स्कोडा कोडिएक लाउंज 5-सीटर वेरिएंट भारत में लॉन्च, कीमत 39.99 लाख रुपये

प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 07:25 pm । स्तुति

स्कोडा कोडिएक लाउंज नया बेस वेरिएंट है जिसे स्पोर्टलाइन और एल एंड के नीचे पोजिशन किया गया है

इस गाड़ी में नई ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और तीसरी रो की कमी के कारण बड़ा बूट दिया गया है।

नए एंट्री लेवल वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क देता है।

स्कोडा कोडिएक की कीमत अब 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

स्कोडा ने फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक का नया एंट्री लेवल वेरिएंट लाउंज लॉन्च किया है जिसकी कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नए वेरिएंट को पुराने एंट्री-लेवल स्पोर्टलाइन वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है और यह गाड़ी केवल 5-सीटर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहां देखें कोडिएक लाउंज वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास :-

कीमत

स्कोडा कोडिएक लाउंज की कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यहां देखें कोडिएक की वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) लाउंज 39.99 लाख रुपये स्पोर्टलाइन 43.79 लाख रुपये लॉरिन एंड क्लेमेंट 45.96 लाख रुपये

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं लाउंज वेरिएंट स्पोर्टलाइन वेरिएंट से 3.8 लाख रुपये ज्यादा सस्ता है।

एक्सटीरियर

स्कोडा लाउंज के एक्सटीरियर में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसका लाउंज वेरिएंट नया एंट्री लेवल है। राइडिंग के लिए इसमें नए 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिस पर सिंगल-टोन सिल्वर फिनिश मिलती है। इसमें फेंडर पर कोई वेरिएंट बैजिंग नहीं दी गई है, लेकिन इसमें टॉप वेरिएंट लॉरिन एंड क्लेमेंट वाले क्रोम फिनिश्ड एलिमेंट जैसे ग्रिल बॉर्डर पर अब सिल्वर फिनिश मिलती है।

कोडिएक लाउंज वेरिएंट में तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे दिए गए हैं।

इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें ग्रे फैब्रिक-स्यूड अपहोल्स्ट्री दी गई है। चूंकि यह 5-सीटर कार है, ऐसे में इसकी बूट स्पेस अब 281 लीटर से बढ़ कर 786 लीटर हो गई है। इसकी इंटीरियर डिज़ाइन काफी हद तक टॉप वेरिएंट के जैसी है, इसमें सेंटर पर फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके नीचे की तरफ क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिज़िकल नॉब दिए गए हैं।

फीचर

इस नए वेरिएंट में स्मॉल 10.4-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (टॉप वेरिएंट में 12.9-इंच यूनिट) के साथ 1000वाट 9-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, दो स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स), स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीटें, रियर सनब्लाइंड और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

टॉप वेरिएंट लॉरिन एंड क्लेमेंट के मुकाबले इसमें को-ड्राइवर सीट के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट और दोनों फ्रंट सीटों के लिए वेंटिलेशन व मसाज फंक्शन नहीं दिया गया है। इसमें पावर्ड टेलगेट के लिए जेस्चर कंट्रोल नहीं दिया गया है।

सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा के बजाए रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है। इसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन फीचर नहीं दिया गया है।

इंजन

स्कोडा कोडिएक लाउंज वेरिएंट में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन दी गई है।

इंजन 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 14.86 किमी/लीटर

कंपेरिजन

स्कोडा कोडिएक के इस वेरिएंट का मुकाबला हुंडई ट्यूसॉन, फोक्सवैगन टिग्वान और जीप मेरिडियन एसयूवी से रहेगा।