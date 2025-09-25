जीएसटी दरों में कटौती के बाद एमजी कारों की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमत (नई जीएसटी 2.0 दरें) अंतर

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

स्टाइल एमटी 14.50 लाख रुपये 14 लाख रुपये 50,000 रुपये

शाइन प्रो एमटी 16.42 लाख रुपये 15.85 लाख रुपये 57,000 रुपये

शाइन प्रो सीवीटी 17.82 लाख रुपये 17.20 लाख रुपये 62,000 रुपये

सिलेक्ट प्रो एमटी 16.75 लाख रुपये 16.17 लाख रुपये 58,000 रुपये

सिलेक्ट प्रो सीवीटी 18.15 लाख रुपये 17.52 लाख रुपये 63,000 रुपये

स्मार्ट प्रो एमटी 17.50 लाख रुपये 16.89 लाख रुपये 61,000 रुपये

शार्प प्रो एमटी 19 लाख रुपये 18.34 लाख रुपये 66,000 रुपये

शार्प प्रो सीवीटी 20.40 लाख रुपये 19.69 लाख रुपये 71,000 रुपये

सैवी प्रो सीवीटी 21.50 लाख रुपये 20.76 लाख रुपये 74,000 रुपये

2-लीटर डीजल

शाइन प्रो एमटी 18.52 लाख रुपये 17.28 लाख रुपये 1.24 लाख रुपये

सिलेक्ट प्रो एमटी 18.85 लाख रुपये 17.59 लाख रुपये 1.26 लाख रुपये

स्मार्ट प्रो एमटी 19.60 लाख रुपये 18.29 लाख रुपये 1.31 लाख रुपये

शार्प प्रो एमटी 21.10 लाख रुपये 19.69 लाख रुपये 1.41 लाख रुपये