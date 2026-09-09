सितंबर 2026 में महिंद्रा SUV को घर लाने के लिए आपको कितना करना होगा इंतजार? यहां देखें वेटिंग पीरियड से जुड़ी पूरी गाइड

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Published On सितंबर 09, 2026 16:48 ist

Sep 09, 2026 16:48 IST

last updated on Sep 09, 2026 16:48 IST

Sep 09, 2026 16:45 IST

published on Sep 09, 2026 16:45 IST

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भारत के कार बाजार में Mahindra को अपनी कारों के लिए सबसे लंबे वेटिंग पीरियड के लिए जाना जाता है। Scorpio Classic, Thar, Bolero Neo, XUV 7XO, Bolero, Scorpio N, XUV 400, XUV 3XO, Thar Roxx, BE 6 SPORTEQ, XEV 9E अपने सेगमेंट की कुछ बेहतरीन SUV में से एक है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन इनमें से किसी महिंद्रा कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारत के टॉप 20 शहरों में इन पर चल रहे वेटिंग पीरियड के बारे में जरूर जान लें। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

अलग-अलग शहर में वेटिंग पीरियड

शहर Scorpio Classic Thar Bolero Neo XUV 7XO Bolero Scorpio N XUV 400 XUV 3XO Bolero Neo Plus Thar Roxx BE 6 SPORTEQ XEV 9E XUV 3XO EV XEV 9S नई दिल्लीi 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 1-3 महीने 4-7 महीने बेंगलुरु 1-2 महीने 2 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 1-3 महीने 2-3 महीने मुंबई 1-2 महीने 2 महीने 1 महीना 1-3 महीने 1 महीना 1 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना 4-5 महीने 4-5 महीने 2-3 महीने 8 महीने हैदराबाद 1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 3 महीने 1 महीना 2.5-3 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2.5 महीने 2-3 महीने पुणे 1-1.5 महीने 2-3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1-2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 6 महीने चेन्नई 1-2 महीने 2 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1 महीना 2-2.5 महीने 2.5 महीने 2.5-3 महीने 1.5 महीने 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने 1.5-3 महीने जयपुर 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 2-4 महीने 1 महीना 2-4 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1-2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 1.5-3 महीने 4 महीने अहमदाबाद 2 महीना 2 महीना 1 महीना 2 महीना 1 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना 1 महीना 1-2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 4 महीना 2-4 महीने गुरुग्राम 1-1.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2.5-3 महीने 1-1.5 महीने 2-2.5 महीने 2.5 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 3-4 महीने लखनऊ 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 2-4 महीने 1 महीना 3 महीना 2 महीना 2 महीना 1 महीना 1-2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीना 3-4 महीने कोलकाता 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने 3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 2 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने 3-4 महीने ठाणे 1-1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 1.5-3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 1.5-2 महीने 3-4 महीने सूरत 1 महीना 1-2 महीने 0.5-1 महीने 2-3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 1-2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2-4 महीने 3-4 महीने गाजियाबाद 1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 3 महीने 1 महीना 2.5-3 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 1 महीना 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2.5-3 महीने 3-4 महीने चंडीगढ़ 2 महीना 2-3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1 महीना 3 महीना 1-2 महीने 2 महीना 1-2 महीने 2 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 3-3.5 महीने 3-4 महीने कोयंबटूर 1.5-2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 2.5-3 महीने 1 महीना 2-2.5 महीने 2.5 महीने 2.5-3 महीने 1.5 महीने 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 1-3 महीने 3-4 महीने पटना 1-2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 3 महीना 1 महीना 2-4 महीने 1 महीना 2 महीना 1 महीना 1-2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 1-3 महीने 3-4 महीने फरीदाबाद 1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-2.5 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1.5 महीने 1-2 महीने 1 महीना 1.5 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 3 महीना 3-4 महीने इंदौर 2 महीना 2 महीना 1 महीना 2-4 महीने 1 महीना 2-3 महीने 2 महीना 2 महीना 1 महीना 2 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीना 3-4 महीने नोएडा 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1 महीना 1.5-3 महीने 1 महीना 2-2.5 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 1 महीना 1 महीना 2-3 महीने 2-3 महीने 3-4 महीने 3-4 महीनेके-

Mahindra XUV 7XO फ्लैगशिप SUV को चेन्नई और फरीदाबाद में सबसे जल्दी 2 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है। यदि आप हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, गाजियाबाद, पटना और इंदौर जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको इसके लिए तीन महीने का इंतजार करना होगा।

Scorpio N की डिलीवरी मुंबई में सबसे जल्दी मिल सकेगी, जबकि पुणे, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना में इसे घर लाने के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करना होगा।

Scorpio Classic SUV सबसे जल्दी लखनऊ, सूरत, और जयपुर जैसे शहरों में घर लाई जा सकेगी। वहीं, दिल्ली अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों में इसकी डिलीवरी थोड़ी देर से मिलेगी।

Thar और Thar Roxx ऑफ-रोडर SUV को बेंगलुरु, नोएडा, ठाणे और फरीदाबाद में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है। लेकिन, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर और इंदौर जैसे शहरों में इसकी डिलीवर के लिए आपको 2 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा।

XUV 3XO और XUV 3XO EV कॉम्पेक्ट एसयूवी को सबसे जल्दी ठाणे और पटना में 1.5 महीने के अंदर घर लाया जा सकेगा। चेन्नई और कोयंबटूर जैसे शहरों में इस पर 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि अहमदाबाद में इसकी डिलीवरी 4 महीने में मिल सकेगी।

XUV 400 इलेक्ट्रिक कार को पटना में 1 महीने के अंदर घर लाया जा सकेगा, जबकि चेन्नई, गुरुग्राम और कोयंबटूर जैसे शहरों में इसकी डिलीवरी के लिए आपको 2 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा।

Bolero, Bolero Neo, ओर Bolero Plus लगभग सभी शहरों में सबसे जल्दी घर लाई जा सकती है। दिल्ली और मुंबई में इस पर सबसे ज्यादा 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। चूंकि इन्हें ज्यादातर फ्लीट ऑपरेटर्स और बिजनेस ओनर्स खरीदते हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता बहुत अच्छी है।

BE 6 Sporteq और XEV 9E बॉर्न-इलेक्ट्रिक रेंज को दिल्ली में 2 महीने में घर लाया जा सकेगा, लेकिन मुंबई में इन कारों पर 4.5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। XEV 9S कार चेन्नई में सबसे जल्दी 2 महीने से ज्यादा समय में घर लाई जा सकती है, वहीं मुंबई में इस पर सबसे ज्यादा 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। टियर-1 शहरों में इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है।

नोट : किसी भी गाड़ी का वेटिंग पीरियड चुने गए वेरिएंट, कलर, और आपके नजदीकी डीलरशिप पर मौजूद स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सलाह है कि आप नजदीकी शोरूम में जाकर संपर्क करें।