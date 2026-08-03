भारत की टॉप 5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार: कौनसी है आपके लिए सही?

भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच का एक स्मार्ट माध्यम बन चुकी हैं। ये उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन हैं जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर स्विच नहीं होना चाहते हैं। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ इंजन को थोड़ी इलेक्ट्रिकल मदद देती है, के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम में एक बड़ी बैटरी और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम स्पीड पर कार को सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चला सकती है, जिससे शहर के ट्रैफिक में शानदार माइलेज मिलता है। यहां भारत में उपलब्ध टॉप 5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की लिस्ट दी गई है, जो अलग-अलग बजट और जरूरतों को पूरा करती हैं।

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा / टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

कीमत (ग्रैंड विटारा): 16.63 लाख रुपये से 119.72 लाख रुपये

कीमत (हाइराइडर): 17.18 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये

मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर दोनों एसयूवी एक ही प्लेटफॉर्म, इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, बस इनके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन में थोड़े बहुत अंतर हैं। इनमें 1.5-लीटर, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर कुल 116 पीएस की पावर जनरेट करता है।

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी शहर के ट्रैफिक में इसका काम करने का तरीका है। धीमी गति पर या बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में, कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है और पेट्रोल इंजन बंद रहता है। यही वजह है कि ये दोनों कार 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का एआरएआई-सर्टिफाइड माइलेज देती हैं। ई-सीवीटी गियरबॉक्स पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर के बीच स्विचिंग को इतना स्मूद बनाता है कि ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चलता। फीचर्स के मामले में भी ये पीछे नहीं हैं, इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 9-इंच टचस्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं।

2. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुजुकी इनविक्टो

कीमत (इनोवा हाईक्रॉस): 26.76 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये

कीमत (इनविक्टो) 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इनविक्टो ने भारत के एमपीवी सेगमेंट को एक नई दिशा दी है, जहां दशकों से डीज़ल का राज था। ये दोनों एक ही कार हैं, जबकि इनकी बैजिंग अलग है। यह 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन पर चलती है, जो मिलकर 186 पीएस की पावर देता है। यह पावर ई-सीवीटी गियरबॉक्स के जरिए आगे वाले पहियों तक पहुँचती है, और इसका सर्टिटफाइड माइलेज 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो इस साइज की गाड़ी के लिए काफी प्रभावशाली है।

इसे मोनोकॉक चेसिस पर बनाया गया है। इस बदलाव से राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में जमीन-आसमान का फर्क आया है। ये 7 और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं। सभी सीटों के उठे होने पर भी 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में सेकंड रो में ऑटोमन सीट्स मिलती हैं, जो किसी बिजनेस क्लास केबिन जैसा फील देती हैं।

3. होंडा सिटी

कीमत: 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

होंडा सिटी हाइब्रिड, जिसे सिटी ई:एचईवी भी कहा जाता है, इस लिस्ट में अकेली सेडान है और यह अपनी यूनिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसका सिस्टम बाकी कारों से थोड़ा अलग है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन का मुख्य काम ज्यादातर समय सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए एक जनरेटर की तरह काम करना होता है। कार को चलाने का असली काम दो इलेक्ट्रिक मोटर करती हैं, जो लिथियम-आयन बैटरी से पावर लेती हैं।

इस सेटअप का फायदा यह है कि शहर में सिटी लगभग पूरी तरह से एक ईवी की तरह चलती है, जिससे बेहद शांत और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को पावर तभी देता है जब आप हाईवे पर तेज स्पीड से चल रहे हों। यह सिस्टम कुल 126 पीएस की पावर देता है और इसका सर्टिफाइड माइलेज 27.13 किलोमीटर प्रति लीटर है। ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ, यह एक आरामदायक और एफिशिएंट सिटी कार बनती है। इसके अलावा, इसमें होंडा का लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेटअप भी मिलता है, जो इसे अपनी प्राइस रेंज की सबसे सुरक्षित और टेक-लोडेड सेडान में से एक बनाता है। 410-लीटर का बूट स्पेस इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली कार भी बनाता है।

4. मारुति विक्टोरिस

कीमत: 16.38 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

मारुति की विक्टोरिस पिछले साल लॉन्च हुई थी और जल्द ही यह वही कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बन गई जिसकी इस सेगमेंट में कमी थी। मारुति ने इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ड्राइवट्रेन और ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया है, जो 116 पीएस की पावर देता है।

इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। इसके टॉप मॉडल्स में लेवल-2 एडीएएस टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इंटीरियर में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक मॉडर्न और फीचर-पैक ऑप्शन बनाते हैं।

5. होंडा जेडआर-वी

कीमत: 47.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

पिछले महीने लॉन्च हुई होंडा जेडआर-वी कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसे एलिवेट से ऊपर पोजिशन किया गया है। भारत में इसे सिर्फ एक फुली-लोडेड वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ होंडा का एडवांस ट्विन-मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो कुल 184 पीएस की पावर जेनरेट करता है।

जेडआर-वी का हाइब्रिड सिस्टम शहर के ट्रैफिक में लंबे समय तक कार को सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चलाने में सक्षम है। इसी वजह से यह एसयूवी 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर का सर्टिफाइड माइलेज देती है। 4567 मिलीमीटर की लंबाई और 18-इंच के बड़े व्हील्स के साथ यह सड़क पर एक दमदार प्रजेंस रखती है। यह एक 5-सीटर एसयूवी है और इसका प्रीमियम केबिन और एडवांस फीचर्स इसे होंडा की लाइनअप में एक खास जगह देते हैं।

बोनस: किआ सोरेंटो (आगामी)

संभावित कीमत: 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

किआ अब तक भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट से बाहर थी। सोरेंटो भारत में किआ की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेशकश होगी। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और ऑफिशियल लॉन्च अगले कुछ महीनों में होने की उम्मीद है।

इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जो 238 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। 4815 मिलीमीटर की लंबाई और तीन रो में 7 सीटों के साथ, यह एक बड़ी और प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी होगी।

कारदेखो का क्या है कहना

कुछ साल पहले तक, भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कुछ गिने-चुने मॉडल्स तक ही सीमित थी, लेकिन अब बाजार तेजी से बदल रहा है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर ने इसे किफायती बनाया है, तो इनोवा हाईक्रॉस ने बड़े परिवारों के लिए एक आरामदायक और एफिशिएंट ऑप्शन पेश किया है। होंडा सिटी उन लोगों के लिए है जो एक सेडान में ईवी जैसा शांत शहरी ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं। मारुति विक्टोरिस और होंडा जेडआर-वी जैसे नए मॉडल्स ने ग्राहकों को और भी विकल्प दिए हैं। किआ सोरेंटो का आगामी लॉन्च यह दिखाता है कि भविष्य में यह सेगमेंट और भी बड़ा और रोमांचक होने वाला है। कुल मिलाकर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स उन भारतीय खरीदारों के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल और समझदारी भरा ऑप्शन बन गए हैं, जो अभी फुल इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फ्यूल की बचत और कम एमिशन का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं।