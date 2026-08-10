2026 एमजी हेक्टर हॉक ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड की लॉन्च डेट हुई कंफर्म

last updated on Aug 10, 2026 10:34 IST

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर हॉक की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। भारत में इसे 26 अगस्त 2026 को पेश किया जाएगा। ग्राहक इस गाड़ी को फुल इलेक्ट्रिक सेटअप या फिर प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में चुन सकते हैं। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई और टाटा हैरियर ईवी जैसी गाड़ियों से रहेगा।

एक्सटीरियर

हेक्टर हॉक को वुलिंग स्टारलाइट 650 वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसकी लंबाई 4.7 मीटर है, जो इसे एक्सयूवी700 और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों वाले सेगमेंट में खड़ा करती है। एमजी ने फिलहाल इसकी फाइनल स्टाइलिंग नहीं दिखाई है, लेकिन स्टारलाइट 560 के लुक को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इसमें मजबूत ग्रिल, शार्प बॉडी लाइंस और आगे-पीछे एलईडी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। यह गाड़ी रेगुलर हेक्टर के मुकाबले ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस दे सकती है।

इंटीरियर

हेक्टर हॉक एक प्रॉपर फैमिली एसयूवी कार होगी जिसमें तीन रो और सात सीटों का कॉन्फिग्रेशन मिलेगा। यह उन खरीदारों को टारगेट करेगी जिन्हें ज्यादा स्पेस और सीटिंग कैपेसिटी की जरूरत रहती है। डैशबोर्ड का डिजाइन मॉडर्न और टेक्नोलॉजी-फोक्स्ड होगा, जिसके बीच में 12.8-इंच की बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन दी जाएगी। यह स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ-साथ एसी कंट्रोल्स को भी इंटीग्रेट करेगी। ड्राइवर के लिए एक अलग 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो ड्राइविंग से जुड़ी सभी रूरी जानकारी दिखाएगा। पैसेंजर कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इसमें तीनों रो पर चार्जिंग पॉइंट और रियर पैसेंजर्स के लिए अलग एसी वेंट्स भी दिए जाएंगे।

एमजी के लाइनअप में इसे स्टैंडर्ड हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा, ऐसे में इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके टॉप वेरिएंट में लेदरेट सीटें भी मिल सकती हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में एमजी हमेशा से आगे रही है, और हेक्टर हॉक से भी यही उम्मीद की जा सकती है। इसमें एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा जो केबिन को हवादार और खुला महसूस कराएगा। सेफ्टी के लिए इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

हेक्टर हॉक का सबसे बड़ा आकर्षण इसके दो पावरट्रेन ऑप्शंस होंगे, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। एक फुल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट होगा, जबकि दूसरा एक प्रैक्टिकल प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन होगी। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी :-

मॉडल हेक्टर हॉक ईवी हेक्टर हॉक पी-एचईवी बैटरी पैक 69.2 केडब्लूएच 20.5 केडब्लूएच इंजन लागू नहीं 1.5-लीटर पेट्रोल पावर 204 पीएस 197 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 310 एनएम सामने आनी बाकी केवल इलेक्ट्रिक रेंज 530 किमी (संभावित) 125 किमी कुल रेंज 530 किमी (संभावित) 1,100 किमी

इलेक्ट्रिक वर्जन की 530 किलोमीटर की संभावित रेंज इसे अपनी कीमत वाली कैटेगरी में ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों की बराबरी पर लाती है। वहीं, पीएचईवी वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो रोजमर्रा के सफर के लिए इलेक्ट्रिक पावर (125 किलोमीटर रेंज) का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए पेट्रोल इंजन का बैकअप भी चाहते हैं।

लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

एमजी हेक्टर हॉक को भारत में 26 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा है। इसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस, एक्सईवी 9ई और टाटा हैरियर ईवी से रहेगा। महिंद्रा एक्सईवी 9ई इसकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों कार में सात सीटें और लगभग 530 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। दूसरी ओर, इसका पीएचईवी वर्जन अपनी एक अलग कैटेगरी बना सकता है क्योंकि 125 किलोमीटर की प्योर-इलेक्ट्रिक रेंज इसे उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाएगी जो अभी पूरी तरह से ईवी पर स्विच करने में झिझक रहे हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

एमजी हेक्टर हॉक के जरिए हेक्टर ब्रांड को एक और प्रीमियम सेगमेंट में ले जाने की कोशिश कर रही है। दो पावरट्रेन विकल्प देने की रणनीति एक समझदारी भरा कदम लगता है। एक वेरिएंट पूरी तरह से रेंज-फोकस्ड ईवी खरीदारों के लिए है, और दूसरा उन लोगों के लिए जो पेट्रोल का विकल्प पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। इस कीमत पर एक दमदार पीएचईवी ऑप्शन भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, और यह गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अब यह देखना होगा कि जेएसडब्लू एमजी मोटर्स वादा किए गए परफॉर्मेंस, रेंज और कीमत पर कितना खरा उतरती है। अगर कंपनी यह कर पाती है, तो हेक्टर हॉक अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी।