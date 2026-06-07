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    2026 किआ सेल्टोस एचटीई vs एचटीई (ओ): एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    शुरुआती वेरिएंट होने के बावजूद, एचटीई और एचटीई (ओ) में कीमत के हिसाब से काफी सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, 10.25-इंच टचस्क्रीन और कई सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल है

    प्रकाशित: जून 07, 2026 10:22 am । सोनू

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    Kia Seltos HTE VS HTE (O)

    किआ ने दूसरी जनरेशन सेल्टोस को 2026 की शुरूआत में भारत में पेश किया। यह 10 वेरिएंट: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में उपलब्ध है। न्यू जनरेशन अपडेट के साथ, नई सेल्टोस के निचले वेरिएंट्स में भी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छे फीचर मिलते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि बेस मॉडल एचटीई और इससे ऊपर वाले एचटीई (ओ) में से किसे चुनें, तो यहां इनका विस्तार से कंपेरिजन किया गया है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    भले ही एचटीई और एचटीई (ओ) नई सेल्टोस के शुरुआती वेरिएंट्स हैं, फिर भी किआ मोटर्स ने इनमें एलईडी डीआरएल के साथ ऑल एलईडी हेडलाइटें दी हैं। आगे की अन्य कॉमन चीजों में ब्लैक फिनिश ग्रिल, बंपर के नीचे वाले पोर्शन में एयर इनलेट, और सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट शामिल है। शुरूआती वेरिएंट होने के कारण इनमें एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है, जो ऊपर वाले एचटीएक्स वेरिएंट से मिलते हैं।

    Kia Seltos HTE Front
    Kia Seltos HTE (O) Front

    साइड प्रोफाइल

    2026 किआ सेल्टोस के एचटीई और एचटीई (ओ) दोनों वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। हालांकि, बेस मॉडल एचटीई में प्लेन व्हील कवर दिए गए हैं, जबकि इससे ऊपर वाले एचटीई (ओ) में स्टाइलिश व्हील कवर मिलते हैं। नई किआ सेल्टोस के एचटीई (ओ) वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स भी दी गई है। ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, चंकी बॉडी क्लेडिंग जैसे अन्य एलिमेंट्स बेस मॉडल से दिए गए हैं।

    Kia Seltos HTE Side
    Kia Seltos HTE (O) Side

    पीछे का डिजाइन

    किआ ने एचटीई और एचटीई (ओ) के साथ एलईडी टेल लाइट दी है, हालांकि एचटीई (ओ) में बीच में कनेक्टेड पोर्शन के साथ रोशनी दी गई है। इसके अलावा दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस में एक रूफ स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना स्टैंडर्ड दिया गया है। आगे की तरह पीछे भी बंपर पर एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

    Kia Seltos HTE Rear
    Kia Seltos HTE (O) Rear

    केबिन

    एचटीई और एचटीई (ओ) में ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे थीम के साथ पूरे केबिन में मैट ब्लू एक्सेंट दिया गया है। हालांकि एचटीई में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि एचटीई (ओ) में सेमी-लेदरेट सीटें मिलती हैं। चूंकि ये लोअर वेरिएंट है, इसलिए इसमें टॉप मॉडल वाले सॉफ्ट-टच मैटेरियल का अभाव है। इसमें टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टमेंट के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड दिया गया है।

    Kia Seltos HTE Interio
    Kia Seltos HTE (O) Interior

    किआ ने डोर पेडल, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एलिमेंट्स दिए हैं जो डार्क-थीम केबिन को कंट्रास्ट देते हैं। इसमें बेस मॉडल से स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जबकि एचटीई (ओ) वेरिएंट से पीछे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। पीछे की तरफ 60:40 अनुपात में फोल्ड होने वाली सीट एचटीई (ओ) वेरिएंट से मिलती है। एचटीई (ओ) में पीछे वाली सीट पर सभी तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    एचटीई और एचटीई (ओ) में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, और एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड और पेडल शिफ्टर्स जैसे फीचर एचटीई (ओ) वेरिएंट से उपलब्ध हैं।

    दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, गाइडलाइन के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। सेल्टोस एचटीई (ओ) में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर केवल ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है।

    इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

    वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं नई किआ सेल्टोस में कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। इनकी जानकारी इस प्रकार है:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    *सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (बिना मैनुअल क्लच पेडल), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    किआ ने दोनों वेरिएंट्स को इन इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में पेश किया है:

    वेरिएंट

    नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल

    नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी

    टर्बो-पेट्रोल आईएमटी

    टर्बो-पेट्रोल डीसीटी

    डीजल एमटी

    डीजल एटी

    एचटीई

    एचटीई (ओ)

    जहां बेस मॉडल एचटीई में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, वहीं एचटीई (ओ) में टर्बो-पेट्रोल डीसीटी को छोड़कर करीब सभी इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन दिए गए हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    किआ सेल्टोस एचटीई वेरिएंट की कीमत 10.99 लाख रुपये (पेट्रोल-एमटी) और 12.59 लाख रुपये (डीजल-एमटी) है। वहीं एचटीई (ओ) वेरिएंट की प्राइस 12.09 लाख रुपये से 14.99 लाख रुपये के बीच है।

    किआ की कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर और टाटा सिएरा से है। इसे इसी प्राइस वाली सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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