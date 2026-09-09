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    सितंबर 2026 में महिंद्रा SUV को घर लाने के लिए आपको कितना करना होगा इंतजार? यहां देखें वेटिंग पीरियड से जुड़ी पूरी गाइड

    टियर-1 शहरों में इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है

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    Published On सितंबर 09, 2026 16:48 ist
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    published onSep 09, 2026 16:45 IST
    last updated onSep 09, 2026 16:48 IST
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    Mahindra SUVs Waiting Period For September 2026

    भारत के कार बाजार में Mahindra को अपनी कारों के लिए सबसे लंबे वेटिंग पीरियड के लिए जाना जाता है। Scorpio Classic, Thar, Bolero Neo, XUV 7XO, Bolero, Scorpio N, XUV 400, XUV 3XO, Thar Roxx, BE 6 SPORTEQ, XEV 9E अपने सेगमेंट की कुछ बेहतरीन SUV में से एक है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन इनमें से किसी महिंद्रा कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारत के टॉप 20 शहरों में इन पर चल रहे वेटिंग पीरियड के बारे में जरूर जान लें। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :- 

    अलग-अलग शहर में वेटिंग पीरियड 

    शहर

    Scorpio Classic

    Thar 

    Bolero Neo

    XUV 7XO

    Bolero

    Scorpio N

    XUV 400

    XUV 3XO

    Bolero Neo Plus

    Thar Roxx

    BE 6 SPORTEQ

    XEV 9E

    XUV 3XO EV

    XEV 9S

    नई दिल्लीi

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    1-3 महीने

    4-7 महीने

    बेंगलुरु

    1-2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-3 महीने

    2-3 महीने

    मुंबई 

    1-2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1-3 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    4-5 महीने

    4-5 महीने

    2-3 महीने

    8 महीने

    हैदराबाद 

    1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    3 महीने

    1 महीना

    2.5-3 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2.5 महीने

    2-3 महीने

    पुणे

    1-1.5 महीने

    2-3 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    1.5 महीने

    3 महीने

    1-2 महीने

    2 महीने

    1-2 महीने

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    6 महीने

    चेन्नई 

    1-2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    2-2.5 महीने

    2.5 महीने

    2.5-3 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    1.5-3 महीने

    जयपुर 

    1 महीना

    1-2 महीने

    1 महीना

    2-4 महीने

    1 महीना

    2-4 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1-2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1.5-3 महीने

    4 महीने

    अहमदाबाद 

    2 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    1-2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    4 महीना

    2-4 महीने

    गुरुग्राम 

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    2.5-3 महीने

    1-1.5 महीने

    2-2.5 महीने

    2.5 महीने

    2.5 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    3-4 महीने

    लखनऊ 

    1 महीना

    1-2 महीने

    1 महीना

    2-4 महीने

    1 महीना

    3 महीना

    2 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    1-2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीना

    3-4 महीने

    कोलकाता 

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    3 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    2 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    3-4 महीने

    ठाणे 

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1.5-3 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1.5-2 महीने

    3-4 महीने

    सूरत 

    1 महीना

    1-2 महीने

    0.5-1 महीने

    2-3 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1-2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2-4 महीने

    3-4 महीने

    गाजियाबाद 

    1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    3 महीने

    1 महीना

    2.5-3 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2.5-3 महीने

    3-4 महीने

    चंडीगढ़ 

    2 महीना

    2-3 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    1 महीना

    3 महीना

    1-2 महीने

    2 महीना

    1-2 महीने

    2 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    3-3.5 महीने

    3-4 महीने

    कोयंबटूर 

    1.5-2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    2.5-3 महीने

    1 महीना

    2-2.5 महीने

    2.5 महीने

    2.5-3 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-3 महीने

    3-4 महीने

    पटना 

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1 महीना

    3 महीना

    1 महीना

    2-4 महीने

    1 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    1-2 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-3 महीने

    3-4 महीने

    फरीदाबाद 

    1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-2.5 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    1.5 महीने

    1-2 महीने

    1 महीना

    1.5 महीने

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    3 महीना

    3-4 महीने

    इंदौर 

    2 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    2-4 महीने

    1 महीना

    2-3 महीने

    2 महीना

    2 महीना

    1 महीना

    2 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीना

    3-4 महीने

    नोएडा

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1.5-3 महीने

    1 महीना

    2-2.5 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    3-4 महीने

    3-4 महीनेके-

    Mahindra XUV 7XO फ्लैगशिप SUV को चेन्नई और फरीदाबाद में सबसे जल्दी 2 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है। यदि आप हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, गाजियाबाद, पटना और इंदौर जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको इसके लिए तीन महीने का इंतजार करना होगा। 

    Mahindra XUV 7XO Front Quarter

    Scorpio N की डिलीवरी मुंबई में सबसे जल्दी मिल सकेगी, जबकि पुणे, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना में इसे घर लाने के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करना होगा। 

    Mahindra Scorpio N

    Scorpio Classic SUV सबसे जल्दी लखनऊ, सूरत, और जयपुर जैसे शहरों में घर लाई जा सकेगी। वहीं, दिल्ली अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों में इसकी डिलीवरी थोड़ी देर से मिलेगी। 

    Mahindra Scorpio Classic

    Thar और Thar Roxx ऑफ-रोडर SUV को बेंगलुरु, नोएडा, ठाणे और फरीदाबाद में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है। लेकिन, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर और इंदौर जैसे शहरों में इसकी डिलीवर के लिए आपको 2 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा।

    Mahindra Thar Roxx

    XUV 3XO और XUV 3XO EV कॉम्पेक्ट एसयूवी को सबसे जल्दी ठाणे और पटना में 1.5 महीने के अंदर घर लाया जा सकेगा। चेन्नई और कोयंबटूर जैसे शहरों में इस पर 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि अहमदाबाद में इसकी डिलीवरी 4 महीने में मिल सकेगी।

    Mahindra XUV 3XO

    XUV 400 इलेक्ट्रिक कार को पटना में 1 महीने के अंदर घर लाया जा सकेगा, जबकि चेन्नई, गुरुग्राम और कोयंबटूर जैसे शहरों में इसकी डिलीवरी के लिए आपको 2 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा।

    Bolero, Bolero Neo, ओर Bolero Plus लगभग सभी शहरों में सबसे जल्दी घर लाई जा सकती है। दिल्ली और मुंबई में इस पर सबसे ज्यादा 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। चूंकि इन्हें ज्यादातर फ्लीट ऑपरेटर्स और बिजनेस ओनर्स खरीदते हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता बहुत अच्छी है।

    Mahindra Bolero Neo

     BE 6 Sporteq और XEV 9E बॉर्न-इलेक्ट्रिक रेंज को दिल्ली में 2 महीने में घर लाया जा सकेगा, लेकिन मुंबई में इन कारों पर 4.5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। XEV 9S कार चेन्नई में सबसे जल्दी 2 महीने से ज्यादा समय में घर लाई जा सकती है, वहीं मुंबई में इस पर सबसे ज्यादा 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। टियर-1 शहरों में इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है।

    Mahindra XEV 9S

    नोट : किसी भी गाड़ी का वेटिंग पीरियड चुने गए वेरिएंट, कलर, और आपके नजदीकी डीलरशिप पर मौजूद स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सलाह है कि आप नजदीकी शोरूम में जाकर संपर्क करें। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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