रुपये

    10.78 लाख रुपये

    (- 1.26 लाख रुपये)

    एचटीएक्स एमटी

    12.56 लाख रुपये

    11.25 लाख रुपये

    (- 1.31 लाख रुपये)

    एचटीएक्स एटी*

    13.43 लाख रुपये

    12.03 लाख रुपये

    (- 1.40 लाख रुपये)

    जीटीएक्स प्लस एटी*

    15.64 लाख रुपये

    14 लाख रुपये

    (- 1.64 लाख रुपये)

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    • किआ सोनेट के फुली लोडेड जीटीएक्स प्लस एटी डीजल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.64 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।  

    • इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के डीजल वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है। 

    • किआ सोनेट एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 1.35 लाख रुपये तक घट गई है। 

    सिरोस 

    Kia Syros

    पेट्रोल 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    एचटीके एमटी

    9.50 लाख रुपये

    8.67 लाख रुपये

    (- 83,000 रुपये)

    एचटीके (ओ) एमटी

    10.30 लाख रुपये

    9.39 लाख रुपये

    (- 91,000 रुपये)

    एचटीके प्लस एमटी

    11.80 लाख रुपये

    10.74 लाख रुपये

    (- 1.06 लाख रुपये)

    एचटीएक्स एमटी

    13.30 लाख रुपये

    12.10 लाख रुपये

    (- 1.20 लाख रुपये)

    एचटीके प्लस डीसीटी

    13.10 लाख रुपये

    11.92 लाख रुपये

    (- 1.18 लाख रुपये)

    एचटीएक्स डीसीटी

    14.60 लाख रुपये

    13.29 लाख रुपये

    (- 1.31 लाख रुपये)

    एचटीएक्स प्लस डीसीटी

    16 लाख रुपये

    14.56 लाख रुपये

    (- 1.44 लाख रुपये)

    एचटीएक्स प्लस (ओ) डीसीटी

    16.80 लाख रुपये

    15.29 लाख रुपये

    (- 1.51 लाख रुपये)

    डीजल 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर डीजल

    एचटीके (ओ) एमटी

    11.30 लाख रुपये

    10.14 लाख रुपये

    (- 1.16 लाख रुपये)

    एचटीके प्लस एमटी

    12.80 लाख रुपये

    11.46 लाख रुपये

    (- 1.34 लाख रुपये)

    एचटीएक्स एमटी

    14.30 लाख रुपये

    12.80 लाख रुपये

    (- 1.50 लाख रुपये)

    एचटीएक्स प्लस एटी 

    17 लाख रुपये

    15.22 लाख रुपये

    (- 1.78 लाख रुपये)

    एचटीएक्स प्लस (ओ) एटी

    17.80 लाख रुपये

    15.94 लाख रुपये

    (- 1.86 लाख रुपये)

    • किआ सिरोस के टॉप एचटीएक्स प्लस (ओ) एटी डीजल वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.86 लाख रुपये की कटौती हुई है। 

    • सोनेट की तरह सिरोस के सभी डीजल वेरिएंट 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ते हो गए हैं। 

    • यदि आप इस गाड़ी का टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट चुनते हैं तो आप इस पर 1.51 लाख रुपये तक की बचत कर सकेंगे। 

    सेल्टोस

    Kia Seltos

    पेट्रोल

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    एचटीई (ओ) एमटी

    11.19 लाख रुपये

    10.79 लाख रुपये

    (- 40,000 रुपये)

    एचटीके एमटी

    12.64 लाख रुपये

    12.18 लाख रुपये

    (- 46,000 रुपये)

    एचटीके (ओ) एमटी

    13.05 लाख रुपये

    12.57 लाख रुपये

    (- 48,000 रुपये )

    एचटीके प्लस (ओ) एमटी 

    14.46 लाख रुपये

    13.93 लाख रुपये

    (- 53,000 रुपये)

    एचटीएक्स एमटी

    15.82 लाख रुपये

    15.24 लाख रुपये

    (- 58,000 रुपये)

    एचटीएक्स (ओ) एमटी

    16.77 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    (- 62,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) सीवीटी 

    15.82 लाख रुपये

    15.24 लाख रुपये

    (- 58,000 रुपये)

    एचटीएक्स सीवीटी

    17.27 लाख रुपये

    16.64 लाख रुपये

    (- 63,000 रुपये)

    एचटीएक्स (ओ) सीवीटी

    18.10 लाख रुपये

    17.44 लाख रुपये

    (- 66,000 रुपये )

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    एचटीके प्लस आईएमटी

    15.78 लाख रुपये

    15.20 लाख रुपये

    (- 58,000 रुपये)

    जीटीएक्स प्लस डीसीटी 

    20 लाख रुपये

    19.27 लाख रुपये

    (- 73,000 रुपये)

    एक्स-लाइन डीसीटी 

    20.56 लाख रुपये

    19.81 लाख रुपये

    (- 75,000 रुपये)

    डीजल 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर

    एचटीई (ओ) एमटी

    12.77 लाख रुपये

    12.32 लाख रुपये

    (- 45,000 रुपये)

    एचटीके एमटी

    14.12 लाख रुपये

    13.60 लाख रुपये

    (- 52,000 रुपये)

    एचटीके (ओ) एमटी

    14.61 लाख रुपये

    14.07 लाख रुपये

    (- 54,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) एमटी 

    16.02 लाख रुपये

    15.43 लाख रुपये

    (- 59,000 रुपये)

    एचटीएक्स एमटी

    17.39 लाख रुपये

    16.75 लाख रुपये

    (- 64,000 रुपये)

    एचटीएक्स (ओ) एमटी

    18.42 लाख रुपये

    17.74 लाख रुपये

    (- 68,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) एटी

    17.28 लाख रुपये

    16.65 लाख रुपये

    (- 63,000 रुपये)

    एचटीएक्स एटी

    18.71 लाख रुपये

    18.02 लाख रुपये

    (- 69,000 रुपये)

    जीटीएक्स प्लस एटी

    20 लाख रुपये

    19.27 लाख रुपये

    (- 73,000 रुपये)

    एक्स-लाइन एटी

    20.56 लाख रुपये

    19.81 लाख रुपये

    (- 75,000 रुपये)

    • किआ सेल्टोस के फुली लोडेड एक्स-लाइन पेट्रोल डीसीटी और एक्स-लाइन डीजल एटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 75,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। 

    • इस एसयूवी कार के दूसरे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स की कीमत 40,000 रुपये से 73,000 रुपये कम हो गई है। 

    कैरेंस

    Kia Carens 

    पेट्रोल

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    प्रीमियम (ओ) 7-सीटर एमटी 

    11.41 लाख रुपये

    10.99 लाख रुपये

    (- 48,000 रुपये)

    डीजल

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर डीजल

    प्रीमियम (ओ) 7-सीटर एमटी

    13.26 लाख रुपये

    12.77 लाख रुपये

    (- 49,000 रुपये)

    • किआ कैरेंस एमपीवी की कीमत में 49,000 रुपये की कटौती हुई है। 

    • प्री-फेसलिफ्ट कैरेंस के प्रीमियम (ओ) 7-सीटर डीजल एमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। 

    कैरेंस क्लाविस

    Kia Carens Clavis front

    पेट्रोल 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    एचटीई 7-सीटर एमटी 

    11.50 लाख रुपये

    11.08 लाख रुपये

    (- 42,000 रुपये)

    एचटीई (ओ) 7-सीटर एमटी

    12.50 लाख रुपये

    12.04 लाख रुपये

    (- 46,000 रुपये)

    एचटीके 7-सीटर एमटी 

    13.50 लाख रुपये

    13.01 लाख रुपये

    (- 49,000 रुपये)

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    एचटीई (ओ) 7-सीटर एमटी

    13.40 लाख रुपये

    12.91 लाख रुपये

    (- 49,000 रुपये)

    एचटीके 7-सीटर एमटी

    14.40 लाख रुपये

    13.87 लाख रुपये

    (- 53,000 रुपये)

    एचटीके प्लस 7-सीटर एमटी

    15.40 लाख रुपये

    14.84 लाख रुपये

    (- 56,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) 7-सीटर एमटी

    16.20 लाख रुपये

    15.61 लाख रुपये

    (- 59,000 रुपये)

    एचटीएक्स 7-सीटर एमटी 

    18.40 लाख रुपये

    17.73 लाख रुपये

    (- 67,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 7-सीटर एमटी

    19.40 लाख रुपये

    18.69 लाख रुपये

    (- 71,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 6-सीटर एमटी

    19.40 लाख रुपये

    18.69 लाख रुपये

    (- 71,000 रुपये)

    एचटीएक्स 7-सीटर आईएमटी

    18.70 लाख रुपये

    18.01 लाख रुपये

    (- 69,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 7-सीटर आईएमटी

    19.70 लाख रुपये

    18.98 लाख रुपये

    (- 72,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 6-सीटर आईएमटी

    19.70 लाख रुपये

    18.98 लाख रुपये

    (- 72,000 रुपये)

    एचटीके प्लस 7-सीटर डीसीटी

    16.90 लाख रुपये

    16.28 लाख रुपये

    (- 62,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) 7-सीटर डीसीटी

    17.70 लाख रुपये

    17.05 लाख रुपये

    (- 65,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 7-सीटर डीसीटी

    21.50 लाख रुपये

    20.71 लाख रुपये

    (- 79,000 रुपये)

    एचटीएक्स प्लस 6-सीटर डीसीटी

    21.50 लाख रुपये

    20.71 लाख रुपये

    (- 79,000 रुपये)

    डीजल 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    1.5-लीटर डीजल

    एचटीई 7-सीटर एमटी

    13.50 लाख रुपये

    13.01 लाख रुपये

    (- 49,000 रुपये)

    एचटीई (ओ) 7-सीटर एमटी

    14.55 लाख रुपये

    14.02 लाख रुपये

    (- 53,000 रुपये)

    एचटीके 7-सीटर एमटी

    15.52 लाख रुपये

    14.95 लाख रुपये

    (- 57,000 रुपये)

    एचटीके प्लस 7-सीटर एमटी

    16.50 लाख रुपये

    15.90 लाख रुपये

    (- 60,000 रुपये)

    एचटीके प्लस (ओ) 7-सीटर एमटी

    17.30 लाख रुपये

    16.67 लाख रुपये

    (- 63,000 रुपये)

    एचटीएक्स 7-सीटर एमटी

    19.50 लाख रुपये

    18.79 लाख रुपये

    (- 71,000 रुपये)

    एचटीके प्लस 7-सीटर एटी

    18 लाख रुपये

    17.34 लाख रुपये

    (- 66,000 रुपये)

    • कैरेंस क्लाविस एमपीवी के फुली लोडेड एचटीएक्स प्लस 6-सीटर और 7-सीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 79,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। 

    • इस एमपीवी कार के दूसरे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत में 42,000 रुपये से 72,000 रुपये की कटौती हुई है। 

    कार्निवल 

    Kia Carnival front

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    2.2-लीटर डीजल

    लिमोजिन प्लस 7-सीटर एटी

    63.91 लाख रुपये

    59.42 लाख रुपये

    (- 4.49 लाख रुपये)

    • किआ कार्निवल एमपीवी की कीमत 4.49 लाख रुपये कम हो गई है। 

    • किआ कार्निवल भारतीय वर्जन सिंगल फुली लोडेड लिमोजिन प्लस 7-सीटर वेरिएंट में उपलब्ध है जिसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।  

    कीमत में कटौती की वजह 

    जीएसटी में बदलाव से पहले किआ की इन सभी कारों पर अलग-अलग टैक्स लगता था। लेकिन, अब जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद फ्लैगशिप कार्निवल एमपीवी और किआ की सब-4 मीटर एसयूवी सोनेट और सिरोस पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। किआ की इलेक्ट्रिक कारों (कैरेंस क्लाविस ईवी, ईवी6 और ईवी9) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

    टैक्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ें :-

    व्हीकल टाइप 

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) 

    नई जीएसटी दरें 

    बचत 

    सब-4 मीटर (पेट्रोल) 

    29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

    18 प्रतिशत 

    11 प्रतिशत 

    सब-4 मीटर (डीजल) 

    31 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस)

    18 प्रतिशत

    13 प्रतिशत 

    1500सीसी इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार 

    45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत)

    40 प्रतिशत

    5 प्रतिशत 

    1500सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार

    50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत सेस)

    40 प्रतिशत 

    10 प्रतिशत 

    नई कीमतें कब से होगी लागू? 

    22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब नई वेरिएंट-वाइज कीमतें प्रभावी हो गई हैं। 

    किआ कारों का मुकाबला 

    किआ सोनेट और सिरोस का मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर सब-4 मीटर एसयूवी से है, जबकि किआ सेल्टोस एसयूवी कार टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और हुंडई क्रेटा कॉम्पेक्ट एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है। 

    कैरेंस और कैरेंस क्लाविस का मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस से है। जबकि, किआ की प्रीमियम एमपीवी कार्निवल कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इन्विक्टो के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन है और यह लेक्सस एलएम और टोयोटा वेलफायर से ज्यादा सस्ती कार है।  

    was this article helpful ?

    किया सेल्टोस पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दरों में कटौती के बाद किआ कारों की नई कीमतें : देखिए पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है