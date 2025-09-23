वोल्वो ईएक्स30 भारत में लॉन्च: फुल चार्ज में 480 किलोमीटर की रेंज, कीमत 41 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: सितंबर 23, 2025 04:45 pm | सोनू

वोल्वो की छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की डिलीवरी नंबर में मिलना शुरू होगी, और 19 अक्टूबर से पहले बुक करने वाले ग्राहकों को यह स्पेशल 39.99 लाख रुपये की कीमत में मिलेगी

वोल्वो ईएक्स30 स्पेशल प्राइस पर केवल 19 अक्टूबर तक मिलेगी, बाद में इलेक्ट्रिक कार की कीमत 41 लाख रुपये होगी।

इसके डिजाइन में थोर के हथौड़े जैसी डीआरएल, 19-इंच अलॉय व्हील और 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे।

टॉप फीचर में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, साउंडबार के साथ 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ और एनएफसी कार्ड की शामिल है।

यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में ईएक्स30 को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसमें रियर-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ एक बैटरी पैक दिया गया है, इसकी फुल चार्ज में रेज 480 किलोमीटर है।

वोल्वो ने वोल्वो ईएक्स30 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हालांकि अगर आप 19 अक्टूबर से पहले इस बेबी वोल्वो कार को बुक करते हैं तो यह आपको स्पेशल 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर मिलेगी। ईएक्स30 वोल्वो की एंट्री-लेवल और वोल्वो इंडिया के लाइनअप में ईएक्स40 और ईसी40 के बाद तीसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है।

इसे वोल्वो के बेंगलुरु के पास स्थित होसाकोटे प्लांट में असेंबल किया जा रहा है। ईएक्स30 की डिलीवरी नंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। यहां देखिए नई वोल्वो एसयूवी के डिजाइन, फीचर और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए:

कीमत

यहां देखिए ईएक्स30 की प्राइस लिस्ट:

19 अक्टूबर तक कीमत (इंट्रोडक्ट्री) 39.99 लाख रुपये 19 अक्टूबर के बाद कीमत 41 लाख रुपये

*सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो वोल्वो ने ईएक्स30 को साफी सुथरा और आधुनिक लुक दिया है। यह पांच कलर: ओनिक्स ब्लैक, क्लाउड ब्लू, क्रिस्टल व्हाइट, मॉस येलो और वेपर ग्रे में मिलेगी। इसमें वोल्वो कार की पहचान रही एलईडी हेडलाइट के साथ थोर जैसी डीआरएल दी गई है। आगे वाली ग्रिल की जगह एक क्लोज्ड पेनल दिया गया है, जिससे इसकी एयरोडायनामिक एफिशियंसी में सुधार होता है, जबकि नीचे की तरफ एयर इनटेक दिया गया है जो बैटरी को ठंडा रखता है।

इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साइड में 19-इंच 5-स्पोक एयरो व्हील दिए गए हैं। इसमें बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है। दिलचस्प बात ये है कि जब आप इसके ओआरवीएम को एडजस्ट करते हैं तो ग्लास के बजाय इसका पूरा बाहरी मिरर हिलता है।

पीछे की तरफ एसयूवी में खास दिखने वाले स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स के साथ सी-पिलर तक जाती सेपरेट वर्टिकल स्ट्रिप दी गई है।

केबिन

ईएक्स30 का केबिन सिंपल लेकिन प्रीमियम है। इसमें ड्यूल-टोन लाइट ग्रे और ब्लैक केबिन थीम दी गई है। केबिन में पांच एम्बिएंट लाइटिंग थीम दी गई है, और सभी को अलग-अलग मूड के हिसाब से साउंडस्केप के साथ जोड़ा गया है। केबिन और डैशबोर्ड पर कई रीसाइकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके केबिन को इको फ्रैंडली बनाया गया है। इसमें आपको नार्डिको अपहोल्स्ट्री और स्टीयरिंग व्हील पर चारकोल फिनिश देखने को मिलेगी।

ईएक्स30 में सेंटर कंसोल पर पावर विंडो स्विच और डोर लॉक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे आगे के दरवाजों पर कोई भी बटन नहीं है। आगे वाली सीटों को एक चौकोर डायल से एडजस्ट किया जा सकता है, और केवल ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट दिया गया है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए पीछे एसी वेंट्स का अभाव है, और पैनोरमिक ग्लास रूफ हीट इंसुलेटेड है, लेकिन इसमें पावर सनशेड नहीं है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर लिस्ट की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एक 12.3-इंच सेंटर टचस्क्रीन दी गई है, जो गूगल का इनबिल्ट सुइट (मैप, असिस्टेंस, प्ले स्टोर) और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें एक साउंडबार के साथ 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, एनएफसी स्मार्ट कार्ड के साथ एक डिजिटल की प्लस, और एयर प्यूरीफायर के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। इसकी आगे वाली दोनों सीटें पावर एडजस्ट होती है, और ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट भी दिया गया है।

वोल्वो कार अपनी बेहतरीन सुरक्षा के लिए जाती है, और वोल्वो ईएक्स30 यूरो एनकैप से प्राप्त 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इस पहचान को आगे बढ़ाती है। इसमें सात एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलाइट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

ईएक्स30 में एक 69 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और एक रियर-व्हील-ड्राइव मोटर दी गई है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 69 केडब्ल्यूएच मोटर की संख्या 1 पावर 272 पीएस टॉर्क 343 एनएम ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 5.3 सेकंड टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा फुल चार्ज में रेंज 480 किलोमीटर

वोल्वो ईएक्स30 के साथ 11 किलोवॉट चार्जर स्टैंडर्ड मिल रहा है।

कंपेरिजन

भारत में नई वोल्वो ईएक्स30 का मुकाबला मिनी कूपर एसई, हुंडई आयोनिक 5 और बीवाईडी सीलायन 7 जैसी कॉम्पैक्ट लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।