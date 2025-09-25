जीएसटी दर में कटौती का असर: सभी महिंद्रा कार की कीमत कम हुई, यहां देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस नई एक्स-शोरूम प्राइस (जीएसटी दरों में कटौती के बाद) अंतर

एमएक्स 7-सीटर 14.49 लाख रुपये 13.66 लाख रुपये 83,000 रुपये

एमएक्स 7-सीटर डीजल 14.99 लाख रुपये 14.13 लाख रुपये 86,000 रुपये

एमएक्स ई 7-सीटर 14.99 लाख रुपये 14.13 लाख रुपये 86,000 रुपये

एमएक्स ई 7-सीटर डीजल 15.49 लाख रुपये 14.60 लाख रुपये 89,000 रुपये

एएक्स5 एस 7-सीटर 16.89 लाख रुपये 15.92 लाख रुपये 97,000 रुपये

एएक्स5 एस 7-सीटर एटी 18.64 लाख रुपये 17.57 लाख रुपये 1.07 लाख रुपये

एएक्स5 एस 7-सीटर डीजल 17.74 लाख रुपये 16.72 लाख रुपये 1.02 लाख रुपये

एएक्स5 एस 7-सीटर डीजल एटी 19.24 लाख रुपये 18.14 लाख रुपये 1.10 लाख रुपये

एएक्स5 एस ई 7-सीटर 17.39 लाख रुपये 16.39 लाख रुपये 1 लाख रुपये

एएक्स5 7-सीटर 18.34 लाख रुपये 17.29 लाख रुपये 1.05 लाख रुपये

एएक्स5 7-सीटर एटी 19.94 लाख रुपये 18.80 लाख रुपये 1.14 लाख रुपये

एएक्स5 7-सीटर डीजल 19.04 लाख रुपये 17.95 लाख रुपये 1.09 लाख रुपये

एएक्स5 7-सीटर डीजल एटी 20.64 लाख रुपये 19.46 लाख रुपये 1.18 लाख रुपये

एएक्स5 ई 7-सीटर 18.84 लाख रुपये 17.76 लाख रुपये 1.08 लाख रुपये

एएक्स7 6-सीटर 19.69 लाख रुपये 18.56 लाख रुपये 1.13 लाख रुपये

एएक्स7 6-सीटर डीजल 20.19 लाख रुपये 19.03 लाख रुपये 1.16 लाख रुपये

एएक्स7 6-सीटर डीजल एटी 21.89 लाख रुपये 20.64 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये

एएक्स7 6-सीटर एटी 21.09 लाख रुपये 19.98 लाख रुपये 1.31 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर 19.64 लाख रुपये 18.51 लाख रुपये 1.13 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर एटी 21.14 लाख रुपये 19.93 लाख रुपये 1.21 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल 20.14 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये 1.15 लाख रुपये

एएक्स7 7-सीटर 19.49 लाख रुपये 18.37 लाख रुपये 1.12 लाख रुपये

एएक्स7 7-सीटर एटी 20.99 लाख रुपये 19.79 लाख रुपये 1.2 लाख रुपये

एएक्स7 7-सीटर डीजल 19.99 लाख रुपये 18.84 लाख रुपये 1.15 लाख रुपये

एएक्स7 7-सीटर डीजल एटी 21.69 लाख रुपये 20.45 लाख रुपये 1.24 लाख रुपये

एएक्स7 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी 22.89 लाख रुपये 21.58 लाख रुपये 1.31 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर 19.84 लाख रुपये 18.70 लाख रुपये 1.14 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर एटी 21.34 लाख रुपये 20.12 लाख रुपये 1.22 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल 20.34 लाख रुपये 19.17 लाख रुपये 1.17 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल एटी 22.04 लाख रुपये 20.78 लाख रुपये 1.26 लाख रुपये

एएक्स7 इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी 23.04 लाख रुपये 21.72 लाख रुपये 1.32 लाख रुपये

एएक्स7एल 6-सीटर एटी 23.39 लाख रुपये 22.05 लाख रुपये 1.34 लाख रुपये

एएक्स7एल 6-सीटर डीजल 22.49 लाख रुपये 21.20 लाख रुपये 1.29 लाख रुपये

एएक्स7एल 6-सीटर डीजल एटी 24.19 लाख रुपये 22.80 लाख रुपये 1.39 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर एटी 23.34 लाख रुपये 22 लाख रुपये 1.34 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल 22.39 लाख रुपये 21.11 लाख रुपये 1.28 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी 24.14 लाख रुपये 22.76 लाख रुपये 1.38 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी 25.14 लाख रुपये 23.71 लाख रुपये 1.43 लाख रुपये

एएक्स7एल 7-सीटर एटी 23.19 लाख रुपये 21.86 लाख रुपये 1.33 लाख रुपये

एएक्स7एल 7-सीटर डीजल 22.24 लाख रुपये 20.97 लाख रुपये 1.27 लाख रुपये

एएक्स7एल 7-सीटर डीजल एटी 23.99 लाख रुपये 22.61 लाख रुपये 1.38 लाख रुपये

एएक्स7एल 7-सीटर डीजल एटी एडब्लूडी 24.99 लाख रुपये 23.57 लाख रुपये 1.42 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 6-सीटर एटी 23.54 लाख रुपये 22.19 लाख रुपये 1.35 लाख रुपये

एएक्स7एल इबोनी एडिशन 6-सीटर डीजल 22.64 लाख रुपये 21.34 लाख रुपये 1.30 लाख रुपये