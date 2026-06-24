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    2026 किआ सेल्टोस बेस वेरिएंट एचटीई vs टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ए कंपेरिजन : इन दोनों वेरिएंट के बीच क्या कुछ है अंतर, जानिए यहां

    9 लाख रुपये अतिरिक्त कीमत पर एक्स-लाइन ए वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए बेस और टॉप वेरिएंट के बीच कंपेरिजन के जरिए :- 

    प्रकाशित: जून 24, 2026 11:43 am । स्तुति

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    2026 Kia Seltos

    सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस को इस साल के शुरुआत में पेश किया गया था। यह गाड़ी 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एएचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स ए, जीटीएक्स, जीटीएक्स ए, एक्स-लाइन, और एक्स-लाइन ए में आती है और इसमें कई सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन भी दिए गए हैं। अलग-अलग ट्रिम्स की लंबी लिस्ट के बावजूद, सेल्टोस का बेस वेरिएंट एचटीई कई शानदार कंफर्ट फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस है। क्या आप इसके बेस वेरिएंट एचटीई से ही काम चला सकते हैं या फिर टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही रहेगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    क्या आपको सही किआ सेल्टोस खरीदने में मदद चाहिए? हमारी बाइंग गाइड देखें। 

    कीमत 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    एमटी 

    सीवीटी 

    डीसीटी 

    एमटी 

    एटी

    एचटीई

    10.90 लाख रुपये 

    -

    -

    12.61 लाख रुपये 

    -

    एक्स-लाइन ए 

    -

    19.51 लाख रुपये 

    19.90 लाख रुपये 

    -

    19.90 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर काफी ज्यादा है। 9 लाख रुपये अतिरिक्त कीमत पर टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-

    एक्सटीरियर 

    आगे की डिजाइन 

    इन दोनों वेरिएंट को आसपास रख कर बात करें तो बेस एचटीई और टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में काफी कुछ अंतर नजर आता है। एचटीई वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स रिफ्लेक्टर यूनिट्स हैं, जबकि एक्स-लाइन ए वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं जिनके बीच में अतिरिक्त डीआरएल एलिमेंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट में ग्रिल पर प्लास्टिक मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, जबकि टॉप वेरिएंट में ग्रिल पर स्मोकी डार्क क्रोम फिनिश दी गई है जिससे इसे ज्यादा प्रीमियम लुक मिलता है। 

    Kia Seltos

    Kia Seltos

    बंपर के निचले हिस्से पर सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। एचटीई वेरिएंट में बंपर के नीचे की तरफ ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है जिस पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में बंपर के नीचे की तरफ ग्लॉस-ब्लैक फिनिश और स्मोकी सिल्वर एक्सेंट के साथ दोनों साइड पर फॉग लैंप्स मिलते हैं। 

    साइड

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा अंतर व्हील्स में नजर आता है। बेस एचटीई वेरिएंट में राइडिंग के लिए ब्लैक व्हील कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में 18-इंच 8-स्पोक ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। नई किआ सेल्टोस के टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में रूफ रेल्स भी दी गई हैं। 

    Kia Seltos

    Kia Seltos

    इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में दरवाजों के निचले हिस्से पर स्मोकी सिल्वर कलर्ड एक्सेंट मिलते हैं। दूसरा अंतर यह है कि बेस वेरिएंट में मैट ब्लैक फिनिश वाली व्हील आर्क क्लैडिंग मिलती है, वहीं टॉप वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए इस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में शार्क-फिन एंटीना कॉमन मिलता है। 

    पीछे की डिजाइन 

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में बूटलिड पर किआ बैजिंग और एलईडी स्टॉप लैंप के साथ स्पोर्टी रियर स्पॉइलर दिया गया है। 

    Kia Seltos

    इन दोनों वेरिएंट के रियर बंपर में सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट एचटीई में प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ फॉक्स सिल्वर प्लेट हाउसिंग दी गई है जिस पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और इसमें हैलोजन रिवर्स लैंप भी दिए गए हैं। जबकि, एक्स-लाइन ए वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक बंपर के साथ बॉडी कलर्ड एक्सेंट मिलते हैं जिस पर रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और नीचे की तरफ एलईडी रिवर्स लैंप भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में रियर वाइपर और वॉशर भी दिया गया है।

    कलर ऑप्शन  

    2026 किआ सेल्टोस के बेस वेरिएंट एचटीई में कई सारे कलर ऑप्शन : मॉर्निंग हेज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, प्यूटर ऑलिव, इम्पीरियल ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल और ग्लेशियर व्हाइट पर्ल दिए गए हैं। 

    जबकि, इसका टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ए केवल मैट ग्रेफाइट और औरोरा ब्लैक पर्ल कलर शेड में उपलब्ध है। अन्य कलर ऑप्शन के लिए आप सेल्टोस का जीटीएक्स ए वेरिएंट चुन सकते हैं क्योंकि यह लुक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में इसके जैसा है। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    आप इन दोनों वेरिएंट के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको केबिन की प्रीमियमनेस को लेकर काफी फर्क महसूस होगा। हालांकि, दोनों वेरिएंट का केबिन लेआउट और फिटिंग एक जैसी है, लेकिन डैशबोर्ड फिनिश और कलर में सबसे ज्यादा फर्क है। एचटीई वेरिएंट में डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जबकि एक्स-लाइन ए वेरिएंट में डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। 

    Kia Seltos

    Kia Seltos

    एचटीई वेरिएंट में डैशबोर्ड और डोर पर रेगुलर प्लास्टिक फिनिश दी गई है, जबकि इसमें सीटों पर ब्लैक और ग्रे कलर थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसमें डोर पर सिल्वर एक्सेंट, डैशबोर्ड के दोनों साइड पर टील कलर्ड एक्सेंट और सीटों पर छोटी स्ट्रिप भी दी गई है।

    Kia Seltos

    Kia Seltos

    कुल मिलाकर, बेस एचटीई वेरिएंट कई ठीकठाक कंफर्ट फीचर और स्पेशियस केबिन की वजह से काफी बेसिक लगता है। यहां देखें एचटीई के मुकाबले एचटीई (ओ) वेरिएंट में मिलने वाले कंफर्ट फीचर की जानकारी। 

    जबकि, टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट बेस एचटीई वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। इसमें डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर ब्लैक और सेज ग्रीन लेदरेट इंसर्ट, और लेदरेट अपहोल्स्टर्ड सीटें दी गई हैं जो केबिन को ज्यादा बेहतर लुक देती हैं। इसके अलावा इसमें 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग और डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर भी मिलते हैं जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    फीचर 

    किआ को अपनी गाड़ियों में बेस वेरिएंट से ही कई शानदार फीचर देने के लिए जाना जाता है। एचटीई वेरिएंट में फ्लश फिट मैनुअल डोर हैंडल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, 12-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक-एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) भी ​​दिए गए हैं। 

    जबकि, टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ए में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिसके तहत 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, बड़ा 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसमें 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) और बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते है। इस वेरिएंट में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमैटिक पॉप-आउट डोर हैंडल भी दिए गए हैं। यहां देखें जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन ए वेरिएंट के बीच कंपेरिजन। 

    सेफ्टी 

    नई किआ सेल्टोस कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (वीएससी), डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल (डीबीसी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। 

    एक्स-लाइन ए वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), रेन सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट व साइड पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    क्रैश टेस्ट : 

    किआ सेल्टोस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिससे पता चलता है कि यह गाड़ी कितनी सुरक्षित है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकरी। 

    इंजन ऑप्शन 

    बेस वेरिएंट एचटीई और टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन केवल एक्स-लाइन ए वेरिएंट के साथ मिलता है। 

    2026 Kia Seltos GTX A

    किआ सेल्टोस कार के बेस वेरिएंट में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम 

    253 एनएम

    250 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    मुकाबला  

    2026 किआ सेल्टोस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर से है। यह गाड़ी अपकमिंग निसान टेक्टॉन को भी कड़ी टक्कर देगी। 

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