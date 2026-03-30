2026 किआ सेल्टोस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाश�ित: मार्च 30, 2026 04:36 pm । स्तुति

सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस को भारत में 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। हाल ही में इस एसयूवी कार का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह सेफ्टी रेटिंग वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन दोनों की है। भारत एनकैप अथॉरिटी ने नई सेल्टोस गाड़ी के बेस से ऊपर वाले एचटीई (ओ) और टॉप जीटीएक्स वेरिएंट का टेस्ट किया। यहां देखें इसके क्या रहे नतीजे :-

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन- 31.70/32 पॉइंट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 15.70/16 पॉइंट

साइड डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 16/16 पॉइंट

फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट 64 किमी/घंटे की स्पीड से किया गया था, जिसमें नई किआ सेल्टोस को ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। जबकि, ड्राइवर और को-ड्राइवर के छाती के हिस्से की सुरक्षा 'अच्छी' बताई गई। इस टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के जांघ और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छी' सुरक्षा मिली। को-ड्राइवर के टिबिया के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला और ड्राइवर के दाएं टिबिया को 'अच्छा' करार दिया गया, लेकिन बाएं जांघ के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली। इस टेस्ट में ड्राइवर के पैर के हिस्से को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला।

इसका साइड डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट 50 किमी/घंटे की स्पीड से किया गया था, जिसमें ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

साइड पोल टेस्ट के नतीजे साइड इम्पेक्ट टेस्ट जैसे रहे, जिसमें ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन - 45/49 पॉइंट

डायनामिक स्कोर : 24/24 पॉइंट

चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर : 12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर : 9/13 पॉइंट

18 महीने का बच्चा

नई किआ सेल्टोस गाड़ी में 18 महीने की बच्ची की डमी को क्रैश टेस्ट में 12 में से 12 अंक मिले। इस टेस्ट में सीआरएस को पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टाल किया गया था।

3 साल का बच्चा

3 साल की बच्ची की डमी के लिए इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को 12 में से 12 पॉइंट मिले। ग्लोबल एनकैप की रिजल्ट शीट की तुलना में भारत एनकैप की फैक्ट शीट में बच्चों के सिर, छाती और गर्दन की सुरक्षा से जुड़ी कम जानकारी दी गई है।

आपको क्या जनना चाहिए : टाटा सिएरा और मारुति सुजुकी विक्टोरिस के मुकाबले नई किआ सेल्टोस कार का क्रैश टेस्ट स्कोर ज्यादा बेहतर रहा है, जिससे यह सेगमेंट की ज्यादा सुरक्षित कार साबित होती है।

2026 किआ सेल्टोस : सेफ्टी फीचर

नई किआ सेल्टोस गाड़ी में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर भी मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

2026 किआ सेल्टोस : कीमत और मुकाबला

2026 किआ सेल्टोस कार की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर और एमजी एस्टर जैसी कारों से है।