जीएसटी दर में कटौती का असर: सभी महिंद्रा कार की कीमत कम हुई, यहां देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट
प्रकाशित: सितंबर 25, 2025 06:26 pm । स्तुति
नई जीएसटी दरें लागू होने के कारण सभी महिंद्रा कारों की कीमतें 1.56 लाख रुपये तक कम हो गई है
केंद्र सरकार ने नवरात्रि फेस्टिवल को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए नई जीएसटी 2.0 की घोषणा कर दी है। नया टैक्स स्लैब लागू होने से सभी सेगमेंट की गाड़ियां काफी सस्ती हो गई हैं, जिससे आप अब सभी कारों को कम कीमत पर खरीद सकते हैं। अब महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी700 समेत सभी गाड़ियों की वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं जो इस प्रकार हैं :-
महिंद्रा बोलेरो
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
बोलेरो बी4
|
9,81,300 रुपये
|
8,79,000 रुपये
|
1,02,300 रुपये
|
बोलेरी बी6
|
9,99,900 रुपये
|
8,95,600 रुपये
|
1,04,300 रुपये
|
बोलेरो बी6 (ओ)
|
10,92,600 रुपये
|
9,78,300 रुपये
|
1,14,300 रुपये
-
महिंद्रा बोलेरो के टॉप वेरिएंट बी6 (ओ) की प्राइस में 1.14 लाख रुपये की कटौती हुई है।
-
महिंद्रा बोलेरो के बाकी सभी वेरिएंट 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ते हो गए हैं।
महिंद्रा बोलेरो नियो
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
बोलेरो नियो एन4
|
9,96,200 रुपये
|
8,92,400 रुपये
|
1,04,200 रुपये
|
बोलेरो नियो एन8
|
10,65,799 रुपये
|
9,54,399 रुपये
|
1,11,400 रुपये
|
बोलेरो नियो एन10 आर
|
11,49,500 रुपये
|
10,29,400 रुपये
|
1,20,100 रुपये
|
बोलेरो नियो एन10 ऑप्शनल
|
12,17,500 रुपये
|
10,90,300 रुपये
|
1,27,200 रुपये
-
महिंद्रा बोलेरो की तरह बोलेरी नियो के टॉप वेरिएंट एन10 ऑप्शनल पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है।
-
एन10 वेरिएंट पर 1.20 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है, जबकि एन8 वेरिएंट पर 1.11 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
-
महिंद्रा बोलेरो नियो के बेस वेरिएंट एन4 की कीमत में 1.04 लाख रुपये की कटौती हुई है।
बोलेरो नियो प्लस
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
बोलेरो नियो प्लस पी4
|
11,40,999 रुपये
|
10,76,599 रुपये
|
64,400 रुपये
|
बोलेरो नियो प्लस पी10
|
12,51,000 रुपये
|
11,80,400 रुपये
|
70,600 रुपये
-
रेगुलर बोलेरो नियो के 3-रो वर्जन बोलेरो नियो प्लस की प्राइस 70,600 रुपये तक कम हो गई है।
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स1
|
7,99,000 रुपये
|
7,28,301 रुपये
|
70,699 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एम
|
8,94,000 रुपये
|
8,14,900 रुपये
|
79,100 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एम (ओ)
|
9,44,000 रुपये
|
8,60,500 रुपये
|
83,500 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 डीजल
|
9,99,000 रुपये
|
8,94,901 रुपये
|
1,04,099 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 प्रो
|
9,54,000 रुपये
|
8,69,601 रुपये
|
84,399 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 प्रो एटी
|
10,54,000 रुपये
|
9,60,801 रुपये
|
93,199 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 डीजल
|
10,64,000 रुपये
|
9,53,100 रुपये
|
1,10,900 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3
|
9,74,001 रुपये
|
8,87,791 रुपये
|
86,210 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 एटी
|
11,40,000 रुपये
|
10,39,200 रुपये
|
1,00,800 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 डीजल
|
10,99,000 रुपये
|
9,84,501 रुपये
|
1,14,499 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 डीजल एएमटी
|
11,95,999 रुपये
|
10,71,401 रुपये
|
1,24,598 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 प्रो
|
9,99,000 रुपये
|
9,10,601 रुपये
|
88,399 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 प्रो एटी
|
11,69,000 रुपये
|
10,65,601 रुपये
|
1,03,399 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स3 प्रो डीजल
|
11,56,000 रुपये
|
10,35,500 रुपये
|
1,20,500 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स5
|
10,99,000 रुपये
|
9,99,901 रुपये
|
99,099 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स5 एटी
|
12,49,000 रुपये
|
11,38,500 रुपये
|
1,10,500 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स5 डीजल
|
12,19,000 रुपये
|
10,92,001 रुपये
|
1,26,999
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स5 डीजल एएमटी
|
12,99,000 रुपये
|
11,63,701 रुपये
|
1,35,299 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए टर्बो
|
11,79,000 रुपये
|
10,74,700 रुपये
|
1,04,300 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए टर्बो एटी
|
12,99,000 रुपये
|
11,84,100 रुपये
|
1,14,900 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स5 एल टर्बो
|
12,62,000 रुपये
|
11,50,401 रुपये
|
1,11,599 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स5 एल टर्बो एटी
|
13,94,000 रुपये
|
12,70,701 रुपये
|
1,23,299 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 टर्बो
|
12,79,500 रुपये
|
11,66,301 रुपये
|
1,13,199 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 टर्बो एटी
|
13,99,000 रुपये
|
12,75,301 रुपये
|
1,23,699 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 डीजल
|
13,89,000 रुपये
|
12,44,299 रुपये
|
1,44,701 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 डीजल एएमटी
|
14,70,000 रुपये
|
13,16,800 रुपये
|
1,53,200 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 एल टर्बो
|
13,99,000 रुपये
|
12,75,300 रुपये
|
1,23,700 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 एल टर्बो एटी
|
15,79,400 रुपये
|
14,39,800 रुपये
|
1,39,600 रुपये
|
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 एल डीजल
|
14,98,900 रुपये
|
13,42,800 रुपये
|
1,56,100 रुपये
-
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के टॉप वेरिएंट एएक्स7 एल (टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ) पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है।
-
एमएक्स1 और एमएक्स2 प्रो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट, और एमएक्स3 और एमएक्स3 प्रो मैनुअल वर्जन की कीमत में 1 लाख रुपये से कम की कटौती हुई है, जबकि बाकी वेरिएंट की प्राइस 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है।
-
टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले सभी डीजल वेरिएंट की कीमत में 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है।
महिंद्रा थार
महिंद्रा का फिलहाल 3-डोर थार की कीमतों से पर्दा उठाना बाकी है। इस एसयूवी कार का फेसलिफ्ट वर्जन फिलहाल लॉन्च होना बाकी है। यह अपडेटेड मॉडल डीलर स्टॉकयार्ड पर पहुंचना भी शुरू हो गया है जिससे संकेत मिले हैं कि इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद है कि कंपनी इस अपडेटेड मॉडल की कीमतों से लॉन्चिंग के दौरान पर्दा उठा सकती है।
महिंद्रा थार रॉक्स
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स1 आरडब्लूडी
|
12,99,000 रुपये
|
12,25,100 रुपये
|
73,900 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स1 आरडब्लूडी डीजल
|
14,29,000 रुपये
|
13,47,700 रुपये
|
81,300 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स3 आरडब्लूडी एटी
|
15,29,000 रुपये
|
14,42,000 रुपये
|
87,000 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स3 आरडब्लूडी डीजल
|
16,29,000 रुपये
|
15,36,400 रुपये
|
92,600 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स3 आरडब्लूडी डीजल एटी
|
17,79,000 रुपये
|
16,77,800 रुपये
|
1,01,200 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स 3एल आरडब्लूडी डीजल
|
17,29,000 रुपये
|
16,30,700 रुपये
|
98,300 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 आरडब्लूडी
|
16,69,999 रुपये
|
15,75,000 रुपये
|
94,999 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 आरडब्लूडी एटी
|
18,19,000 रुपये
|
17,15,600 रुपये
|
1,03,400 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 आरडब्लूडी डीजल
|
17,29,000 रुपये
|
16,30,700 रुपये
|
98,300 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 आरडब्लूडी डीजल एटी
|
18,79,000 रुपये
|
17,72,100 रुपये
|
1,06,900 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 4डब्लूडी डीजल
|
19,39,000 रुपये
|
18,28,700 रुपये
|
1,10,300 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स5एल आरडब्लूडी डीजल एटी
|
19,29,000 रुपये
|
18,19,300 रुपये
|
1,09,700 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स5एल 4डब्लूडी डीजल एटी
|
21,39,000 रुपये
|
20,17,400 रुपये
|
1,21,600 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स7एल आरडब्लूडी एटी
|
20,69,000 रुपये
|
19,51,300 रुपये
|
1,17,700 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स7एल आरडब्लूडी डीजल
|
19,79,000 रुपये
|
18,66,500 रुपये
|
1,12,500 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स 7एल आरडब्लूडी डीजल एटी
|
21,29,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
1,29,100 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स 7एल 4डब्लूडी डीजल
|
21,89,000 रुपये
|
20,64,500 रुपये
|
1,24,500 रुपये
|
महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स 7एल 4डब्लूडी डीजल एटी
|
23,39,000 रुपये
|
22,06,000 रुपये
|
1,33,000 रुपये
-
थार रॉक्स के टॉप वेरिएंट एएक्स7एल 4डब्लूडी की कीमत में सबसे ज्यादा 1.33 लाख रुपये की कटौती हुई है।
-
इस गाड़ी के बेस वेरिएंट एमएक्स1 पर सबसे कम 73,900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो एस 7 सीटर
|
13,76,599 रुपये
|
12,97,701 रुपये
|
78,898 रुपये
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो एस 9 सीटर
|
13,99,599 रुपये
|
13,19,399 रुपये
|
80,200 रुपये
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो एस 11 7 सीटर
|
17,71,998 रुपये
|
16,70,498 रुपये
|
1,01,500 रुपये
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो एस 11 9 सीटर
|
17,71,998 रुपये
|
16,70,498 रुपये
|
1,01,500 रुपये
-
स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 80,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
-
इस एसयूवी कार के फुली लोडेड एस 11 वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है।
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|नई एक्स-शोरूम कीमत
|
अंतर
|
जेड2 ई
|
13.99 लाख रुपये
|
13.20 लाख रुपये
|
78,999 रुपये
|
जेड2 डीजल ई
|
14.49 लाख रुपये
|
13.67 लाख रुपये
|
81,799 रुपये
|
जेड4 ई
|
15.77 लाख रुपये
|
14.88 लाख रुपये
|
89,001 रुपये
|
जेड4 एटी
|
17.39 लाख रुपये
|
16.41 लाख रुपये
|
98,200 रुपये
|
जेड4 डीजल ई
|
16.21 लाख रुपये
|
15.30 लाख रुपये
|
91,500 रुपये
|
जेड4 डीजल एटी
|
17.86 लाख रुपये
|
16.85 लाख रुपये
|
1.00 लाख रुपये
|
जेड4 डीजल ई 4x4
|
18.35 लाख रुपये
|
17.31 लाख रुपये
|
1.03 लाख रुपये
|
जेड6 डीजल
|
17.25 लाख रुपये
|
16.28 लाख रुपये
|
97,400 रुपये
|
जेड6 डीजल एटी
|
18.91 लाख रुपये
|
17.84 लाख रुपये
|
1.06 लाख रुपये
|
जेड8 सिलेक्ट
|
19.06 लाख रुपये
|
16.59 लाख रुपये
|
2.47 लाख रुपये
|
जेड8 सिलेक्ट एटी
|
19.06 लाख रुपये
|
17.98 लाख रुपये
|
1.08 लाख रुपये
|
जेड8 सिलेक्ट डीजल
|
18.56 लाख रुपये
|
17.51 लाख रुपये
|
1.05 लाख रुपये
|
जेड8 सिलेक्ट डीजल एटी
|
19.56 लाख रुपये
|
18.46 लाख रुपये
|
1.10 लाख रुपये
|
जेड8 डीजल
|
19.67 लाख रुपये
|
18.56 लाख रुपये
|
1.11 लाख रुपये
|
जेड8 डीजल एटी
|
21.22 लाख रुपये
|
19.99 लाख रुपये
|
1.22 लाख रुपये
|
जेड8टी
|
20.29 लाख रुपये
|
19.15 लाख रुपये
|
1.14 लाख रुपये
|
जेड8टी एटी
|
21.71 लाख रुपये
|
20.49 लाख रुपये
|
1.22 लाख रुपये
|
जेड8टी डीजल
|
20.69 लाख रुपये
|
19.52 लाख रुपये
|
1.17 लाख रुपये
|
जेड8टी डीजल एटी
|
22.18 लाख रुपये
|
20.93 लाख रुपये
|
1.25 लाख रुपये
|
जेड8टी डीजल 4x4
|
22.80 लाख रुपये
|
21.51 लाख रुपये
|
1.29 लाख रुपये
|
जेड8टी डीजल 4x4 एटी
|
24.36 लाख रुपये
|
22.99 लाख रुपये
|
1.38 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन
|
20.49 लाख रुपये
|
19.33 लाख रुपये
|
1.16 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन एटी
|
21.91 लाख रुपये
|
20.67 लाख रुपये
|
1.24 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन डीजल
|
20.89 लाख रुपये
|
19.71 लाख रुपये
|
1.18 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन डीजल 4x4
|
23 लाख रुपये
|
21.70 लाख रुपये
|
1.29 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन डीजल एटी
|
22.38 लाख रुपये
|
21.12 लाख रुपये
|
1.26 लाख रुपये
|
जेड8टी कार्बन एडिशन डीजल एटी 4x4
|
24.56 लाख रुपये
|
23.17 लाख रुपये
|
1.39 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन
|
21.55 लाख रुपये
|
20.33 लाख रुपये
|
1.22 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन डीजल
|
21.95 लाख रुपये
|
20.71 लाख रुपये
|
1.24 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन एटी
|
22.97 लाख रुपये
|
21.67 लाख रुपये
|
1.3 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन डीजल एटी
|
23.44 लाख रुपये
|
22.12 लाख रुपये
|
1.32 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन डीजल एटी 4x4
|
25.62 लाख रुपये
|
24.17 लाख रुपये
|
1.45 लाख रुपये
|
जेड8एल 6 -सीटर
|
21.60 लाख रुपये
|
20.38 लाख रुपये
|
1.22 लाख रुपये
|
जेड8एल डीजल
|
21.75 लाख रुपये
|
20.52 लाख रुपये
|
1.23 लाख रुपये
|
जेड8एल 6 -सीटर डीजल
|
22.12 लाख रुपये
|
20.87 लाख रुपये
|
1.25 लाख रुपये
|
जेड8एल एटी
|
22.77 लाख रुपये
|
21.49 लाख रुपये
|
1.28 लाख रुपये
|
जेड8एल 6 -सीटर एटी
|
22.96 लाख रुपये
|
21.66 लाख रुपये
|
1.30 लाख रुपये
|
जेड8एल डीजल एटी
|
23.24 लाख रुपये
|
21.93 लाख रुपये
|
1.31 लाख रुपये
|
जेड8एल 6-सीटर डीजल एटी
|
23.48 लाख रुपये
|
22.15 लाख रुपये
|
1.33 लाख रुपये
|
जेड8एल
|
21.35 लाख रुपये
|
19.99 लाख रुपये
|
1.35 लाख रुपये
|
जेड8एल डीजल 4x4
|
23.86 लाख रुपये
|
22.51 लाख रुपये
|
1.35 लाख रुपये
|
जेड8एल कार्बन एडिशन डीजल 4x4
|
24.06 लाख रुपये
|
22.70 लाख रुपये
|
1.36 लाख रुपये
|
जेड8एल डीजल 4x4 एटी
|
25.42 लाख रुपये
|
23.99 लाख रुपये
|
1.44 लाख रुपये
-
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, नई जीएसटी दरों के कारण स्कॉर्पियो एन एसयूवी पर 1.45 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
-
इस गाड़ी के बेस वेरिएंट जेड2 पर सबसे कम 80,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
महिंद्रा एक्सयूवी 700
|
वेरिएंट
|
पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस
|
नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद)
|
अंतर
|
एमएक्स 7-सीटर
|
14.49 लाख रुपये
|
13.66 लाख रुपये
|
83,000 रुपये
|
एमएक्स 7-सीटर डीजल
|
14.99 लाख रुपये
|
14.13 लाख रुपये
|
86,000 रुपये
|
एमएक्स ई 7-सीटर
|
14.99 लाख रुपये
|
14.13 लाख रुपये
|
86,000 रुपये
|
एमएक्स ई 7-सीटर डीजल
|
15.49 लाख रुपये
|
14.60 लाख रुपये
|
89,000 रुपये
|
एएक्स5 एस 7-सीटर
|
16.89 लाख रुपये
|
15.92 लाख रुपये
|
97,000 रुपये
|
एएक्स5 एस 7-सीटर एटी
|
18.64 लाख रुपये
|
17.57 लाख रुपये
|
1.07 लाख रुपये
|
एएक्स5 एस 7-सीटर डीजल
|
17.74 लाख रुपये
|
16.72 लाख रुपये
|
1.02 लाख रुपये
|
एएक्स5 एस 7-सीटर डीजल एटी
|
19.24 लाख रुपये
|
18.14 लाख रुपये
|
1.10 लाख रुपये
|
एएक्स5 एस ई 7-सीटर
|
17.39 लाख रुपये
|
16.39 लाख रुपये
|
1 लाख रुपये
|
एएक्स5 7-सीटर
|
18.34 लाख रुपये
|
17.29 लाख रुपये
|
1.05 लाख रुपये
|
एएक्स5 7-सीटर एटी
|
19.94 लाख रुपये
|
18.80 लाख रुपये
|
1.14 लाख रुपये
|
एएक्स5 7-सीटर डीजल
|
19.04 लाख रुपये
|
17.95 लाख रुपये
|
1.09 लाख रुपये
|
एएक्स5 7-सीटर डीजल एटी
|
20.64 लाख रुपये
|
19.46 लाख रुपये
|
1.18 लाख रुपये
|
एएक्स5 ई 7-सीटर
|
18.84 लाख रुपये
|
17.76 लाख रुपये
|
1.08 लाख रुपये
|
एएक्स7 6-सीटर
|
19.69 लाख रुपये
|
18.56 लाख रुपये
|
1.13 लाख रुपये
|
एएक्स7 6-सीटर डीजल
|
20.19 लाख रुपये
|
19.03 लाख रुपये
|
1.16 लाख रुपये
|
एएक्स7 6-सीटर डीजल एटी
|
21.89 लाख रुपये
|
20.64 लाख रुपये
|
1.25 लाख रुपये
|
एएक्स7 6-सीटर एटी
|
21.09 लाख रुपये
|
19.98 लाख रुपये
|
1.31 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर
|
19.64 लाख रुपये
|
18.51 लाख रुपये
|
1.13 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर एटी
|
21.14 लाख रुपये
|
19.93 लाख रुपये
|
1.21 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल
|
20.14 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
1.15 लाख रुपये
|
एएक्स7 7-सीटर
|
19.49 लाख रुपये
|
18.37 लाख रुपये
|
1.12 लाख रुपये
|
एएक्स7 7-सीटर एटी
|
20.99 लाख रुपये
|
19.79 लाख रुपये
|
1.2 लाख रुपये
|
एएक्स7 7-सीटर डीजल
|
19.99 लाख रुपये
|
18.84 लाख रुपये
|
1.15 लाख रुपये
|
एएक्स7 7-सीटर डीजल एटी
|
21.69 लाख रुपये
|
20.45 लाख रुपये
|
1.24 लाख रुपये
|
एएक्स7 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी
|
22.89 लाख रुपये
|
21.58 लाख रुपये
|
1.31 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर
|
19.84 लाख रुपये
|
18.70 लाख रुपये
|
1.14 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर एटी
|
21.34 लाख रुपये
|
20.12 लाख रुपये
|
1.22 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल
|
20.34 लाख रुपये
|
19.17 लाख रुपये
|
1.17 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल एटी
|
22.04 लाख रुपये
|
20.78 लाख रुपये
|
1.26 लाख रुपये
|
एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी
|
23.04 लाख रुपये
|
21.72 लाख रुपये
|
1.32 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 6-सीटर एटी
|
23.39 लाख रुपये
|
22.05 लाख रुपये
|
1.34 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 6-सीटर डीजल
|
22.49 लाख रुपये
|
21.20 लाख रुपये
|
1.29 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 6-सीटर डीजल एटी
|
24.19 लाख रुपये
|
22.80 लाख रुपये
|
1.39 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर एटी
|
23.34 लाख रुपये
|
22 लाख रुपये
|
1.34 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल
|
22.39 लाख रुपये
|
21.11 लाख रुपये
|
1.28 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी
|
24.14 लाख रुपये
|
22.76 लाख रुपये
|
1.38 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी
|
25.14 लाख रुपये
|
23.71 लाख रुपये
|
1.43 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 7-सीटर एटी
|
23.19 लाख रुपये
|
21.86 लाख रुपये
|
1.33 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 7-सीटर डीजल
|
22.24 लाख रुपये
|
20.97 लाख रुपये
|
1.27 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 7-सीटर डीजल एटी
|
23.99 लाख रुपये
|
22.61 लाख रुपये
|
1.38 लाख रुपये
|
एएक्स7एल 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी
|
24.99 लाख रुपये
|
23.57 लाख रुपये
|
1.42 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 6-सीटर एटी
|
23.54 लाख रुपये
|
22.19 लाख रुपये
|
1.35 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल
|
22.64 लाख रुपये
|
21.34 लाख रुपये
|
1.30 लाख रुपये
|
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल एटी
|
24.34 लाख रुपये
|
22.95 लाख रुपये
|
1.39 लाख रुपये
-
एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा 1.43 लाख रुपये कम हो गई है।
-
बेस वेरिएंट एमएक्स और एएक्स5 सिलेक्ट 7-सीटर इकलौते वेरिएंट हैं जिनकी कीमत में 1 लाख रुपये से कम की कटौती हुई है।
जीएसटी रेट में हुई कटौती से जुड़ी ज्यादा जानकारी
जीएसटी में हुए बदलावों का पैसेंजर व्हीकल पर इस तरह से प्रभाव पड़ा है :-
|
व्हीकल टाइप
|
नई जीएसटी दरें
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
बचत
|
सब 4 मीटर (पेट्रोल)
|
18 प्रतिशत
|
29 प्रतिशत (28 प्रतिशत GST + 1 प्रतिशत सेस)
|
11 प्रतिशत
|
1500सीसी तक इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार
|
40 प्रतिशत
|
45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी+ 17 प्रतिशत सेस)
|
5 प्रतिशत
|
हाइब्रिड कार
|
40 प्रतिशत
|
43 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस)
|
3 प्रतिशत
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी मॉडल्स की नई कीमतें महिंद्रा डीलरशिप पर लागू हो गई हैं।