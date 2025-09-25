सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद एमजी कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 25, 2025 11:18 am । स्तुति

    57 Views
    • Write a कमेंट

    फ्लैगशिप एमजी ग्लॉस्टर की कीमत में सबसे ज्यादा 3.04 लाख रुपये तक की कटौती हुई है

    MG GST Cut

    नई जीएसटी 2.0 लागू होने के साथ गाड़ियों की कीमतें काफी कम हो गई हैं। एमजी मोटर इंडिया जीएसटी की दरों में हुई कटौती का फायदा सीधे अपने ग्राहकों को दे रही हैं। कंपनी की आईसीई पोर्टफोलियो की कारें काफी सस्ती हो गई हैं। एस्टर, हेक्टर, हेक्टर प्लस और फ्लैगशिप ग्लॉस्टर की कीमत में वेरिएंट अनुसार कुछ हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। यहां देखें एमजी की सभी वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

    एमजी एस्टर 

    MG Astor

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) 

    नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) 

    अंतर 

    स्प्रिंट एमटी

    10 लाख रुपये

    9.65 लाख रुपये

    35,000 रुपये

    शाइन एमटी

    11.60 लाख रुपये

    11.20 लाख रुपये

    40,000 रुपये

    सिलेक्ट एमटी

    12.70 लाख रुपये

    12.26 लाख रुपये

    46,000 रुपये

    सिलेक्ट सीवीटी

    13.90 लाख रुपये

    13.42 लाख रुपये

    48,000 रुपये

    शार्प प्रो एमटी

    13.70 लाख रुपये

    13.23 लाख रुपये

    47,000 रुपये

    शार्प प्रो सीवीटी

    14.90 लाख रुपये

    14.38 लाख रुपये

    52,000 रुपये

    सैवी प्रो सीवीटी

    15.70 लाख रुपये

    15.16 लाख रुपये

    54,000 रुपये

    • एमजी एस्टर के टॉप वेरिएंट सैवी प्रो सीवीटी की कीमत में सबसे ज्यादा 54,000 रुपये की कटौती हुई है।

    • एस्टर के लोअर वेरिएंट 40,000 रुपये से 50,000 रुपये सस्ते हो गए हैं। 

    एमजी हेक्टर 5-सीटर

    MG Hector

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) 

    नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) 

    अंतर 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    स्टाइल एमटी

    14.50 लाख रुपये

    14 लाख रुपये

    50,000 रुपये

    शाइन प्रो एमटी

    16.42 लाख रुपये

    15.85 लाख रुपये

    57,000 रुपये

    शाइन प्रो सीवीटी

    17.82 लाख रुपये

    17.20 लाख रुपये

    62,000 रुपये

    सिलेक्ट प्रो एमटी 

    16.75 लाख रुपये

    16.17 लाख रुपये

    58,000 रुपये

    सिलेक्ट प्रो सीवीटी

    18.15 लाख रुपये

    17.52 लाख रुपये

    63,000 रुपये

    स्मार्ट प्रो एमटी 

    17.50 लाख रुपये

    16.89 लाख रुपये

    61,000 रुपये

    शार्प प्रो एमटी 

    19 लाख रुपये

    18.34 लाख रुपये

    66,000 रुपये

    शार्प प्रो सीवीटी 

    20.40 लाख रुपये

    19.69 लाख रुपये

    71,000 रुपये

    सैवी प्रो सीवीटी 

    21.50 लाख रुपये

    20.76 लाख रुपये

    74,000 रुपये

    2-लीटर डीजल

    शाइन प्रो एमटी

    18.52 लाख रुपये

    17.28 लाख रुपये

    1.24 लाख रुपये

    सिलेक्ट प्रो एमटी

    18.85 लाख रुपये

    17.59 लाख रुपये

    1.26 लाख रुपये

    स्मार्ट प्रो एमटी

    19.60 लाख रुपये

    18.29 लाख रुपये

    1.31 लाख रुपये

    शार्प प्रो एमटी

    21.10 लाख रुपये

    19.69 लाख रुपये

    1.41 लाख रुपये

    ब्लैकस्टॉर्म एमटी

    21.42 लाख रुपये

    20 लाख रुपये

    1.42 लाख रुपये

    • हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 74,000 रुपये तक कम हो गई है, जिसमें से सैवी प्रो सीवीटी वेरिएंट की प्राइस में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। 

    • इस गाड़ी का डीजल वेरिएंट 1.42 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है, जिसमें से ब्लैकस्टॉर्म एमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। 

    • एमजी हेक्टर एसयूवी की नई कीमत 14 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। 

    एमजी हेक्टर प्लस 6-सीटर 

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) 

    नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) 

    अंतर 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    शार्प प्रो एमटी

    19.60 लाख रुपये

    18.92 लाख रुपये

    68,000 रुपये

    शार्प प्रो सीवीटी

    21 लाख रुपये

    20.27 लाख रुपये

    73,000 रुपये

    सैवी प्रो सीवीटी 

    22.10 लाख रुपये

    21.34 लाख रुपये

    76,000 रुपये

    2-लीटर डीजल

    स्टाइल एमटी

    17.20 लाख रुपये

    16.05 लाख रुपये

    1.15 लाख रुपये

    स्मार्ट प्रो एमटी

    20.20 लाख रुपये

    18.85 लाख रुपये

    1.35 लाख रुपये

    शार्प प्रो एमटी

    21.70 लाख रुपये

    20.25 लाख रुपये

    1.45 लाख रुपये

    ब्लैकस्टॉर्म एमटी

    22.02 लाख रुपये

    20.55 लाख रुपये

    1.47 लाख रुपये

    • सैवी प्रो सीवीटी वेरिएंट के साथ टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, इनकी कीमत में 76,000 रुपये तक की कटौती हुई है।  

    • एमजी हेक्टर प्लस 6-सीटर वेरिएंट की कीमत अब 16.05 लाख रुपये से शुरू होकर 21.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। 

    एमजी हेक्टर प्लस 7-सीटर

    MG Hector Plus front design

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) 

    नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) 

    अंतर 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    सिलेक्ट प्रो एमटी

    17.35 लाख रुपये

    16.75 लाख रुपये

    60,000 रुपये

    शार्प प्रो एमटी

    19.60 लाख रुपये

    18.92 लाख रुपये

    68,000 रुपये

    शार्प प्रो सीवीटी

    21 लाख रुपये

    20.27 लाख रुपये

    73,000 रुपये

    सैवी प्रो सीवीटी

    22.10 लाख रुपये

    21.34 लाख रुपये

    76,000 रुपये

    ब्लैकस्टॉर्म सीवीटी

    21.32 लाख रुपये

    20.58 लाख रुपये

    74,000 रुपये

    2-लीटर डीजल

    स्टाइल एमटी

    17.20 लाख रुपये

    16.05 लाख रुपये

    1.15 लाख रुपये

    सिलेक्ट प्रो एमटी

    19.45 लाख रुपये

    18.15 लाख रुपये

    1.30 लाख रुपये

    शार्प प्रो एमटी

    21.70 लाख रुपये

    20.25 लाख रुपये

    1.45 लाख रुपये

    ब्लैकस्टॉर्म एमटी

    22.02 लाख रुपये

    20.55 लाख रुपये

    1.47 लाख रुपये

    • 6-सीटर वेरिएंट की तरह हेक्टर प्लस 7-सीटर वेरिएंट के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 76,000 रुपये की कटौती हुई है। 

    • डीजल वेरिएंट की बात करें तो ब्लैकस्टॉर्म एडिशन की कीमत सबसे ज्यादा 1.4 लाख रुपये कम हो गई है। 

    • हेक्टर प्लस 7-सीटर वेरिएंट की कीमत अब 16.05 लाख रुपये से 21.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। 

    एमजी ग्लॉस्टर 

    MG Gloster front design

    वेरिएंट 

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) 

    नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) 

    अंतर 

    डीजल आरडब्लूडी

    सैवी एटी 7-सीटर

    42.64 लाख रुपये

    39.80 लाख रुपये

    2.84 लाख रुपये

    सैवी एटी 6-सीटर

    42.64 लाख रुपये

    39.80 लाख रुपये

    2.84 लाख रुपये

    डीजल 4डब्लूडी

    सैवी एटी 7-सीटर

    45.53 लाख रुपये

    42.29 लाख रुपये

    3.04 लाख रुपये

    सैवी एटी 6-सीटर

    39.21 लाख रुपये

    36.59 लाख रुपये

    2.62 लाख रुपये

    *आरडब्लूडी- रियर-व्हील-ड्राइव, *4डब्लूडी - फोर-व्हील-ड्राइव 

    • रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्लूडी) सैवी वेरिएंट की कीमत में 2.84 लाख रुपये की कटौती हुई है, जिसके चलते यह गाड़ी अब 40 लाख रुपये से कम प्राइस में आएगी।  

    • फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) सैवी वेरिएंट की कीमत 3.04 लाख रुपये तक कम हो गई है। 

    • इस एसयूवी कार की प्राइस अब 36.59 लाख रुपये से 42.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। 

    कीमत में कटौती की वजह 

    सरकार द्वारा जारी किए नए जीएसटी टैक्स स्लैब के बाद बड़े आईसीई मॉडल्स समेत कई गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स की दरें कम हो गई हैं।  

    व्हीकल टाइप 

    बचत 

    नई जीएसटी दरें 

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)  

    सब 4 मीटर (पेट्रोल) 

    11 प्रतिशत

    18 प्रतिशत 

    29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)

    1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार 

    5 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत 

    45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत सेस)

    हाइब्रिड कार

    3  प्रतिशत 

    40  प्रतिशत 

    43 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस)

    नई कीमतें कब से होंगी लागू?

    नई कीमतें एमजी की सभी डीलरशिप्स पर प्रभावी हो गई हैं। यदि ग्राहक इनमें से कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें नई कीमतों का फायदा मिल सकेगा।  

    was this article helpful ?

    एमजी ग्लॉस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दरों में कटौती के बाद एमजी कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है