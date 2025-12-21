मारुति की इन 5 कारों में मिलता है सनरूफ फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: दिसंबर 21, 2025 12:51 pm । स्तुति

यह पसंदीदा फीचर आपको इन पांच मारुति कारों में मिल सकता है!





पिछले कुछ सालों पहले सनरूफ फीचर केवल प्रीमियम और इम्पोर्टेड कारों में ही दिया जाता था। लेकिन, यह फीचर अब मास मार्केट सेगमेंट की कारों में भी मिलने लगा है। यदि आप भी मार्केट में मारुति की कोई ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें सनरूफ फीचर मिलता हो तो यह रिपोर्ट आपके काफी काम की साबित होगी। मारुति की कौनसी कार में सनरूफ फीचर दिया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

मारुति सुजुकी डिजायर

सनरूफ वाला वेरिएंट : जेडएक्स प्लस

टाइप : सिंगल-पेन

मारुति डिजायर कॉम्पेक्ट सेडान सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है जिसे अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस में यह फीचर मिलने से ग्राहकों को काफी प्रीमियम अहसास होता है। यह सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें यह फीचर दिया गया है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा

सनरूफ वाला वेरिएंट : जेडएक्स और जेडएक्सआई प्लस

टाइप : सिंगल-पेन

मारुति ब्रेजा कंपनी की सबसे पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। इस गाड़ी में सनरूफ फीचर दो टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में मिलता है। इस गाड़ी का सिंगल-पेन सनरूफ काफी अच्छा है, लेकिन ब्रेजा के मुकाबले में मौजूद टाटा नेक्सन, किआ सिरोस और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी कारों में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्द ब्रेजा को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। यदि आपको इसे खरीदने की कोई जल्दी नहीं है तो आप नई ब्रेजा के लिए इंतजार भी कर सकते हैं।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

सनरूफ वाला वेरिएंट : जेटा (ओ), जेटा प्लस (ओ), अल्फा (ओ), अल्फा प्लस (ओ)

टाइप : पैनोरमिक

मारुति ग्रैंड विटारा ब्रेजा से ऊपर वाले सेगमेंट की कार है, जिसे ज्यादा प्रीमियम कॉम्पेक्ट एसयूवी के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिसकी खासियत यह है कि इसके रियर-पेन भी खुल जाते हैं जिससे केबिन के अंदर अच्छी हवा आती है। इस गाड़ी में सनरूफ फीचर पहले केवल टॉप वेरिएंट में मिलता था, लेकिन मॉडल ईयर 2025 अपडेट मिलने के साथ यह फीचर अब ग्रैंड विटारा के दूसरे वेरिएंट में भी मिलने लगा है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

सनरूफ वाला वेरिएंट : जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस (ओ)

टाइप : पैनोरमिक



मारुति विक्टोरिस उन लोगों के लिए अच्छी कार है जो ग्रैंड विटारा का ज्यादा प्रीमियम वर्जन चाहते हैं। इसमें ग्रैंड विटारा वाला पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो सेकंडरी ओपनिंग ग्लास के साथ आता है। यहां देखें विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा का कंपेरिजन जिससे आप इन दोनों में से किसी एक कार को चुनने के लिए सही निर्णय ले सकेंगे।

मारुति सुजुकी इन्विक्टो

सनरूफ वाला वेरिएंट : अल्फा प्लस

टाइप : पैनोरमिक



इन्विक्टो मारुति सुजुकी के मौजूदा लाइनअप की सबसे प्रीमियम कार है जो साइज, प्राइस और पोजिशनिंग के मामले में सबसे ऊपर है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट अल्फा में सनरूफ फीचर दिया गया है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ के साइड पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जिससे इसे अपमार्केट लुक मिलता है।

डिजायर जैसी कॉम्पेक्ट सेडान से लेकर ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी और इन्विक्टो जैसी बड़ी कार तक, मारुति अलग-अलग प्राइस पॉइंट और बॉडी स्टाइल में सनरूफ देती है। हालांकि, सनरूफ हर किसी के लिए जरूरी फीचर नहीं हो सकता है, लेकिन यह साफ तौर पर कई खरीदारों के लिए एक जरूरी फैक्टर बन गया है। यहां हमने 10 लाख रुपये से कम बजट वाली मारुति की टॉप 5 कारों का जिक्र किया है।