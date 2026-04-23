2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs किआ सेल्टोस : कौनसी एसयूवी कार खरीदें और क्यों?
ड्राइव करने में मजेदार कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी अपने सेगमेंट की एक पॉपुलर कोरियन एसयूवी के मुकाबले खड़ी है। इनमें से किसे चुनें?
प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 06:36 pm । स्तुति
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स्कोडा इंडिया ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट को भारत में पिछले महीने लॉन्च किया था। इस गाड़ी में अपडेटेड एक्सटीरियर और नई फीचर लिस्ट दी गई है जो पुरानी कुशाक की तुलना में इसकी अपील को और बढ़ा देती है। नई स्कोडा कुशाक का मुकाबला किआ सेल्टोस से है, जिसे हाल ही में नया जनरेशन अपडेट मिला है। स्कोडा कुशाक के मुकाबले सेल्टोस एसयूवी का साइज बड़ा है और इसमें ज्यादा स्पेस के साथ अतिरिक्त इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों में पावरफुल इंजन ऑप्शन और कई शानदार कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है?
यहां हमनें साइज, डिजाइन, इंटीरियर, इंजन ऑप्शन, कीमत और फीचर के मोर्चे पर दोनों कारों का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
स्कोडा कुशाक vs किआ सेल्टोस : कीमत
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मॉडल
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स्कोडा कुशाक
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किआ सेल्टोस
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये
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10.99 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये
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नई स्कोडा कुशाक गाड़ी का बेस वेरिएंट सेल्टोस से 30,000 रुपये सस्ता है।
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किआ सेल्टोस का टॉप वेरिएंट स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार से करीब 1.2 लाख रुपये महंगा है।
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इन दोनों कार की कीमत लगभग एक जैसी है क्योंकि यह एक जैसे ग्राहकों को टारगेट करती हैं, लेकिन इन दोनों में से कुशाक साफ तौर पर ज्यादा किफायती ऑप्शन साबित होती है।
एक जैसी कीमत पर इनमें क्या कुछ मिलता है, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
स्कोडा कुशाक vs किआ सेल्टोस : साइज
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मॉडल
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 किआ सेल्टोस
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अंतर
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लंबाई
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4229 मिलीमीटर
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4460 मिलीमीटर
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(-231 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1760 मिलीमीटर
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1830 मिलीमीटर
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(-70 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1612 मिलीमीटर
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1635 मिलीमीटर
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(-23 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2651 मिलीमीटर
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2690 मिलीमीटर
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(-39 मिलीमीटर)
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बूट स्पेस
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385 लीटर
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447 लीटर
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(-62 लीटर)
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जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, किआ सेल्टोस सभी मामलों में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से बड़ी कार है, जिससे मतलब है कि इसका केबिन काफी स्पेशियस है।
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नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार कुशाक से ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस भी देती है।
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स्कोडा कुशाक लंबाई के मामले में सेगमेंट की सबसे छोटी कारों में से एक रही है, और फेसलिफ्ट मॉडल में भी यह बात जारी है।
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सबसे ज्यादा फर्क लंबाई और चौड़ाई में है, जबकि ऊंचाई और व्हीलबेस के मामले में दोनों मिड-साइज एसयूवी कार के बीच अंतर बहुत कम है।
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बूट स्पेस के आंकड़ों में भी काफी अंतर है, जिसमें से सेल्टोस में अतिरिक्त 62 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है।
स्कोडा कुशाक vs किआ सेल्टोस : इंजन ऑप्शन
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मॉडल
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स्कोडा कुशाक
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किआ सेल्टोस
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर डीजल
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सिलेंडर की संख्या
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3
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4
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4
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4
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4
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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115 पीएस
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160 पीएस
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116 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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144 एनएम
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253 एनएम
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250 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी
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7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी / सीवीटी
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6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन
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इन दोनों कार में चुनने के लिए कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
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फेसलिफ्ट कुशाक कार में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि सेल्टोस में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन की चॉइस दी गई है।
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इन दोनों कार के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का कंपेरिजन करें तो सेल्टोस में लगा इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।
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कुशाक का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सिलेंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे इसमें बेहतर माइलेज मिल पाती है।
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जो लोग गाड़ी में ज्यादा टॉर्क चाहते हैं, अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, और जिन्हें सबसे अच्छी माइलेज चाहिए, उनके लिए सेल्टोस का डीजल इंजन एक बेहतरीन विकल्प है।
स्कोडा कुशाक vs किआ सेल्टोस : फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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किआ सेल्टोस
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ऑटोमेटिक हेडलाइट
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एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
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✅
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एलईडी डीआरएल्स
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✅
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✅
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एलईडी टेललाइट
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✅
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✅
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इल्युमिनेटेड लोगो
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✅(रियर ‘स्कोडा' बैज)
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❌
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व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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18-इंच अलॉय व्हील्स
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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✅(वायरलेस)
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✅(वायरलेस)
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डिजिटल ड्राइवर ड्राइवर
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✅(10.25-इंच)
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✅(12.3-इंच)
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क्रूज कंट्रोल
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✅
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✅(अडेप्टिव)
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पावर्ड फ्रंट रो सीट
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(6-वे)
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✅(ड्राइवर के लिए 10-वे के साथ मेमोरी फंक्शन)
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पावर्ड लंबर एडजस्टमेंट
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❌
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सीट वेंटिलेशन
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✅
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✅
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लेदरेट अपहोल्स्ट्री
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सनरूफ
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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रियर सीट मसाज फंक्शन
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✅
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❌
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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(सिंगल-जोन)
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(डुअल-जोन)
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वायरलेस फोन चार्जिंग
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✅
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✅
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅
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✅
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पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
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✅
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✅
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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✅
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एयरबैग्स
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6
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6
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ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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❌
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स
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(केवल 1.5-लीटर)
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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(फ्रंट और रियर)
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(फ्रंट और रियर)
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360-डिग्री कैमरा
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❌
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✅
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एडीएएस
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❌
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आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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रियर डिफॉगर
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जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, यह दोनों कारें फीचर लोडेड हैं। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और अच्छा ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।
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सेल्टोस की फीचर लिस्ट कुशाक से ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे एडवांस फीचर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है।
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एक फीचर जो पीछे बैठने वाले पैसेंजर सबसे ज्यादा पसंद करेंगे वो है रियर सीट मसाज फंक्शन, जो कि स्कोडा कुशाक में उपलब्ध है और यह इसका सेगमेंट फर्स्ट फीचर है।
कारदेखो का क्या है कहना…
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में सीमित इंजन ऑप्शन देकर चीजों को काफी सिंपल रखा गया है, और इसे मिला नया फेसलिफ्ट अपडेट उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकता है जो कि अपनी गाड़ी में दमदार डिजाइन की बजाए सिंपल व आकर्षक डिजाइन पसंद करते हैं। जबकि, सेल्टोस की डिजाइन ज्यादा दमदार रखी गई है।
जबकि, किआ सेल्टोस कार का साइज काफी बड़ा है और इसमें स्पेशियस केबिन, फीचर लोडेड इंटीरियर और कई सारे इंजन ऑप्शन (डीजल समेत) दिए गए हैं, जो इसे चुनने के लिए ज्यादा बेहतर पैकेज बनाते हैं।
कुल मिलाकर, किआ सेल्टोस अतिरिक्त स्पेस, फीचर और इंजन ऑप्शन की वजह से ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होती है, जबकि कुशाक फेसलिफ्ट उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो ज्यादा स्पोर्टी और शानदार डिजाइन के साथ-साथ परफॉरमेंस-ओरिएंटेड एक्सपीरिएंस चाहते हैं।
आप यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं
कुशाक और सेल्टोस दोनों शानदार कारें हैं, लेकिन आप सेगमेंट में कई दूसरी कारें भी चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि वह क्या-क्या ऑफर करती हैं :-
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रेनो डस्टर : शानदार राइड और हैंडलिंग परफॉरमेंस के साथ अच्छी रोड प्रजेंस देती है। यह वह गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत की थी और अब इसने फिर से ज़ोरदार वापसी की है।
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टाटा सिएरा : आइकॉनिक नेमप्लेट और रेट्रो इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ कई सारे इंजन ऑप्शन, स्पेशियस केबिन और मॉडर्न फीचर लिस्ट के लिए खरीदें।
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हुंडई क्रेटा : एक शानदार पैकेज जिसने कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और फीचर लोडेड केबिन के दम पर खुद को सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के तौर पर स्थापित किया है।
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टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर/ मारुति ग्रैंड विटारा : यह उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एडब्लूडी के साथ अच्छी माइलेज और एक सुकून भरा ओनरशिप एक्सपीरिएंस चाहते हैं।
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मारुति विक्टोरिस : ग्रैंड विटारा जैसी खूबियां मौजूद, लेकिन इसमें आकर्षक डिजाइन, ज्यादा बूट स्पेस और प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है।
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होंडा एलिवेट : स्पेशियस केबिन और पॉपुलर 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक शानदार पैकेज।
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फोक्सवैगन टाइगन : स्कोडा कुशाक जैसी खूबियां मौजूद, लेकिन इसकी स्टाइलिंग ज्यादा आकर्षक लगती है और इसमें एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरिएंस भी मिलता है।