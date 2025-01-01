2025 में मारुति की इन कारों का हुआ अलग-अलग एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट, पूरी लिस्ट के साथ देखिए नतीजे

प्रकाशित: दिसंबर 29, 2025 05:25 pm । cardekho

कुछ समय पहले तक मारुति सुजुकी की कारों की कम से कम ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में बेहद खराब परफॉर्मेंस रहती थी और उन्हें निराशाजनक रेटिंग मिलती थी। हालांकि, हाल के समय में स्थिति बदलने लगी है, जब डिजायर के जनरेशन 4 मॉडल को 2024 में ग्लोबल एनकैप द्वारा किए गए टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल किए। इस आर्टिकल में, हमने मारुति सुजुकी की उन सभी कारों की लिस्ट तैयार की है, जिनका ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप सहित कुछ टॉप ग्लोबल क्रैश टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सेफ्टी असेसमेंट किया गया है जिसपर आगे डालिए एक नजर:

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

जापान एनकैप

सेफ्टी पैरामीटर स्कोर प्रतिशत ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस 163.75/193.8 पॉइन्ट्स 84 प्रतिशत प्रिवेंटिव सेफ्टी परफॉर्मेंस 79.42/85.8 पॉइन्ट्स 92 प्रतिशत कॉलिजन सेफ्टी परफॉर्मेंस 76.33/100 पॉइन्ट्स 76 प्रतिशत ऑटोमैटिक इमरजेंसी कॉल सिस्टम 8/8 पॉइन्ट्स 100 प्रतिशत

सुजुकी फ्रॉन्क्स ने पूरे चौड़ाई वाले फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में लेवल 5 रेटिंग हासिल की। ​​ऑफसेट फ्रंटल टेस्ट में इसे 24 में से 21.08 अंक मिले, जो पैसेंजर सेफ्टी (4/5 रेटिंग) के लिए थे, हालांकि क्रैश कम्पैटिबिलिटी के लिए इसे 5 में से -2.12 अंक का दंड मिला। रियर व्हिपलैश प्रोटेक्शन को 5 में से लेवल 4 रेटिंग मिली, जबकि पैदल यात्री के सिर की सुरक्षा के लिए 5 में से लेवल 3 और पैरों की सुरक्षा के लिए 5 रेटिंग मिली। एक्टिव सेफ्टी में, इसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी) द्वारा पैदल यात्री और लेन से बाहर निकलने की रोकथाम के लिए लेवल 5 रेटिंग मिली, लेकिन एईबी इंटरसेक्शन के लिए इसे लेवल 3 रेटिंग मिली।

जापान-स्पेसिफिक गाइड में, फ्रॉन्क्स को भारत-स्पेसिफिक मॉडल में दिए जाने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) से लैस किया गया है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिशियन एनकैप

सेफ्टी पैरामीटर स्कोर प्रतिशत वयस्क सुरक्षा 19.30 / 40 पॉइन्ट्स 48 प्रतिशत बच्चों की सुरक्षा 20.06 / 49 पॉइन्ट्स 40 प्रतिशत असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा 41.39 / 63 पॉइन्ट्स 65 प्रतिशत सेफ्टी असिस्ट 10.03 / 18 पॉइन्ट्स 55 प्रतिशत

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए एनकैप क्रैश टेस्ट में, सुजुकी फ्रॉन्क्स ने सामने से टक्कर होने पर सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन छाती की सुरक्षा कमजोर रही, पैरों की सुरक्षा औसत दर्जे की रही और सेंटर एयरबैग न होने के कारण पीछे की सीट की सुरक्षा खराब रही। साइड से टक्कर होने पर सुरक्षा ज्यादातर अच्छी थी, हालांकि साइड पोल टेस्ट में छाती की सुरक्षा औसत दर्जे की रही। आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज (सेंटर फिटमेंट सीमित) और चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम न होने के बावजूद, बच्चों की सुरक्षा खराब बताई गई।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपलब्ध फ्रॉन्क्स कार में भारत में उपलब्ध मॉडल की सेफ्टी टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त एईबी, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडीएएस फीचर्स मिलते हैं।

मारुति सेलेरियो

ग्लोबल एनकैप

वेरिएंटं वयस्क सुरक्षा रेटिंग बच्चों की सुरक्षा रेटिंग 2 एयरबैग्स 18.04 / 34 पॉइन्ट्स 2 स्टार 9.52 / 49 पॉइन्ट्स 1 स्टार 6 एयरबैग्स 18.04 / 34 पॉइन्ट्स 3 स्टार 18.57 / 49 पॉइन्ट्स 2 स्टार

मारुति सेलेरियो में सामने से टक्कर होने पर ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली,जबकि छाती और घुटनों की सुरक्षा कमजोर पाई गई । इसके बॉडीशेल की मजबूती और फुटवेल एरिया को अस्थिर माना गया। सामने से टक्कर होने पर बच्चों की सुरक्षा का प्रदर्शन खराब रहा, हालांकि रियरफेसिंग चाइल्ड सीट लगाकर साइड से टक्कर होने पर अच्छी सुरक्षा मिली , जबकि फॉरवर्ड फेसिंग सीट सिर को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाई।

इसमें छह एयरबैग सभी वेरिएंट में दिए गए हैं और इसके अलावा, मारुति सेलेरियो में हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, पांचों यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

मारुति सियाज

ग्लोबल एनकैप

वयस्क सुरक्षा रेटिंग बच्चों की सुरक्षा रेटिंग 20.86 / 34 पॉइन्ट्स 1 स्टार 28.57 / 49 पॉइन्ट्स 3 स्टार

आमने-सामने की टक्करों में, सियाज में वयस्क यात्रियों के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली , जबकि छाती और घुटनों की सुरक्षा कमजोर पाई गई। इसकी बॉडी शेल की मजबूती और फुटवेल एरिया को अस्थिर माना गया। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि मारुति सियाज में साइड और कर्टेन एयरबैग नहीं दिया गया है। इस सेडान में बच्चों की सुरक्षा बेहतर थी, आईएसओफिक्स लगे चाइल्ड सीट्स ने आमने-सामने और साइड दोनों तरह के टेस्ट में पूरी सुरक्षा दी, हालांकि सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट न होने, पैसेंजर एयरबैग कट-ऑफ न होने और पीछे की बीच वाली सीट पर चाइल्ड सीट ठीक से न लग पाने के कारण स्कोर सीमित रहा।

मारुति ने अब बंद हो चुकी सियाज में डुअल फ्रंट एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए थे।

मारुति सुजुकी बलेनो

लैटिन एनकैप

वेरिएंटं 2 एयरबैग्स (1 स्टार) 6 एयरबैग्स (2 स्टार) सेफ्टी पैरामीटर स्कोर प्रतिशत स्कोर प्रतिशत वयस्क सुरक्षा 16.91 पॉइन्ट्स 42 प्रतिशत 31.75 पॉइन्ट्स 79 प्रतिशत बच्चों की सुरक्षा 32.08 पॉइन्ट्स 65 प्रतिशत 32.08 पॉइन्ट्स 65 प्रतिशत असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा 23.17 पॉइन्ट्स 48 प्रतिशत 23.17 पॉइन्ट्स 48 प्रतिशत सेफ्टी असिस्ट 25 पॉइन्ट्स 58 प्रतिशत 25 पॉइन्ट्स 58 प्रतिशत

वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के मामले में, भारत में बनी बलेनो ने लैटिन अमेरिकन एनकैप क्रैश टेस्ट में 79 प्रतिशत (डुअल एयरबैग वाले वेरिएंट में 42 प्रतिशत) अंक प्राप्त किए। सिर और गर्दन की सुरक्षा को अच्छा दर्जा दिया गया, जबकि छाती की सुरक्षा को पर्याप्त बताया गया। हालांकि इसमें घुटने को मामूली सुरक्षा मिली, लेकिन इस प्रीमियम हैचबैक की बॉडी और फुटवेल को स्थिर माना गया। 6-एयरबैग वाले वेरिएंट में साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बेहतर था, जबकि दोनों वेरिएंट्स में व्हिपलैश प्रोटेक्शन को अच्छा दर्जा दिया गया।

बच्चों की सुरक्षा के मामले में,आईएसओफिक्स माउंट का उपयोग करके रियरवर्ड फेसिंग चाइल्ड सीटों में दोनों चाइल्ड डमी को अच्छी सुरक्षा मिली। पैदल यात्री सेफ्टी टेस्ट में, हैचबैक ने 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किए और बेसिक सेफ्टी रेगुलशन की आवश्यकताओं को पूरा किया। सेफ्टी असिस्ट सिस्टम में इसे 58 प्रतिशत रेटिंग मिली और इसमें ईएससी स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, लेकिन बलेनो में एडीएएस टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है।

भारत एनकैप

वेरिएंटं वयस्क सुरक्षा रेटिंग बच्चों की सुरक्षा रेटिंग 2 एयरबैग्स 24.04 / 32 पॉइन्ट्स 4 स्टार 34.81 / 49 पॉइन्ट्स 3 स्टार 6 एयरबैग्स 26.52 / 32 पॉइन्ट्स 4 स्टार 34.81 / 49 पॉइन्ट्स 3 स्टार

दो एयरबैग वाले वेरिएंट में, सामने से टक्कर में सुरक्षा केवल सिर और गर्दन के लिए अच्छी थी, जबकि छाती, पेल्विस और जांघों के लिए औसत दर्जे की थी। साथ ही साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट के परिणाम अच्छे थे। छह एयरबैग वाले वेरिएंट में, फ्रंटल टेस्ट के परिणाम समान थे, लेकिन साइड इंपैक्ट टेस्ट में सुरक्षा बेहतर थी, जिसमें सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली। जहां तक ​​बच्चों की सुरक्षा की बात है, साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में यह मजबूत मानी गई, लेकिन फ्रंटल टेस्ट में कमजोर थी, जहां 18 महीने के बच्चे के डमी के लिए 8 में से 7.17 अंक और 3 साल के बच्चे के डमी के लिए 8 में से 1.63 अंक दर्ज किए गए।

मारुति बलेनो में छह एयरबैग, ईएसपी, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी ई विटारा

यूरो एनकैप

सेफ्टी पैरामीटर स्कोर प्रतिशत वयस्क सुरक्षा 31 / 40 पॉइन्ट्स 77 प्रतिशत बच्चों की सुरक्षा 42 / 49 पॉइन्ट्स 85 प्रतिशत असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा 50.3 / 63 पॉइन्ट्स 79 प्रतिशत सेफ्टी असिस्ट 13 / 18 पॉइन्ट्स 72 प्रतिशत

वयस्क सुरक्षा के मामले में, सुजुकी ई विटारा ने आगे की सीटों पर बैठे दोनों यात्रियों के घुटनों और जांघों को अच्छी सुरक्षा दी। हालांकि, फ्रंटल क्रैश टेस्ट में छाती की सुरक्षा को मामूली से कमजोर माना गया, जबकि पीछे बैठे यात्री के सिर की सुरक्षा को भी मामूली बताया गया। पैसेंजर कंपार्टमेंट को स्थिर श्रेणी में रखा गया।

फ्रंटल ऑफसेट और साइड बैरियर टेस्ट में, शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों (6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के डमी के लिए) को 'अच्छा' संरक्षण मिला। हालांकि, सुजुकी ईवी में चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम उपलब्ध नहीं है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सिर और पैरों की सुरक्षा कुल मिलाकर अच्छी थी, लेकिन विंडस्क्रीन पिलर के पास यह खराब थी। वहीं, एईबी पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त और मोटरसाइकिल चालकों के लिए अच्छा था, लेकिन इसमें रियर डिटेक्शन का फीचर नहीं दिया गया है।

सेफ्टी असिस्ट सिस्टम की बात करें तो, सुजुकी ई विटारा में लेवल-2 एडीएएस और ड्राइवर फेटिग मॉनिटरिंग से भी लैस है।

भारत एनकैप

वयस्क सुरक्षा रेटिंग बच्चों की सुरक्षा रेटिंग 31.49 / 32 पॉइन्ट्स 5 स्टार 43 / 49 पॉइन्ट्स 5 स्टार

64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाले फ्रंटल क्रैश टेस्ट में, आगे बैठे दोनों यात्रियों के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी रही, ड्राइवर की छाती की सुरक्षा पर्याप्त थी और यात्रियों की छाती, पेल्विस, जांघों और पैरों की सुरक्षा भी अच्छी थी। इसमें ड्राइवर की पिंडलियों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिली। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली साइड इंपैक्ट और साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में, ई-विटारा ने शरीर के सभी हिस्सों में अच्छी सुरक्षा दी।

भारत एनकैप फैक्ट शीट में बच्चों की सुरक्षा के बारे में ग्लोबल एनकैप रिजल्ट शीट की तुलना में सीमित जानकारी दी गई है। खासकर विभिन्न क्रैश टेस्ट में सिर, छाती और गर्दन की सुरक्षा के संबंध में इसपर ज्यादा जानकारी नहीं है। हमने ई-विटारा के भारत एनकैप का कंपेरिजन इसके मुकाबले में मौजूद महिंद्रा बीई 6 से भी की है, ताकि यह पता चल सके कि दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल अधिक सुरक्षित है।

भारत में बिकने वाली ई-विटारा में 360-डिग्री कैमरा, सात एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और ईएससी जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

ग्लोबल एनकैप

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग 33.72 / 34 पॉइंट 5 स्टार 41 / 49 पॉइंट 5 स्टार

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने ड्राइवर के सभी हिस्सों को अच्छा प्रोटेक्शन दिया, जबकि छाती और दाएं टिबिया के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर के सभी हिस्सों की सुरक्षा अच्छी पाई गई। साइड इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्क्शन मिला, जबकि छाती की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई। वहीं, साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सभी हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली। चाइल्ड सेफ्टी के लिए फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में आइएसओफिक्स माउंटेड रियरवर्ड फेसिंग सीटें इंस्टॉल की गई थी जिसमें 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी को पूरे पॉइंट मिले।

भारत एनकैप

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग 31.66 / 32 पॉइंट 5 स्टार 43 / 49 पॉइंट 5 स्टार

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इस कॉम्पेक्ट एसयूवी को ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघ और पैर के हिस्से लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और टिबिया के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर के सभी हिस्सों की सुरक्षा अच्छी पाई गई। साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर और साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के शरीर के सभी हिस्सों (सिर, छाती, पेट और पेल्विस) को अच्छी सुरक्षा मिली। चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट की बात करें तो 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी को फ्रंटल टेस्ट में 8 में से 8 पॉइंट और साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट्स मिले।

मारुति विक्टोरिस भारतीय वर्जन में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। हाल ही में मारुति विक्टोरिस को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का खिताब भी मिला है और जल्द इसे साउथ अफ्रीकन मार्केट में दूसरे नाम से भी पेश किया जाएगा।

मारुति डिजायर

भारत एनकैप

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग 29.46 / 32 पॉइंट 5 स्टार 41.57 / 49 पॉइंट 5 स्टार

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में दोनों फ्रंट पैसेंजर के सिर, गर्दन, पेल्विस और जांघ के हिस्से को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि ड्राइवर के फुट और को-ड्राइवर के बाएं टिबिया की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई। ड्राइवर के छाती के हिस्से को मार्जिनल सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर के छाती और टिबिया के हिस्से को 'पर्याप्त' करार दिया गया। डिजायर कार में साइड डिफॉरमेबल बैरियर और साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्शन मिला। साइड डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर और को-ड्राइवर के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली।

मारुति डिजायर कार में छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ईएससी, 360-डिग्री कैमरा, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

मारुति इन्विक्टो

भारत एनकैप

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग 30.43 / 32 पॉइंट 5 स्टार 45 / 49 पॉइंट 5 स्टार

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में दोनों फ्रंट पैसेंजर के सिर के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती के हिस्से को पर्याप्त सुरक्षा मिली और को-ड्राइवर के टिबिया के हिस्से को अच्छा करार दिया गया। वहीं, ड्राइवर के बाएं टिबिया के हिस्से को पर्याप्त सेफ्टी रेटिंग मिली, जबकि ड्राइवर के पेल्विस और फुट के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन टेस्ट में आइएसोफिक्स के जरिए रियरवर्ड फेसिंग चाइल्ड सीटें इंस्टॉल की गई थी जिसमें 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी को फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 8 में से 8 पॉइंट और साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट्स मिले।

मारुति इन्विक्टो एमपीवी कार में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

ऑस्ट्रेलिशियन टेस्ट

सेफ्टी पैरामीटर स्कोर प्रतिशत वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन 26.87 / 40 पॉइंट 67 प्रतिशत चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन 32.28 / 49 पॉइंट 65 प्रतिशत वलनरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन 48 / 63 पॉइंट 76 प्रतिशत सेफ्टी असिस्ट 10.03 / 18 पॉइंट 55 प्रतिशत

ऑस्ट्रेलिया में हुए क्रैश टेस्ट में सुजुकी स्विफ्ट के नतीजे मिले-जुले रहे। इस टेस्ट में ड्राइवर के छाती के हिस्से को सीमित सुरक्षा मिली, ऊपरी और निचले पैरों के हिस्से को मामूली सुरक्षा मिली, जबकि फ्रंटल क्रैश में ड्राइवर और पीछे बैठे पैसेंजर दोनों के छाती के हिस्से की सुरक्षा मार्जिनल रही, हालांकि बाकी जगहों पर सुरक्षा अच्छी पाई गई। साइड इम्पैक्ट परफॉर्मेंस काफी हद तक पॉजिटिव रही और ऑब्लिक पोल टेस्ट में इसे पूरे अंक मिले। चाइल्ड सेफ्टी के नतीजे अलग-अलग थे, 10 साल की बच्ची की डमी को पर्याप्त से खराब सुरक्षा मिली, लेकिन 6 साल की बच्ची की डमी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। पैदल चलने वालों की सुरक्षा बोनट पर ज़्यादातर अच्छी थी, विंडस्क्रीन पिलर के पास कमज़ोर थी, और एईबी परफॉर्मेंस मजबूत थी।

सुजुकी स्विफ्ट ऑस्ट्रेलियन और न्यू जीलैंड वर्जन में कई सारे एयरबैग, एईबी, लेन-कीप असिस्ट, और कई अन्य असिस्टेंस सिस्टम दिए गए हैं, जो भारतीय वर्जन में नहीं मिलते हैं।

यह सभी मारुति सुजुकी कारें रही जिनका 2025 में भारतीय और ग्लोबल सेफ्टी असेसमेंट क्रैश टेस्ट किया गया। आपको इनमें से कौनसी कार की परफॉरमेंस ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।